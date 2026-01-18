Partido: Real Madrid - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'58'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple lejano.
4º Cuarto
09'53'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
4º Cuarto
09'45'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
09'36'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
4º Cuarto
09'16'
94 - 79
15
Alley-Hoop de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
08'58'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
4º Cuarto
08'36'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
08'14'
Edy Tavares [Real Madrid] corta el pase a Omari Moore
4º Cuarto
07'58'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Yankuba Sima.
4º Cuarto
07'54'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Xabi López-Arostegui
4º Cuarto
07'51'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
07'32'
92 - 79
13
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'32'
92 - 78
14
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'32'
3ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'27'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
07'10'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'09'
92 - 77
15
Bandeja de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
07'05'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
06'50'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
06'29'
92 - 75
17
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'29'
92 - 74
18
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'29'
David Kramer [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
4º Cuarto
06'15'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
06'09'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Yankuba Sima
4º Cuarto
06'05'
92 - 73
19
Mate de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'46'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
05'22'
90 - 73
17
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'08'
87 - 73
14
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
05'08'
2ª falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
05'08'
87 - 72
15
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Edy Tavares
4º Cuarto
04'56'
87 - 70
17
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
4º Cuarto
04'53'
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
4º Cuarto
04'40'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
04'28'
85 - 70
15
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
4º Cuarto
04'00'
82 - 70
12
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
03'55'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
03'45'
82 - 68
14
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'41'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'30'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'23'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
4º Cuarto
03'08'
4ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Jean Montero
4º Cuarto
02'57'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Edy Tavares
4º Cuarto
02'57'
82 - 66
16
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'57'
2ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'56'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
02'42'
Tercera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Jean Montero
4º Cuarto
02'36'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
02'31'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
4º Cuarto
02'12'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'10'
82 - 65
17
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
4º Cuarto
02'01'
82 - 62
20
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
4º Cuarto
01'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
01'31'
79 - 62
17
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
01'14'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
4º Cuarto
01'08'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
4º Cuarto
00'53'
76 - 62
14
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
00'47'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
4º Cuarto
00'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
4º Cuarto
00'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
09'25'
76 - 60
16
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Braxton Key
3º Cuarto
09'21'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
09'04'
El árbitro pita pasos de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'57'
76 - 58
18
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'57'
75 - 58
17
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'57'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
08'36'
74 - 58
16
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3º Cuarto
08'16'
74 - 56
18
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
07'59'
72 - 56
16
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'59'
72 - 55
17
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'59'
2ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'47'
72 - 54
18
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]
3º Cuarto
07'31'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
3º Cuarto
07'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
3º Cuarto
07'06'
69 - 54
15
Bomba de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
06'49'
67 - 54
13
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'33'
67 - 52
15
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid]
3º Cuarto
06'18'
65 - 52
13
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'18'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
06'18'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'04'
1ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Xabi López-Arostegui en la lucha por un rebote ofensivo.
