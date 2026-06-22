Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'40'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
4º Cuarto
09'25'
80 - 88
-8
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'15'
80 - 86
-6
Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
09'06'
78 - 86
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'06'
78 - 85
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'06'
4ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
08'50'
78 - 84
-6
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'30'
76 - 84
-8
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
08'14'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
4º Cuarto
08'01'
76 - 82
-6
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'01'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'01'
3ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'57'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
4º Cuarto
07'55'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
07'41'
76 - 81
-5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
07'30'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
07'18'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
06'48'
73 - 81
-8
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
06'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nicolás Laprovittola [Barça]
4º Cuarto
06'20'
73 - 79
-6
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
4º Cuarto
06'20'
73 - 78
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'20'
73 - 77
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'20'
3ª Falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de tres.
4º Cuarto
06'05'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
05'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
4º Cuarto
05'35'
73 - 76
-3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
05'20'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor
4º Cuarto
05'17'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
05'00'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
4º Cuarto
04'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
04'19'
73 - 73
0
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
4º Cuarto
04'03'
Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'47'
71 - 73
-2
Bandeja de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
03'42'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
03'25'
Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
03'21'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
4º Cuarto
02'56'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
02'47'
El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [Barça]
4º Cuarto
02'26'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Tornike Shengelia
4º Cuarto
02'24'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
4º Cuarto
02'17'
69 - 73
-4
Bandeja de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
02'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'45'
67 - 73
-6
Triple de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
01'30'
64 - 73
-9
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'15'
Tiempo muerto
4º Cuarto
01'14'
64 - 71
-7
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
4º Cuarto
00'59'
Joel Parra [Barça] corta el pase a Kameron Taylor
4º Cuarto
00'43'
62 - 71
-9
Triple de Joel Parra [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela
4º Cuarto
00'32'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
4º Cuarto
00'19'
59 - 71
-12
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'59'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta
3º Cuarto
09'52'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Braxton Key coge el rebote
3º Cuarto
09'52'
3ª falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'52'
57 - 71
-14
Mate de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky y tiro libre adicional por la falta de Braxton Key
3º Cuarto
09'32'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
3º Cuarto
09'17'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
09'09'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
08'56'
55 - 71
-16
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
3º Cuarto
08'46'
Tiempo muerto
3º Cuarto
08'46'
53 - 71
-18
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
08'37'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
08'20'
53 - 68
-15
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'03'
53 - 66
-13
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'03'
Jan Vesely [Barça] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'03'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'45'
52 - 66
-14
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'34'
Rebote en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras el fallo de Omari Moore en su segundo tiro libre
3º Cuarto
07'34'
52 - 63
-11
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'34'
1ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'16'
52 - 62
-10
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
07'04'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darío Brizuela
3º Cuarto
06'55'
Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'45'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
06'33'
Primera falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
3º Cuarto
06'25'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
06'22'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
3º Cuarto
06'00'
50 - 62
-12
Gancho de Joel Parra [Barça]
3º Cuarto
05'42'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'41'
48 - 62
-14
Palmeo de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'39'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'37'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Kevin Punter
3º Cuarto
05'15'
48 - 60
-12
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
05'15'
1ª falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
05'15'
48 - 59
-11
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Kevin Punter
3º Cuarto
05'13'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
05'04'
48 - 57
-9
Canasta de Tomas Satoransky [Barça]
3º Cuarto
04'41'
46 - 57
-11
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
04'29'
46 - 55
-9
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
3º Cuarto
04'04'
44 - 55
-11
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'57'
44 - 52
-8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'57'
43 - 52
-9
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'57'
1ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'36'
42 - 52
-10
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'36'
42 - 51
-9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'36'
3ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'33'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
03'06'
42 - 50
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'06'
42 - 49
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'06'
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'02'
42 - 48
-6
Mate de Jan Vesely [Barça]
3º Cuarto
03'00'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
02'40'
40 - 48
-8
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'30'
Nicolás Laprovittola [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
02'25'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja por un tapón de Kameron Taylor
3º Cuarto
02'16'
40 - 46
-6
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'58'
40 - 44
-4
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça]
3º Cuarto
01'41'
38 - 44
-6
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'31'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Neal Sako coge el rebote
3º Cuarto
01'31'
2ª falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
01'31'
38 - 42
-4
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Braxton Key
3º Cuarto
01'15'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'48'
36 - 42
-6
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
00'20'
Jean Montero [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
Juan Núñez [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
09'46'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'46'
36 - 40
-4
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'44'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
2º Cuarto
09'28'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
09'18'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
09'07'
36 - 38
-2
Gancho de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Juan Núñez
2º Cuarto
08'42'
34 - 38
-4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
2º Cuarto
08'31'
34 - 36
-2
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Willy Hernangomez [Barça] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'31'
1ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'19'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Juan Núñez
2º Cuarto
08'00'
33 - 36
-3
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
07'54'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
07'36'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan Núñez.
