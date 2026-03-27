Joan Pradells emula a Lou Ferrigno y se convierte en el 'Increíble Hulk'

Antes de los sofísticados efectos especiales de Hollywood para dar vida a la estrella de los cómics 'El Increíble Hulk' hubo que seleccionar a una persona lo suficientemente fuerte y musculosa como para parecer un accidente de laboratorio de rayos gamma con poderes sobrehumanos. Para ello, la industria del cine lo tuvo claro: Lou Ferrigno.

El masivo culturista amerciano, alternativa al reinado de Arnold Schwarzenegger, aprovechó su tirón mediático y su 1'94 de estatura (poco común en los culturistas por la dificultad para 'llenar' un físico tan largo) para dar también el salto a la gran pantalla y ponerse en la verde piel de Bruce Banner, el científico que se convirtió en Hulk.

Ferrigno, la masa

Ferrigno se convirtió en una figura icónica y demostró tener un físico fuera de lo común, capaz incluso de interpretar a un superhéroe llamado 'La Masa' sin desentonar, prueba irrefutable de la dimensión de su envergadura.

Lou Ferrigno interpretando a Hulk / SD

No ha sido en la gran pantalla porque Marvel tiene recursos de sobra para convertir al actor Mark Ruffalo en Hulk, pero el atleta valenciano Joan Pradells ha seguido los pasos de Ferrigno en esto de interpretar al superhéroe gracias a sus gigantescas proporciones.

Joan Pradells sigue sus pasos

Pradells se ha pintado de verde, se ha puesto los icónicos pantalones morados desgarrados y esas lentillas color 'gamma' para protagonizar el spot del nuevo programa de Marc Giró en La Sexta en el que el presentador cambia la radiotelevisión pública por la cadena privada.

El valenciano, que se encuentra en Estados Unidos en una especie de 'retiro espíritual de culturismo' y que viene de sorprender a Hany Rambod con sus mejoras estos últimos años, grabó un spot que ha dado mucho que hablar y que ha caminado por esa senda que abrió Ferrigno a finales de los 70.