Ferran planta la 'Senyera' en Francia y la defenderá en Mr. Olympia

A la cuarta fue la vencida. Después de tres meritorios segundos puestos consecutivos, Ferran Miñana se llevó en Francia su primer Pro Show de culturismo. El atleta valenciano 'plantó' la Senyera en el Tsunami Pro de Marsella tras imponerse a grandísimos atletas, entre ellos Germán Pastor, y ya tiene más de pie y medio en su primer Mr. Olympia.

Los puntos que ha cosechado a lo largo de esta temporada con sus podios, sumado a la victoria en territorio galo, hacen casi segura su presencia en Las Vegas el próximo mes de octubre. Ferran, natural de la comarca de La Safor, es el primer valenciano virtualmente clasificado para el Olympia a la espera de que Ángel Calderón empiece su temporada competitiva o Pablo Llopis y Joan Pradells la retomen.

Ferran Miñana con Germán Pastor / Instagram

Ferran llegó a Marsella con su mejor versión hasta la fecha. A su innata estuctura clásica sumó una dosis extra de sequedad, dureza y separación con una puesta a punto 'made in' Raúl Carrasco. Con su estrecha cintura, un buen bombeo de cuádriceps y una importante densidad muscular convenció a los jueces de que este era al fin su campeonato, al que llegaba con un nivel de remate completo.

¿Camino al Empro?

Esta gesta la celebrará, si no hay cambio de planes, en dos semanas con su gente en el Empro de Alicante, uno de los mejores campeonatos de toda Europa y en el que ya ha competido en años anteriores... Pero esta vez con el cartel de ser uno de los favoritos.

En el torneo que se celebrará en el VB Spaces podría dejar todavía más cerrada su clasificación para el Olympia, pero lo más relevante del campeonato será medirse con más competidores de alto nivel y mejorar su rodaje competitivo en tarimas de prestigio. Ferran ya es un nuevo referente del culturismo valenciano, la cuna de este deporte en España.