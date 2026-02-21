Síguenos en redes sociales:

Partido: FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona

67
70

Baskonia

Estadio: Roig Arena
Finalizado
Sábado,21.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
12/12
17/44
7/24
 
Parciales
1
2
3
4
21
16
21
9
16
22
11
21
 
%Acierto
T2
T3
TL
12/15
17/32
8/24

Jugadores Del FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Will Clyburn
11
5+1
1
Tornike Shengelia
12
5+2
3
Jan Vesely
6
3+2
0
Nicolás Laprovittola
12
2+2
4
Darío Brizuela
0
1+0
0
Kevin Punter
9
2+0
3
Tomas Satoransky
6
1+2
2
Joel Parra
5
2+1
0
Willy Hernangomez
6
1+1
0
Myles Cale
0
0+0
0
Juani Marcos
0
0+0
0
Youssoupha Fall
0
0+0
0
 
Baskonia
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mamadi Diakite
10
5+0
0
Trent Forrest
10
6+0
8
Gytis Radzevicius
7
1+2
2
Markus Howard
3
1+0
1
Clément Frisch
0
0+0
0
Timothe Luwawu-Cabarrot
13
6+1
1
Rodions Kurucs
14
2+1
0
Eugene Omoruyi
4
1+1
2
Matteo Spagnolo
9
3+0
1
Rafa Villar
0
1+0
1
Stefan Joksimovic
0
0+0
0
Juom Bol
0
0+0
0