2º Cuarto
07'24'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'24'
33 - 34
-1
Bandeja de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque
2º Cuarto
07'17'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
2º Cuarto
07'10'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
2º Cuarto
07'04'
Kevin Punter [Barça] corta el pase a Omari Moore
2º Cuarto
06'46'
31 - 34
-3
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque
2º Cuarto
06'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'39'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Jaime Pradilla coge el rebote
2º Cuarto
06'39'
1ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
06'39'
28 - 34
-6
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Jaime Pradilla
2º Cuarto
06'18'
26 - 34
-8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'18'
26 - 33
-7
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'18'
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'59'
26 - 32
-6
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
05'42'
24 - 32
-8
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
05'31'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
2º Cuarto
05'14'
24 - 30
-6
Bandeja de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez
2º Cuarto
05'01'
3ª Falta personal en ataque de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
04'44'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
04'21'
22 - 30
-8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
04'03'
22 - 27
-5
Bandeja de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
03'50'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
2º Cuarto
03'42'
20 - 27
-7
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
03'19'
17 - 27
-10
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
2º Cuarto
02'59'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
02'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'36'
17 - 24
-7
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'34'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Darío Brizuela
2º Cuarto
02'31'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Darío Brizuela
2º Cuarto
02'15'
17 - 22
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'15'
17 - 21
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'15'
2ª Falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'04'
Primera falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
02'01'
Neal Sako [Valencia Basket] corta el pase a Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
01'44'
17 - 20
-3
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
01'38'
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
01'31'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Jean Montero
2º Cuarto
01'25'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
01'04'
17 - 17
0
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'04'
17 - 16
1
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'04'
2ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'59'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'46'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
2º Cuarto
00'20'
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'57'
Joel Parra [Barça] falla la bandeja
1º Cuarto
09'52'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
1º Cuarto
09'32'
17 - 15
2
Myles Cale [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'32'
Myles Cale [Barça] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'32'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Myles Cale cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'28'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
09'13'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
1º Cuarto
08'56'
16 - 15
1
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'46'
16 - 13
3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'46'
15 - 13
2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'46'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
1º Cuarto
08'27'
14 - 13
1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'09'
14 - 11
3
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
07'49'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
07'40'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Álvaro Cárdenas.
1º Cuarto
07'32'
Joel Parra [Barça] roba el balón a Brancou Badio
1º Cuarto
07'27'
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
07'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el gancho
1º Cuarto
07'03'
11 - 11
0
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
06'45'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'32'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
06'21'
9 - 11
-2
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
06'11'
9 - 9
0
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Kevin Punter
1º Cuarto
05'49'
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Jaime Pradilla
1º Cuarto
05'35'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
05'17'
6 - 9
-3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'01'
6 - 6
0
Canasta de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
04'55'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
04'54'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
1º Cuarto
04'37'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'21'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
04'19'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
04'12'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
04'01'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
1º Cuarto
03'48'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
03'36'
4 - 6
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'36'
3 - 6
-3
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'36'
2ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'24'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
03'08'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
02'47'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
02'23'
2 - 6
-4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'07'
2 - 4
-2
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'57'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
01'46'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
01'33'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
01'14'
0 - 4
-4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'09'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
1º Cuarto
00'48'
0 - 2
-2
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
00'35'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
00'32'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
00'17'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'14'
1ª Falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
00'13'
Rebote ofensivo de Neal Sako [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido