Partido: FC Barcelona - Real Madrid

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'42'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
09'27'
76 - 95
-19
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'27'
76 - 94
-18
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'27'
2ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Gabriele Procida cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
09'07'
76 - 93
-17
Darío Brizuela [Barça] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'07'
75 - 93
-18
Darío Brizuela [Barça] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'07'
Alex Len [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Darío Brizuela
4º Cuarto
08'59'
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
4º Cuarto
08'40'
74 - 93
-19
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]
4º Cuarto
08'34'
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
08'21'
Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Joel Parra
4º Cuarto
08'04'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
07'56'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
07'50'
Rebote ofensivo de Darío Brizuela [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
4º Cuarto
07'46'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Sergio Llull
4º Cuarto
07'42'
74 - 91
-17
Triple de Juani Marcos [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
07'41'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Trey Lyles
4º Cuarto
07'34'
71 - 91
-20
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Juani Marcos
4º Cuarto
07'14'
68 - 91
-23
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'14'
68 - 90
-22
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'14'
1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'03'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Kevin Punter
4º Cuarto
06'55'
68 - 89
-21
Mate de Alex Len [Real Madrid]
4º Cuarto
06'54'
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
4º Cuarto
06'23'
68 - 87
-19
Bandeja de Darío Brizuela [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
06'19'
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Theo Maledon
4º Cuarto
06'10'
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
05'58'
Sergio Llull [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Darío Brizuela
4º Cuarto
05'56'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
05'44'
66 - 87
-21
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Will Clyburn
4º Cuarto
05'16'
64 - 87
-23
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
05'00'
Theo Maledon [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
04'44'
64 - 85
-21
Mate de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
4º Cuarto
04'23'
64 - 83
-19
Canasta de Joel Parra [Barça]
4º Cuarto
03'59'
62 - 83
-21
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'59'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
03'59'
3ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'39'
62 - 82
-20
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'39'
61 - 82
-21
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'39'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'27'
Tercera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'24'
Gabriele Procida [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
03'19'
Tomas Satoransky [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
02'59'
60 - 82
-22
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'59'
60 - 81
-21
Gabriele Procida [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'59'
2ª Falta personal de Nikola Kusturika [Barça] sobre Gabriele Procida cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'55'
Nikola Kusturika [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
02'46'
60 - 80
-20
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
02'36'
58 - 80
-22
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'36'
58 - 79
-21
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'36'
1ª Falta personal de Nikola Kusturika [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'23'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Theo Maledon
4º Cuarto
02'16'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
4º Cuarto
02'06'
58 - 78
-20
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
01'51'
58 - 76
-18
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Joel Parra
4º Cuarto
01'50'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Gabriele Procida
4º Cuarto
01'46'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida
4º Cuarto
01'34'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
4º Cuarto
01'28'
Nikola Kusturika [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
00'52'
55 - 76
-21
Alley-Hoop de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
00'47'
Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
00'18'
55 - 74
-19
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'18'
2ª falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'18'
55 - 73
-18
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Joel Parra
4º Cuarto
00'04'
55 - 71
-16
Canasta de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
53 - 71
-18
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
09'45'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
09'33'
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Trey Lyles
3º Cuarto
09'04'
50 - 71
-21
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
08'38'
48 - 71
-23
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
3º Cuarto
08'27'
Will Clyburn [Barça] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
08'19'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Theo Maledon
3º Cuarto
08'05'
48 - 68
-20
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'05'
47 - 68
-21
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'05'
Primera falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
08'03'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
07'33'
46 - 68
-22
Canasta de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
07'22'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
07'13'
Edy Tavares [Real Madrid] roba el balón a Tornike Shengelia
3º Cuarto
06'56'
44 - 68
-24
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
06'49'
Kevin Punter [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
06'19'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
06'09'
Tiempo muerto
3º Cuarto
06'09'
44 - 66
-22
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
05'50'
44 - 64
-20
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez
3º Cuarto
05'28'
41 - 64
-23
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
05'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
04'43'
41 - 61
-20
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'32'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
3º Cuarto
04'22'
41 - 58
-17
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'07'
41 - 56
-15
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'07'
40 - 56
-16
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'07'
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'57'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
03'41'
39 - 56
-17
Bomba de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
03'33'
37 - 56
-19
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
03'21'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
03'14'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
03'11'
Willy Hernangomez [Barça] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
03'04'
Will Clyburn [Barça] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
3º Cuarto
02'36'
37 - 54
-17
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'36'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'36'
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'25'
El balón sale fuera tras un mal pase de Juani Marcos [Barça]
3º Cuarto
02'14'
1ª Falta personal en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
02'13'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'49'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su cuarta falta personal sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
01'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
01'30'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'20'
37 - 53
-16
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
01'20'
36 - 53
-17
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
01'20'
2ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'50'
35 - 53
-18
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
00'42'
35 - 51
-16
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
00'30'
Tercera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
3º Cuarto
00'20'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
33 - 51
-18
Triple de Tomas Satoransky [Barça]
2º Cuarto
09'45'
30 - 51
-21
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
09'25'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
09'21'
Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
2º Cuarto
08'48'
30 - 48
-18
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
08'44'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
08'15'
30 - 45
-15
Triple de Jan Vesely [Barça]
2º Cuarto
07'56'
27 - 45
-18
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
07'52'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
07'28'
27 - 42
-15
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
07'22'
Joel Parra [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
07'16'
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Gabriel Deck
2º Cuarto
07'02'
Pie de Tomas Satoransky [Barça]
2º Cuarto
06'53'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
06'46'
Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Joel Parra
2º Cuarto
06'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
06'19'
27 - 39
-12
Triple de Joel Parra [Barça]
2º Cuarto
06'00'
24 - 39
-15
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'00'
24 - 38
-14
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'00'
1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'37'
24 - 37
-13
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Will Clyburn
2º Cuarto
05'26'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'26'
22 - 37
-15
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
05'24'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
05'07'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter
2º Cuarto
04'55'
22 - 34
-12
Alley-Hoop de Gabriele Procida [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
04'52'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
2º Cuarto
04'43'
22 - 32
-10
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
04'26'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
04'03'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Kevin Punter
2º Cuarto
03'54'
22 - 30
-8
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
2º Cuarto
03'44'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Andrés Feliz
2º Cuarto
03'37'
22 - 27
-5
Canasta de Kevin Punter [Barça]
2º Cuarto
03'18'
20 - 27
-7
Canasta de Gabriele Procida [Real Madrid]
2º Cuarto
02'49'
20 - 25
-5
Canasta de Kevin Punter [Barça]
2º Cuarto
02'34'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'34'
18 - 25
-7
Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
02'16'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Gabriele Procida.
2º Cuarto
02'03'
18 - 22
-4
Mate de Alex Len [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
02'01'
Kevin Punter [Barça] falla el triple por un tapón de Andrés Feliz.
2º Cuarto
01'37'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Youssoupha Fall
2º Cuarto
01'10'
18 - 20
-2
Bomba de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
01'04'
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
01'00'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
00'44'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos.
2º Cuarto
00'30'
2ª Falta personal en ataque de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
00'19'
18 - 18
0
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
00'08'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'58'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Theo Maledon
1º Cuarto
09'48'
Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Theo Maledon
1º Cuarto
09'39'
18 - 15
3
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
09'22'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja. El balón se va fuera.
1º Cuarto
08'57'
16 - 15
1
Darío Brizuela [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'57'
Darío Brizuela [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'57'
Primera falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Darío Brizuela
1º Cuarto
08'39'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
08'35'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len
1º Cuarto
08'15'
15 - 15
0
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
08'01'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Myles Cale.
1º Cuarto
07'55'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Theo Maledon
1º Cuarto
07'51'
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Len.
1º Cuarto
07'32'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
1º Cuarto
07'19'
Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Tomas Satoransky
1º Cuarto
07'05'
13 - 15
-2
Alex Len [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'05'
13 - 14
-1
Alex Len [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'04'
1ª Falta personal de Youssoupha Fall [Barça] sobre Alex Len cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'49'
13 - 13
0
Gancho de Tomas Satoransky [Barça]
1º Cuarto
06'43'
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta por un tapón de Alex Len
1º Cuarto
06'25'
Alberto Abalde [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter
1º Cuarto
06'18'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
1º Cuarto
05'46'
11 - 13
-2
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid]
1º Cuarto
05'33'
11 - 10
1
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Will Clyburn
1º Cuarto
05'27'
9 - 10
-1
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
05'08'
9 - 8
1
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'08'
8 - 8
0
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'01'
1ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'31'
7 - 8
-1
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
04'17'
4 - 8
-4
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
04'12'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
03'26'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Joel Parra
1º Cuarto
03'17'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
02'59'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'51'
Primera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
02'47'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
02'35'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Mario Hezonja
1º Cuarto
02'07'
4 - 6
-2
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Kevin Punter
1º Cuarto
01'55'
2 - 6
-4
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
01'52'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
01'37'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'23'
2 - 4
-2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
01'21'
Pie de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
01'09'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
1º Cuarto
00'50'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'30'
2 - 2
0
Mate de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
00'17'
0 - 2
-2
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido