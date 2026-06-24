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Partido: FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona

74
93

Valencia Basket

Estadio: Palau Blaugrana
4º cuarto
Miercoles,24.06.2026
%Acierto
T2
T3
TL
15/20
10/24
13/31
 
Parciales
1
2
3
4
23
12
29
10
26
21
35
11
 
%Acierto
T2
T3
TL
10/14
22/39
13/27

Jugadores Del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kevin Punter
23
3+0
1
Will Clyburn
6
4+1
0
Jan Vesely
10
4+2
1
Joel Parra
8
1+2
0
Nicolás Laprovittola
10
1+1
1
Tornike Shengelia
14
3+1
4
Tomas Satoransky
3
1+1
2
Myles Cale
0
2+1
0
Darío Brizuela
0
0+0
0
Willy Hernangomez
0
1+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
3
4+0
2
Jean Montero
21
1+0
3
Jaime Pradilla
6
2+2
3
Omari Moore
13
3+0
1
Matt Costello
3
2+0
1
Kameron Taylor
19
4+2
1
Braxton Key
12
4+1
1
Sergio de Larrea
4
0+1
0
Neal Sako
5
3+1
1
Álvaro Cárdenas
5
0+0
3
Nate Reuvers
2
1+1
0
Josep Puerto
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Valencia Basket

4º Cuarto
04'25'
74 - 93
-19
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
04'20'
Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
04'03'
74 - 91
-17
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
4º Cuarto
03'54'
Tiempo muerto
4º Cuarto
03'54'
74 - 88
-14
Canasta de Joel Parra [Barça] tras un contraataque
4º Cuarto
03'50'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
03'22'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
03'18'
72 - 88
-16
Triple de Joel Parra [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
03'15'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
4º Cuarto
02'55'
69 - 88
-19
Canasta de Kevin Punter [Barça]
4º Cuarto
02'40'
Tercera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
4º Cuarto
02'38'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
02'26'
Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
4º Cuarto
02'22'
67 - 88
-21
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Álvaro Cárdenas
4º Cuarto
02'07'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
4º Cuarto
01'58'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Will Clyburn
4º Cuarto
01'58'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
01'58'
3ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'53'
Jan Vesely [Barça] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
4º Cuarto
01'53'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta
4º Cuarto
01'39'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
01'24'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
4º Cuarto
01'17'
67 - 86
-19
Alley-Hoop de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
4º Cuarto
00'59'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
00'52'
Rebote ofensivo de Nicolás Laprovittola [Barça] tras fallar una bandeja
4º Cuarto
00'45'
67 - 84
-17
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'36'
67 - 82
-15
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
4º Cuarto
00'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
4º Cuarto
00'18'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple lejano.
3º Cuarto
09'50'
64 - 82
-18
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
09'35'
Joel Parra [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
09'30'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
09'22'
Tiempo muerto
3º Cuarto
09'22'
64 - 79
-15
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
09'02'
El balón sale fuera tras un mal pase de Joel Parra [Barça]
3º Cuarto
09'01'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Parra
3º Cuarto
08'49'
64 - 76
-12
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'46'
64 - 73
-9
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'46'
Jan Vesely [Barça] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'46'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
08'44'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
08'24'
63 - 73
-10
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'24'
63 - 72
-9
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'24'
Tornike Shengelia [Barça] comete su segunda falta personal sobre Braxton Key
3º Cuarto
08'04'
63 - 71
-8
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
07'59'
60 - 71
-11
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
07'49'
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
07'35'
60 - 69
-9
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'35'
59 - 69
-10
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'34'
4ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'20'
58 - 69
-11
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'10'
Tornike Shengelia [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
3º Cuarto
07'10'
58 - 67
-9
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'10'
3ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'01'
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'56'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'30'
57 - 67
-10
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
06'12'
55 - 67
-12
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
3º Cuarto
06'05'
Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
06'01'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
05'37'
55 - 64
-9
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
05'23'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
05'10'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
04'57'
52 - 64
-12
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'47'
52 - 62
-10
Triple de Kevin Punter [Barça]
3º Cuarto
04'46'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
04'28'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
04'24'
Rebote ofensivo de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
04'09'
Tornike Shengelia [Barça] falla el tiro libre adicional, Kameron Taylor coge el rebote
3º Cuarto
04'09'
2ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
04'09'
49 - 62
-13
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor
3º Cuarto
04'00'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Braxton Key
3º Cuarto
03'47'
47 - 62
-15
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
03'35'
44 - 62
-18
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'17'
44 - 59
-15
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'17'
43 - 59
-16
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'17'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
3º Cuarto
03'11'
42 - 59
-17
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'10'
42 - 56
-14
Triple de Jan Vesely [Barça]
3º Cuarto
02'54'
39 - 56
-17
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'54'
39 - 55
-16
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'54'
2ª Falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
3º Cuarto
02'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
3º Cuarto
02'25'
39 - 54
-15
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
3º Cuarto
02'24'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
3º Cuarto
02'17'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
3º Cuarto
02'02'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
01'41'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
01'30'
37 - 54
-17
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'18'
37 - 52
-15
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
3º Cuarto
00'58'
35 - 52
-17
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'55'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3º Cuarto
00'40'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
3º Cuarto
00'23'
35 - 50
-15
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'11'
Will Clyburn [Barça] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple lejano.
2º Cuarto
09'51'
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
2º Cuarto
09'36'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
09'14'
35 - 47
-12
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
2º Cuarto
09'09'
Rebote ofensivo de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
2º Cuarto
08'49'
35 - 45
-10
Tomas Satoransky [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'49'
34 - 45
-11
Tomas Satoransky [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'49'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tomas Satoransky
2º Cuarto
08'16'
33 - 45
-12
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'07'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
07'42'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
2º Cuarto
07'35'
33 - 43
-10
Triple de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
2º Cuarto
07'33'
30 - 43
-13
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Álvaro Cárdenas
2º Cuarto
07'29'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Kevin Punter
2º Cuarto
07'25'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
2º Cuarto
06'56'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'56'
30 - 40
-10
Canasta de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'49'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
06'29'
30 - 38
-8
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'29'
30 - 37
-7
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'29'
1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'16'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
2º Cuarto
06'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'52'
30 - 36
-6
Triple de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
05'50'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
05'45'
Rebote ofensivo de Will Clyburn [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
05'32'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
2º Cuarto
05'32'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
05'11'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
04'58'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'58'
30 - 33
-3
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'49'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
04'35'
El árbitro pita pasos de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'21'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tornike Shengelia [Barça]
2º Cuarto
04'12'
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
04'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
03'51'
30 - 31
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'51'
29 - 31
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
03'51'
2ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
03'31'
28 - 31
-3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
03'31'
1ª falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
03'31'
28 - 30
-2
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Willy Hernangomez
2º Cuarto
03'18'
El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [Barça]
2º Cuarto
02'53'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Willy Hernangomez
2º Cuarto
02'53'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
02'53'
1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'42'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
02'31'
Primera falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
02'29'
28 - 28
0
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
02'15'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
01'48'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jean Montero
2º Cuarto
01'44'
El balón sale fuera tras un mal pase de Joel Parra [Barça]
2º Cuarto
01'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale
2º Cuarto
01'30'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Myles Cale
2º Cuarto
01'26'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'18'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
01'00'
Jean Montero [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
00'59'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2º Cuarto
00'53'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
2º Cuarto
00'48'
26 - 28
-2
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
2º Cuarto
00'38'
23 - 28
-5
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'22'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'55'
Myles Cale [Barça] falla el triple
1º Cuarto
09'45'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.
1º Cuarto
09'35'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
1º Cuarto
09'35'
23 - 26
-3
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'35'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
1º Cuarto
09'14'
22 - 26
-4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'53'
22 - 24
-2
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
1º Cuarto
08'33'
20 - 24
-4
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'24'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
08'15'
Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
08'02'
20 - 22
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
07'47'
17 - 22
-5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
1º Cuarto
07'22'
Tornike Shengelia [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
07'08'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
07'07'
17 - 20
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'07'
Técnica de Jan Vesely [Barça]
1º Cuarto
07'07'
Jan Vesely [Barça] comete su segunda falta personal sobre Matt Costello
1º Cuarto
07'00'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
06'35'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
1º Cuarto
06'20'
17 - 19
-2
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'20'
16 - 19
-3
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'20'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jan Vesely
1º Cuarto
06'12'
15 - 19
-4
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
06'00'
Tomas Satoransky [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jaime Pradilla
1º Cuarto
05'55'
15 - 16
-1
Tomas Satoransky [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'45'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'39'
14 - 16
-2
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
05'33'
14 - 13
1
Kevin Punter [Barça] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
05'33'
1ª falta personal de Álvaro Cárdenas [Valencia Basket] sobre Kevin Punter cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
05'33'
13 - 13
0
Bandeja de Kevin Punter [Barça] y tiro libre adicional por la falta de Álvaro Cárdenas
1º Cuarto
05'22'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
05'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
05'04'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
04'49'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
04'38'
11 - 13
-2
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
04'24'
11 - 11
0
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
1º Cuarto
04'16'
9 - 11
-2
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
04'06'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
03'45'
9 - 8
1
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
03'45'
1ª falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Braxton Key cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
03'45'
9 - 7
2
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Tornike Shengelia
1º Cuarto
03'23'
Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Jean Montero
1º Cuarto
03'17'
9 - 5
4
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
03'02'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
02'47'
6 - 5
1
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
1º Cuarto
02'25'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'18'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
02'09'
3 - 5
-2
Triple de Kevin Punter [Barça]
1º Cuarto
01'42'
0 - 5
-5
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'42'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
01'42'
0 - 4
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
01'28'
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'05'
0 - 2
-2
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
01'02'
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Jean Montero
1º Cuarto
00'46'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
00'31'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
00'19'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Valencia Basket

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kevin Punter
16:27
23
2/3
6/9
1/1
1
3
3+0
1
2
0
0
23
Will Clyburn
12:85
6
0/2
2/4
0/0
2
3
4+1
0
1
0
0
7
Jan Vesely
12:85
10
1/5
1/1
5/6
3
4
4+2
1
1
0
0
12
Joel Parra
10:30
8
1/3
2/3
0/0
1
0
1+2
0
2
0
0
5
Nicolás Laprovittola
10:06
10
2/4
1/4
3/4
1
2
1+1
1
1
0
0
7
Tornike Shengelia
14:42
14
4/6
1/4
3/5
3
5
3+1
4
3
2
0
16
Tomas Satoransky
9:78
3
0/1
0/2
3/4
3
3
1+1
2
2
0
0
1
Myles Cale
5:50
0
0/0
0/1
0/0
0
1
2+1
0
0
0
0
3
Darío Brizuela
5:29
0
0/0
0/3
0/0
2
0
0+0
0
0
0
0
-5
Willy Hernangomez
2:11
0
0/0
0/0
0/0
1
0
1+0
0
1
0
0
0
Juani Marcos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
74
10/24
13/31
15/20
17
21
20
9
13
2
0
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
12:43
3
1/6
0/2
1/1
1
0
4+0
2
1
2
0
2
Jean Montero
12:12
21
4/5
4/7
1/1
1
4
1+0
3
1
1
0
24
Jaime Pradilla
8:61
6
3/4
0/0
0/2
4
1
2+2
3
0
0
0
7
Omari Moore
7:84
13
2/3
3/5
0/0
0
0
3+0
1
1
0
0
13
Matt Costello
7:71
3
0/0
1/2
0/0
3
1
2+0
1
0
1
0
4
Kameron Taylor
13:73
19
4/8
3/4
2/2
3
4
4+2
1
0
3
0
25
Braxton Key
11:06
12
2/4
1/2
5/5
2
3
4+1
1
1
1
0
16
Sergio de Larrea
8:44
4
2/4
0/2
0/0
2
0
0+1
0
1
0
1
-3
Neal Sako
7:96
5
2/3
0/0
1/3
1
2
3+1
1
0
0
0
8
Álvaro Cárdenas
7:72
5
1/1
1/3
0/0
2
1
0+0
3
0
0
0
5
Nate Reuvers
5:09
2
1/2
0/1
0/0
2
0
1+1
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
93
22/39
13/27
10/14
21
16
24
16
5
8
1
 

Ranking Del FC Barcelona - Valencia Basket

Puntos
Kevin Punter
23
Jean Montero
21
Kameron Taylor
19
Tornike Shengelia
14
Omari Moore
13
Braxton Key
12
Jan Vesely
10
 
Valoración
Kameron Taylor
25
Jean Montero
24
Kevin Punter
23
Tornike Shengelia
16
Braxton Key
16
Omari Moore
13
Jan Vesely
12
Rebotes Defensivos
Kameron Taylor
2
Jan Vesely
2
Joel Parra
2
Jaime Pradilla
2
Nicolás Laprovittola
1
Tornike Shengelia
1
Tomas Satoransky
1
 
Rebotes Ofensivos
Brancou Badio
4
Will Clyburn
4
Jan Vesely
4
Braxton Key
4
Kameron Taylor
4
Neal Sako
3
Omari Moore
3
Faltas cometidas
Jaime Pradilla
4
Jan Vesely
3
Tornike Shengelia
3
Tomas Satoransky
3
Kameron Taylor
3
Matt Costello
3
Nate Reuvers
2
 
Asistencias
Tornike Shengelia
4
Jean Montero
3
Álvaro Cárdenas
3
Jaime Pradilla
3
Brancou Badio
2
Tomas Satoransky
2
Neal Sako
1

Evolución Del FC Barcelona - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Valencia Basket

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
10/24
13/31
15/20
 
T2
T3
TL
22/39
13/27
10/14