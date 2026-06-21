Ferran Miñana acaricia el Empro y Denis Rose se presenta al mundo del culturismo

Ferran Miñana se ha abonado al ‘top2’ desde que arrancó su temporada y en el Empro de Alicante 2026 no ha sido distinto. El culturista de Gandía, que venía de ganar en Francia hace apenas dos semanas, ha terminado en segundo lugar en la categoría Classic Physique del campeonato de Emilio Martínez celebrado en el VB Spaces de Alicante. El alemán Luca Reger, una de las mayores promesas, y ya realidad, de la categoría, se ha llevado un disputado triunfo. Denis Rose, uno de los culturistas españoles con mayor potencial, se ha presentado al mundo del culturismo con un meritorio tercer puesto.

Tras varios campeonatos ya disputados desde que arrancó la temporada, y quedando en todos ellos segundo o primero, Ferran llegaba al Empro en busca de otro título para sus vitrinas. Raúl Carrasco, su preparador, avisaba en lq previa que quizá iba a “arriesgar” con la puesta a punto de Ferran. Con riesgo o sin él, la realidad es que el de Gandia presentó un físico lleno, rocoso y bien condicionado, acompañado además de su línea clásica que le aporta ese look tan estético.

Solo Luca Reger, cuyo físico se vio grande, bonito y también con una condición a la altura de las circunstancias, pudo arrebatarle el cinturón y el anillo de campeón. Ambos protagonizaron una reñida lucha en la que el alemán, por detalles, se llevó el gato al agua. Otro grandísimo resultado para Ferran, que tiene virtualmente conseguido su gran objetivo: estar en la tarima del Mr Olympia el próximo mes de octubre.

Denis, paso al frente

La gran sorpresa de la tarde fue Denis Rose. El culturista afincado en Valencia, atleta de Fede Guevara, le entró por los ojos a los jueces desde el primer momento con una línea cien por cien clásica que potenció con una buena puesta a punto. Durante el prejudjing incluso dio la sensación que podía luchar por el segundo puesto, pero finalmente terminó en una fantástica tercera plaza que le permite presentarse al mundo del culturismo como un Classic a tener muy en cuenta de ahora en adelante.

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También hubo un marcadísimo acento español en la categoría Men’s Physique. Sidy Pouye y Mauro Filaho, campeón en 2025, se disputaron el primer puesto en otro disputado veredicto de los jueces. Finalmente, la mesa se decidió por el imponente tamaño y proporciones perfectas de Sidy sobre la extrema condición de Mauro, que también presenta una estética TOP. Un EMPRO de mucho éxito para el bodybuilding español