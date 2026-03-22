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Superdeporte

Partido: FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona

76
95

Real Madrid

Estadio: Palau Blaugrana
Finalizado
Domingo,22.03.2026
%Acierto
T2
T3
TL
13/14
18/39
9/27
 
Parciales
1
2
3
4
18
15
20
23
15
36
20
24
 
%Acierto
T2
T3
TL
15/17
22/36
12/19

Jugadores Del FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Will Clyburn
14
4+0
3
Kevin Punter
9
1+0
2
Joel Parra
11
2+3
1
Tomas Satoransky
5
2+0
4
Jan Vesely
15
1+1
0
Darío Brizuela
7
1+1
0
Tornike Shengelia
2
2+0
3
Juani Marcos
3
1+0
1
Willy Hernangomez
6
0+1
1
Myles Cale
0
1+0
0
Youssoupha Fall
4
0+0
0
Nikola Kusturika
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Edy Tavares
5
5+2
0
Mario Hezonja
13
5+0
1
Gabriel Deck
4
1+0
0
Facundo Campazzo
15
2+0
5
Alberto Abalde
3
1+0
0
Theo Maledon
11
3+1
4
Trey Lyles
11
5+0
2
Gabriele Procida
14
1+1
0
Andrés Feliz
4
1+0
1
Alex Len
6
4+2
0
Sergio Llull
3
0+0
2
Usman Garuba
6
3+0
2

Narración Del FC Barcelona - Real Madrid

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'42'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
09'27'
76 - 95
-19
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'27'
76 - 94
-18
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'27'
2ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Gabriele Procida cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
09'07'
76 - 93
-17
Darío Brizuela [Barça] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'07'
75 - 93
-18
Darío Brizuela [Barça] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'07'
Alex Len [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Darío Brizuela
4º Cuarto
08'59'
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
4º Cuarto
08'40'
74 - 93
-19
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]
4º Cuarto
08'34'
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
08'21'
Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Joel Parra
4º Cuarto
08'04'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
07'56'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
07'50'
Rebote ofensivo de Darío Brizuela [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
4º Cuarto
07'46'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Sergio Llull
4º Cuarto
07'42'
74 - 91
-17
Triple de Juani Marcos [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
07'41'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Trey Lyles
4º Cuarto
07'34'
71 - 91
-20
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Juani Marcos
4º Cuarto
07'14'
68 - 91
-23
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'14'
68 - 90
-22
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'14'
1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'03'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Kevin Punter
4º Cuarto
06'55'
68 - 89
-21
Mate de Alex Len [Real Madrid]
4º Cuarto
06'54'
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
4º Cuarto
06'23'
68 - 87
-19
Bandeja de Darío Brizuela [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
06'19'
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Theo Maledon
4º Cuarto
06'10'
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
05'58'
Sergio Llull [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Darío Brizuela
4º Cuarto
05'56'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
05'44'
66 - 87
-21
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Will Clyburn
4º Cuarto
05'16'
64 - 87
-23
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
05'00'
Theo Maledon [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
04'44'
64 - 85
-21
Mate de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
4º Cuarto
04'23'
64 - 83
-19
Canasta de Joel Parra [Barça]
4º Cuarto
03'59'
62 - 83
-21
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'59'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
03'59'
3ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'39'
62 - 82
-20
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'39'
61 - 82
-21
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'39'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'27'
Tercera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'24'
Gabriele Procida [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
03'19'
Tomas Satoransky [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
02'59'
60 - 82
-22
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'59'
60 - 81
-21
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'59'
2ª Falta personal de Nikola Kusturika [Barça] sobre Gabriele Procida cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'55'
Nikola Kusturika [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
02'46'
60 - 80
-20
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
02'36'
58 - 80
-22
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'36'
58 - 79
-21
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'36'
1ª Falta personal de Nikola Kusturika [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'23'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Theo Maledon
4º Cuarto
02'16'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
4º Cuarto
02'06'
58 - 78
-20
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
01'51'
58 - 76
-18
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Joel Parra
4º Cuarto
01'50'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Gabriele Procida
4º Cuarto
01'46'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida
4º Cuarto
01'34'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
4º Cuarto
01'28'
Nikola Kusturika [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
00'52'
55 - 76
-21
Alley-Hoop de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
00'47'
Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
00'18'
55 - 74
-19
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'18'
2ª falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'18'
55 - 73
-18
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Joel Parra
4º Cuarto
00'04'
55 - 71
-16
Canasta de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
53 - 71
-18
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
09'45'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
09'33'
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Trey Lyles
3º Cuarto
09'04'
50 - 71
-21
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
08'38'
48 - 71
-23
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
3º Cuarto
08'27'
Will Clyburn [Barça] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
08'19'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Theo Maledon
3º Cuarto
08'05'
48 - 68
-20
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'05'
47 - 68
-21
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'05'
Primera falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
08'03'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
07'33'
46 - 68
-22
Canasta de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
07'22'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
07'13'
Edy Tavares [Real Madrid] roba el balón a Tornike Shengelia
3º Cuarto
06'56'
44 - 68
-24
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
06'49'
Kevin Punter [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
06'19'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
06'09'
Tiempo muerto
3º Cuarto
06'09'
44 - 66
-22
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
05'50'
44 - 64
-20
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez
3º Cuarto
05'28'
41 - 64
-23
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
05'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
04'43'
41 - 61
-20
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'32'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
3º Cuarto
04'22'
41 - 58
-17
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'07'
41 - 56
-15
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'07'
40 - 56
-16
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'07'
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'57'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
03'41'
39 - 56
-17
Bomba de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
03'33'
37 - 56
-19
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
03'21'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
03'14'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
03'11'
Willy Hernangomez [Barça] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
03'04'
Will Clyburn [Barça] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
3º Cuarto
02'36'
37 - 54
-17
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'36'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'36'
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'25'
El balón sale fuera tras un mal pase de Juani Marcos [Barça]
3º Cuarto
02'14'
1ª Falta personal en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
02'13'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'49'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su cuarta falta personal sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
01'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
01'30'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'20'
37 - 53
-16
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
01'20'
36 - 53
-17
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
01'20'
2ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'50'
35 - 53
-18
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
00'42'
35 - 51
-16
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
00'30'
Tercera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
00'20'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
33 - 51
-18
Triple de Tomas Satoransky [Barça]
2º Cuarto
09'45'
30 - 51
-21
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
09'25'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
09'21'
Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
2º Cuarto
08'48'
30 - 48
-18
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
08'44'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
08'15'
30 - 45
-15
Triple de Jan Vesely [Barça]
2º Cuarto
07'56'
27 - 45
-18
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
07'52'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
07'28'
27 - 42
-15
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
07'22'
Joel Parra [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
07'16'
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Gabriel Deck
2º Cuarto
07'02'
Pie de Tomas Satoransky [Barça]
2º Cuarto
06'53'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
06'46'
Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Joel Parra
2º Cuarto
06'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
06'19'
27 - 39
-12
Triple de Joel Parra [Barça]
2º Cuarto
06'00'
24 - 39
-15
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'00'
24 - 38
-14
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'00'
1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'37'
24 - 37
-13
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Will Clyburn
2º Cuarto
05'26'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'26'
22 - 37
-15
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
05'24'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
05'07'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter
2º Cuarto
04'55'
22 - 34
-12
Alley-Hoop de Gabriele Procida [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
04'52'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
2º Cuarto
04'43'
22 - 32
-10
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
04'26'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
04'03'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Kevin Punter
2º Cuarto
03'54'
22 - 30
-8
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
03'44'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Andrés Feliz
2º Cuarto
03'37'
22 - 27
-5
Canasta de Kevin Punter [Barça]
2º Cuarto
03'18'
20 - 27
-7
Canasta de Gabriele Procida [Real Madrid]
2º Cuarto
02'49'
20 - 25
-5
Canasta de Kevin Punter [Barça]
2º Cuarto
02'34'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'34'
18 - 25
-7
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
02'16'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Gabriele Procida.
2º Cuarto
02'03'
18 - 22
-4
Mate de Alex Len [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
02'01'
Kevin Punter [Barça] falla el triple por un tapón de Andrés Feliz.
2º Cuarto
01'37'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Youssoupha Fall
2º Cuarto
01'10'
18 - 20
-2
Bomba de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
01'04'
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
01'00'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
00'44'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos.
2º Cuarto
00'30'
2ª Falta personal en ataque de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
00'19'
18 - 18
0
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
00'08'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'58'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Theo Maledon
1º Cuarto
09'48'
Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon
1º Cuarto
09'39'
18 - 15
3
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
09'22'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja. El balón se va fuera.
1º Cuarto
08'57'
16 - 15
1
Darío Brizuela [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'57'
Darío Brizuela [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'57'
Primera falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
1º Cuarto
08'39'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
08'35'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len
1º Cuarto
08'15'
15 - 15
0
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
08'01'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Myles Cale.
1º Cuarto
07'55'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Theo Maledon
1º Cuarto
07'51'
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
1º Cuarto
07'32'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
1º Cuarto
07'19'
Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Tomas Satoransky
1º Cuarto
07'05'
13 - 15
-2
Alex Len [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'05'
13 - 14
-1
Alex Len [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'04'
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Alex Len cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'49'
13 - 13
0
Gancho de Tomas Satoransky [Barça]
1º Cuarto
06'43'
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta por un tapón de Alex Len
1º Cuarto
06'25'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter
1º Cuarto
06'18'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
1º Cuarto
05'46'
11 - 13
-2
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid]
1º Cuarto
05'33'
11 - 10
1
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Will Clyburn
1º Cuarto
05'27'
9 - 10
-1
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
05'08'
9 - 8
1
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'08'
8 - 8
0
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'01'
1ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'31'
7 - 8
-1
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
04'17'
4 - 8
-4
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
04'12'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
03'26'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Joel Parra
1º Cuarto
03'17'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
02'59'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'51'
Primera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
02'47'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
02'35'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Mario Hezonja
1º Cuarto
02'07'
4 - 6
-2
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Kevin Punter
1º Cuarto
01'55'
2 - 6
-4
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
01'52'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
01'37'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'23'
2 - 4
-2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
01'21'
Pie de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
01'09'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
00'50'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'30'
2 - 2
0
Mate de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
00'17'
0 - 2
-2
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Will Clyburn
17:08
14
2/6
2/5
4/4
1
2
4+0
3
0
1
0
16
Kevin Punter
15:86
9
3/3
1/4
0/0
1
5
1+0
2
1
2
1
13
Joel Parra
15:18
11
1/4
3/4
0/0
3
3
2+3
1
0
3
0
16
Tomas Satoransky
14:70
5
1/3
1/4
0/0
2
1
2+0
4
1
0
0
4
Jan Vesely
13:54
15
5/7
1/3
2/2
1
1
1+1
0
0
1
0
14
Darío Brizuela
9:64
7
2/5
0/3
3/4
2
6
1+1
0
1
2
0
7
Tornike Shengelia
8:75
2
0/1
0/0
2/2
2
1
2+0
3
1
0
0
4
Juani Marcos
7:29
3
0/0
1/1
0/0
2
0
1+0
1
2
0
0
1
Willy Hernangomez
6:79
6
2/4
0/0
2/2
0
1
0+1
1
0
0
0
7
Myles Cale
5:05
0
0/0
0/2
0/0
0
0
1+0
0
0
0
0
-1
Youssoupha Fall
3:53
4
2/4
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
2
-1
Nikola Kusturika
1:87
0
0/1
0/1
0/0
2
0
0+0
0
0
0
0
-4
EQUIPO
 
 
76
18/39
9/27
13/14
17
20
15
15
6
9
3
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Edy Tavares
11:59
5
2/2
0/0
1/2
1
1
5+2
0
0
1
0
12
Mario Hezonja
10:97
13
2/6
3/4
0/0
2
1
5+0
1
2
0
0
11
Gabriel Deck
10:97
4
2/3
0/0
0/0
2
0
1+0
0
1
0
0
1
Facundo Campazzo
10:43
15
3/3
3/4
0/0
1
1
2+0
5
1
0
0
20
Alberto Abalde
5:18
3
0/0
1/2
0/0
4
0
1+0
0
1
0
0
-2
Theo Maledon
13:40
11
3/5
0/1
5/5
3
7
3+1
4
3
1
0
18
Trey Lyles
13:04
11
1/4
2/2
3/4
1
3
5+0
2
2
0
0
14
Gabriele Procida
12:65
14
2/2
2/3
4/4
1
2
1+1
0
1
0
0
15
Andrés Feliz
11:76
4
2/3
0/1
0/0
0
1
1+0
1
1
0
0
4
Alex Len
7:83
6
2/5
0/0
2/2
2
1
4+2
0
1
0
0
10
Sergio Llull
6:88
3
0/1
1/2
0/0
2
0
0+0
2
1
1
0
1
Usman Garuba
4:37
6
3/3
0/0
0/0
1
0
3+0
2
0
0
0
10
EQUIPO
 
