Partido: Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid

94
79

Valencia Basket

Estadio: Movistar Arena
Finalizado
Domingo,18.01.2026
%Acierto
T2
T3
TL
16/23
18/25
14/41
 
Parciales
1
2
3
4
9
34
33
18
24
19
17
19
 
%Acierto
T2
T3
TL
12/15
14/31
13/34

Jugadores Del Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Facundo Campazzo
4
2+1
5
Mario Hezonja
23
2+1
4
Edy Tavares
4
5+2
1
David Kramer
14
2+1
1
Alberto Abalde
2
0+0
0
Gabriel Deck
11
4+3
2
Theo Maledon
7
2+0
4
Usman Garuba
6
1+2
1
Trey Lyles
9
3+0
1
Sergio Llull
14
3+0
2
Andrés Feliz
0
0+0
0
Alex Len
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Omari Moore
7
1+1
5
Jean Montero
15
0+0
2
Jaime Pradilla
8
3+3
1
Kameron Taylor
4
1+0
2
Nate Reuvers
6
2+2
0
Darius Thompson
19
1+0
3
Braxton Key
2
4+0
2
Brancou Badio
6
0+0
3
Matt Costello
6
3+1
1
Yankuba Sima
1
1+2
0
Josep Puerto
2
0+1
1
Xabi López-Arostegui
3
2+1
1

Narración Del Real Madrid - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'58'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple lejano.
4º Cuarto
09'53'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
4º Cuarto
09'45'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
09'36'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
4º Cuarto
09'16'
94 - 79
15
Alley-Hoop de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
08'58'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
4º Cuarto
08'36'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
08'14'
Edy Tavares [Real Madrid] corta el pase a Omari Moore
4º Cuarto
07'58'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Yankuba Sima.
4º Cuarto
07'54'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Xabi López-Arostegui
4º Cuarto
07'51'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
07'32'
92 - 79
13
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'32'
92 - 78
14
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'32'
3ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'27'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
07'10'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'09'
92 - 77
15
Bandeja de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
07'05'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
06'50'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
06'29'
92 - 75
17
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'29'
92 - 74
18
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'29'
David Kramer [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
4º Cuarto
06'15'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
06'09'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Yankuba Sima
4º Cuarto
06'05'
92 - 73
19
Mate de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'46'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
05'22'
90 - 73
17
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
05'08'
87 - 73
14
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
05'08'
2ª falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
05'08'
87 - 72
15
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Edy Tavares
4º Cuarto
04'56'
87 - 70
17
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
4º Cuarto
04'53'
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
4º Cuarto
04'40'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
04'28'
85 - 70
15
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
4º Cuarto
04'00'
82 - 70
12
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
03'55'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
4º Cuarto
03'45'
82 - 68
14
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'41'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'30'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
4º Cuarto
03'23'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
4º Cuarto
03'08'
4ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Jean Montero
4º Cuarto
02'57'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Edy Tavares
4º Cuarto
02'57'
82 - 66
16
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'57'
2ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'56'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
02'42'
Tercera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Jean Montero
4º Cuarto
02'36'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
02'31'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
4º Cuarto
02'12'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'10'
82 - 65
17
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
4º Cuarto
02'01'
82 - 62
20
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
4º Cuarto
01'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
01'31'
79 - 62
17
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
01'14'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
4º Cuarto
01'08'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
4º Cuarto
00'53'
76 - 62
14
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
4º Cuarto
00'47'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
4º Cuarto
00'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
4º Cuarto
00'12'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
09'25'
76 - 60
16
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Braxton Key
3º Cuarto
09'21'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
09'04'
El árbitro pita pasos de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'57'
76 - 58
18
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'57'
75 - 58
17
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'57'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
08'36'
74 - 58
16
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3º Cuarto
08'16'
74 - 56
18
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
07'59'
72 - 56
16
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'59'
72 - 55
17
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'59'
2ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'47'
72 - 54
18
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]
3º Cuarto
07'31'
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
3º Cuarto
07'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
3º Cuarto
07'06'
69 - 54
15
Bomba de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
06'49'
67 - 54
13
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'33'
67 - 52
15
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid]
3º Cuarto
06'18'
65 - 52
13
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'18'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
06'18'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'04'
1ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Xabi López-Arostegui en la lucha por un rebote ofensivo.
3º Cuarto
06'02'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
3º Cuarto
05'42'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
05'18'
65 - 51
14
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
05'05'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'46'
62 - 51
11
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
04'36'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
04'20'
59 - 51
8
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
04'05'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
03'42'
Tiempo muerto
3º Cuarto
03'42'
57 - 51
6
Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
03'36'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
3º Cuarto
03'25'
55 - 51
4
Bandeja de David Kramer [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
03'19'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
3º Cuarto
02'59'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
02'42'
53 - 51
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
3º Cuarto
02'37'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
3º Cuarto
02'23'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
02'16'
Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
02'10'
53 - 48
5
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'10'
52 - 48
4
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
2ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'00'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'42'
51 - 48
3
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
01'35'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
01'23'
49 - 48
1
Triple de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
01'16'
46 - 48
-2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
3º Cuarto
00'53'
46 - 45
1
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'53'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
00'53'
3ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'36'
45 - 45
0
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'30'
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
00'13'
45 - 43
2
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'13'
44 - 43
1
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'13'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'00'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
00'00'
Técnica de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
09'54'
Rebote en ataque de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras el fallo de Gabriel Deck en su segundo tiro libre
2º Cuarto
09'54'
43 - 43
0
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'54'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
09'31'
42 - 43
-1
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
09'12'
42 - 40
2
Alley-Hoop de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
08'58'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
08'43'
40 - 40
0
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de David Kramer
2º Cuarto
08'40'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
2º Cuarto
08'24'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2º Cuarto
08'16'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero
2º Cuarto
07'58'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja, pero David Kramer realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
07'54'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
07'41'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
07'31'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
2º Cuarto
07'29'
Rebote ofensivo de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras fallar una bomba
2º Cuarto
07'07'
35 - 40
-5
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
07'02'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de David Kramer en su segundo tiro libre
2º Cuarto
07'02'
David Kramer [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'02'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre David Kramer cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'56'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
06'44'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Darius Thompson
2º Cuarto
06'36'
32 - 40
-8
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
06'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
06'09'
29 - 40
-11
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
2º Cuarto
05'52'
27 - 40
-13
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
2º Cuarto
05'41'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'39'
27 - 37
-10
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
05'33'
Usman Garuba [Real Madrid] roba el balón a Josep Puerto
2º Cuarto
05'14'
25 - 37
-12
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
05'07'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
2º Cuarto
05'06'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
2º Cuarto
04'51'
22 - 37
-15
Gancho de Usman Garuba [Real Madrid]
2º Cuarto
04'31'
20 - 37
-17
Bandeja de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
04'18'
20 - 35
-15
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'18'
19 - 35
-16
Sergio Llull [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'18'
2ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Sergio Llull cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
04'04'
18 - 35
-17
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
03'56'
18 - 32
-14
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'56'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
03'56'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
03'50'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
03'33'
Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
2º Cuarto
03'13'
17 - 32
-15
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
03'13'
17 - 31
-14
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
03'13'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'52'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
02'45'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
02'36'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
02'24'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
2º Cuarto
02'11'
17 - 30
-13
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck
2º Cuarto
02'07'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
2º Cuarto
01'47'
14 - 30
-16
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'35'
Sergio Llull [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
01'22'
14 - 28
-14
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'03'
14 - 26
-12
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'03'
13 - 26
-13
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'03'
1ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'47'
12 - 26
-14
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'39'
12 - 24
-12
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
00'31'
Usman Garuba [Real Madrid] roba el balón a Jaime Pradilla
2º Cuarto
00'22'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'56'
9 - 24
-15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'56'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'56'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'42'
9 - 23
-14
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'42'
8 - 23
-15
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'42'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
09'41'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
09'20'
7 - 23
-16
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'20'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'20'
1ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'03'
6 - 23
-17
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'42'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
08'25'
6 - 20
-14
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
1º Cuarto
08'17'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
07'56'
6 - 17
-11
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
1º Cuarto
07'31'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
07'11'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'00'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
06'45'
6 - 14
-8
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Xabi López-Arostegui
1º Cuarto
06'35'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
06'17'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
06'16'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bomba
1º Cuarto
05'52'
1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
05'49'
3ª Falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
05'47'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
05'34'
6 - 12
-6
Triple de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
05'29'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
1º Cuarto
05'05'
6 - 9
-3
Bandeja de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'58'
David Kramer [Real Madrid] corta el pase a Darius Thompson
1º Cuarto
04'47'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'35'
Yankuba Sima [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'28'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
04'14'
Edy Tavares [Real Madrid] corta el pase a Jaime Pradilla
1º Cuarto
04'09'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
03'45'
1ª Falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
03'43'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
03'34'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
1º Cuarto
03'18'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
1º Cuarto
03'04'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'55'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
02'39'
4 - 9
-5
Bandeja de David Kramer [Real Madrid]
1º Cuarto
02'15'
2 - 9
-7
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
01'54'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
01'31'
2 - 6
-4
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
01'23'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'05'
El árbitro pita pasos de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'54'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'44'
2 - 3
-1
Canasta de David Kramer [Real Madrid]
1º Cuarto
00'20'
0 - 3
-3
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
00'11'
Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Facundo Campazzo
14:87
4
1/1
0/7
2/2
2
2
2+1
5
2
1
0
4
Mario Hezonja
14:12
23
3/6
4/9
5/7
1
3
2+1
4
0
2
1
23
Edy Tavares
13:44
4
2/3
0/0
0/0
2
1
5+2
1
1
1
0
11
David Kramer
12:09
14
4/4
2/4
0/2
2
1
2+1
1
0
1
0
14
Alberto Abalde
3:49
2
1/1
0/2
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
1
Gabriel Deck
15:40
11
2/2
1/4
4/6
2
4
4+3
2
0
0
0
17
Theo Maledon
13:46
7
1/1
1/1
2/2
3
1
2+0
4
4
1
0
8
Usman Garuba
10:56
6
3/3
0/0
0/0
2
0
1+2
1
0
2
0
12
Trey Lyles
10:52
9
1/2
2/5
1/2
4
3
3+0
1
1
0
0
8
Sergio Llull
9:54
14
0/1
4/7
2/2
0
1
3+0
2
1
0
0
15
Andrés Feliz
2:51
0
0/1
0/2
0/0
0
0
0+0
0
1
0
0
-4
Alex Len
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
94
18/25
14/41
16/23
18
17
24
21
10
8
1
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Omari Moore
13:71
7
1/3
1/3
2/2
2
1
1+1
5
1
0
1
7
Jean Montero
12:34
15
2/4
3/7
2/2
1
5
0+0
2
2
1
0
14
Jaime Pradilla
12:33
8
2/4
0/4
4/5
1
4
3+3
1
3
1
1
8
Kameron Taylor
11:19
4
2/2
0/1
0/0
3
2
1+0
2
1
0
0
4
Nate Reuvers
9:58
6
0/3
2/4
0/0
2
0
2+2
0
0
0
0
4
Darius Thompson
11:66
19
4/5
3/4
2/2
0
2
1+0
3
3
0
0
20
Braxton Key
10:60
2
1/2
0/0
0/0
1
0
4+0
2
0
2
0
8
Brancou Badio
10:29
6
0/3
2/6
0/0
3
1
0+0
3
0
0
1
-1
Matt Costello
7:92
6
1/1
1/2
1/2
1
1
3+1
1
0
0
0
9
Yankuba Sima
7:57
1
0/0
0/1
1/2
3
1
1+2
0
1
0
0
-1
Josep Puerto
6:43
2
1/3
0/0
0/0
1
0
0+1
1
1
1
1
0
Xabi López-Arostegui
6:39
3
0/1
1/2
0/0
0
1
2+1
1
1
1
1
5
EQUIPO
 
 
79
14/31
13/34
12/15
18
18
18
21
13
6
5
 

Ranking Del Real Madrid - Valencia Basket

Puntos
Mario Hezonja
Real Madrid
23
Darius Thompson
Valencia Basket
19
Jean Montero
Valencia Basket
15
David Kramer
Real Madrid
14
Sergio Llull
Real Madrid
14
Gabriel Deck
Real Madrid
11
Trey Lyles
Real Madrid
9
 
Valoración
Mario Hezonja
Real Madrid
23
Darius Thompson
Valencia Basket
20
Gabriel Deck
Real Madrid
17
Sergio Llull
Real Madrid
15
David Kramer
Real Madrid
14
Jean Montero
Valencia Basket
14
Usman Garuba
Real Madrid
12
Rebotes Defensivos
Gabriel Deck
Real Madrid
3
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3
Edy Tavares
Real Madrid
2
Yankuba Sima
Valencia Basket
2
Usman Garuba
Real Madrid
2
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Facundo Campazzo
Real Madrid
1
 
Rebotes Ofensivos
Edy Tavares
Real Madrid
5
Braxton Key
Valencia Basket
4
Gabriel Deck
Real Madrid
4
Matt Costello
Valencia Basket
3
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3
Trey Lyles
Real Madrid
3
Sergio Llull
Real Madrid
3
Faltas cometidas
Trey Lyles
Real Madrid
4
Yankuba Sima
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Kameron Taylor
Valencia Basket
3
Theo Maledon
Real Madrid
3
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
 
Asistencias
Facundo Campazzo
Real Madrid
5
Omari Moore
Valencia Basket
5
Mario Hezonja
Real Madrid
4
Theo Maledon
Real Madrid
4
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Darius Thompson
Valencia Basket
3
Jean Montero
Valencia Basket
2

Evolución Del Real Madrid - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tiros a canasta Del Real Madrid - Valencia Basket

 
 
Real Madrid
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
18/25
14/41
16/23
 
T2
T3
TL
14/31
13/34
12/15