Deyber Urrutia, Edu Manzanaro y Dani Gómez arrasan en la Pablo Llopis Cup

La Pablo Llopis Cup arrancó en el Gran Teatre de Xàtiva su primera edición con los dos platos fuertes: culturismo y Classic Physique con un nivel elevadísimo y con dos nombres propios: Deyber Urrutia y Edu Manzanaro, que se llevaron sus respectivas categorías y que ganaron en dos apretados overalls. Después del descanso fue el turno de Men's Physique, con el triunfo de un Dani Gómez que aspira al carnet profesional, y de Wellness, con el triunfo de Jennifer Alonso y en Bikini, donde Cynthia Mucientes se alzó campeona.

En Open, Urrutia se impuso primero a Dimitri Pavel para llevarse su talla en el cara a cara más apretado del todo el campeonato y en el que ambos aportaron sus bazas. De un lado la estética, la redondez, la plenitud y la densidad de Deyber, supelativa en poses como el side chest. De otro, la condición extrema, la piel fina y músculo pétreo de 'Dimi'. Los jueces optaron por el primero.

La emotiva victoria de Deyber

En el Overall ganó a Vicent Just, que venía de ganar su categoría con un físico rematado y muy buenas proporciones. El físico de Urrutia, no obstante, estaba imbatible en la matinal valenciana. Con la entrega de premios llegó, además, el momento más emotivo, ya que el atleta, que agradeció a su preparador Fede Guevara el trabajo se quebró al dedicar el título a su madre.

Su preparador tomó la palabra para dedicarle también unas bonitas palabras: "Es el ejemplo de que aunque no tengas recursos se puede. Deyber es una persona sin recursos y se lo ha currado como un hijo de p***. Vamos a por el Ben Weider a fuego. Le prometí que le regalaba la arrocera si ganaba y para Ibiza que se va".

Manzanaro, victoria de aplomo y porte clásico

En Classic, por otra parte, también hubo varios atletas con un nivel de remate muy alto. Y en esa línea de competidores se impuso Eduardo Manzanaro con una estética muy clásica y un posing armónico que hizo las delicias del público de Xàtiva.

Con una propuesta cincelada, sobrado de condición y especialmente un carismático aplomo en el escenario se llevó su categoría y presentó esos mismos argumentos para imponerse a rivales más grandes a nivel de tamaño en el Overall.

Imagen de Edu Manzanaro después de ganar la Pablo Llopis Cup / Pau Pardo

Tras su victoria, muy celebrada en la grada, destacó la clave de su éxito: "Cualquiera que se exija al máximo sabe que no hay grandes secretos, exigirse al máximo cada día. Lo que más me gusta es compartir esto con los míos, con mi familia, mi pareja, mi hermano...", señalaba antes de cederle el micrófono a Germán Planelles, su hermano y preparador, que abrió su discurso con una broma: "Aquí mis padres lo hicieron bien, conmigo venían de fiesta", decía, antes de anunciar que su siguiente reto también es el Ben Weider al ver "que le puede ganar a los grandotes".

Dani Gómez ganó en Men's con un físico que pide Pro Card

Por otra parte, en Men's Pysique, que contó con un número algo menor de participantes, se llevó el triunfo un Dani Gómez con un físico digno de ganar el carnet profesional. Con una gran condición y unos parámetros a nivel de estructura que encajan a la perfección en la categoría Men's.

Tras ganar, le dedicó el título a su preparador Fede Guevara, al que llamó su "hermano" y señaló: "18 años hace que nos conocemos y no concibo este camino sin él", expuso, antes de agradecer también su apoyo a su mujer y recalcar las dificultades de la preparación por tener que salir tanto del país. Gómez, por último, anunció que su objetivo no es otro que la FIBO, donde buscará hacerse profesional.