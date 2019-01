Partido:Valencia Basket - Ford Burgos

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Mike Tobey Valencia Basket " Canasta de Mike Tobey cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 2 - 0 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fitipaldo. cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 4 - 0 Antoine Diot Valencia Basket " Bandeja de Antoine Diot tras un contraataque cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 4 - 0 Bruno Fitipaldo San Pablo Burgos " Bruno Fitipaldo falla el triple. El rebote defensivo es para Rafa Martínez. cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 4 - 0 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla el triple. El rebote defensivo es para Branden Frazier. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 4 - 2 Antoine Diot Valencia Basket " Antoine Diot falla el triple. El rebote defensivo es para Vlatko Cancar. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 4 - 4 Goran Huskic San Pablo Burgos " Canasta de Goran Huskic con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 7 - 4 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 7 - 6 Bruno Fitipaldo San Pablo Burgos " Canasta de Bruno Fitipaldo y tiro libre adicional por la &NROª falta de Antoine Diot cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 10 - 7 Mike Tobey Valencia Basket " Triple de Mike Tobey con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 10 - 9 Branden Frazier San Pablo Burgos " Bandeja de Branden Frazier cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 13 - 9 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Antoine Diot cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 13 - 12 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Triple de Vlatko Cancar con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 13 - 12 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 16 - 12 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 12 Bruno Fitipaldo San Pablo Burgos " Bruno Fitipaldo falla el triple. El rebote ofensivo es para Goran Huskic cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 12 Goran Huskic San Pablo Burgos " Goran Huskic falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 12 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el gancho. El rebote defensivo es para Goran Huskic. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 16 - 15 Vitor Benite San Pablo Burgos " Triple de Vitor Benite tras un contraataque, con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 18 - 17 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Canasta de Vlatko Cancar cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 20 - 17 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Mate de Bojan Dubljevic con asistencia de Matt Thomas cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 22 - 17 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 26 - 18 Louis Labeyrie Valencia Basket " Alley-Hoop de Louis Labeyrie con asistencia de Matt Thomas cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 26 - 21 Vitor Benite San Pablo Burgos " Triple de Vitor Benite cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 29 - 21 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 10' Puntos - Resultado 29 - 21 Álex López San Pablo Burgos " Álex López falla la canasta cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 29 - 23 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Bandeja de Vlatko Cancar con asistencia de Goran Huskic cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 31 - 23 Matt Thomas Valencia Basket " Canasta de Matt Thomas y tiro libre adicional por la &NROª falta de Álex López cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 32 - 25 Alex Barrera San Pablo Burgos " Bandeja de Alex Barrera cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 32 - 25 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 34 - 25 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bandeja de Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 34 - 28 Vitor Benite San Pablo Burgos " Triple de Vitor Benite cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 34 - 28 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la bandeja cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 34 - 30 Álex López San Pablo Burgos " Bandeja de Álex López cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 34 - 30 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Vitor Benite. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 34 - 32 Goran Huskic San Pablo Burgos " Canasta de Goran Huskic tras un contraataque, con asistencia de Vitor Benite cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 36 - 32 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 36 - 32 Goran Huskic San Pablo Burgos " Rebote ofensivo de Goran Huskic tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 36 - 32 Vitor Benite San Pablo Burgos " Vitor Benite falla el triple. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 2 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 36 - 35 Álex López San Pablo Burgos " Triple de Álex López tras un contraataque, con asistencia de Vlatko Cancar cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 36 - 35 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 2 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 39 - 35 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 41 - 35 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 41 - 37 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Álex López. cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 41 - 39 Goran Huskic San Pablo Burgos " Bandeja de Goran Huskic tras un contraataque cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 41 - 39 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Barrera. cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 41 - 39 Vitor Benite San Pablo Burgos " Vitor Benite falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Goran Huskic cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 41 - 41 Goran Huskic San Pablo Burgos " Palmeo de Goran Huskic cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 43 - 41 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 43 - 41 Alex Barrera San Pablo Burgos " Alex Barrera falla el triple. El rebote ofensivo es para Vlatko Cancar cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 43 - 43 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Palmeo de Vlatko Cancar cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 45 - 43 Mike Tobey Valencia Basket " Bandeja de Mike Tobey con asistencia de Rafa Martínez y tiro libre adicional por la &NROª falta de Vlatko Cancar cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 46 - 43 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla la canasta por un tapón de Paul Zipser cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 46 - 43 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Barrera. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 46 - 43 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Vlatko Cancar falla la canasta. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 46 - 43 Antoine Diot Valencia Basket " Antoine Diot falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 48 - 45 Branden Frazier San Pablo Burgos " Canasta de Branden Frazier cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 48 - 45 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Branden Frazier. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 48 - 45 Branden Frazier San Pablo Burgos " Branden Frazier falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 48 - 45 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 48 - 45 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Javier Vega. cuarto 2 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 48 - 48 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Triple de Vlatko Cancar con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 48 - 48 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 3 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 50 - 48 Mike Tobey Valencia Basket " Palmeo de Mike Tobey cuarto 3 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 53 - 49 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 53 - 49 Javier Vega San Pablo Burgos " Javier Vega falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 54 - 49 Bruno Fitipaldo San Pablo Burgos " Bruno Fitipaldo falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Thomas. cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 56 - 49 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas tras un contraataque, con asistencia de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 02' Puntos - Resultado 56 - 49 Goran Huskic San Pablo Burgos " Goran Huskic falla la canasta por un tapón de Mike Tobey cuarto 3 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 58 - 49 Matt Thomas Valencia Basket " Canasta de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 61 - 50 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 61 - 50 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 61 - 50 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Vlatko Cancar. cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 61 - 50 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Vlatko Cancar falla la bandeja. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 61 - 50 Álex López San Pablo Burgos " Álex López falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 3 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 63 - 50 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas tras un contraataque, con asistencia de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 50 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Vlatko Cancar falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bruno Fitipaldo cuarto 3 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 63 - 53 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Triple de Vlatko Cancar con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 3 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 65 - 53 Mike Tobey Valencia Basket " Alley-Hoop de Mike Tobey con asistencia de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 65 - 55 Bruno Fitipaldo San Pablo Burgos " Bandeja de Bruno Fitipaldo cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 65 - 55 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 65 - 55 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla la canasta. El rebote defensivo es para Goran Huskic. cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 67 - 55 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas tras un contraataque cuarto 3 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 67 - 62 Vlatko Cancar San Pablo Burgos " Triple de Vlatko Cancar con asistencia de Bruno Fitipaldo cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 67 - 64 Goran Huskic San Pablo Burgos " Mate de Goran Huskic tras un contraataque cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 69 - 64 Will Thomas Valencia Basket " Bandeja de Will Thomas y tiro libre adicional por la &NROª falta de Álex López cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 70 - 66 Ognjen Jaramaz San Pablo Burgos " Bandeja de Ognjen Jaramaz cuarto 3 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 73 - 66 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas cuarto 3 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 73 - 69 Ognjen Jaramaz San Pablo Burgos " Triple de Ognjen Jaramaz con asistencia de Álex López cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 75 - 69 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic con asistencia de Will Thomas cuarto 3 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 75 - 71 Vitor Benite San Pablo Burgos " Bandeja de Vitor Benite con asistencia de Goran Huskic cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 75 - 71 Will Thomas Valencia Basket " Rebote ofensivo de Will Thomas tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 3 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 78 - 71 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic con asistencia de Alberto Abalde cuarto 3 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 78 - 74 Ognjen Jaramaz San Pablo Burgos " Triple de Ognjen Jaramaz cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 78 - 74 Ognjen Jaramaz San Pablo Burgos " Ognjen Jaramaz falla la bandeja. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 78 - 74 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta por un tapón de Paul Zipser cuarto 4 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 78 - 76 Goran Huskic San Pablo Burgos " Bandeja de Goran Huskic con asistencia de Vitor Benite