Kim Ángel y Mauro Fialho: El sacrificio de llamar a todas las puertas para convertir el sueño del Olympia en una costumbre

El Olympia 2026 está a la vuelta de la esquina y la representación española llega cada año con más fuerza. Dos de los grandes baluartes son Kim Ángel y Mauro Fialho, que este año afrontan su tercer y cuarto Olympia respectivamente. Todo un sueño para los Kim y Mauro de sus inicios, que fantaseban con competir en Las Vegas al menos una vez en su vida. En la sexta entrega del podcast 'Superserie' by AMIX, ambos han sido los invitados de lujo para analizar, además de ciertos temas de actualidad, el trabajo que han realizado hasta llegar donde están y cómo afrontan una nueva cita con el Olympia.

Kim y Mauro no se han encontrado por el camino, sino que prácticamente comenzaron a competir juntos. En el año 2014 se vieron las caras en el Olympia de Torremolinos, el primer Olympia amateur que se celebraba en España, con mejor resultado para Mauro, y desde entonces han tocado todas las puertas posibles para cumplir sus sueños. En el caso de Kim, con cambio incluido a la categoría Classic Physique.

El orgullo de ser un habitual en el Olympia

El camino no ha sido precisamente de rosas, de hecho Mauro destaca las dudas que sintió en alguna ocasión con "si merecía la pena continuar". Pero el trabajo ha dado sus frutos y ahora ambos pueden relatar el orgullo que sienten cuando pisan la tarima del Olympia. "Tiene un significado personal. Mi primer OIympia fue mi peor físico de los que he mostrado en tarima y aún asi es el mejor recuerdo que tengo, lo único que quería era pisar la tarima", explica Kim. "Ir al Olympia simboliza el premio de una carrera deportiva, de un año deportivo. Estamos creando un legado. Ganar un campeonato cualquiera está muy bien, pero ir al Olympia... Cuando te retires le dirás a tu hijo que has ido. Yo a día de hoy, si esto se acaba, estaré tranquilo porque lo he hecho de p... madre, he hecho un trabajo interno para darme cuenta que estoy muy orgulloso de mí mismo", añade Mauro.

Ganas e ilusión de mostrar la mejor versión

Y no hay que olvidar que la carrera de culturista, con el sacrificio que conlleva, está compaginada con la faceta de creador de contenido y las asesorías de entrenamiento personal que cada uno llevan a cabo. Por eso las mejoras cobran el doble de mérito. Respecto al año pasado, Kim asegura que su nueva versión le da "20 vueltas", que ha mejorado "la estética, el posing, la actitud, la mentalidad..." y todo eso sin "fase de mejora". De hecho, explica el estrés que eso le supuso. "Con Raúl he hablado porque yo estaba mal por la lesión, pensaba que iba a salir peor que el año pasado", pero "esto es fruto del trabajo" En el Olympia, "puede que haga una posición peor, pero es imposible que saque un físico peor".

En la misma línea, Mauro tiene claro que "soy mejor que el año pasado porque soy mejor pareja, mejor padre, mejor empresario, mejor con mis clientes y a nivel competitivo voy a ser mejor porque he seguido haciéndolo todo como lo tenía que hacer, siempre he creído en el trabajo duro". Evidentemente, deja claro que "en el culturismo hay factores que te pueden hacer pasar de un top13 a un top8 o a un top21, pero será mejor mi físico que el año pasado porque habrá más trabajo. Considero que puedo tener mejor resultado que el año pasado". Kim le pone nombre y apellidos a su objetivo y habla de que desea "entrar en el top15, la segunda llamada".

Toda una lista de objetivos cumplidos para despejar las dudas

En el culturismo la mentalidad puede ser casi tan importante como el factor físico y pude jugar malas pasadas en forma de dudas, algo que tanto Kim como Mauro reconocen haber sufrido en alguna ocasión. Cuando eso ocurre, Kim lo tiene claro: "Me gusta recordar de dónde vengo, lo que he logrado y enumerar. Cuando tengo una duda pongo cosas tangibles en frente de mí para resolver esa duda". Mauro tiene una relación indestructible con seguir trabajando siempre y por eso "no negocio contra mí mismo".

Siempre de la mano de AMIX para la mejor preparación

Tanto en fase de volumen como en la de preparación, los culturistas de nivel no dejan de lado la mejor suplementación para facilitar su día a día, y en su caso siempre confían en Amix para asegurarse el mejor resultado. Como imprescindibles, Kim recomienda la proteína en polvo ISO HD, con la que asegura que mejoró su digestión. Mauro destaca el Perfect Intra (intraentreno), un suplemento que "junta todos los productos que necesitas para la recuperación. Sirve para todos los deportes. Además te hace ingerir agua, que es muy importante". Por supuesto ambos nombran también la creatina por su "efectividad demostrada".

"Todo tiene un precio y si lo tiene es por algo. En Amix todo es muy meticuloso, hablamos de un estándar superior, que tiene un precio superior porque es mejor", añaden.

Rápido test

Para finalizar el podcast y antes de desearles suerte por su inminente viaje a Las Vegas para afrontar el Olympia, ambos son sometidos a un rápido test.

Mauro Fialho:

¿Talento o Trabajo? Trabajo

¿Fase de competición o de mejora? De Competición

Mejor pose: Taza de frente

¿El rival que más respetas? A todos

¿Comida que eches de menos? Echo de menos no haber disfrutado de momentos especiales

Kim Ángel

Noticias relacionadas