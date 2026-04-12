La primera edición de la 'Pablo Llopis Cup', un éxito rotundo

El Gran Teatro de Xàtiva acogió este domingo la primera edición de la Pablo Llopis Cup y el éxito no pudo ser mayor. El campeonato organizado por Pablo Martínez, con Pablo Llopis como gran embajador, contó con cinco categorías: Open, Classic Physique, Men’s Physique, Wellness y Bikini Fitness, con un nivel medio muy alto.

El evento arrancó con la categoría reina, los Open, que dejaron bien alto el pabellón del Gran Teatro de Xàtiva. Siguió la categoría Classic Physique y, tras un descanso en el que los asistentes pudieron conversar y sacarse fotos con los culturistas más aclamados, la cita la cerraron las categorías Men’s Phisyque, Bikini Fitness y Wellness.

Pablo Llopis, en declaraciones ofrecidas a SUPER, se mostró tremendamente satisfecho por el evento: “Estoy muy contento con la aceptación, tanto del público como de los atletas. Ha habido mucho nivel para ser un ‘Regional’ y para las fechas que son, que la gente aún no ha empezado la temporada. En culturismo ha habido mucho nivel, en Classic mucha participación y un nivel medio muy alto. Hay gente que ha debutado. Es un campeonato en el que la gente puede iniciarse y a la vez hay gente que tiene físico para ser profesional, entonces a veces el nivel de una categoría es dispar, porque hay gente preparada y gente más novata. La aceptación que está teniendo el culturismo es muy buena”.

Imagen de edu Manzanaro después de ganar la Pablo Llopis Cup / Pau Pardo

Tambien agradeció la presencia de algunos de los mejores culturistas del panorama español, Kim Angel, Jordi Benlliure y Fede Guevara, protagonistas en las entregas de premios que también dieron ‘show’ participando en los ‘pose down’: “Mis amigos y compañeros que hemos venido a dar show, la gente lo ha agradecido, no todos los dias se ve a gente como Kim, Fede, Jordi o yo posando con atletas amateur”.

La primera de muchas

Recalcando el éxito de esta primera edición, Llopis dejó claro que no será la última y que espera que sea el inicio de una gran saga de campeonatos: “Viendo la aceptación y las fechas que son… Siendo la primera edición ha salido así de bien… va a haber mas ediciones. Intentaremos que cuadren mejor las fechas para la gente y que esto sea el inicio de una saga de Pablo Llopis Cup, que cada vez coja más prestigio. Que la gente sienta que es un sitio donde va a disfrutar del culturismo.

El foco, en el Olympia

Pablo Llopis es uno de los referentes españoles de la categoría Open, categoría reina, y lleva varios años rozando el pase al Mr Olympia. El año pasado se quedó más cerca que nunca, logrando un polémico segundo puesto en el BigMan de Alicante que perfectamente pudo haber sido un primer puesto.

Lejos de desviarse del foco, Pablo deja clara su confianza en en que tarde o temprano cumplirá su sueño de subirse a la tarima del Olympia: “El objetivo es recuperarme de las pequeñas lesiones que he tenido. Estoy mejor, si no pasa nada saldré este año sí o sí. Soy de los que piensa que la única manera de claisficar es compitiendo, cada año tengo mejor fisico, estoy mejorando, a veces tengo lesiones que frenan la progresión, pero me adapto y cada año salgo mejor. Es gasolina paea poner el foco en la preparación, confío y creo que tarde o temprano va a ocurrir (clasificar al Olympia), solo hay que dar con el campeonato, y que yo salga en mi ‘prime’ que es lo que está en mis manos”.

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Con el evento ya finalizado, Pablo Martínez y Pablo Llopis tomaron la palabra para agradecer a atletas, jueces, staff, público y todas las personas que han hecho posible el campeonato. Pablo Martínez puso la clausura con unas bonitas palabras hacia Pablo Llopis: “eres un referente del culturismo valenciano, de la terreta, tenemos que ayudarnos”.