Narración Del FC Barcelona - Baskonia

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'59'
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
4º Cuarto
09'55'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'55'
67 - 70
-3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'55'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
09'55'
Tercera falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
4º Cuarto
09'51'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
09'41'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] comete su cuarta falta personal sobre Will Clyburn
4º Cuarto
09'27'
Tiempo de posesión agotado
4º Cuarto
09'02'
67 - 69
-2
Mate de Tornike Shengelia [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'58'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
4º Cuarto
08'34'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] corta el pase a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
08'23'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
08'01'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
07'51'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
4º Cuarto
07'30'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
07'17'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'16'
65 - 69
-4
Bomba de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
07'07'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta
4º Cuarto
06'44'
Kevin Punter [Barça] falla la bandeja por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
06'25'
65 - 67
-2
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
4º Cuarto
05'59'
65 - 64
1
Canasta de Kevin Punter [Barça]
4º Cuarto
05'44'
63 - 64
-1
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque
4º Cuarto
05'36'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
05'17'
Tercera falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely
4º Cuarto
05'11'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Eugene Omoruyi
4º Cuarto
05'02'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
04'45'
Primera falta personal de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely
4º Cuarto
04'29'
63 - 62
1
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
04'18'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Eugene Omoruyi.
4º Cuarto
04'13'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Parra
4º Cuarto
04'01'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'51'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn
4º Cuarto
03'41'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el 2º tiro libre
4º Cuarto
03'41'
63 - 59
4
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'41'
Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Rodions Kurucs
4º Cuarto
03'28'
63 - 58
5
Canasta de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
4º Cuarto
03'01'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'58'
61 - 58
3
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
02'40'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
02'23'
61 - 55
6
Canasta de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
02'21'
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Eugene Omoruyi
4º Cuarto
02'20'
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Rodions Kurucs
4º Cuarto
02'10'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
01'47'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
4º Cuarto
01'36'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matteo Spagnolo.
4º Cuarto
01'27'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta
4º Cuarto
01'04'
61 - 53
8
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
01'04'
61 - 52
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
01'04'
2ª Falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
00'57'
Nicolás Laprovittola [Barça] comete su segunda falta personal sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
4º Cuarto
00'39'
61 - 51
10
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Kevin Punter
4º Cuarto
00'16'
58 - 51
7
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
00'12'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Nicolás Laprovittola
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
58 - 49
9
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
09'48'
56 - 49
7
Bandeja de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
09'45'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rodions Kurucs
3º Cuarto
09'40'
Primera falta personal de Willy Hernangomez [Barça] sobre Matteo Spagnolo
3º Cuarto
09'16'
56 - 47
9
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça] tras un contraataque
3º Cuarto
09'10'
Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
09'02'
54 - 47
7
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'02'
53 - 47
6
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'02'
Tiempo muerto
3º Cuarto
09'02'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
09'00'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
3º Cuarto
08'46'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
08'29'
52 - 47
5
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'29'
51 - 47
4
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'29'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez
3º Cuarto
08'16'
El balón sale fuera tras un mal pase de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
07'52'
50 - 47
3
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
07'39'
47 - 47
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
07'34'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] roba el balón a Kevin Punter
3º Cuarto
07'22'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
07'16'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote ofensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
06'56'
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
3º Cuarto
06'45'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
06'19'
47 - 45
2
Canasta de Kevin Punter [Barça]
3º Cuarto
06'00'
45 - 45
0
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
3º Cuarto
05'52'
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matteo Spagnolo.
3º Cuarto
05'30'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
05'05'
45 - 42
3
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
05'05'
44 - 42
2
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'05'
1ª Falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
04'51'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
04'25'
43 - 42
1
Canasta de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
04'07'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
03'54'
Tercera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Trent Forrest
3º Cuarto
03'52'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] corta el pase a Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
03'35'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta. El balón se va fuera.
3º Cuarto
03'27'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Eugene Omoruyi
3º Cuarto
03'15'
Campo atrás de Will Clyburn [Barça]
3º Cuarto
03'09'
Tercera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia
3º Cuarto
03'07'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
3º Cuarto
02'43'
41 - 42
-1
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Markus Howard
3º Cuarto
02'39'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja por un tapón de Mamadi Diakite
3º Cuarto
02'25'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
3º Cuarto
02'15'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] roba el balón a Tornike Shengelia
3º Cuarto
02'10'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
3º Cuarto
01'53'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
3º Cuarto
01'43'
Primera falta personal de Clément Frisch [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
3º Cuarto
01'33'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3º Cuarto
01'19'
41 - 40
1
Bomba de Nicolás Laprovittola [Barça]
3º Cuarto
01'08'
Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
3º Cuarto
00'45'
39 - 40
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'45'
38 - 40
-2
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'45'
2ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'25'
37 - 40
-3
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'25'
37 - 39
-2
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'25'
2ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Markus Howard cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'17'
Primera falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Trent Forrest
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'58'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple
2º Cuarto
09'55'
Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Rodions Kurucs
2º Cuarto
09'34'
37 - 38
-1
Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Will Clyburn
2º Cuarto
09'15'
35 - 38
-3
Alley-Hoop de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
08'59'
Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Markus Howard
2º Cuarto
08'54'
Tornike Shengelia [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
2º Cuarto
08'43'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2º Cuarto
08'35'
35 - 36
-1
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
2º Cuarto
08'06'
33 - 36
-3
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
07'53'
33 - 33
0
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'53'
32 - 33
-1
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'53'
2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'47'
Primera falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
2º Cuarto
07'34'
31 - 33
-2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'34'
31 - 32
-1
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'34'
2ª Falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'10'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
06'50'
31 - 31
0
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
06'38'
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
06'31'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
2º Cuarto
06'19'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
06'03'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
2º Cuarto
05'43'
31 - 29
2
Bandeja de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
05'21'
29 - 29
0
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
05'08'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gytis Radzevicius
2º Cuarto
04'42'
29 - 27
2
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2º Cuarto
04'32'
Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Joel Parra
2º Cuarto
04'31'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Jan Vesely
2º Cuarto
04'24'
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
04'05'
26 - 27
-1
Mate de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
03'50'
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
03'36'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Jan Vesely
2º Cuarto
03'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'22'
26 - 25
1
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
03'10'
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
2º Cuarto
02'56'
26 - 23
3
Triple de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
02'44'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Gytis Radzevicius
2º Cuarto
02'20'
26 - 20
6
Alley-Hoop de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
02'07'
24 - 20
4
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
2º Cuarto
02'00'
Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] roba el balón a Nicolás Laprovittola
2º Cuarto
01'53'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolás Laprovittola.
2º Cuarto
01'39'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'38'
Willy Hernangomez [Barça] falla el mate
2º Cuarto
01'37'
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'34'
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite
2º Cuarto
01'30'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez
2º Cuarto
01'14'
24 - 18
6
Alley-Hoop de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
01'03'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
2º Cuarto
00'46'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
00'21'
24 - 16
8
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Kevin Punter
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
21 - 16
5
Bandeja de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'48'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'24'
21 - 14
7
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'12'
21 - 11
10
Bandeja de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
09'01'
Primera falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
1º Cuarto
08'42'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla la bomba. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
08'24'
19 - 11
8
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
08'24'
Tomas Satoransky [Barça] comete su segunda falta personal sobre Markus Howard
1º Cuarto
08'17'
Will Clyburn [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Rafa Villar.
1º Cuarto
08'11'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Markus Howard
1º Cuarto
08'03'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
07'39'
El balón sale fuera tras un mal pase de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'33'
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
07'27'
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
1º Cuarto
07'11'
19 - 10
9
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
07'11'
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Matteo Spagnolo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
07'11'
19 - 9
10
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi y tiro libre adicional por la falta de Jan Vesely
1º Cuarto
06'50'
19 - 7
12
Triple de Kevin Punter [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'42'
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
06'22'
16 - 7
9
Triple de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
06'12'
Primera falta personal de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] sobre Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'10'
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
1º Cuarto
06'06'
Tomas Satoransky [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
05'54'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
1º Cuarto
05'31'
El balón sale fuera tras un mal pase de Darío Brizuela [Barça]
1º Cuarto
05'15'
13 - 7
6
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'15'
13 - 6
7
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'15'
1ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Eugene Omoruyi cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Eugene Omoruyi
1º Cuarto
04'53'
13 - 5
8
Jan Vesely [Barça] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'53'
12 - 5
7
Jan Vesely [Barça] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'53'
1ª Falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Jan Vesely cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'50'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
1º Cuarto
04'35'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
04'33'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
04'10'
Tornike Shengelia [Barça] consigue anotar tras palmear su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'50'
9 - 5
4
Triple de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'31'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
1º Cuarto
03'07'
Nicolás Laprovittola [Barça] corta el pase a Trent Forrest
1º Cuarto
03'00'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'58'
9 - 2
7
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
02'51'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jan Vesely.
1º Cuarto
02'33'
7 - 2
5
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
1º Cuarto
02'30'
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolás Laprovittola
1º Cuarto
02'02'
4 - 2
2
Mate de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Gytis Radzevicius
1º Cuarto
01'56'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] corta el pase a Darío Brizuela
1º Cuarto
01'51'
Darío Brizuela [Barça] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'37'
4 - 0
4
Canasta de Will Clyburn [Barça]
1º Cuarto
01'35'
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
1º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'53'
2 - 0
2
Canasta de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
1º Cuarto
00'39'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
1º Cuarto
00'28'
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
00'14'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del FC Barcelona - Baskonia

