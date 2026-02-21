Partido: FC Barcelona - Baskonia

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'59'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
4º Cuarto
09'55'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'55'
67 - 70
-3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'55'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
09'55'
Tercera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
4º Cuarto
09'51'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
09'41'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] comete su cuarta falta personal sobre Will Clyburn
4º Cuarto
09'27'
Tiempo de posesión agotado
4º Cuarto
09'02'
67 - 69
-2
Mate de Tornike Shengelia [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'58'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
4º Cuarto
08'34'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] corta el pase a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'23'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
08'01'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
07'51'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
07'30'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
07'17'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'16'
65 - 69
-4
Bomba de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
07'07'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta
4º Cuarto
06'44'
Kevin Punter [Barça] falla la bandeja por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
06'25'
65 - 67
-2
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
4º Cuarto
05'59'
65 - 64
1
Canasta de Kevin Punter [Barça]
4º Cuarto
05'44'
63 - 64
-1
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque
4º Cuarto
05'36'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
05'17'
Tercera falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely
4º Cuarto
05'11'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Eugene Omoruyi
4º Cuarto
05'02'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
04'45'
Primera falta personal de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely
4º Cuarto
04'29'
63 - 62
1
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
04'18'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Eugene Omoruyi.
4º Cuarto
04'13'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Parra
4º Cuarto
04'01'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'51'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn
4º Cuarto
03'41'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el 2º tiro libre
4º Cuarto
03'41'
63 - 59
4
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'41'
Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Rodions Kurucs
4º Cuarto
03'28'
63 - 58
5
Canasta de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'01'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'58'
61 - 58
3
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
02'40'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
02'23'
61 - 55
6
Canasta de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
02'21'
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Eugene Omoruyi
4º Cuarto
02'20'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Rodions Kurucs
4º Cuarto
02'10'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
01'47'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
4º Cuarto
01'36'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matteo Spagnolo.
4º Cuarto
01'27'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta
4º Cuarto
01'04'
61 - 53
8
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
01'04'
61 - 52
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
01'04'
2ª Falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
00'57'
Nicolás Laprovittola [Barça] comete su segunda falta personal sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
4º Cuarto
00'39'
61 - 51
10
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
00'16'
58 - 51
7
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
00'12'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
58 - 49
9
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
09'48'
56 - 49
7
Bandeja de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
09'45'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rodions Kurucs
3º Cuarto
09'40'
Primera falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Matteo Spagnolo
3º Cuarto
09'16'
56 - 47
9
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça] tras un contraataque
3º Cuarto
09'10'
Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
09'02'
54 - 47
7
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'02'
53 - 47
6
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'02'
Tiempo muerto
3º Cuarto
09'02'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
09'00'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
3º Cuarto
08'46'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
08'29'
52 - 47
5
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'29'
51 - 47
4
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'29'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez
3º Cuarto
08'16'
El balón sale fuera tras un mal pase de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
07'52'
50 - 47
3
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
07'39'
47 - 47
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
07'34'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] roba el balón a Kevin Punter
3º Cuarto
07'22'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
07'16'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote ofensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
06'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
3º Cuarto
06'45'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
06'19'
47 - 45
2
Canasta de Kevin Punter [Barça]
3º Cuarto
06'00'
45 - 45
0
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
3º Cuarto
05'52'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matteo Spagnolo.
3º Cuarto
05'30'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
05'05'
45 - 42
3
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
05'05'
44 - 42
2
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'05'
1ª Falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
04'51'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
04'25'
43 - 42
1
Canasta de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
04'07'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
03'54'
Tercera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Trent Forrest
3º Cuarto
03'52'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] corta el pase a Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
03'35'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta. El balón se va fuera.
