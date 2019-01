Partido:Breogán - Valencia Basket

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 2 Volodymyr Gerun Cafés Candelas Breogán " Gancho de Volodymyr Gerun con asistencia de Johan Löfberg cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 2 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote ofensivo es para Louis Labeyrie cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 2 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Brown. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 2 Sergi Vidal Cafés Candelas Breogán " Sergi Vidal falla el triple. El rebote ofensivo es para Volodymyr Gerun cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 4 - 2 Alec Brown Cafés Candelas Breogán " Canasta de Alec Brown con asistencia de Aleksandar Cvetkovic cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 2 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Aleksandar Cvetkovic. cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 7 - 2 Alec Brown Cafés Candelas Breogán " Triple de Alec Brown cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 7 - 2 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Cvetkovic. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 7 - 2 Alec Brown Cafés Candelas Breogán " Alec Brown falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 7 - 4 Louis Labeyrie Valencia Basket " Alley-Hoop de Louis Labeyrie tras un contraataque, con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 9 - 4 Sergi Vidal Cafés Candelas Breogán " Bandeja de Sergi Vidal cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 9 - 7 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom con asistencia de Matt Thomas cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 9 - 7 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote ofensivo es para Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 9 - 7 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Volodymyr Gerun. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 9 - 7 Will Thomas Valencia Basket " Rebote ofensivo de Will Thomas tras fallar su propio triple cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 9 - 10 Alberto Abalde Valencia Basket " Triple de Alberto Abalde con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 9 - 10 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el palmeo. El rebote defensivo es para Volodymyr Gerun. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 9 - 10 Alec Brown Cafés Candelas Breogán " Alec Brown falla el triple. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 11 - 10 Christian Díaz Cafés Candelas Breogán " Bandeja de Christian Díaz cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 11 - 10 Sergi García Valencia Basket " Sergi García falla la canasta por un tapón de Alec Brown cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 13 - 10 Alec Brown Cafés Candelas Breogán " Canasta de Alec Brown cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 17 - 14 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 17 - 14 Dragicevic Cafés Candelas Breogán " Dragicevic falla la canasta. El rebote ofensivo es para Emir Sulejmanovic cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 17 - 14 Emir Sulejmanovic Cafés Candelas Breogán " Emir Sulejmanovic falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 17 - 14 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote ofensivo es para Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 17 - 17 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic con asistencia de Sergi García cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 17 - 17 Elijah Millsap Cafés Candelas Breogán " Elijah Millsap falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 10' Puntos 3 Resultado 17 - 20 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Sergi García