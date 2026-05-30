“El pensamiento de que la mujer tiene que ser frágil y ligera ha hecho mucho daño”

El mundo del fitness está en auge y la mujer se ha situado en el centro de ese crecimiento. Gimasios llenos, más consciencia sobre la importancia del entrenamiento de fuerza y un estilo de vida más saludable dibujan una nueva realidad que en el caso femenino ha traído aparejado el derribo de toda una serie de clichés y estereotipos aparejados a los opresivos cánones de belleza tradicionales. Todo este fenómeno se abordó en la VIII Edición del Foro Campeonas de Superdeporte de la mano de voces autorizadas, tres mujeres experimentadas en el mundo del trabajo con pesas, que desde sus perspectivas han acompañado a otras y que incluso han tocado el mundo de la competición en torneos de culturismo.

Las ponentes fueron Selena Beitia, gerente del mítico Stars Gym y competidora de la categoría Bikini Fitness. Hija del gran Juan Antonio Beitia, que llegó a ganar el título de Mr. Universo, se ha criado desde bien pequeña en el mundo del fitness y ahora ve también a muchas mujeres iniciarse y crecer dentro de su propio gimnasio. También estuvo Alba Martí, entrenadora y competidora de la categoría Bikini Fitness, cuya trayectoria y ética de trabajo en el gimnasio es muy inspiradora, alcanzando unos umbrales de esfuerzo verdaderamente impresionantes. Por último, se pudo contar con la presencia de Nuria Martín, también entrenadora personal y con una voz muy potente en redes sociales. Con casi 300.000 seguidores, divulga unos valores muy positivos sobre el mundo del entrenamiento, el amor propio y la comprensión de las diferentes circunstancias con las que convive el cuerpo de una mujer a lo largo de su vida.

Los miedos y los estereotipos

El principal tema a tratar en la mesa redonda fue esa evolución en los últimos años del número de mujeres que entrenan fuerza y como han roto una serie de barreras culturales. Selena, que lo ha podido ver de primera mano desde Stars Gym, lo explicaba: “Antes estaba mal visto ver a la mujer en la sala de musculación, antes solo hacían cardio y ahora es lo más normal ver a una mujer moviendo kilos. Antes se decía 'te vas a poner tan fuerte como un hombre, es es antiestético' y ahora no está mal visto que una mujer trabaje con cargas altas".

Selena Beitia, Nuria Martín y Alba Martí en el Foro Campeonas / M.A. Montesinos

A este respecto, Alba añadió que suele haber una “inseguridad” de hacerlo mal y que te juzguen, pero que cuando entras en un gimnasio te das cuenta de que no es así: “La gente no juzga, de hecho te ayuda”, señalaba, mientras que Nuria reflexionaba que cuando empezó en el gym no veía a muchas mujeres entrenar fuerte y ahora ves a muchas “súper fuertes y musculadas”.

Cánones y concepto de feminidad

A propósito de esto, las tres ponentes opinaron sobre esta ruptura con los clichés y con la imposición tradicional de unos cánones de belleza aparejados a la delgadez y de una feminidad vinculada a la delicadeza. Para empezar señalaron que “ojalá ganar masa muscular fuera tan fácil como cree la gente” y, además, que no debe existir un ideal de belleza único porque no a todo el mundo le debe gustar lo mismo. “El pensamiento de que la mujer tiene que ser frágil y ligera ha hecho mucho daño”, apostillaba Nuria.

Asimismo, también pusieron el acento más allá de lo estético o lo cultural para señalar la importancia del trabajo de fuerza para la salud. Selena señaló su papel en la prevención de lesiones: “Antes solo veías a gente más joven, pero ahora la gente es más consciente y ves a mujeres más mayores entrenando. Ahí ves la evolución que está teniendo el gimnasio”, exponía, mientras que Alba expuso no solo la mejor salud hormonal que va a tener una mujer con una buena cantidad de masa muscular si no los efectos positivos que tiene el gimnasio en el cuidado de la salud mental. En línea con ambas, Nuria explicó que tener masa muscular “es garantía de calidad de vida” y que puede ayudar a mujeres en épocas como la menopausia o el embarazo.

Un mensaje muy constructivo

La propia Nuria tiene una legión de seguidoras que la consideran una voz de referencia y señaló como trata de enfocar su discurso teniendo en cuenta, además, la responsabilidad social que tiene gracias a las redes: “Yo intento enfocar el mensaje que transmito desde el punto de vista de la salud. Cada una tenemos una genética y un tipo de cuerpo. Puedes ejercitar ese cuerpo pero hasta un punto. Te pueden pasar mil cosas: te puedes lesionar, te puedes quedar embarazada... Lo que intento transmitir es disfrutar del deporte y amarte en todas esas etapas".

El auge del culturismo natural

Por último, aprovechando la presencia de dos dos competidoras, se trató la evolución del culturismo natural, en auge en los últimos años. Alba señaló que está encantada de poder competir “en igualdad de condiciones” y reivindicó el potencial que tiene un culturista natural: “A veces algunos se excusan en que no pueden conseguir ciertas cosas como la condición o la dureza porque son naturales y no es así, con narices y ganas puedes lograrlo”. En sintonía con ella, Selena, que tambiém compitió en su día en la NPC contra competidoras que usan farmacología, celebró el crecimiento que ha observado en el nivel de la gente natural, pero señaló lo “sacrificado” que es competir: “Es un deporte que no es solo comert y entrenar, tienes que ser muy fuerte mentalmente. Es una preparación de años”, decía.