 
95
22/36
12/19
15/17
20
17
31
17
14
3
0
 

Ranking Del FC Barcelona - Real Madrid

Puntos
Jan Vesely
FC Barcelona
15
Facundo Campazzo
Real Madrid
15
Will Clyburn
FC Barcelona
14
Gabriele Procida
Real Madrid
14
Mario Hezonja
Real Madrid
13
Joel Parra
FC Barcelona
11
Trey Lyles
Real Madrid
11
 
Valoración
Facundo Campazzo
Real Madrid
20
Theo Maledon
Real Madrid
18
Will Clyburn
FC Barcelona
16
Joel Parra
FC Barcelona
16
Gabriele Procida
Real Madrid
15
Jan Vesely
FC Barcelona
14
Trey Lyles
Real Madrid
14
Rebotes Defensivos
Joel Parra
FC Barcelona
3
Edy Tavares
Real Madrid
2
Alex Len
Real Madrid
2
Jan Vesely
FC Barcelona
1
Darío Brizuela
FC Barcelona
1
Willy Hernangomez
FC Barcelona
1
Gabriele Procida
Real Madrid
1
 
Rebotes Ofensivos
Edy Tavares
Real Madrid
5
Mario Hezonja
Real Madrid
5
Trey Lyles
Real Madrid
5
Alex Len
Real Madrid
4
Will Clyburn
FC Barcelona
4
Theo Maledon
Real Madrid
3
Usman Garuba
Real Madrid
3
Faltas cometidas
Alberto Abalde
Real Madrid
4
Joel Parra
FC Barcelona
3
Theo Maledon
Real Madrid
3
Tomas Satoransky
FC Barcelona
2
Sergio Llull
Real Madrid
2
Darío Brizuela
FC Barcelona
2
Tornike Shengelia
FC Barcelona
2
 
Asistencias
Facundo Campazzo
Real Madrid
5
Tomas Satoransky
FC Barcelona
4
Theo Maledon
Real Madrid
4
Will Clyburn
FC Barcelona
3
Tornike Shengelia
FC Barcelona
3
Kevin Punter
FC Barcelona
2
Sergio Llull
Real Madrid
2

Evolución Del FC Barcelona - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Real Madrid

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
18/39
9/27
13/14
 
T2
T3
TL
22/36
12/19
15/17