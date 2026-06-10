Raúl Carrasco y Rubén Cruces, dos preparadores adelantados a su tiempo: "La clave del entrenamiento es la individualización"

La última entrega del podcast SUPERSERIE de AMIX va de preparadores, y no de unos cualquiera. Raúl Carrasco, protagonista habitual del proyecto, y Rubén Cruces, invitado de gala en esta cuarta entrega, son los encargados de convertir la charla en un auténtico seminario sobre entrenamiento, alimentación, suplementación... en definitiva, sobre puro culturismo. Ambos son dos de las voces más autorizadas del 'mundillo' en España. Dos adelantados a su tiempo, amigos desde sus inicios, que han puesto sobre la mesa su inmenso catálogo de conocimientos.

Rubén se forjó como uno de los mejores preparadores del país gracias, en gran parte, a Raúl. Se conocieron a raíz de un vídeo de Raúl Carrasco en el Toronto Pro durante su etapa de competidor en el que a Rubén se le quedó marcada la coreografía. Decidió ponerse en contacto con él y rápidamente se dio cuenta que sabía cosas que no sabía todo el mundo. Detectó esa figura de investigador en Raúl que, en mayor o menor medida, él también tenía desarrollada, y decidió contratarle. Para optimizar su físico pero, sobre todo, para aprender, como el propio Rubén explica durante el podcast. Con el paso de los años ambos dejaron de lado su carrera como competidores para centrarse en su faceta de preparadores.

La mejor forma de entrenar según los mejores

Técnicas de entrenamiento hay muchas, de hecho cada vez hay más conforme evoluciona el culturismo. Raúl y Rubén hablan del 'Heavy Duty' aprovechando la más estricta actualidad con Josema Muñoz, uno de los mejores culturistas a día de hoy y atleta de Raúl Carrasco, que desde hace pocas semanas ha empezado a trabajar con esta técnica de altísima intensidad. Tanto Raúl como Rubén concluyen que es un sistema magnífico para el contexto actual de Josema, pero ambos insisten en el concepto de la individualización.

Rubén Cruces y Raúl Carrasco hablan del sistema de entrenamiento de Josema Beast / SD

"La clave es adaptar el entrenamiento a ti. A través del ensayo-error se saca el entrenamiento que mejor se adapta a ti. La evidencia científica es necesaria para adaptar nuestro entrenamiento a nuestras características", explica Rubén.

Culturismo español, un futuro prometedor

El valenciano Ferran Miñana es otro de los atletas de Raúl Carrasco que más está dando que hablar en las últimas semanas. El de Gandía acaba de empezar temporada, la primera como Classic bajo el mando de Raúl, y los resultados están demostrando que las expectativas que generó su físico estaban justificadas. Raúl destaca, por encima de cualquier otra cosa, su "compromiso" y el "feeling" que existe entre ambos, además de dejar claro que el proyecto con Ferran es "a largo plazo" al tratarse de un atleta todavía joven. Rubén, por su parte, pone en valor los éxitos que está consiguiendo y añade que "es un atleta TOP".

Otro que sale a la palestra es Kim Angel, a quien el concepto de "eficiencia" en sus entrenamientos de la mano de Raúl le ha cambiado la carrera. "Ahí reside la evolución de un atleta que ya está evolucionado. Ser eficiente marca los pequeños detalles", coinciden Raúl y Rubén. Una eficiencia que a Alberto Alonso, culturista de la vieja escuela a quien ahora prepara Rubén Cruces, le ha permitido clasificarse para el Olympia Master de 2027. Rubén le vio competir en Nueva York y vio que no estaba saliendo todo lo bien que ese físico podía. Comenzaron a trabajar juntos y en el primer show han logrado ese ansiado billete.

La mejor suplementación

Raúl y Rubén fueron dos de los primeros preparadores en dar seminarios sobre la suplementación deportiva y darle la importancia que realmente merece, por eso es difícil escuchar a voces más autorizadas que las suyas para hablar de la materia. La creatina es un básico, uno de los productos de suplementación más frecuentes en deportistas debido a su evidencia científica más que demostrada. Ambos invitados coinciden en su importancia y añaden el bisglicinato de magnesio como uno de los básicos con mayores beneficios. "Tiene una connotación positiva en todos los atletas, aumenta la capacidad del sueño y descanso", explica Rubén. Y es que el tiempo de recuperación y descanso es un factor tan importante como el propio entrenamiento o alimentación a la hora de construir un físico.

Principales errores en el entrenamiento

El entrenamiento de fuerza cada vez tiene más adeptos y la evolución parece imparable. Aún así, ver ejercicios mal ejecutados en los gimnasios por falta de información sigue siendo frecuente. Tanto Raúl como Rubén apuntan que la espalda es el grupo muscular que peor se entrena. "Hay muchos deportistas jóvenes con bíceps grandes pero espaldas muy pequeñas porque no la entrenan bien", explica Raúl. Rubén destaca que los jalones y los remos son los ejercicios en los que peor ejecución ve, por eso es tan importante la figura de un entrenador / preparador, ya sea con fines competitivos o no. Eso y la idea irrebatible de no copiar entrenamientos a otras personas cuando no están adaptados a un mismo, es decir, la individualización, concepto en el que ambos vuelven a insistir para finalizar el podcast.