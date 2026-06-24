Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

4º Cuarto
04'25'
74 - 93
-19
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
04'20'
Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
04'03'
74 - 91
-17
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
4º Cuarto
03'54'
Tiempo muerto
4º Cuarto
03'54'
74 - 88
-14
Canasta de Joel Parra [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
03'50'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
03'22'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
03'18'
72 - 88
-16
Triple de Joel Parra [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
03'15'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
4º Cuarto
02'55'
69 - 88
-19
Canasta de Kevin Punter [Barça]
4º Cuarto
02'40'
Tercera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
4º Cuarto
02'38'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
02'26'
Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
4º Cuarto
02'22'
67 - 88
-21
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
02'07'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
4º Cuarto
01'58'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Will Clyburn
4º Cuarto
01'58'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
01'58'
3ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'53'
Jan Vesely [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
4º Cuarto
01'53'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta
4º Cuarto
01'39'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
01'24'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
4º Cuarto
01'17'
67 - 86
-19
Alley-Hoop de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
4º Cuarto
00'59'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
00'52'
Rebote ofensivo de Nicolás Laprovittola [Barça] tras fallar una bandeja
4º Cuarto
00'45'
67 - 84
-17
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'36'
67 - 82
-15
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
4º Cuarto
00'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
4º Cuarto
00'18'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple lejano.
3º Cuarto
09'50'
64 - 82
-18
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
09'35'
Joel Parra [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
09'30'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
09'22'
Tiempo muerto
3º Cuarto
09'22'
64 - 79
-15
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
09'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Joel Parra [Barça]
3º Cuarto
09'01'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
08'49'
64 - 76
-12
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'46'
64 - 73
-9
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'46'
Jan Vesely [Barça] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'46'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
08'44'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
08'24'
63 - 73
-10
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'24'
63 - 72
-9
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'24'
Tornike Shengelia [Barça] comete su segunda falta personal sobre Braxton Key
3º Cuarto
08'04'
63 - 71
-8
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
07'59'
60 - 71
-11
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
07'49'
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
07'35'
60 - 69
-9
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'35'
59 - 69
-10
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'34'
4ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'20'
58 - 69
-11
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'10'
Tornike Shengelia [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
3º Cuarto
07'10'
58 - 67
-9
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'10'
3ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'01'
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'56'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'30'
57 - 67
-10
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
06'12'
55 - 67
-12
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'05'
Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
06'01'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
05'37'
55 - 64
-9
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
05'23'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
05'10'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
04'57'
52 - 64
-12
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'47'
52 - 62
-10
Triple de Kevin Punter [Barça]
3º Cuarto
04'46'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
04'28'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
04'24'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
04'09'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Kameron Taylor coge el rebote
3º Cuarto
04'09'
2ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
04'09'
49 - 62
-13
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor
3º Cuarto
04'00'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Braxton Key
3º Cuarto
03'47'
47 - 62
-15
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
03'35'
44 - 62
-18
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'17'
44 - 59
-15
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'17'
43 - 59
-16
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'17'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
3º Cuarto
03'11'
42 - 59
-17
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'10'
42 - 56
-14
Triple de Jan Vesely [Barça]
3º Cuarto
02'54'
39 - 56
-17
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'54'
39 - 55
-16
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'54'
2ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
3º Cuarto
02'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
3º Cuarto
02'25'
39 - 54
-15
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
02'24'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
3º Cuarto
02'17'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
02'02'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
01'41'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
01'30'
37 - 54
-17
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'18'
37 - 52
-15
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
3º Cuarto
00'58'
35 - 52
-17
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'55'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3º Cuarto
00'40'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
3º Cuarto
00'23'
35 - 50
-15
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'11'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple lejano.
2º Cuarto
09'51'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
2º Cuarto
09'36'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
09'14'
35 - 47
-12
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
2º Cuarto
09'09'
Rebote ofensivo de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
2º Cuarto
08'49'
35 - 45
-10
Tomas Satoransky [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'49'
34 - 45
-11
Tomas Satoransky [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'49'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tomas Satoransky
2º Cuarto
08'16'
33 - 45
-12
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'07'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
07'42'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
2º Cuarto
07'35'
33 - 43
-10
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
2º Cuarto
07'33'
30 - 43
-13
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Álvaro Cárdenas
2º Cuarto
07'29'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
2º Cuarto
07'25'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
2º Cuarto
06'56'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'56'
30 - 40
-10
Canasta de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'49'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
06'29'
30 - 38
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'29'
30 - 37
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'29'
1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'16'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
2º Cuarto
06'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'52'
30 - 36
-6
Triple de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
05'50'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
05'45'
Rebote ofensivo de Will Clyburn [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
05'32'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
2º Cuarto
05'32'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
05'11'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
04'58'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'58'
30 - 33
-3
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'49'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
04'35'
El árbitro pita pasos de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'21'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tornike Shengelia [Barça]
2º Cuarto
04'12'
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
04'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
03'51'
30 - 31
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'51'
29 - 31
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
03'51'
2ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
03'31'
28 - 31
-3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
03'31'
1ª falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
03'31'
28 - 30
-2
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Willy Hernangomez
2º Cuarto
03'18'
El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [Barça]
2º Cuarto
02'53'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Willy Hernangomez
2º Cuarto
02'53'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
02'53'
1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'42'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
02'31'
Primera falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
02'29'
28 - 28
0
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
02'15'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
01'48'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jean Montero
2º Cuarto
01'44'
El balón sale fuera tras un mal pase de Joel Parra [Barça]
2º Cuarto
01'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale
2º Cuarto
01'30'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Myles Cale
2º Cuarto
01'26'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'18'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
01'00'
Jean Montero [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
00'59'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2º Cuarto
00'53'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
2º Cuarto
00'48'
26 - 28
-2
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
00'38'
23 - 28
-5
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'22'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'55'
Myles Cale [Barça] falla el triple
1º Cuarto
09'45'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.
1º Cuarto
09'35'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
1º Cuarto
09'35'
23 - 26
-3
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'35'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
1º Cuarto
09'14'
22 - 26
-4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'53'
22 - 24
-2
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
1º Cuarto
08'33'
20 - 24
-4
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'24'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
08'15'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
08'02'
20 - 22
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
07'47'
17 - 22
-5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
1º Cuarto
07'22'
Tornike Shengelia [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
07'08'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
07'07'
17 - 20
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'07'
Técnica de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
07'07'
Jan Vesely [Barça] comete su segunda falta personal sobre Matt Costello
1º Cuarto
07'00'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
06'35'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
06'20'
17 - 19
-2
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'20'
16 - 19
-3
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'20'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
1º Cuarto
06'12'
15 - 19
-4
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
06'00'
Tomas Satoransky [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
1º Cuarto
05'55'
15 - 16
-1
Tomas Satoransky [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'45'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'39'
14 - 16
-2
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'33'
14 - 13
1
Kevin Punter [Barça] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
05'33'
1ª falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Kevin Punter cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
05'33'
13 - 13
0
Bandeja de Kevin Punter [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
05'22'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
05'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
05'04'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
04'49'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
04'38'
11 - 13
-2
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
04'24'
11 - 11
0
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
1º Cuarto
04'16'
9 - 11
-2
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
04'06'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
03'45'
9 - 8
1
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
03'45'
1ª falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
03'45'
9 - 7
2
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Tornike Shengelia
1º Cuarto
03'23'
Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Jean Montero
1º Cuarto
03'17'
9 - 5
4
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
03'02'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
02'47'
6 - 5
1
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'25'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'18'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
02'09'
3 - 5
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
01'42'
0 - 5
-5
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'42'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
01'42'
0 - 4
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
01'28'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'05'
0 - 2
-2
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Jean Montero
1º Cuarto
00'46'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
00'31'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
00'19'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'00'
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