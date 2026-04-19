Elias Engquist bate el récord del mundo de Curl de Bíceps Estricto ¡114'25 kilos!

El hombre con los bíceps más fuertes del mundo entrena en Manises, su nombre es Elias Engquist y este domingo ha batido el récord del mundo absoluto de Curl de Bíceps Estricto con una marca de 114'25 kilos.

El atleta sueco, criado en la Comunitat Valenciana y que entrena cada semana en el Lifter Crew de Manieses de Ángel Calderón ha conseguido una proeza en el mundo de la fuerza en la FIBO de Alemania.

Preparado por dos valencianos: Fede Guevara y Jordi Benlliure

Preparado por los valencianos Fede Guevara desde el punto de vista de la nutrición y Jordi Benlliure en la planificación de fuerza, Elias llevaba meses preparándose en esta especialidad para tratar de batir el récord mundial.

Su gran oportunidad llegó este fin de semana y logró hacerlo con un esfuerzo descomunal, demostrando que no tiene límites después de su récord junior con el press banca hace unos meses.

Viene de hacer récord de Press banca / Instagram Elias Engquist

Famoso en todo el mundo por su fuerza

Elias es muy famoso en redes sociales por su indomable fuerza en todo tipo de laventamientos, dónde sorprende con marcas que parecían inalcanzables para un mortal, ganando a todos los influencers del mundo de la fuerza con los que ha colaborado en vídeos de Youtube como Larry Wheels o Karim.

El sueco, de casi dos metros de estatura, va a empezar ya su preparación para competir en culturismo, tal y como ha podido saber Superdeporte, demostrando su versatilidad como atleta.