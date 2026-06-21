Ángel Calderón gana en casa y clasifica para su octavo Olympia ¡Sigue siendo el Rey!
El atleta de Quart de Poblet se lleva el Empro en una colosal batalla con Madelman y con un físico completo que reúne todo: dureza, tamaño, plenitud... y un carisma imparable
Es muy complicado describir las emociones que genera Ángel Calderón compitiendo en casa. El atleta de Quart de Poblet dio espectáculo en el VB Spaces y se llevó el Empro Classic bajo el brazo en una auténtica exhibición de culturismo. Condición, dureza, tamaño, redondez, carisma y seguridad sobre el escenario. El valenciano lo tiene todo y volvió a demostrar que es el mejor culturista español de todos los tiempos.
El atleta de Fran Espín llegaba a esta cita con unas inmensas ganas de reivindicarse después de superar una dura lesión en el codo que le dejó fuera de los escenarios y le impidió estar en el Mr. Olympia de 2025. La gran tarima de Las Vegas, no obstante, no tendrá que esperar mucho tiempo.
La Leyenda continua: octavo pase al Olympia
Con la victoria en suelo alicantino, Calderón confirma su presencia en la mayor tarima del mundo en la categoría 212 y firma el octavo pase al Olympia de su carrera deportiva, todo un hito en su carrera deportiva.
Apoyado por su gente con atronadoras ovaciones cada vez que pisaba la tarima se midió en un 'cara a cara' final con Madelman, que presentó un físico redondo y estético, candidato a lograr también el pase al Olympia a lo largo de la temporada. La batalla hizo las delicias de un público entregado a dos colosos que se llevó Calderón con ese punto extra de remate y madurez.
Emotiva celebración con su hijo
Con el anuncio de su triunfo se vino abajo el recinto, que le despidió como un héroe y contempló el emotivo abrazo con su hijo, que le brinda un gran apoyo siempre como se puede ver de forma habitual en redes sociales. Broche perfecto para un campeonato que quitó la 'espinita' del año pasado, cuando se quedó a un puesto de ganar en la categoría Open.
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