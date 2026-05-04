‘Superserie’: Nuevo formato, misma pasión por el culturismo

El culturismo ha tenido históricamente una destacada presencia en los quioscos. Junto a los medios de información general y los periódicos deportivos clásicos, las revistas han sido el soporte que ha acercado durante décadas esos cuerpos superlativos, así como consejos sobre entrenamiento, salud, nutrición y suplementación deportiva. La forma de consumir el contenido ha cambiado y los nuevos formatos han emergido con fuerza para dar a conocer un deporte que quiere vivir una nueva etapa dorada. El periodismo empieza a conectar con este fenómeno y al contrario que en otras disciplinas ha encontrado en sus protagonistas las ganas de comunicar, de abrirse en canal y de compartir las interioridades de una preparación.

En este sentido, desde AMIX -marca referente del sector de nutrición deportiva- se ha apostado por salirse del contenido corporativo autopromocional para lanzar un proyecto de clara vocación informativa, reflexiva y purista sobre culturismo a través del formato podcast bajo el nombre de ‘SUPERSERIE’, una de las más afamadas técnicas de alta intensidad en el mundo del gimnasio consistente en la combinación de varios ejercicios al mismo tiempo, con el que a través de sus protagonistas está abordando y abordará a lo largo de todos sus episodios cómo es dedicarse a este deporte tanto desde el prisma nutricional, como de entrenamiento o de gestión de las emociones, aspecto clave en una disciplina tan extrema.

El culturismo explicado desde las entrañas

“SUPERSERIE nace de una necesidad real que detectamos en el ecosistema informativo del culturismo: había mucha gente hablando sobre este deporte, pero muy pocos formatos capaces de explicarlo desde dentro. Desde las entrañas. Queríamos un espacio donde los verdaderos protagonistas -culturistas, preparadores, nutricionistas, periodistas especializados- pudieran contar este deporte tal y como es: con su gestión emocional, sus sacrificios, sus recompensas, la tensión de las competiciones y todo lo que queda fuera de cámara.”, explica Ángela Álvarez, Brand Manager de AMIX, detallando los fundamentos que hay detrás de esta decisión.

Vocación informativa y reivindicativa

Asimismo, desde la marca -que hoy trabaja con deportistas de muchos más sectores, desde el fútbol hasta el ciclismo, pasando por el triatlón- son conscientes de que sus raíces se hunden en el mundo del fitness y es por ello que esta decisión tiene no solo la motivación de darle al culturismo un espacio de reflexión, debate e información, sino también una ferviente voluntad reivindicativa: “El culturismo es la razón por la que esta marca existe, y SUPERSERIE es nuestro homenaje a esas raíces. Una forma de volver al origen y de reivindicar un deporte que merece ser contado con la profundidad y el respeto que se le da a cualquier otra disciplina de élite”, explica el director de Marketing Ángel Fernández.

Si la generación de los 90 y 2000 pudo conocer en las páginas de ‘Flex’ o ‘Muscle & Fitness’ los secretos de las preparaciones de los Ronnie Coleman, Dorian Yates o Phil Heath, actualmente las redes sociales y espacios como Youtube, Spotify o los portales web de algunos periódicos han ocupado el espacio de estas míticas cabeceras.

Kim Ángel, Mauro Fialho y Raúl Carrasco, voces de autoridad para arrancar

En este nuevo ecosistema mediático, SUPERSERIE ha demostrado desde sus primeros episodios la vocación de vertebrar su relato alrededor de voces de autoridad en el sector como Mauro Fialho y Kim Ángel, que vienen de hacer puestos importantes en todo un Mr Olympia y de dar un golpe encima de la mesa en algunos de los mejores campeonatos del mundo como Rumania Muscle Fest, Praga Pro o el Arnold Classic de Ohio , además de Raúl Carrasco, uno de los buques insignia del mundo del culturismo español, no solamente porque en su día pisó la mayor tarima del mundo, sino porque su tarea como preparador de atletas y su bagaje como divulgador sobre entrenamiento, información y suplementación está a la alcance de muy pocos.

Raúl Carrasco junto con Mauro Fialho en el primer episodio de ‘Superserie’ / AMIX

Gran acogida

El programa, que tiene una periodicidad mensual y es distribuido íntegramente en YouTube, Spotify y Podimo tiene también en las redes sociales de Amix algunos de los fragmentos extraídos de estas charlas. Los resultados de los dos primeros episodios hablan por sí solos: 3.160 visualizaciones solo en YouTube con un 98,8% de valoraciones positivas y 3.517 visualizaciones solo en YouTube con 97,5% de valoraciones positivas el segundo. Asimismo, en redes sociales, espacio estrella en el que está despuntando este deporte, el aterrizaje ha sido muy contundente: En Instagram, los clips de ambos episodios acumulan más de 354.000 reproducciones en total, con varios vídeos superando individualmente las 50.000 visualizaciones.