FC Barcelona
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Will Clyburn
20:82
11
4/9
1/3
0/0
2
6
5+1
1
1
2
1
15
Tornike Shengelia
17:86
12
3/9
0/3
6/6
1
4
5+2
3
1
0
1
14
Jan Vesely
15:94
6
1/5
0/0
4/4
3
5
3+2
0
0
0
0
10
Nicolás Laprovittola
15:47
12
3/4
2/8
0/0
2
0
2+2
4
4
3
0
10
Darío Brizuela
8:94
0
0/1
0/2
0/0
3
0
1+0
0
2
1
0
-6
Kevin Punter
14:37
9
3/5
1/4
0/0
1
0
2+0
3
1
0
1
6
Tomas Satoransky
9:06
6
0/4
2/2
0/0
3
1
1+2
2
0
0
0
5
Joel Parra
7:63
5
1/3
1/2
0/0
1
1
2+1
0
0
0
0
5
Willy Hernangomez
6:57
6
2/3
0/0
2/2
2
2
1+1
0
1
0
1
5
Myles Cale
3:34
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juani Marcos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Youssoupha Fall
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
67
17/44
7/24
12/12
18
19
22
13
10
6
4
 
Baskonia
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Mamadi Diakite
14:42
10
2/4
2/4
0/0
2
0
5+0
0
0
2
0
15
Trent Forrest
13:68
10
5/7
0/0
0/0
4
3
6+0
8
3
2
0
20
Gytis Radzevicius
13:13
7
2/2
1/2
0/0
1
0
1+2
2
0
1
0
11
Markus Howard
10:85
3
0/1
0/3
3/4
2
2
1+0
1
2
0
0
-2
Clément Frisch
4:50
0
0/1
0/1
0/0
1
0
0+0
0
0
1
0
-2
Timothe Luwawu-Cabarrot
17:08
13
2/6
2/5
3/4
2
4
6+1
1
4
1
0
12
Rodions Kurucs
15:30
14
2/3
3/8
1/2
2
3
2+1
0
0
0
0
11
Eugene Omoruyi
12:17
4
1/3
0/1
2/2
3
3
1+1
2
2
0
1
2
Matteo Spagnolo
9:90
9
3/5
0/0
3/3
2
3
3+0
1
1
0
0
11
Rafa Villar
2:36
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+0
1
0
0
0
2
Stefan Joksimovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juom Bol
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
70
17/32
8/24
12/15
19
18
26
16
12
7
1
 

Ranking Del FC Barcelona - Baskonia

Puntos
Rodions Kurucs
Baskonia
14
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
13
Tornike Shengelia
FC Barcelona
12
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
12
Will Clyburn
FC Barcelona
11
Trent Forrest
Baskonia
10
Mamadi Diakite
Baskonia
10
 
Valoración
Trent Forrest
Baskonia
20
Will Clyburn
FC Barcelona
15
Mamadi Diakite
Baskonia
15
Tornike Shengelia
FC Barcelona
14
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
12
Matteo Spagnolo
Baskonia
11
Rodions Kurucs
Baskonia
11
Rebotes Defensivos
Jan Vesely
FC Barcelona
2
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
2
Tomas Satoransky
FC Barcelona
2
Tornike Shengelia
FC Barcelona
2
Gytis Radzevicius
Baskonia
2
Will Clyburn
FC Barcelona
1
Joel Parra
FC Barcelona
1
 
Rebotes Ofensivos
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
6
Trent Forrest
Baskonia
6
Will Clyburn
FC Barcelona
5
Tornike Shengelia
FC Barcelona
5
Mamadi Diakite
Baskonia
5
Matteo Spagnolo
Baskonia
3
Jan Vesely
FC Barcelona
3
Faltas cometidas
Trent Forrest
Baskonia
4
Jan Vesely
FC Barcelona
3
Darío Brizuela
FC Barcelona
3
Eugene Omoruyi
Baskonia
3
Tomas Satoransky
FC Barcelona
3
Will Clyburn
FC Barcelona
2
Matteo Spagnolo
Baskonia
2
 
Asistencias
Trent Forrest
Baskonia
8
Nicolás Laprovittola
FC Barcelona
4
Kevin Punter
FC Barcelona
3
Tornike Shengelia
FC Barcelona
3
Tomas Satoransky
FC Barcelona
2
Eugene Omoruyi
Baskonia
2
Gytis Radzevicius
Baskonia
2

Evolución Del FC Barcelona - Baskonia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tiros a canasta Del FC Barcelona - Baskonia

 
 
FC Barcelona
 
 
 
Baskonia
T2
T3
TL
17/44
7/24
12/12
 
T2
T3
TL
17/32
8/24
12/15