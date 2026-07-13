"Este año me ha quedado claro que le gusto a los jueces"

Lo primero de todo: enhorabuena por los resultados esta temporada

Sí, muchas gracias, la verdad. Ha sido una temporada muy larga, desde abril hasta junio, y la verdad que los resultados son mucho mejores de lo que yo esperaba.

Para que el lector te conozca, ¿cómo empieza la relación de Ferran Miñana en el mundo del gimnasio y del entrenamiento?

Pues creo que es algo muy típico que suele pasar con mucha gente. Yo tuve una lesión de rodilla, porque yo jugaba al fútbol desde los 4 años hasta los 18, y con 16 me rompí el menisco, y a raíz de ello, en rehabilitación, te comentan que el gimnasio fortalece la pierna y que así te va a aguantar mucho más. En base a ello, veía que en el gimnasio estaba progresando cada vez más y más. La gente del gimnasio flipaba conmigo y decidí dejarme el fútbol, y como soy una persona muy competitiva, no puedo estar sin competir, entonces decidí empezar a competir, y así fue cómo empecé, por una lesión tonta del fútbol, y mira, aquí estoy ahora mismo.

De hecho, te queríamos preguntar cómo es ese proceso de decir ‘no solo me gusta el gimnasio, quiero competir’

Soy una persona muy competitiva que siempre ha competido en el fútbol, y tengo esa sangre, digamos, esa chispa, ese fuego dentro, y dije, pues mira, ya que en el fútbol ya no puedo competir por la lesión... porque veía que para jugar en un regional no me motivaba. Empecé a competir en culturismo, que es algo que me estaba motivando. Ya que voy al gimnasio, pues le saco algo de provecho en cuanto a nivel competitivo, y empecé por eso, básicamente.

Ferran celebrando el segundo puesto en el Empro de Alicante / Instagram / Ferran Miñana

¿Eras tan bueno en el fútbol como en el culturismo?

Era bueno, era bueno, sí. De hecho, me fastidió, porque yo creo que podría haber llegado más lejos, pero bueno. Estuve jodido, porque claro, a mí me operaron y se ve que estaba mal encajada la rodilla, y se me inflamaba, yo jugaba a fútbol y se me inflamaba. Mi preparador como que me la encajó, y fue en un segundo de no poder jugar al fútbol a poder jugar, fue algo súper loco, y por eso puedo hacer también sentadillas muy pesadas, prensas muy pesadas, porque tengo la rodilla ya bien, si no, imposible.

Si la liga natural hubiese sido tan fuerte como ahora cuando yo empecé, probablemente hubiera seguido natural. Es algo que le recomiendo a la gente Ferran Miñana

Tú empezaste a competir en culturismo natural. ¿Cómo estás viendo el ‘boom’ del culturismo natural y también el odio a la gente de la que pone en duda que sean naturales?

La verdad es que me gusta. Si la liga natural hubiera estado tan fuerte como a día de hoy, yo probablemente hubiera seguido natural, porque es algo muy bonito, es algo que yo recomiendo mucho a la gente, y que no hace falta hacer lo que hacemos nosotros para tener un físico muy muy bueno. Al final, me gusta que el nivel esté subiendo, que todo vaya más. A mucha gente yo creo que le frena al empezar en el culturismo saber que si quiere llegar al Mister Olympia, por ejemplo, tiene que usar una farmacología. A día de hoy no porque, en NPC, en la liga natural, ahora, en Men’s Physique, Classic Physique, Bikini y Wellness, dan un pase al Olympia si ganas la competición, y eso es como un incentivo, poder llegar al Mister Olympia de manera natural, y eso mola mucho.

Tú empiezas en este deporte cuando todavía no había pegado el ‘boom’ y a día de hoy la profesionalización es tal que tienes coach, preparador de entrenamientos, preparador de posing, filmmaker… ¿cómo has vivido todo el proceso de profesionalización extrema de este deporte, que ha pasado de minoritario a ser realmente muy fuerte?

Totalmente. Cuando crecí yo en el gimnasio eras como el típico chulo playa. Yo soy de Gandía y eras el típico chulo playa de Gandía, el típico flipado. De hecho, yo y mi grupo de amigos éramos los que íbamos al gimnasio y nos tachaban de eso, y a día de hoy hay tanta gente en el gimnasio, de todo tipo, que eso mola. En cuanto a tu pregunta, me gusta mucho la evolución, porque al final se necesita profesionalización en cuanto a tener, pues, un médico deportivo también, en cuanto a tener preparador de entrenamientos, de nutrición, de lo que sea. Al final, si tú ves cualquier otro deporte, no suele ser el entrenador, por ejemplo, de fútbol, el que te lo hace todo, no. Ahí está el fisio, está el preparador físico, el médico, está el de estrategia, entonces, claro, todo eso se lleva también al culturismo y es una manera de profesionalizar y llevar aún más a otro nivel el culturismo.

Vamos a pasar ahora a hablar de lo que está siendo tu temporada, la primera con Raúl Carrasco. ¿Cómo la valoras, más allá de resultados, por el físico mostrado en tarima? ¿Cómo de contento estás?

Súper contento, en cuanto a físico y en cuanto a resultados, pero primero de todo, en cuanto al físico. He visto una evolución muy grande respecto al año pasado, en cuanto a tamaño, en cuanto a condición, en cuanto a puesta a punto y eso es lo que yo me quedo. Entonces, el resultado final es el trabajo de todos estos meses, porque yo me acuerdo que hace prácticamente un año, en septiembre, es cuando ya realmente me puse en manos de Raúl al 100% y dije ‘Raúl, voy a hacer todo al 100% en la fase de volumen, sin casi comidas libres, sin fallar en nada, entrenando fuerte’ y eso ha sido clave en cuanto al físico que se ha sacado. Entonces, más contento yo creo que no puedo estar, ha sido no temporada perfecta, porque temporada perfecta hubiera sido ganar dos Pro Shows y el pase directo... pero en cuanto a puntos, es una temporada perfecta porque son cuatro segundos y un primero, que creo que más no se puede hacer.

Te iba a preguntar por los segundos puestos. Los resultados son increíbles, sobre todo porque la categoría Classic cada año tiene más nivel, pero al final, esos cuatro segundos puestos, no sé si un poco a nivel mental pesan, más allá de estar contento por el físico…

En Irlanda fue un punto de inflexión. Yo me acuerdo de bajar y llamar a Raúl y me dijo ‘Ferran, la semana que viene hay uno en Francia’. Y yo dije, ‘Raúl, yo ya no puedo más, yo a nivel mental ya no puedo más porque vengo a hacer tres segundos y noto que ahora de una semana para otra…’ Era bajar de Irlanda a España, estar un día, día y medio en casa y subirme a Francia. Y a nivel mental estaba quemado. Pero bueno, a raíz de eso, fue un agradecimiento el ir, porque pude ganar en Francia. Volviendo a tomar el rumbo de la pregunta, es duro, hay que ser fuerte a nivel mental para aguantar tantos segundos puestos y tener esa resiliencia de insistir, insistir, insistir hasta que caiga. Porque claro, si quedas quinto o sexto sabes que estás lejos aún de ese primer puesto. Pero claro, el segundo que lo tienes ahí, lo tienes ahí… Y es tantas veces que llegué a pensar que no podía ganar nunca. Entonces claro, cuesta de aguantar, tienes que tener un buen entorno alrededor, gente que te aporte, que te apoye. Y es duro, es bastante duro. Que precisamente a todo ese componente competitivo se suma lo duras que son las preparaciones de competición de culturismo, el índice de grado es muy bajo, sabemos cómo afecta a nivel hormonal. Todo eso a la cabeza le afecta.

Ferran con su preparador, Raúl Carrasco / Instagram / Ferran Miñana

No sé cómo lo has llevado a nivel psicológico, si has buscado ayuda o te lo hayas llegado a plantear.

Soy una persona muy calmada. Y tengo miedo también a Iris (su pareja), que es una persona muy calmada, que me apoya mucho. También obviamente a Raúl, súper calmado, sabe en todo momento lo que hace. Y eso ha hecho también que pueda aguantar. En cuanto a ayuda externa, no me lo planteé en el momento que estaba compitiendo porque no tenía tiempo, básicamente. Pero sí que es verdad que a raíz de terminar, sí que avisé a mi psicóloga, y tuve una sesión con ella la semana pasada, por todo lo que se podía venir encima. Quería asimilarlo todo y tener a esa persona que me ayudara básicamente a asimilar todo lo que ha ocurrido. Y también saber que si bajo a un tercero que ella me haga ver que eso no es una derrota. O un cuarto, un quinto, lo que sea. Que no todo sea quedar segundo o primero, no, no. Que hay otras cosas también que pueden pasar. Entonces también fui a ella para que me ayudara a que el día que ocurra, yo lo pueda asimilar bien y no me venga abajo.

¿Qué es de lo que más contento estás con tu físico ahora mismo cuando lo ves en el tarima? Y también, ¿qué crees que deberías mejorar, como digo, pensando en futuras temporadas?

Lo que mejor tengo es el balance, que no tengo un grupo muscular que se quede muy rezagado. O una pose, mejor dicho, que digas ‘esta pose es tan mala que todo lo que tiene lo pierde’. El balance que tengo y la armonía creo que es lo mejor, en cuanto también a estética. Y en cuanto a punto mejorar, diría que la espalda. Es lo que todos los jueces me han dicho, que la espalda la mejore. Que no es mala, no es una espalda mala, pero claro… si te ponen al lado un Luca Reger, por ejemplo, que es el chico que me ganó, se notaba que tenía más densidad, más madurez, y la espalda es un grupo muscular de tanto trabajo, de madurez, de años y años, que es lo que me falta, tiempo. Sé que con los años es algo que voy a mejorar. Y me has dicho que falta poco para el Olympia, que quedan ahora mismo 11 semanas y medio prácticamente, pero ya hablo con Luis, que es mi entrenador de entrenamientos, y estas semanas vamos a intentar aún mejorar más la espalda. Y creemos que va a ser posible, así que vamos a ello.

Para mí ir al Olympia ya es una victoria. Quiero ir a disfrutar y el año que viene volver, mejorar el resultado y ser top15 Ferran Miñana

¿Y qué expectativas tienes para el Olympia? Porque al final hay muchos atletas españoles que en los últimos 3-4 años han subido a su primer Olympia y se nota mucho el cambio de discurso de la primera vez a la segunda.

La primera vez, lo que todo el mundo dice es que es para disfrutar. Para disfrutar, porque el siguente Olympia ya tienes que ir con la expectativa de superar tu primer Olympia. Porque al ser primero vas como 'que pase lo que tenga que pasar'. Es que me da igual. Una cosa que me dijo Mauro, que sí que es verdad, es que el Olympia es el único campeonato que, antes de competir, ya tienes una medalla. Entonces para mí ir es una victoria. Que luego pase lo que tenga que pasar. Obviamente, último no quiero quedar. Eso está claro. Pero si quedo fuera del Top 15, que es lo que debería de pasar, no pasa nada, al final también esto es posicionarse, es ganar un nombre, hay gente muy conocida, gente muy fuerte, que tiene mucho rodaje, y eso es lo que a mí aún me falta. Entonces, sin expectativa, a que pase lo que tenga que pasar, y ahí, si rascamos un Top 15, más y mejor. Contento de estar en Las Vegas, de pegarme unas buenas vacaciones luego y de mejorar el año que viene para que, sí o sí, tenga que quedar en el Top 15.

Estáis todos los Classic al tanto del cambio que ha habido: Ahora tanto las semifinales como la final va a ser el mismo día, el viernes. No sé si eso ya lo estás hablando con Raúl, si tienes algún tipo de temor porque pueda cambiar algo de la puesta a punto.

En mi caso no, porque yo voy aún muy bien de peso, yo tengo mucho mucho margen. De hecho yo llegué a bajar a 88 kilos y mi límite es un 99,3. Entonces, margen hay. Yo voy, digamos, cargando ya. Yo no voy, como va toda la gente, al límite, que va descargando, descargando, hasta el pesaje, y luego a cargar. Yo ya voy cargando horas antes del pesaje. No es algo que me preocupa, ni nada. Al final también, es más que nada que han movido las finales, que antes eran el sábado, pero yo a la final no voy a ir, entonces a mí me da igual. Lo que sí que creo que van a hacer es, a lo mejor, mover el pesaje al miércoles, entonces si lo mueven al miércoles, tienes esas 48 horas, básicamente, para cargar. Así que les va mejor, pero en mi caso, no hay ningún problema.

Ferran celebrando el triunfo en Francia / Instagram / Ferran Miñana

Desde que hubo ese cambio a Classic, se han generado unas expectativas muy altas con hasta dónde puedes llegar por la estructura, que al final se ha premiado mucho en los últimos años. No sé si sientes esa presión, si esa presión te ayuda, te motiva, o te lastra.

Me motiva. Me motiva porque es algo que la gente espera de mí, entonces yo se lo quiero dar. Y es como que me auto exijo a mí mismo el querer mejorar para yo demostrar. No voy a relajarme, no voy a dar pasos en falso. Yo voy año a año, a trabajar hasta que llegue el día en que, ojalá, pueda tener un top 10 Olympia.

Hace unos años le hicimos una entrevista a Josema y nos dijo, antes de su primer Olympia en Classic, que le hacía mucha ilusión estar al lado de Cbum. Y esa comparativa se dio. ¿Con quién te gustaría a ti estar al lado al salir?

Me hubiera gustado Cbum, pero ya no puedo. Ya está retirado. Entonces, pues, te diría que a lo mejor un Ramón Dino, puede ser. Porque también viene de Men's, luego dio el paso a Classic, por cómo ha ido evolucionando él. Hubo un año que cayó, creo que fue por problemas mentales que tuvo. Y luego ganó, entonces... me gustaría, pero también para ver cómo es esa gente, realmente. Aunque ya tuve a Wesley Vissers al lado, aunque yo estaba en un punto bajo, que fue la primera competición que hice, con la que menos peso salí, y él estaba rebotado. Entonces, ahí había un poquito de diferencia. Son gente muy grande, así que me falta mucho. Pero hablando de eso, yo creo que un Ramón Dino, aunque también me gustaría ver quién me toca por apellido. Menegate igual, ¿no? puede ser. Aunque creo que no ha clasificado aún, creo. A ver si clasifican. Es que hay gente que juega por puntos. Se está confiando, se está confiando y no quedan tantos campeonatos. Entonces, como no rasquen dos shows o los suficientes puntos, se van a quedar fuera. Y alguna sorpresa va a haber por ahí, seguro.

El que sí que ha dicho abiertamente, sobre todo desde que Josema ha pasado a Open, que quiere estar en su sitio, es Kim. Tú compartes equipo con él, has entrenado con él muchas veces. ¿Cómo lo ves para dar ese salto? ¿Cómo ves a Kim de cara a ese reto que él mismo se ha puesto de pelear por entrar en el top?

De hecho, yo hablé con él y yo espero que él esté dentro del top 15, más que nada porque ya viene muy bien posicionado de los Arnolds, por el segundo puesto en Praga, que estuvo luchando ahí con Ruff. Entonces, yo espero y quiero que él esté en un top 15. Es español, es parte del equipo, y tiene mucho más rodaje. Entonces, todo lo que sea un buen resultado para él, a mí me encanta eso. Yo a Kim lo quiero mucho, él lo sabe, y ojalá incluso se pueda meter en un top 10, que está difícil porque él sabe que las espaldas, que es su punto débil, van muy muy fuertes, pero tiene puntos a favor, que de frente tiene muy buen bombeo de pierna, mucha redondez, se ve muy lleno, y eso le gusta mucho a los jueces. Vamos a ver qué tal, yo tengo ganas de ver cómo queda, y esperemos que vaya todo bien.

Con Raúl no sientes que sea tu preparador, sientes que es tu amigo, que es tu padre... Para mí es el mejor del mundo Ferran Miñana

Compartís preparador, que es que Raúl Carrasco. ¿Cómo es trabajar con él?

Es una pasada, tío. Es que es otro rollo porque sientes que no es tu preparador, sientes que es tu amigo, tu padre, que es todo, porque le puedes contar cualquier cosa y no es porque lo diga Mauro o lo diga Josema, es que lo digo yo que entré hace solo un año con él. Cualquier problema que tenga a nivel de preparación, cualquier duda, está ahí en todo momento. Sientes que está ahí en todo momento, que también en cuanto a la puesta a punto tienes la tranquilidad de que lo vas a hacer bien. Yo te lo juro que voy muy relajado porque digo ‘tú haz magia, que sé que va a salir bien’ y así es, así siempre sale bien, sabe en todo momento qué pasos dar, sabe en todo momento qué hacer, y eso es una tranquilidad brutal, es increíble.

¿Cuáles son las líneas maestras de su metodología?

Sobre todo, que está muy encima de la atleta, que está muy pendiente, y la puesta a punto. Porque al final, el volumen es fácil. Come lo que te pone y déjatelo todo en la sala, y ya está, no hay más. Y la cuestión al final es hacer lo que te pauta, y entrenar lo más fuerte posible, y ya está. Pero la puesta a punto es donde cada preparador marca la diferencia. Para mí, es el mejor del mundo.

Ese nivel de sufrimiento, de sacrificio que tienes que llegar para alcanzar el punto de condición que caracteriza a los atletas de Raúl, ¿cómo de duro es?

Es complicado. En el punto más crítico me acuerdo que hice tres cardios de hora y veinte, con bastantes estimulantes, no de los naturales, que son peores, muy poca comida, 30 gramos de arroz por comida. Me acuerdo que era levantarme a ir al baño cada hora, prácticamente, es el punto más crítico. Estaba muy cansado. Llegué al punto de decirle a mi pareja Iris, llorando, que no podía más, que lo quería dejar, que era imposible. Luego compensa, porque ves la condición que sacas. Pero tienes esas cuatro semanas muy duras, en las cuales hay que pasar y hay que aguantar. Y de ahí es donde él saca la diferencia en cuanto al resto, de que él te aprieta cuando otro preparador ya te hubiera subido comida.

De hecho, se habla constantemente en conversaciones con culturistas más veteranos que se han perdido esas condiciones tan extremas, tan graníticas de los años 90, de los 2000, porque hay muchas personas que no están dispuestos a hacer cosas que sí lo hacían otros culturistas.

Es tan fácil como pasar hambre y hacer cardio, y ya está. No todo el mundo está dispuesto a ello. Como tú bien dices, hoy en día, como también se ve en la sociedad, cada vez somos más cómodos, queremos hacerlo todo lo más fácil posible, y la gente no tiene gestos duros. ¿Qué pasa con el hambre? Hay que hacer mucho cardio. Entonces, si quieres esa condición tan extrema, tienes que sacrificarte a nivel mental y a nivel físico. Claro, hay gente que dice, pues bueno, si puedo sacar un poquito menos de condición, pero eso me permite no pasarlo tan mal, pues lo voy a hacer. Ahí está el dilema de que la gente no quiere pasarlo mal hoy en día, y de ahí que se vean esas condiciones, digamos, tan mediocres. A nivel Classic no suele pasar, porque al final tenemos un límite de peso y eso te condiciona a tener que ir apretado. Pero en Open, no hablo del nivel Olympia, porque de verdad, la gente va con condición, no lo podéis creer, pero sí que es verdad que a nivel de un Pro Show que no sea muy fuerte...

Estás ahora con Raúl, antes estabas con Pablo Llopis, uno de los culturistas más reconocidos de este país. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? ¿Cuánto aprendiste?

Muchísimo, sí. Pablo me ha hecho crecer a mí. Es que ha sido mi padre, básicamente. De hecho, yo empecé por él. En el gimnasio donde yo me apunté, yo me acuerdo que estaba Pablo, y le veía como un dios. Yo me acuerdo de decir 'qué físico, ojalá tenga algún día su físico'. Entonces, claro, yo empecé con él, también a competir. Tiene mucha cabeza, hace las cosas poco a poco, de hecho, yo fui natural 4 años, básicamente, porque en ningún momento me dijo ‘Ferran, hay que dar el paso'. Eso fue algo que yo decidí tomar, él en ningún momento me lo dijo, y siempre ha ido con pies de plomo, con paciencia, y que todo fuera, pues eso, tomando su curso y su proceso. No hay que correr, no hay que hacer locuras. Entonces, a Pablo lo recuerdo como la persona que me ha hecho crecer, y me ha hecho ser quien soy a día de hoy, básicamente. Yo cuando gané el pro show en Francia, que fue el que me dio el pase directo al Olympia matemáticamente, al día siguiente, cuando vi que era una normal, ahí a las 8 o 9 de la mañana, le llamé por videollamada, y le dije ‘Pablo, que sepas que esto es tuyo también’. De hecho, se me ponen los pelos de punta, porque yo siento que esta medalla y el Olympia es suya también, y le dije que ojalá venga al Olympia. Pablo, si ves esto, sabes que el año que viene te espero allí, porque al menos yo voy a estar allí. Voy a dar mi 100% para que así sea. Yo sé que tú también, así que nada, espero verte allí.

Creo que Valencia siempre va a ser el centro del culturismo en España Ferran Miñana

Comentabas precisamente que empezaste viendo a Pablo, una persona a la que admirabas, pero es que en Valencia puedes ver entrenar a Fede Guevara, a Ángel Calderón, a Kim... ¿Dirías que Valencia es la capital del culturismo en este país?

Sí, creo eso, al final se ven todos los culturistas profesionales que nacen en Valencia. Y yo no sé por qué se ha dado, creo que ha sido una casualidad, ha sido algo espontáneo o lo típico, al final por la playa, porque quieres ir a la playa y verte bien, la gente tiene más que ir al gimnasio. Pero yo creo que ha sido más coincidencia, de que se ha juntado el típico Barça de Pep Guardiola, el típico Madrid de Zidane, que se junta ahí una generación de culturistas en un punto. Ahora ha sido Valencia, pero luego puede ser Madrid, luego Barcelona, eso depende. Pero yo creo que ha sido más una casualidad. Aún así, Valencia creo que va a ser siempre el centro del culturismo por toda la mentalidad que se ha generado a día de hoy.

Calderón además es el prionero valenciano en ir al Olympia y ahora vas a seguir tú como valenciano también.

El nivel ahora en Valencia es muy fuerte, pero en general en España está progresando mucho.

¿Cómo estás viendo esta situación del culturismo en España, que cada año va más?

De hecho, yo creo que España a día de hoy, a nivel europeo, es el top. Creo que no hay nadie tan tan fuerte como España. Y en el mundial, no sé si está entre el top 3, top 4, porque está Estados Unidos, Brasil como segundo... No sé quién está por ahí, pero a nivel español yo creo que estamos bastante fuertes, para ser un país muy pequeño. Estamos ahí, top 3, top 4, y que esto va más, ¿eh? Esto va más. Lo que se viene en Open... Nos queda, si Josema quiere, 10 años muy muy buenos, ¿eh? Si Josema y Joan quieren.

Precisamente te queríamos preguntar por esa rivalidad sana entre Josema y Joan

Es una locura, tengo tantas ganas de verlo, estoy ansioso de 2027, de ver qué ocurre, porque sé que antes o después se van a cruzar, eso lo sé. Entonces, claro, ahí hay un pique muy sano y que mola de ver. Que esto pase en Classic, que pase en Men's, lo puedes llegar a entender, porque no son físicos tan masivos, pero es que en Open, es lo más de lo más. Cuando ves que se juntan estas dos personas y que además sean súper top, es muy difícil.

¿Cuáles dirías que son las bazas de cada uno para reinar en esa categoría?

A ver, de Josema lo que se ve siempre es la condición, la pose de espalda. Aunque te digo una cosa, Josema de frente en Open y de perfil es bueno, es muy muy fuerte. No es un Joan, porque obviamente Joan de frente creo que es top 2, top 3 mundial, es una auténtica locura esa expansión y todo lo que ves de frente, pero Josema es una locura. Aunque veo más completo a Josema que a Joan, porque Josema de frente no te falla tanto como Joan falla de espalda. Hasta que Joan no consiga mejorar esa espalda... Josema es un poquito más completo.

Con el paso de Josema a Open se abre ese debate sobre si perderá condición por el hecho de querer salir más grande ¿Qué apuesta crees que va a hacer Josema en Open?

Yo creo que va a jugar con la condición porque al final es su principal baza, es su característica principal. No va a ser la condición del Classic, eso ya quiero que la gente lo tenga claro, porque quieras que no en Open, no puedes seguir con esa condición. Si no, te quedas muy pequeño y por muy bien que vayas te echan para atrás. Entonces va a ser una condición superior al resto, pero con esos 5, 6, 7 kilos de más respecto a Classic, si en Classic sale en torno a 103, 105 aproximadamente, puede que consiga salir en 110, 112. Es un peso muy alto y con una buena condición, ojo, se va a ver muy bien. De hecho, cuando estuvo en Pittsburgh, que hizo el guest posing, pequeño no se le veía. Le tocó al lado de Samson y yo pequeño no lo vi. Y con 125 kilos creo que me dijo que estaba. Obviamente la condición veremos ahora qué tal, pero va a ser guay. Yo a Josema lo veo muy arriba en Open.

Me gustaría volver a la categoría Classic, porque en los últimos años se ha dado el gran debate sobre los criterios de puntuación. Lo primero, ¿tienes claro lo que están pidiendo en Classic? Y lo segundo, ¿cómo ves todo este debate? ¿O hacia dónde crees que debería evolucionar la categoría Classic?

Sí que entiendo lo que están pidiendo. Al final, Classic es una categoría con límite de peso. Es como culturismo con límite de peso, básicamente, pero con algo un poquito más estético que lo que se busca en Open, que al final en Open si no es tan estético, pero vas seco y grande, te lo puntúan. En Classic buscan esa pequeña estética porque al final es lo que más venden. Tenemos que entender que es una empresa y que lo que quieren es al típico Cbum de turno, que te venda entradas, que te venda esto, que te venda lo otro, y eso es lo que quieren con Classic. Al final, si algo me ha quedado claro a mí este año, es que sea el juez que sea, le gusto. Entonces yo sé que tengo que hacer lo mismo que he estado haciendo este año. Seguir entrenando fuerte, seguir mejorando. Es, sobre todo, competir, competir, competir, que te vean, posicionarte y listo. Y al final ya, como yo sé que les gusto a los jueces, no tengo ningún problema con eso.

Ya tenemos un campeonato en mente de cara al año que viene, la idea es que Tyler Mannion me vea y me tenga en cuenta Ferran Miñana

Por lo de posicionar también te queríamos preguntar sobre el tema de competir en Estados Unidos. Raúl dijo que era un poco la idea de cara año que viene.

Sí, de hecho ya tenemos campeonato de cara año que viene, que eso no lo voy a decir. Obviamente, en cámara lo voy a decir. Pero sí que tenemos un campeonato en mente, que va a estar muy guay. Y sí, el año que viene, obviamente, va a ser posicionarse en cuanto a que el vicepresidente Tyler Mannion, juez principal del Olympia, me vea y que me tenga como referente. Yo estoy en el Olympia sin que Tyler me haya visto, sin que me conozca. Porque me puntuó una vez en el EMPRO del 2024, pero dudo que se acuerde de mí. A lo mejor si me vio en alguna foto, sí, pero lo dudo. Pero yo quiero que me vea competir, que me posicione y que me puntúe. Y de ahí, posicionarme muy bien de cara al Olympia del 2027.

Supertest

Comida favorita en preparación

Tortitas con avena por la mañana

Comida favorita fuera de preparación

Algún plato de mi madre. Porque al final, con hamburguesas, con pizza y tal, es que es como que ya llevo tanto tiempo comiendo eso que me da igual. Y lo de mi madre lo he dejado un poco de lado. Una paella, una fideuá, todo eso. Aunque tengo que decir, sé que va a ver esto mi madre, es que la hace con mucho aceite, y no me gusta. Entonces, mamá, la próxima vez que hagas paella, con menos aceite.

Lugar favorito para desconectar

Mi casa. Estar en mi casa, con los míos, con mi madre, con Iris.

Culturista favorito

Chris Bumstead (Cbum)

Un deporte que no sea el culturismo

Ya no es el fútbol, me gusta mucho el deporte de motor, tanto las motos como la Fórmula 1.

Referente fuera del mundo del culturismo

Mis padres

Si no fueras culturista, ¿qué serías?

Algo relacionado con el deporte

Película o serie favorita

Interestellar y Dark

Música con la que entrenas

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