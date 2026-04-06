El valenciano Ferran Miñana arranca temporada con un segundo puesto y un físico 'de muñeco'

El regreso de Ferran Miñana a la tarima era uno de los momentos más esperados en el culturismo español después de que en sus primeros pasos en Classic Physique frecuentase las primeras llamadas y acariciase la clasifiación para Mr. Olympia. Ese retorno se produjo este fin de semana con un resultado que invita al optimismo y una propuesta física que no deja lugar a dudas: ha nacido para la categoría.

Después de un año de trabajo bajo la batuta de Raúl Carrasco, el atleta valenciano se presentó en el Benelux con un físico imponente, como el de un muñeco de acción, que le permitió cazar un segundo puesto que le da puntos en su carrera por llegar al Olympia con los nuevos criterios clasificatorios.

El Olympia entre ceja y ceja

Su participación en Países Bajos es solo la primera parada de una temporada en la que Ferran tiene entre ceja y ceja pisar la gran tarima de Las Vegas. Después de sorprender a Wesley Vissers, ganador del Arnold, en los días previos, el atleta de La Safor presentó sus credenciales en el escenario: evidentes mejoras a nivel de tamaño y densidad conservando la estrechez de la cintura, marca de la casa.

Ferran fue también muy bien de punto, pero todavía con margen para mejorarlo en las próximas competiciones que tiene por delante. La condición es uno de los grandes fuertes de los atletas de Carrasco y el valenciano está sumando a su poderío genético a nivel de línea ese extra de remate en la piel que se verá potenciado en competiciones posteriores.

Tramo clave del calendario

Este es un momento clave en el calendario de la IFBB con torneos importantes en Europa (también en España en cuestión de unas semanas con el Empro de junio en el horizonte) y para clasificar al Olympia hay que ganar dos eventos profesionales o bien ir por la vía de los puntos que se consiguen en los primeros puestos.