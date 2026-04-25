Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket

0
0

Real Madrid

Estadio: Roig Arena
Sin iniciar
Sábado,25.04.2026
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/0
0/0
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
0/0
0/0

Jugadores Del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS

Narración Del Valencia Basket - Real Madrid

Estadísticas del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
EQUIPO
 
 
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
EQUIPO
 
 
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ranking Del Valencia Basket - Real Madrid

Puntos
 
Valoración
Rebotes Defensivos
 
Rebotes Ofensivos
Faltas cometidas
 
Asistencias

Evolución Del Valencia Basket - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 1 2

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Real Madrid

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
0/0
0/0
0/0
 
T2
T3
TL
0/0
0/0
0/0
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS