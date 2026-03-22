Partido: FC Barcelona - Real Madrid

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 0 - 2 Gabriel Deck Real Madrid " Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 Jan Vesely Barça " Mate de Jan Vesely [Barça] cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 2 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Jan Vesely Barça " Pie de Jan Vesely [Barça] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 4 Mario Hezonja Real Madrid " Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 4 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 4 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 6 Facundo Campazzo Real Madrid " Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 6 Jan Vesely Barça " Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Kevin Punter cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 6 Joel Parra Barça " Joel Parra [Barça] roba el balón a Mario Hezonja cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 6 Joel Parra Barça " Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 6 Jan Vesely Barça " Primera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Mario Hezonja cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 6 Alberto Abalde Real Madrid " Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kevin Punter cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 6 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 6 Gabriel Deck Real Madrid " Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Joel Parra cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 4 - 6 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 4 - 8 Mario Hezonja Real Madrid " Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 7 - 8 Will Clyburn Barça " Triple de Will Clyburn [Barça] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 7 - 8 Facundo Campazzo Real Madrid " 1ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 8 - 8 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 9 - 8 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 9 - 10 Edy Tavares Real Madrid " Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 11 - 10 Jan Vesely Barça " Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Will Clyburn cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 11 - 13 Alberto Abalde Real Madrid " Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 13 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 13 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 13 Alberto Abalde Real Madrid " Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 11 - 13 Youssoupha Fall Barça " Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta por un tapón de Alex Len cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 13 - 13 Tomas Satoransky Barça " Gancho de Tomas Satoransky [Barça] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 13 Youssoupha Fall Barça " 1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Alex Len cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 13 - 14 Alex Len Real Madrid " Alex Len [Real Madrid] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 13 - 15 Alex Len Real Madrid " Alex Len [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 15 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Tomas Satoransky cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 15 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 15 Youssoupha Fall Barça " Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 15 Tomas Satoransky Barça " Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Theo Maledon cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 13 - 15 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Myles Cale. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 15 - 15 Youssoupha Fall Barça " Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 15 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 15 Alex Len Real Madrid " Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 15 Alex Len Real Madrid " Primera falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Darío Brizuela cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 15 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 16 - 15 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 16 - 15 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 18 - 15 Youssoupha Fall Barça " Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 18 - 15 Juani Marcos Barça " Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 18 - 15 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Theo Maledon cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 18 - 15 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 15 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 15 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles. cuarto 2 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 18 - 18 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 18 Juani Marcos Barça " 2ª Falta personal en ataque de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 18 Alex Len Real Madrid " Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 18 - 18 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 18 - 18 Tornike Shengelia Barça " Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Trey Lyles cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 18 - 20 Theo Maledon Real Madrid " Bomba de Theo Maledon [Real Madrid] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 18 - 20 Theo Maledon Real Madrid " Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Youssoupha Fall cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 18 - 20 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla el triple por un tapón de Andrés Feliz. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 18 - 22 Alex Len Real Madrid " Mate de Alex Len [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 18 - 22 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Gabriele Procida. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 18 - 25 Gabriele Procida Real Madrid " Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 18 - 25 Barça " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 20 - 25 Kevin Punter Barça " Canasta de Kevin Punter [Barça] cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 20 - 27 Gabriele Procida Real Madrid " Canasta de Gabriele Procida [Real Madrid]