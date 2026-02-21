Partido: FC Barcelona - Baskonia

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Clément Frisch Kosner Baskonia " Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Markus Howard Kosner Baskonia " Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Will Clyburn Barça " Canasta de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Trent Forrest Kosner Baskonia " El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 4 - 0 Will Clyburn Barça " Canasta de Will Clyburn [Barça] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 4 - 0 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Markus Howard cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 4 - 0 Clément Frisch Kosner Baskonia " Clément Frisch [Kosner Baskonia] corta el pase a Darío Brizuela cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 2 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mate de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 2 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 7 - 2 Nicolás Laprovittola Barça " Triple de Nicolás Laprovittola [Barça] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 7 - 2 Markus Howard Kosner Baskonia " Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 9 - 2 Will Clyburn Barça " Bandeja de Will Clyburn [Barça] cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 2 Kosner Baskonia " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 2 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Trent Forrest cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 2 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 9 - 5 Gytis Radzevicius Kosner Baskonia " Triple de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 5 Tornike Shengelia Barça " Tornike Shengelia [Barça] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 5 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 5 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " 1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote ofensivo. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 5 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 5 Trent Forrest Kosner Baskonia " 1ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 12 - 5 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 13 - 5 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 5 Darío Brizuela Barça " Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 5 Tornike Shengelia Barça " 1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 13 - 6 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 13 - 7 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 7 Darío Brizuela Barça " El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 7 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 7 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 7 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 13 - 7 Eugene Omoruyi Kosner Baskonia " Primera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tomas Satoransky cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 16 - 7 Will Clyburn Barça " Triple de Will Clyburn [Barça] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 16 - 7 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] corta el pase a Timothe Luwawu-Cabarrot cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 19 - 7 Kevin Punter Barça " Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 19 - 9 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 9 Jan Vesely Barça " 1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 19 - 10 Matteo Spagnolo Kosner Baskonia " Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 10 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 10 Tomas Satoransky Barça " Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 10 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " El balón sale fuera tras un mal pase de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 10 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 10 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] corta el pase a Markus Howard cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 10 Will Clyburn Barça " Will Clyburn [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Rafa Villar. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 10 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Markus Howard cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 10 Markus Howard Kosner Baskonia " Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 19 - 11 Markus Howard Kosner Baskonia " Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 11 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 19 - 11 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 19 - 11 Markus Howard Kosner Baskonia " Primera falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 21 - 11 Willy Hernangomez Barça " Bandeja de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 21 - 14 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 21 - 14 Nicolás Laprovittola Barça " Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 21 - 16 Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia " Bandeja de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 21 - 16 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 21 - 16 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 24 - 16 Joel Parra Barça " Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Kevin Punter cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 24 - 16 Trent Forrest Kosner Baskonia " El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 24 - 16 Kevin Punter Barça " Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite. cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 24 - 18 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Alley-Hoop de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 24 - 18 Mamadi Diakite Kosner Baskonia " Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 24 - 18 Willy Hernangomez Barça " Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 24 - 18 Joel Parra Barça "