Raúl Carrasco: "Josema en Open con 110 kilos y esa condición va a dar miedo"

Amix no falla a su cita mensual del podcast Superserie y para la quinta entrega del proyecto ha preparado una charla con Raúl Carrasco, invitado de lujo recurrente, para hablar de la más estricta actualidad del culturismo español, tanto la que concierne al propio Raúl, uno de los mejores preparadores del mundo, como a los atletas más destacados del país, algunos de los cuales él prepara.

De hecho, la reciente participación de Mauro Fialho y Ferran Miñana en el EMPRO de Alicante, así como su hoja de ruta y también la de Kim Ángel de cara al Mr Olympia de octubre, es uno de los grandes puntos de interés de este nuevo capítulo. También hay tiempo para hablar de Josema Muñoz, en parón por su inminente paternidad, del duelo español del año 'Calderón-Madelman', de Joan Pradells y las cada vez mayores expectativas que genera y, por supuesto, de su propio proyecto personal.

Raúl Carrasco, uno de los mejores preparadores del mundo / Amix

Confianza e ilusión del 'team Carrasco' para el Olympia

Este año la expedición del 'team Carrasco' a Las Vegas no podrá contar con su gran baluarte Josema, al menos en calidad de competidor, pero la ilusión y la confianza por seguir derribando muros se mantiene intacta, con la novedad además de Ferran Miñana, que ha logrado el principal objetivo de clasificar al Olympia en su primera temporada como atleta de Raúl. El valenciano culminó su temporada con un gran segundo puesto en el EMPRO de Alicante, que confirmó su presencia en la mejor tarima de culturismo del mundo si es que no estaba confirmada ya. Raúl lo tiene claro con Ferran: Es un culturista con un potencial inmenso que todavía necesita "madurez muscular". De cara al Olympia, Carrasco deja claro que "no tiene nada que perder" y que lo sacará "con el máximo tamaño y condición posible". Además, desvela los planes para 2027: "Tiene que pisar Estados Unidos, darse a conocer".

Más tablas tiene Mauro, con ya tres Olympia a sus espaldas y varios 'pro shows' ganados en Europa. En el EMPRO defendía cinturón, aunque esta vez se tuvo que conformar con un segundo puesto, solo superado por Sidy Pouye y su privilegiada estructura. Aún así, Raúl está contento con el resultado, explicando que "salió como teníamos previsto". De cara al Olympia señala que la gran diferencia es que tendrá casi 48 horas tras el pesaje para cargar, por lo que saldrá "con la misma condición pero más redondez".

De cara al Olympia sacaremos a Mauro con la misma condición, pero con mayor redondez Raúl Carrasco — en SuperSerie by AMIX

En cuanto a Kim, "va mejorando en todos los sentidos, no necesita volúmenes largos. Es un Dexter Jackson, que mantiene la condición en volumen y que en la mayoría de años progresa". Eso sí, con el 'rey de los empujes' destaca su labor más de psicólogo porque "tiene ese puntito de inseguridad".

La evolución de Josema para Open

Sobre Josema, que no competirá en el Olympia este año debido a su inminente paternidad, habló de cómo están gestionando su cambio a Open, la categoría reina: "Se está preparando como para una precompetición que hay que llamar como recomposición que va a hacer que el siguiente volumen sea más eficaz". Sobre su evolución con el peso, manda el siguiente aviso: "Ha estado compitiendo en Classic en 106 kilos y ya con ese peso podría ser competidor en Open. No te digo para arrasar. Pero si sale con 110 con esa condición va a dar miedo. Pero es que tengo a Josema con 122 cada vez más apretado y no baja el peso, me tiene asustado (ríe)".

Raúl Carrasco, uno de los mejores preparadores del mundo / Amix

Ángel Calderón, el ave fénix

Ninguno es atleta suyo pero Raúl Carrasco también habló largo y tendido del duelo español del año entre Ángel Calderón y José María Mete (Madelman), que protagonizaron una batalla brutal en el EMPRO en la categoría '212'. Para Raúl la victoria de Calderón fue más que justa: "Ángel se diferencia en la condición, tiene un mérito impresionante por la edad, la trayectoria... El Ave Fénix resurge de sus cenizas y en una forma impresionante. Fue una batalla campal en la que cualquiera de los dos podría haber ganado, pero si yo tuviera que darle ganador a alguien sería a Ángel porque presenta un buen equilibrio entre tamaño y condición". Tampoco quiso pasar la oportunidad de destacar el valor humano del valenciano: "Es increíble como persona. Yo soy muy observador y le he visto momentos a Ángel para quitarse el sombrero".

Raúl cierra plazas para centrarse en su gran proyecto

Estos días saltó la bomba de que Raúl Carrasco cerraba plazas y surgieron rumores en torno a una posible retirada a corto plazo. Nada más lejos de la realidad, Raúl explicó que debe "equilibrar qué porcentaje dar a cada cosa" porque ha decidido "lanzar ya el proyecto de la mentoría formativa, en el que vuelco mi estrategia como preparador". Raúl explica que el asesoramiento competitivo "roba mucho tiempo" y por eso en su equipo "se quedan los atletas que están, a corto plazo no puedo admitir a nadie".

A modo de cierre, Raúl se sometió a un rápido test en el que 'construyó' su culturista ideal:

- PIERNAS: Paco Bautista

- BRAZOS: Mike Matarazzo

- HOMBROS: Paul Dillet

- ESPALDA: Dorian Yates

- MENTALIDAD: Dorian Yates