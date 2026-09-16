Raúl Carrasco e Ibon Suberbiola han cambiado las reglas del juego en el culturismo español

La explosión de España en la élite del culturismo no se entiende sin el talento de una nueva estirpe de preparadores que han cambiado las reglas del juego. La representación española se ha multiplicado en las grandes tarimas, como la del Mr. Olympia o el campenato mundial de la WNBF, en parte gracias al soporte y los conocimientos de 'coaches' como Raúl Carrasco e Ibon Suberbiola, invitados en el séptimo podcast de SuperSerie de AMIX, que dieron una clase magistral de lo que es trabajar con atletas de élite, además de explicar algunas de las diferencias en las preparaciones naturales o con uso de farmacología, pero compartiendo la pasión por el mismo deporte, el fisicoculturismo. Los dos destacan, además, por compartir un sello 'de autor' muy reconocible en sus atletas, vinculado estrechamente a la condición final en tarima.

Raúl Carrasco e Ibón Suberbiola / AMIX

La charla, posiblemente la más enriquecedora hasta la fecha desde el punto de vista técnico por el carácter tan estrechamente científico de los dos participantes, tuvo más puntos de unión en la forma de preparar atletas de los que se podía intuir en un principio. Tanto por lo que respecta a la metodología de trabajo psicológico o como la toma de decisiones a nivel de alimentación, siempre teniendo en cuenta que a nivel natural las fases deben ser necesariamente más largas por no contar con un soporte hormonal y de estimulantes exógenos.

A partr de ahí, ambos coincidieron en que la labor de un prepardor va mucho más allá de entregar una dieta en un papel, es analizar todos los factores para ajustar la toma de decisiones y también aportar la claridad, la tranquilidad y la confianza al culturista en momentos delicados de la preparación en los que la mente puede jugarte una mala pasada. Carrasco lo explicó desde su propia experiencia con atletas de máximo nivel, asegurando que llega a reconocer incluso el momento exacto en el que alguno de ellos va a necesitar una conversación para recuperar confianza.

Raúl e Ibón / AMIX

Suberbiola compartió esa visión y puso el inicio del proceso incluso antes. Para él, atleta y preparador deben establecer desde el primer momento un objetivo común y aceptar conjuntamente qué precio tiene perseguirlo. Cuanto mayor sea la ambición, mayor será la complejidad y más fácil resultará comprender después determinadas decisiones si ambas partes sabían desde el principio hacia dónde caminaban.

Uno de los puntos que separa el estilo de las dos preparaciones es cada cuanto tiempo competir, ya que en usuarios de farmacología se puede competir todos los años, en atletas naturales esto no es para nada aconsejable. Suberbiola explicó, de hecho, que bajo su experiencia y en base a poner un foco mayor en las analiticas postcompetición no se debe competir dos años consecutivos y estableció en "uno sí, uno no" o "uno sí, dos no", como la frecuencia competitiva que deberían seguir los atletas, ya que es el cuerpo el que debe "dar permiso" para volver a prepararse, es decir, recuperar los valores fisiológicos y hormonales normales antes de volver a someter al cuerpo a una preparación.

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Ibón / AMIX

La densidad de la charla fue tal que se abordaron, entre tecnicismos que Carrasco domina como andie en el sector, temas como la 'peak week', que el preparador andaluz defendió que deben ser sencillas si la etapa de condición está bien hecha, o la nueva tendencia, especialmente en el culturismo natural, de poner en valor los carbohidratos por encima de la proteína por su importancia en el mantenimiento del rendimiento, principal arma para conservar la masa muscular en una preparación.