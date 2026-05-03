Deyber Urrutia consigue el carnet profesional en el Ben Weider

Presentó sus credenciales en la 'Pablo Llopis Cup' hace apenas un mes y este domingo ha cumplido con el objetivo de la temporada: lograr la IFBB Pro Card. Deyber Urrutia, uno de los tantos atletas bajo la tutela de Fede Guevara, ha arrasado en el Ben Weider de Alicante, tanto en la categoría -102kg como en el 'overall' de 'bodybuiling', logrando así su ansiado carnet profesional.

El atleta afincado en Ibiza se convierte de esta manera en el primer ganador de la Pablo Llopis Cup en hacerse profesional. Urrutia ya presentó en la tarima del Gran Teatro de Xàtiva un físico digno de carnet pro que le permitió llevarse la categoría Open de un campeonato con mucho nivel, y este domingo ha confirmado las expectativas generadas con el segundo triunfo de la temporada, esta vez con premio gordo.

Deyber Urrutia / Jonathan Moriau

La estética por bandera

La línea es esa única parte del culturismo que no se entrena. Se tiene o no se tiene, y Deyber Urrutia nació con ella. El pupilo de Fede ha presentado un físico grande, rocoso, muy compensado y tremendamente estético. Urrutia puede presumir de contar con una cintura muy estrecha que resalta tanto su torso como su tren inferior, ya de por sí de un nivel muy elevado.

Las poses de frente son decisivas gracias a una forma de 'X' perfectamente dibujada, mientras que las 'back pose' impactan por la profundidad de la espalda y el tamaño del glúteo. De perfil destaca por un femoral poderoso que complementa a la perfección un tren inferior de mucho nivel.

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Su genética privilegiada la acompaña de un trabajo incuestionable que le ha permitido, además del tamaño, salir a tarima con una condición pétrea, mostrando una separación muscular más que buena y una vascularidad impactante. Tras ser nombrado vencedor, su preparador Fede Guevara, artífice de uno de los físicos más prometedores del panorama actual, ha subido a la tarima con su atleta para recoger los frutos del trabajo realizado.