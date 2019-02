Partido:Baxi Manresa - Valencia Basket

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Cady Lalanne Baxi Manresa " Canasta de Cady Lalanne cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 4 - 0 Corey Fisher Baxi Manresa " Canasta de Corey Fisher cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 4 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 7 - 2 Ryan Toolson Baxi Manresa " Triple de Ryan Toolson cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 7 - 5 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 7 - 5 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Cady Lalanne. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 7 - 5 Cady Lalanne Baxi Manresa " Cady Lalanne falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 9 - 5 Corey Fisher Baxi Manresa " Canasta de Corey Fisher cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 9 - 5 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Pere Tomàs. cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 11 - 5 Corey Fisher Baxi Manresa " Canasta de Corey Fisher cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 11 - 5 Gabriel Lundberg Baxi Manresa " Gabriel Lundberg falla la canasta. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 11 - 7 Mike Tobey Valencia Basket " Mate de Mike Tobey con asistencia de Guillem Vives cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 11 - 7 Pere Tomàs Baxi Manresa " Pere Tomàs falla el triple cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 11 - 7 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Thomas cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 11 - 7 Gabriel Lundberg Baxi Manresa " Gabriel Lundberg falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 13 - 9 Álvaro Muñoz Baxi Manresa " Bandeja de Álvaro Muñoz cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 13 - 9 Yankuba Sima Baxi Manresa " Yankuba Sima falla la canasta. El rebote ofensivo es para Erik Murphy cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 13 - 9 Erik Murphy Baxi Manresa " Erik Murphy falla la canasta cuarto 1 Minuto 10' Puntos - Resultado 13 - 9 Ryan Toolson Baxi Manresa " Ryan Toolson falla la canasta cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 15 - 9 Erik Murphy Baxi Manresa " Gancho de Erik Murphy