3º Cuarto
03'27'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Eugene Omoruyi
3º Cuarto
03'15'
Campo atrás de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
03'09'
Tercera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
03'07'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
02'43'
41 - 42
-1
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Markus Howard
3º Cuarto
02'39'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja por un tapón de Mamadi Diakite
3º Cuarto
02'25'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
02'15'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] roba el balón a Tornike Shengelia
3º Cuarto
02'10'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
01'53'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
3º Cuarto
01'43'
Primera falta personal de Clément Frisch [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
01'33'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
01'19'
41 - 40
1
Bomba de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
01'08'
Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
3º Cuarto
00'45'
39 - 40
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'45'
38 - 40
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'45'
2ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'25'
37 - 40
-3
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'25'
37 - 39
-2
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'25'
2ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Markus Howard cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'17'
Primera falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Trent Forrest
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'58'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple
2º Cuarto
09'55'
Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Rodions Kurucs
2º Cuarto
09'34'
37 - 38
-1
Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Will Clyburn
2º Cuarto
09'15'
35 - 38
-3
Alley-Hoop de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
08'59'
Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Markus Howard
2º Cuarto
08'54'
Tornike Shengelia [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
2º Cuarto
08'43'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2º Cuarto
08'35'
35 - 36
-1
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
2º Cuarto
08'06'
33 - 36
-3
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
07'53'
33 - 33
0
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'53'
32 - 33
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'53'
2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'47'
Primera falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
2º Cuarto
07'34'
31 - 33
-2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'34'
31 - 32
-1
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'34'
2ª Falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'10'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
06'50'
31 - 31
0
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
06'38'
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
06'31'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
2º Cuarto
06'19'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
06'03'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
2º Cuarto
05'43'
31 - 29
2
Bandeja de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
05'21'
29 - 29
0
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
05'08'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gytis Radzevicius
2º Cuarto
04'42'
29 - 27
2
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
04'32'
Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Joel Parra
2º Cuarto
04'31'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Jan Vesely
2º Cuarto
04'24'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
04'05'
26 - 27
-1
Mate de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
03'50'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
03'36'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Jan Vesely
2º Cuarto
03'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'22'
26 - 25
1
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
03'10'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
2º Cuarto
02'56'
26 - 23
3
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
02'44'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Gytis Radzevicius
2º Cuarto
02'20'
26 - 20
6
Alley-Hoop de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
02'07'
24 - 20
4
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
2º Cuarto
02'00'
Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] roba el balón a Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
01'53'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
2º Cuarto
01'39'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'38'
Willy Hernangomez [Barça] falla el mate
2º Cuarto
01'37'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'34'
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite
2º Cuarto
01'30'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'14'
24 - 18
6
Alley-Hoop de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
01'03'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
2º Cuarto
00'46'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
00'21'
24 - 16
8
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Kevin Punter
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
21 - 16
5
Bandeja de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'48'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'24'
21 - 14
7
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'12'
21 - 11
10
Bandeja de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
09'01'
Primera falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
08'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
08'24'
19 - 11
8
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Markus Howard
1º Cuarto
08'17'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Rafa Villar.
1º Cuarto
08'11'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Markus Howard
1º Cuarto
08'03'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
07'39'
El balón sale fuera tras un mal pase de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'33'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
07'27'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
1º Cuarto
07'11'
19 - 10
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
07'11'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'11'
19 - 9
10
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
06'50'
19 - 7
12
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'42'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
06'22'
16 - 7
9
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
06'12'
Primera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
05'54'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
05'31'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
05'15'
13 - 7
6
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'15'
13 - 6
7
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'15'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Eugene Omoruyi
1º Cuarto
04'53'
13 - 5
8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'53'
12 - 5
7
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'53'
1ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'50'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
04'35'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
04'33'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
04'10'
Tornike Shengelia [Barça] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'50'
9 - 5
4
Triple de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'31'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
03'07'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Trent Forrest
1º Cuarto
03'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'58'
9 - 2
7
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
02'51'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'33'
7 - 2
5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
1º Cuarto
02'30'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
02'02'
4 - 2
2
Mate de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
1º Cuarto
01'56'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] corta el pase a Darío Brizuela
1º Cuarto
01'51'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'37'
4 - 0
4
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'35'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
1º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'53'
2 - 0
2
Canasta de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
00'39'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
00'28'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
00'14'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido