Palabra de leyenda, Virginia Sánchez: "Para construir un cuerpo el entrenamiento es fundamental y eso necesita años"

Juntar en una charla a Virginia Sánchez y Raúl Carrasco es sinónimo de pasión y conocimiento sobre culturismo. Dos figuras legendarias que tienen a sus espaldas un sinfín de campeonatos, que encarnan los valores de este deporte y que son voces autorizadas para hablar de su desarrollo, pues han sido protagonistas de sus diferentes etapas. AMIX lo ha hecho en el tercer episodio de su podcast SUPERSERIE con una entrega que ha trascendido el formato entrevista para convertirse en una brillante introspección sobre la vertiente femenina de esta disciplina, así como la evolución que se ha dado en la mentalidad del competidor en esta nueva época marcada por las redes sociales, lo efímero y la voluntad de conseguir resultados rápidos.

Virginia Sánchez (55 años) fue la primera española en clasificar directamente para Ms. Olympia y ha desarrollado una larga carrera encima de una tarima. A día de hoy sigue en activo, dando guerra y compitiendo en los mejores torneos del mundo. Sin ir más lejos, el próximo año competirá en el Olympia Master y cerrará su aventura como competidora del Rising Phoenix, uno de los mejores campeonatos del mundo.

Su trayectoria, no obstante, se remonta mucho más atrás. En los 90 salió sin preparador en el campeonato de Madrid, pero su andadura real como culturista la considera iniciada a partir de la segunda década de este siglo. Quedó cuarta de Europa en 2011 y dos años después, en su segunda participación, se hizo profesional ganando todo un Arnold Classic.

En su charla en el micrófono de SUPERSERIE, la leyenda explica sus inicios, en los que para competir debía viajar constantemente a Canadá y Estados Unidos por la falta de torneos en Europa, mientras que expresa su preocupación por cómo se ha debilitado su categoría a nivel de participación: "El Tampa Pro en mi época siempre estaba hasta arriba y este año en el New York Pro apenas había cuatro de mi categoría", señalaba, al tiempo que proponía fórmulas para aumentar la participación como incentivar que en torneos en los que la que gana ya está clasificada al Olympia el pase se lo lleve la siguiente.

En el futuro más cercano, Virginia competirá en el Rising Phoenix World Championship, un campeonato de mucho prestigio impulsado por Jake Good (actual propietario del Mr. Olympia) que para la española está a la altura del torneo que se celebra en Las Vegas. Además, al igual que el Arnold, se va por invitación y ella la ha vuelto a recibir a sus 55 años. Sánchez revela que no va con expectativas de ganarlo porque ya es la más "abuelilla", pero confiesa que le da una "dosis extra de motivación".

Los cambios del culturismo

Escuchando el relato de Virginia, Raúl Carrasco no pudo resistirse a intervenir y poner en valor la mentalidad y la manera de ver este deporte por parte de la veterana competidora: "Esta es la verdadera pasión por el culturismo. Hace 15/20 años pasábamos hambre y dejábamos de beber hasta puntos extremos por pasión" señalaba el preparador andaluz. Virginia, de hecho, contó una anécdota: "Y no pensabas en el dinero. Por ejemplo cuando quedaba tercera en Chicago o Tampa me perseguían: "Virginia, the money!" porque se me olvidaba", decía entre risas.

Imagen del set de grabación del programa 'Superserie' en la entrevista a Virginia Sánchez / AMIX

El gran tema a tratar, de hecho, fue cómo en el nuevo culturismo se ha perdido el respeto a lo que significa hacerse profesional o a los procesos que debe seguir todo atleta a causa de las redes, el mayor número de tarjetas que se dan y el hecho de aceptar como "normal" el meteórico ascenso de jóvenes atletas, como Josema o Joan Pradells, que realmente son elegidos: "Indudablemente. Se le pierde el respeto al carnet profesional- Cuando yo era joven se decía carnet profesional y me temblaban las piernas. Ahora la gente quiere pasar por el regional como un mero trámite", analizaba Raúl.

En sintonía con estas palabras, Virginia Sánchez, que no empezó a competir hasta que no se vio competitiva en su objetivo de ir algún día al Olympia, dejaba una reflexión muy sabia sobre lo que es el culturismo: "Hoy en día hay muy poca paciencia. Para construir un cuerpo el entrenamiento es fundamental y eso conlleva tiempo, años, para construir una buena base", sentenciaba la leyenda del culturismo español en una etapa en la que los atletas tienen mucha prisa por quemar etapas, conseguir carnets y pases al Olympia. De hecho, Raúl apostilló que "hay que prepararse para perder. Ganar no es lo normal. Hay que empezar por donde hay que empezar y no es ninguna frustración, te debe animar para seguir trabajando".

Por último, a nivel de preparación y de lo que ha cambiado este deporte, Virginia dejaba claro que para ella lo que ve es más importante que el peso que da en la báscula y que bajo su punto de vista "no se puede poner en los primeros puestos a alguien que va fuera de punto porque eso significa que lleva una preparación a la mitad", señalaba, al tiempo que Carrasco reforzaba esta idea: "Los míos saben lo que es una preparación de siempre, para presentar un físico acabado en tarima. En el entorno que no es mío... Yo creo que se busca la facilidad y hay una obsesión con el tamaño. Se tiene miedo al cardio, a apretar la dieta, a bajar el carbohidrato", señalaba.

Actualidad

A nivel de actualidad, ambos mostraron su preocupación por el trabajo de algunos jueces y por la disparidad de criterios que aplican, así como lo difusa que está la frontera entre categorías femeninas y cómo el propio feedback de los jueces no acaba de arrojar luz entre estas diferencias.

Por último, hablando de los últimos torneos, Carrasco defendió el buen nivel de Momo (ganador del Top Tan en Alicante) y su proyección en Classic: "Tiene mucha separación, mucha profundidad. Al Benelux fue acabado y justo ganador en el Top Tan. Yo le decía a Ferran: "No hay pose que desaproveche"