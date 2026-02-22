Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Real Madrid - Baskonia

Real Madrid

89
100

Baskonia

Estadio: Roig Arena
Finalizado
Domingo,22.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
15/22
22/45
10/25
 
Parciales
1
2
3
4
26
26
20
17
26
21
20
33
 
%Acierto
T2
T3
TL
21/23
29/44
7/23

Jugadores Del Real Madrid - Baskonia

Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Facundo Campazzo
14
2+0
5
Mario Hezonja
15
2+1
3
Edy Tavares
9
3+4
1
Gabriel Deck
8
2+0
1
Sergio Llull
3
1+0
0
Andrés Feliz
15
5+4
1
Theo Maledon
12
2+0
3
Alberto Abalde
0
2+1
0
Trey Lyles
4
2+2
1
Usman Garuba
5
1+1
0
Alex Len
4
2+1
0
David Kramer
0
0+0
0
 
Baskonia
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Trent Forrest
22
8+1
11
Mamadi Diakite
9
1+1
1
Gytis Radzevicius
2
4+1
0
Markus Howard
6
0+1
0
Clément Frisch
0
2+0
0
Timothe Luwawu-Cabarrot
28
4+1
0
Eugene Omoruyi
23
1+1
3
Rodions Kurucs
4
1+0
0
Matteo Spagnolo
6
1+0
2
Rafa Villar
0
0+0
0
Stefan Joksimovic
0
0+0
0
Juom Bol
0
0+0
0

