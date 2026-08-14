Última hora de Joan Pradells: ¡A una semana de su última oportunidad de ir al Olympia!

Solo queda una semana para volver a ver a Joan Pradells compitiendo en una tarima de culturismo. Será en el OAK Pro de Austria, el 22 y 23 de agosto en la que será la última oportunidad para el valenciano, y para cualquier otro que no esté clasificado aún, de lograr un billete para el Olympia de 2026, que se disputa a finales de septiembre en Las Vegas.

El calendario de competiciones no se detiene, pero el pro show austriaco marca este año el límite de las competiciones que clasifican para la mejor competición de culturismo del mundo. Los campeonatos siguientes al Austria Pro ya servirán para clasificar al Olympia del 2027, pero en ningún caso al de este año.

Joan despeja las dudas y llega en su mejor momento

Los últimos meses no han sido precisamente sencillos para Joan Pradells. Después de alcanzar los 140kg en el que, según él y su entorno, ha sido el mejor volumen de su carrera hasta ahora, la preparación se ha dado a marchas forzados, a un ritmo quizá más rápido del esperado, y no exenta de algunos problemas. De hecho, en varios de sus vídeos de Youtube, Joan había puesto en duda su presencia en el Austrian Pro debido a las dificultades para perder kilos y llegar a una condición óptima para competición.

Sin embargo, tal y como se puede deducir en su último vídeo de Youtube y también en sus historia de instagram, el culturista valenciano llega finalmente a tiempo y probará fortuna en la última oportunidad del año de clasificar al Olympia.

No es el gran objetivo, pero sí una ilusión

Otra cosa que Joan ha repetido en muchas ocasiones en su canal es que clasificar este año al Olympia no es un objetivo que deba obsesionarle. El valenciano es consciente de que aún es joven, que cada año va a más y que no hay que sacrificar resultados a largo plazo por un resultado inmediato menor. En cualquier caso, jamás ha negado su ilusión de pisar la tarima del Olympia, admitiendo incluso que es su gran sueño, y de ahí la decisión de competir en Austria sin nada que perder.

Las expectativas son altas

Lo que Joan no puede evitar es que las expectativas con su actuación sean altas. Y lo son básicamente porque su 2025 fue impecable a nivel competitivo. Regresó al ruedo tras dos años de preparación y presentó un físico que encandiló a los jueces, principalmente por su masividad, tamaño y su marcada forma de X. Aunque la condición no fue la mejor, le sirvió para acumular grandes resultados, alcanzado su 'prime' en un Praga Pro en el que no se le vio tan lejos de algunos de los mejores culturistas del momento como Samson Dauda, Martin Filtzwater, Michael Krizo o Keone Pearson.

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Sus últimos post en instagram han servido para hacer una comparación con el físico de la temporada pasada y es fácilmente apreciable la mejoría en varios grupos musculares en cuanto a tamaño. Si Joan consigue la condición esté, como mínimo, al mismo nivel que la temporada pasada, sus opciones de llevarse el Austrian Pro y, por ende, clasificar al Olympia de 2026, son muy reales.