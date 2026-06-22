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Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona

80
88

Valencia Basket

Estadio: Palau Blaugrana
Finalizado
Lunes,22.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
9/15
25/38
7/26
 
Parciales
1
2
3
4
17
19
21
23
15
25
31
17
 
%Acierto
T2
T3
TL
18/20
23/39
8/27

Jugadores Del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Will Clyburn
6
5+1
0
Tornike Shengelia
25
5+1
3
Kevin Punter
5
0+0
1
Nicolás Laprovittola
6
1+0
3
Jan Vesely
11
1+2
0
Tomas Satoransky
5
2+0
3
Joel Parra
5
3+1
0
Darío Brizuela
13
1+1
1
Willy Hernangomez
3
0+0
1
Juan Núñez
0
1+0
1
Myles Cale
1
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
29
5+0
5
Kameron Taylor
13
3+1
0
Brancou Badio
3
4+0
2
Jaime Pradilla
9
4+0
0
Neal Sako
2
1+3
1
Braxton Key
12
7+1
1
Sergio de Larrea
13
1+3
2
Matt Costello
4
2+2
0
Omari Moore
1
0+0
1
Álvaro Cárdenas
0
1+0
1
Nate Reuvers
2
0+2
0
Josep Puerto
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'40'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
4º Cuarto
09'25'
80 - 88
-8
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'15'
80 - 86
-6
Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
09'06'
78 - 86
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'06'
78 - 85
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'06'
4ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
08'50'
78 - 84
-6
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'30'
76 - 84
-8
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
08'14'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
4º Cuarto
08'01'
76 - 82
-6
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'01'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'01'
3ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'57'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
4º Cuarto
07'55'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
07'41'
76 - 81
-5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
07'30'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
07'18'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
06'48'
73 - 81
-8
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
06'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nicolás Laprovittola [Barça]
4º Cuarto
06'20'
73 - 79
-6
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
4º Cuarto
06'20'
73 - 78
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'20'
73 - 77
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'20'
3ª Falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de tres.
4º Cuarto
06'05'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
05'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
4º Cuarto
05'35'
73 - 76
-3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
05'20'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor
4º Cuarto
05'17'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
05'00'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
04'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
04'19'
73 - 73
0
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
4º Cuarto
04'03'
Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'47'
71 - 73
-2
Bandeja de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
03'42'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
03'25'
Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
03'21'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
4º Cuarto
02'56'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
02'47'
El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [Barça]
4º Cuarto
02'26'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Tornike Shengelia
4º Cuarto
02'24'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
4º Cuarto
02'17'
69 - 73
-4
Bandeja de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
02'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'45'
67 - 73
-6
Triple de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
01'30'
64 - 73
-9
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'15'
Tiempo muerto
4º Cuarto
01'14'
64 - 71
-7
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
4º Cuarto
00'59'
Joel Parra [Barça] corta el pase a Kameron Taylor
4º Cuarto
00'43'
62 - 71
-9
Triple de Joel Parra [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela
4º Cuarto
00'32'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
00'19'
59 - 71
-12
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'59'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta
3º Cuarto
09'52'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Braxton Key coge el rebote
3º Cuarto
09'52'
3ª falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'52'
57 - 71
-14
Mate de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky y tiro libre adicional por la falta de Braxton Key
3º Cuarto
09'32'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
3º Cuarto
09'17'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
09'09'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
08'56'
55 - 71
-16
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
08'46'
Tiempo muerto
3º Cuarto
08'46'
53 - 71
-18
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
08'37'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
08'20'
53 - 68
-15
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'03'
53 - 66
-13
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'03'
Jan Vesely [Barça] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'03'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'45'
52 - 66
-14
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'34'
Rebote en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras el fallo de Omari Moore en su segundo tiro libre
3º Cuarto
07'34'
52 - 63
-11
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'34'
1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'16'
52 - 62
-10
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
07'04'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darío Brizuela
3º Cuarto
06'55'
Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'45'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
06'33'
Primera falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
3º Cuarto
06'25'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
06'22'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
3º Cuarto
06'00'
50 - 62
-12
Gancho de Joel Parra [Barça]
3º Cuarto
05'42'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'41'
48 - 62
-14
Palmeo de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'39'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'37'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Kevin Punter
3º Cuarto
05'15'
48 - 60
-12
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
05'15'
1ª falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
05'15'
48 - 59
-11
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Kevin Punter
3º Cuarto
05'13'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
05'04'
48 - 57
-9
Canasta de Tomas Satoransky [Barça]
3º Cuarto
04'41'
46 - 57
-11
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
04'29'
46 - 55
-9
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
04'04'
44 - 55
-11
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'57'
44 - 52
-8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'57'
43 - 52
-9
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'57'
1ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'36'
42 - 52
-10
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'36'
42 - 51
-9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'36'
3ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'33'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
03'06'
42 - 50
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'06'
42 - 49
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'06'
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'02'
42 - 48
-6
Mate de Jan Vesely [Barça]
3º Cuarto
03'00'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
02'40'
40 - 48
-8
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'30'
Nicolás Laprovittola [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
02'25'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja por un tapón de Kameron Taylor
3º Cuarto
02'16'
40 - 46
-6
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'58'
40 - 44
-4
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça]
3º Cuarto
01'41'
38 - 44
-6
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'31'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Neal Sako coge el rebote
3º Cuarto
01'31'
2ª falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
01'31'
38 - 42
-4
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Braxton Key
3º Cuarto
01'15'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'48'
36 - 42
-6
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
00'20'
Jean Montero [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
Juan Núñez [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
09'46'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'46'
36 - 40
-4
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'44'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
2º Cuarto
09'28'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
09'18'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
09'07'
36 - 38
-2
Gancho de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Juan Núñez
2º Cuarto
08'42'
34 - 38
-4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
2º Cuarto
08'31'
34 - 36
-2
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Willy Hernangomez [Barça] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'31'
1ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'19'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Juan Núñez
2º Cuarto
08'00'
33 - 36
-3
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
07'54'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
07'36'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan Núñez.
2º Cuarto
07'24'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'24'
33 - 34
-1
Bandeja de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque
2º Cuarto
07'17'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
07'10'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
2º Cuarto
07'04'
Kevin Punter [Barça] corta el pase a Omari Moore
2º Cuarto
06'46'
31 - 34
-3
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque
2º Cuarto
06'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'39'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Jaime Pradilla coge el rebote
2º Cuarto
06'39'
1ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
06'39'
28 - 34
-6
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Jaime Pradilla
2º Cuarto
06'18'
26 - 34
-8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'18'
26 - 33
-7
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'18'
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'59'
26 - 32
-6
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
05'42'
24 - 32
-8
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
05'31'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
2º Cuarto
05'14'
24 - 30
-6
Bandeja de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez
2º Cuarto
05'01'
3ª Falta personal en ataque de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
04'44'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
04'21'
22 - 30
-8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
04'03'
22 - 27
-5
Bandeja de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
03'50'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
2º Cuarto
03'42'
20 - 27
-7
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
03'19'
17 - 27
-10
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
2º Cuarto
02'59'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
02'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'36'
17 - 24
-7
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'34'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Darío Brizuela
2º Cuarto
02'31'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Darío Brizuela
2º Cuarto
02'15'
17 - 22
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'15'
17 - 21
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'15'
2ª Falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'04'
Primera falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
02'01'
Neal Sako [Valencia Basket] corta el pase a Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
01'44'
17 - 20
-3
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
01'38'
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
01'31'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Jean Montero
2º Cuarto
01'25'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
01'04'
17 - 17
0
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'04'
17 - 16
1
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'04'
2ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'59'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'46'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
2º Cuarto
00'20'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'57'
Joel Parra [Barça] falla la bandeja
1º Cuarto
09'52'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
1º Cuarto
09'32'
17 - 15
2
Myles Cale [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'32'
Myles Cale [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'32'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Myles Cale cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'28'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
09'13'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
1º Cuarto
08'56'
16 - 15
1
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'46'
16 - 13
3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'46'
15 - 13
2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'46'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
1º Cuarto
08'27'
14 - 13
1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'09'
14 - 11
3
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
07'49'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
07'40'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
1º Cuarto
07'32'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
07'27'
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
07'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el gancho
1º Cuarto
07'03'
11 - 11
0
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
06'45'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'32'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
06'21'
9 - 11
-2
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
06'11'
9 - 9
0
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Kevin Punter
1º Cuarto
05'49'
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Jaime Pradilla
1º Cuarto
05'35'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
05'17'
6 - 9
-3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'01'
6 - 6
0
Canasta de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
04'55'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
04'54'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
1º Cuarto
04'37'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'21'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
04'19'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
04'12'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'01'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
1º Cuarto
03'48'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
03'36'
4 - 6
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'36'
3 - 6
-3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'36'
2ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'24'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
03'08'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
02'47'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
02'23'
2 - 6
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'07'
2 - 4
-2
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'57'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
01'46'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
01'33'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
01'14'
0 - 4
-4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'09'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
1º Cuarto
00'48'
0 - 2
-2
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
00'35'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
00'32'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'17'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'14'
1ª Falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
00'13'
Rebote ofensivo de Neal Sako [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Will Clyburn
20:65
6
3/5
0/4
0/0
2
1
5+1
0
4
0
1
0
Tornike Shengelia
20:26
25
9/11
1/2
4/7
4
7
5+1
3
0
1
2
30
Kevin Punter
12:87
5
1/4
1/1
0/0
1
0
0+0
1
2
1
0
1
Nicolás Laprovittola
12:36
6
0/0
2/8
0/0
3
2
1+0
3
3
0
0
0
Jan Vesely
12:32
11
4/6
0/0
3/4
0
2
1+2
0
0
1
0
14
Tomas Satoransky
11:62
5
1/1
1/2
0/0
1
1
2+0
3
1
2
0
10
Joel Parra
11:25
5
1/2
1/3
0/0
3
0
3+1
0
0
2
0
5
Darío Brizuela
11:23
13
5/8
1/5
0/0
0
0
1+1
1
1
1
0
10
Willy Hernangomez
2:85
3
1/1
0/0
1/2
1
1
0+0
1
0
0
0
4
Juan Núñez
2:22
0
0/0
0/1
0/0
0
1
1+0
1
0
0
0
2
Myles Cale
2:17
1
0/0
0/0
1/2
2
1
0+0
0
0
1
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
80
25/38
7/26
9/15
17
16
19
13
11
9
3
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Jean Montero
16:64
29
5/8
4/6
7/7
0
4
5+0
5
3
2
1
36
Kameron Taylor
14:78
13
6/11
0/2
1/1
2
3
3+1
0
1
1
0
12
Brancou Badio
14:19
3
0/0
1/4
0/0
1
0
4+0
2
2
0
0
3
Jaime Pradilla
13:11
9
2/4
1/3
2/2
1
1
4+0
0
4
0
0
5
Neal Sako
10:54
2
1/2
0/0
0/0
4
1
1+3
1
1
1
0
3
Braxton Key
11:02
12
3/4
0/1
6/6
3
4
7+1
1
0
0
0
21
Sergio de Larrea
10:55
13
3/3
2/5
1/2
1
1
1+3
2
2
0
0
13
Matt Costello
8:84
4
2/3
0/1
0/0
0
0
2+2
0
0
0
0
7
Omari Moore
8:48
1
0/1
0/1
1/2
0
1
0+0
1
1
0
0
-1
Álvaro Cárdenas
7:37
0
0/2
0/2
0/0
1
2
1+0
1
0
1
0
0
Nate Reuvers
4:48
2
1/2
0/1
0/0
3
0
0+2
0
0
1
1
-1
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
88
23/39
8/27
18/20
16
17
28
13
14
6
2
 