3º Cuarto
06'02'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
3º Cuarto
05'42'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
05'18'
65 - 51
14
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
05'05'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'46'
62 - 51
11
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
04'36'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
04'20'
59 - 51
8
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
04'05'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
03'42'
Tiempo muerto
3º Cuarto
03'42'
57 - 51
6
Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
03'36'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
3º Cuarto
03'25'
55 - 51
4
Bandeja de David Kramer [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
03'19'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
3º Cuarto
02'59'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
02'42'
53 - 51
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3º Cuarto
02'37'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
3º Cuarto
02'23'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
02'16'
Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
02'10'
53 - 48
5
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'10'
52 - 48
4
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
2ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'00'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'42'
51 - 48
3
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
01'35'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
01'23'
49 - 48
1
Triple de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
01'16'
46 - 48
-2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
3º Cuarto
00'53'
46 - 45
1
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'53'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
00'53'
3ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'36'
45 - 45
0
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'30'
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
00'13'
45 - 43
2
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'13'
44 - 43
1
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'13'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'00'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
00'00'
Técnica de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
09'54'
Rebote en ataque de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras el fallo de Gabriel Deck en su segundo tiro libre
2º Cuarto
09'54'
43 - 43
0
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'54'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
09'31'
42 - 43
-1
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
09'12'
42 - 40
2
Alley-Hoop de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
08'58'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
08'43'
40 - 40
0
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de David Kramer
2º Cuarto
08'40'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
2º Cuarto
08'24'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
08'16'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero
2º Cuarto
07'58'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja, pero David Kramer realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
07'54'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
07'41'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
07'31'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
2º Cuarto
07'29'
Rebote ofensivo de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras fallar una bomba
2º Cuarto
07'07'
35 - 40
-5
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
07'02'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de David Kramer en su segundo tiro libre
2º Cuarto
07'02'
David Kramer [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'02'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre David Kramer cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'56'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
06'44'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Darius Thompson
2º Cuarto
06'36'
32 - 40
-8
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
06'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
06'09'
29 - 40
-11
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
2º Cuarto
05'52'
27 - 40
-13
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
2º Cuarto
05'41'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'39'
27 - 37
-10
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
05'33'
Usman Garuba [Real Madrid] roba el balón a Josep Puerto
2º Cuarto
05'14'
25 - 37
-12
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
05'07'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
2º Cuarto
05'06'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
2º Cuarto
04'51'
22 - 37
-15
Gancho de Usman Garuba [Real Madrid]
2º Cuarto
04'31'
20 - 37
-17
Bandeja de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
04'18'
20 - 35
-15
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'18'
19 - 35
-16
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'18'
2ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Sergio Llull cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
04'04'
18 - 35
-17
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
03'56'
18 - 32
-14
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'56'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
03'56'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
03'50'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
03'33'
Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
2º Cuarto
03'13'
17 - 32
-15
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'13'
17 - 31
-14
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
03'13'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'52'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
02'45'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
02'36'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
02'24'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
2º Cuarto
02'11'
17 - 30
-13
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
2º Cuarto
02'07'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
2º Cuarto
01'47'
14 - 30
-16
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'35'
Sergio Llull [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
01'22'
14 - 28
-14
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'03'
14 - 26
-12
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'03'
13 - 26
-13
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'03'
1ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'47'
12 - 26
-14
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'39'
12 - 24
-12
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
00'31'
Usman Garuba [Real Madrid] roba el balón a Jaime Pradilla
2º Cuarto
00'22'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'56'
9 - 24
-15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'56'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'56'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'42'
9 - 23
-14
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'42'
8 - 23
-15
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'42'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
09'41'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
09'20'
7 - 23
-16
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'20'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'20'
1ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'03'
6 - 23
-17
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'42'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
08'25'
6 - 20
-14
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
1º Cuarto
08'17'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
07'56'
6 - 17
-11
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
1º Cuarto
07'31'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
07'11'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'00'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
06'45'
6 - 14
-8
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Xabi López-Arostegui
1º Cuarto
06'35'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
06'17'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
06'16'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bomba
1º Cuarto
05'52'
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
05'49'
3ª Falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
05'47'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
05'34'
6 - 12
-6
Triple de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
05'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
1º Cuarto
05'05'
6 - 9
-3
Bandeja de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'58'
David Kramer [Real Madrid] corta el pase a Darius Thompson
1º Cuarto
04'47'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'35'
Yankuba Sima [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'28'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
04'14'
Edy Tavares [Real Madrid] corta el pase a Jaime Pradilla
1º Cuarto
04'09'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
03'45'
1ª Falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
03'43'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
03'34'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
1º Cuarto
03'18'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
1º Cuarto
03'04'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'55'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
02'39'
4 - 9
-5
Bandeja de David Kramer [Real Madrid]
1º Cuarto
02'15'
2 - 9
-7
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
01'54'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
01'31'
2 - 6
-4
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
01'23'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'05'
El árbitro pita pasos de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'54'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'44'
2 - 3
-1
Canasta de David Kramer [Real Madrid]
1º Cuarto
00'20'
0 - 3
-3
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
00'11'
Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido