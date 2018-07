Beatriz Prades, segunda capitana del equipo de Fútbol 7: "Voy al Europeo con la misma ilusión y las ganas de siempre"

Beatriz Prades se acaba de graduar en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universitat de València y juega como centrocampista en el equipo de fútbol Levante UD Femenino B desde hace tres años. Además, es la segunda capitana del equipo de fútbol 7 de la Universitat y en unas semanas competirá en el Campeonato Europeo de Coimbra, dispuesta a conseguir de nuevo la plata para su combinado. Juega a fútbol desde pequeña y su currículum lo dice todo: una década en el Villarreal, después en el Valencia y, con esta, tres temporadas en el Levante.

Te has graduado este año, ¿pero dónde te ves en un futuro próximo?

Voy a seguir en el fútbol, en el Levante, pero también tengo otras opciones: hacer un máster, otra carrera o idiomas por si puedo irme fuera.

Tras tu paso por varios equipos de fútbol, ¿podemos hablar de medallero?

Con la Universitat de València, este es el cuarto año que juego en el equipo y hemos ganado tres veces el CADU, tres veces el CEU y yo he ido al Europeo dos años y los dos años hemos quedado subcampeonas. Fuera de la universidad, con el Levante, ganamos el año pasado la liga de segunda división y, antes, con la selección valenciana Sub-16 quedamos subcampeonas de España en 2012.

¿Cómo ha sido tu experiencia en los campeonatos internacionales?

Primero fuimos a Croacia para competir en los juegos europeos; y el año pasado fuimos a Oporto, donde solo se disputó el Europeo de fútbol; y los dos años quedamos subcampeonas.

Sin embargo, es el primer año que acudes con el equipo actual al Campeonato de Europa, ¿con qué actitud crees que se enfrentarán al torneo las jugadoras debutantes?

Yo voy con la misma ilusión y las ganas de siempre. Y el equipo también queremos pasárnoslo bien, porque es una experiencia muy bonita, hay gente de muchos países y este año son juegos otra vez de otros deportes, y si además podemos llegar tan lejos como otros años, fenomenal.

¿Cómo ha sido la temporada de CADU? Este año os habéis tenido que conformar con el Subcampeonato...?

Así es. Este año es el único que no hemos ganado. Perdimos la final y no pudimos competir en el Campeonato de España. Sin embargo, vamos al Europeo porque nos clasificamos en el CEU que disputamos en Madrid el año pasado. Pero la temporada ha ido muy bien: fuimos ganando todo y nos clasificamos para la final, aunque en aquel partido tuvimos un mal día y no pudimos ganar.

Cuando dais el salto al internacional, ¿qué es lo que os provoca más "respeto"?

Yo tengo experiencia pero es cierto que hay mucha gente nueva en el equipo. Creo que lo que pensamos siempre cuando vamos al Europeo es que van a estar las de Montpellier, que son las que nos han ganado los dos últimos años. Ellas están un nivel por encima de nosotras porque juegan como profesionales en Francia y ese salto se nota. Pero, bueno, nosotras vamos con toda la ilusión, a disfrutar y a ver hasta dónde podemos llegar.

¿Con qué aspecto de la competición disfrutáis realmente?

Al final es como un viaje de vacaciones de amigas y nos lo pasamos muy bien: ir a una ciudad extranjera, hacer turismo? En un Europeo hay muchos equipos, muchos países, gente nueva y acabamos relacionándonos todos y eso está muy bien.

Como líder del equipo, ¿te atreves a hacer alguna previsión de los resultados en Coimbra?

Esperamos llegar, por lo menos, hasta donde hemos llegado los últimos años y volver con la plata.

¿Cuáles son los objetivos del equipo para el curso que viene?

Sin duda, volver a ganar el CADU tras perder este año la final, clasificarnos para el Campeonato de España y hacerlo igual de bien que los otros tres años que hemos ido. Yo, por ejemplo, u otras personas se van, pero siempre entra gente nueva que ya conocemos de los equipos de fuera y son igual de buenas que las veteranas universitarias.

Este año dejas la Universitat, ¿con qué te quedas de tu experiencia aquí?

La Universitat de València se porta superbién con los estudiantes, por lo menos con nosotras, las chicas del fútbol: siempre nos han tratado muy bien y se han preocupado por las becas. Está claro que apuesta por el deporte.