Ranking Del FC Barcelona - Valencia Basket

Puntos
Jean Montero
29
Tornike Shengelia
25
Sergio de Larrea
13
Kameron Taylor
13
Darío Brizuela
13
Braxton Key
12
Jan Vesely
11
 
Valoración
Jean Montero
36
Tornike Shengelia
30
Braxton Key
21
Jan Vesely
14
Sergio de Larrea
13
Kameron Taylor
12
Tomas Satoransky
10
Rebotes Defensivos
Sergio de Larrea
3
Neal Sako
3
Nate Reuvers
2
Jan Vesely
2
Matt Costello
2
Will Clyburn
1
Joel Parra
1
 
Rebotes Ofensivos
Braxton Key
7
Will Clyburn
5
Tornike Shengelia
5
Jean Montero
5
Brancou Badio
4
Jaime Pradilla
4
Kameron Taylor
3
Faltas cometidas
Neal Sako
4
Tornike Shengelia
4
Braxton Key
3
Nicolás Laprovittola
3
Nate Reuvers
3
Joel Parra
3
Myles Cale
2
 
Asistencias
Jean Montero
5
Nicolás Laprovittola
3
Tomas Satoransky
3
Tornike Shengelia
3
Sergio de Larrea
2
Brancou Badio
2
Neal Sako
1

Evolución Del FC Barcelona - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Valencia Basket

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
25/38
7/26
9/15
 
T2
T3
TL
23/39
8/27
18/20