Narración Del Real Madrid - Baskonia

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'57'
89 - 100
-11
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque
4º Cuarto
09'53'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
09'52'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
09'49'
89 - 98
-9
Canasta de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
09'46'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'46'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
09'43'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
4º Cuarto
09'40'
89 - 96
-7
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'40'
89 - 95
-6
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'40'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Trent Forrest
4º Cuarto
09'28'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
09'13'
89 - 94
-5
Canasta de Markus Howard [Kosner Baskonia] con asistencia de Mamadi Diakite
4º Cuarto
08'51'
89 - 92
-3
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
08'44'
Tiempo muerto
4º Cuarto
08'44'
86 - 92
-6
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'44'
86 - 91
-5
Markus Howard [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'44'
Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Markus Howard
4º Cuarto
08'41'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Markus Howard
4º Cuarto
08'19'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Theo Maledon
4º Cuarto
08'03'
86 - 90
-4
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
08'03'
3ª falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
08'03'
86 - 89
-3
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia] y tiro libre adicional por la falta de Edy Tavares
4º Cuarto
07'51'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Gytis Radzevicius
4º Cuarto
07'51'
86 - 87
-1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'51'
Markus Howard [Kosner Baskonia] comete su cuarta falta personal sobre Theo Maledon
4º Cuarto
07'40'
85 - 87
-2
Bomba de Markus Howard [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
07'38'
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
07'32'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
07'23'
Quinta falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares
4º Cuarto
07'18'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
4º Cuarto
07'14'
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta
4º Cuarto
07'14'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
07'04'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
4º Cuarto
07'04'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple
4º Cuarto
06'52'
85 - 85
0
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'52'
84 - 85
-1
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'52'
4ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'32'
83 - 85
-2
Canasta de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
06'13'
83 - 83
0
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
4º Cuarto
06'02'
81 - 83
-2
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
05'59'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
05'45'
Tercera falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja
4º Cuarto
05'41'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Theo Maledon
4º Cuarto
05'34'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
4º Cuarto
05'17'
2ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Gytis Radzevicius en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
05'16'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple
4º Cuarto
05'02'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
4º Cuarto
04'42'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
04'14'
81 - 81
0
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
4º Cuarto
03'56'
Tiempo muerto
4º Cuarto
03'56'
79 - 81
-2
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
03'55'
Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Eugene Omoruyi
4º Cuarto
03'37'
5ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Gytis Radzevicius
4º Cuarto
03'27'
79 - 79
0
Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
03'18'
Usman Garuba [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Timothe Luwawu-Cabarrot
4º Cuarto
03'11'
Rebote ofensivo de Alberto Abalde [Real Madrid] tras fallar su propio triple
4º Cuarto
02'40'
79 - 76
3
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
4º Cuarto
02'30'
79 - 73
6
Triple de Theo Maledon [Real Madrid]
4º Cuarto
02'14'
El balón sale fuera tras un mal pase de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
4º Cuarto
02'05'
76 - 73
3
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
02'05'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Mamadi Diakite
4º Cuarto
01'59'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
4º Cuarto
01'29'
74 - 73
1
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
01'29'
4ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
01'29'
74 - 72
2
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia] y tiro libre adicional por la falta de Usman Garuba
4º Cuarto
01'26'
Rebote ofensivo de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras fallar su lanzamiento a canasta
4º Cuarto
01'07'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
4º Cuarto
00'46'
74 - 70
4
Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
4º Cuarto
00'45'
Usman Garuba [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
00'42'
Tercera falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Gytis Radzevicius
4º Cuarto
00'28'
74 - 67
7
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
00'21'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'59'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple lejano.
3º Cuarto
09'58'
72 - 67
5
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'58'
72 - 66
6
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'58'
72 - 65
7
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'58'
3ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de tres.
3º Cuarto
09'50'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Matteo Spagnolo
3º Cuarto
09'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
09'22'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
3º Cuarto
08'50'
Tiempo muerto
3º Cuarto
08'50'
72 - 64
8
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
08'47'
El balón sale fuera tras un mal pase de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
08'46'
Pie de Usman Garuba [Real Madrid]
3º Cuarto
08'41'
70 - 64
6
Usman Garuba [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
08'41'
2ª falta personal de Clément Frisch [Kosner Baskonia] sobre Usman Garuba cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
08'41'
69 - 64
5
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Clément Frisch
3º Cuarto
08'41'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
3º Cuarto
08'32'
Clément Frisch [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
3º Cuarto
08'09'
67 - 64
3
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'09'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'09'
4ª Falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
08'02'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
3º Cuarto
07'32'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matteo Spagnolo.
3º Cuarto
07'21'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Trey Lyles
3º Cuarto
07'21'
66 - 64
2
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'21'
2ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'09'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
07'09'
66 - 63
3
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'09'
3ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'07'
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz
3º Cuarto
06'48'
65 - 63
2
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
3º Cuarto
06'45'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] roba el balón a Andrés Feliz
3º Cuarto
06'38'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
3º Cuarto
06'19'
Andrés Feliz [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
06'16'
65 - 61
4
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
06'00'
63 - 61
2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'00'
63 - 60
3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'00'
1ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
05'56'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
05'37'
63 - 59
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
05'37'
62 - 59
3
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'37'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
05'29'
Tercera falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
05'16'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
04'45'
61 - 59
2
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
3º Cuarto
04'30'
Tiempo muerto
3º Cuarto
04'30'
59 - 59
0
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
3º Cuarto
04'18'
Tercera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
3º Cuarto
04'03'
59 - 57
2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
3º Cuarto
03'57'
Primera falta personal de Clément Frisch [Kosner Baskonia] sobre Gabriel Deck
3º Cuarto
03'37'
57 - 57
0
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
03'24'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Timothe Luwawu-Cabarrot
3º Cuarto
03'15'
Primera falta personal de Trent Forrest [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares
3º Cuarto
02'51'
57 - 55
2
Canasta de Trent Forrest [Kosner Baskonia] tras un contraataque
3º Cuarto
02'47'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
3º Cuarto
02'25'
57 - 53
4
Canasta de Gytis Radzevicius [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
3º Cuarto
02'18'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Clément Frisch
3º Cuarto
01'50'
Tercera falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'40'
57 - 51
6
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
01'32'
57 - 49
8
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'18'
54 - 49
5
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
3º Cuarto
01'04'
54 - 47
7
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
3º Cuarto
00'53'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
3º Cuarto
00'42'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
3º Cuarto
00'26'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
3º Cuarto
00'26'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
52 - 47
5
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
09'46'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Mamadi Diakite.
2º Cuarto
09'16'
52 - 45
7
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
08'58'
52 - 43
9
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
08'48'
49 - 43
6
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
08'40'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
08'24'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
2º Cuarto
08'24'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta
2º Cuarto
08'09'
49 - 41
8
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2º Cuarto
07'56'
47 - 41
6
Mate de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
07'41'
47 - 39
8
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
07'21'
45 - 39
6
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'21'
45 - 38
7
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'21'
Gabriel Deck [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Eugene Omoruyi
2º Cuarto
06'59'
45 - 37
8
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid]
2º Cuarto
06'53'
43 - 37
6
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
2º Cuarto
06'34'
43 - 34
9
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'34'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
06'34'
2ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'33'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'11'
42 - 34
8
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'11'
42 - 33
9
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'11'
1ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'57'
42 - 32
10
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
05'36'
40 - 32
8
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
05'23'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2º Cuarto
05'18'
Markus Howard [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
2º Cuarto
04'47'
40 - 30
10
Alley-Hoop de Alex Len [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'41'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
2º Cuarto
04'40'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Trent Forrest
2º Cuarto
04'29'
38 - 30
8
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
2º Cuarto
04'13'
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Len.
2º Cuarto
03'57'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'57'
36 - 30
6
Canasta de Alex Len [Real Madrid]
2º Cuarto
03'44'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
03'33'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
2º Cuarto
03'09'
Primera falta personal de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
03'08'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
03'00'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] roba el balón a Alex Len
2º Cuarto
02'53'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'48'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Alex Len
2º Cuarto
02'29'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Trent Forrest
2º Cuarto
02'07'
34 - 30
4
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
02'03'
Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
2º Cuarto
01'53'
31 - 30
1
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
01'51'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bomba por un tapón de Mamadi Diakite
2º Cuarto
01'24'
El árbitro pita pasos de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
01'19'
Primera falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
2º Cuarto
01'06'
28 - 30
-2
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'06'
27 - 30
-3
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'06'
1ª Falta personal de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'49'
26 - 30
-4
Triple de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia]
2º Cuarto
00'41'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodions Kurucs.
2º Cuarto
00'38'
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'22'
26 - 27
-1
Trent Forrest [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'22'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
00'22'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Trent Forrest cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'16'
Rebote ofensivo de Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
26 - 26
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
09'52'
26 - 24
2
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'52'
25 - 24
1
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'52'
2ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
09'21'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
1º Cuarto
09'21'
Campo atrás de Theo Maledon [Real Madrid]
1º Cuarto
09'09'
24 - 24
0
Triple de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
08'57'
24 - 21
3
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'54'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'38'
Usman Garuba [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
08'38'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla la canasta por un tapón de Usman Garuba
1º Cuarto
08'20'
21 - 21
0
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'20'
20 - 21
-1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'20'
1ª Falta personal de Markus Howard [Kosner Baskonia] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'13'
Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'56'
El balón sale fuera tras un mal pase de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
07'39'
19 - 21
-2
Bandeja de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
07'28'
19 - 19
0
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
07'17'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'17'
17 - 19
-2
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
07'06'
1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Rodions Kurucs
1º Cuarto
06'48'
17 - 17
0
Canasta de Matteo Spagnolo [Kosner Baskonia] con asistencia de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
06'40'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
06'22'
17 - 15
2
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'22'
17 - 14
3
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'22'
2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'03'
17 - 13
4
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
1º Cuarto
05'49'
15 - 13
2
Canasta de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] tras un contraataque
1º Cuarto
05'46'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Gytis Radzevicius.
1º Cuarto
05'24'
15 - 11
4
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'24'
15 - 10
5
Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'24'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'10'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot
1º Cuarto
05'06'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
05'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta
1º Cuarto
04'47'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Trey Lyles
1º Cuarto
04'26'
15 - 9
6
Canasta de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
04'17'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
04'13'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional
1º Cuarto
04'13'
1ª falta personal de Rodions Kurucs [Kosner Baskonia] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'13'
15 - 7
8
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo y tiro libre adicional por la falta de Rodions Kurucs
1º Cuarto
03'48'
13 - 7
6
Triple de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] con asistencia de Matteo Spagnolo
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Eugene Omoruyi
1º Cuarto
03'41'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
03'41'
1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [Kosner Baskonia] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'26'
13 - 4
9
Bandeja de Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
1º Cuarto
03'25'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
1º Cuarto
03'12'
Eugene Omoruyi [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
02'47'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'47'
13 - 2
11
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'44'
Trent Forrest [Kosner Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
02'21'
10 - 2
8
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Gabriel Deck
1º Cuarto
02'19'
Mamadi Diakite [Kosner Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'50'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Trent Forrest
1º Cuarto
01'35'
7 - 2
5
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
01'32'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Markus Howard
1º Cuarto
01'17'
4 - 2
2
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
1º Cuarto
01'01'
2 - 2
0
Bandeja de Trent Forrest [Kosner Baskonia]
1º Cuarto
00'37'
Edy Tavares [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
1º Cuarto
00'37'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
1º Cuarto
00'28'
1º Cuarto
00'14'
2 - 0
2
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Real Madrid - Baskonia

Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Facundo Campazzo
15:31
14
2/5
2/4
4/4
2
5
2+0
5
0
1
1
19
Mario Hezonja
14:87
15
3/8
3/5
0/3
1
3
2+1
3
0
0
2
11
Edy Tavares
13:56
9
4/7
0/0
1/3
3
4
3+4
1
0
0
1
12
Gabriel Deck
11:36
8
4/5
0/2
0/0
3
1
2+0
1
0
0
0
6
Sergio Llull
8:01
3
0/2
1/1
0/0
0
0
1+0
0
0
1
0
3
Andrés Feliz
13:42
15
3/6
2/4
3/4
2
2
5+4
1
3
0
2
15
Theo Maledon
12:20
12
2/3
1/2
5/5
3
4
2+0
3
2
0
0
14
Alberto Abalde
10:55
0
0/2
0/1
0/0
0
0
2+1
0
0
0
0
0
Trey Lyles
10:11
4
0/1
1/4
1/2
2
1
2+2
1
1
0
0
2
Usman Garuba
6:25
5
2/3
0/0
1/1
5
1
1+1
0
2
0
1
0
Alex Len
4:17
4
2/4
0/0
0/0
1
0
2+1
0
2
0
0
3
David Kramer
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
89
22/45
10/25
15/22
22
21
24
15
10
2
7
 
Baskonia
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Trent Forrest
21:15
22
8/12
0/2
6/8
2
7
8+1
11
2
2
1
38
Mamadi Diakite
15:75
9
0/4
3/5
0/0
3
0
1+1
1
1
0
1
6
Gytis Radzevicius
14:91
2
1/1
0/1
0/0
0
3
4+1
0
0
0
0
9
Markus Howard
10:14
6
2/2
0/3
2/2
4
1
0+1
0
1
0
0
0
Clément Frisch
4:94
0
0/1
0/0
0/0
2
0
2+0
0
0
0
1
-1
Timothe Luwawu-Cabarrot
17:32
28
7/8
1/4
11/11
5
6
4+1
0
0
0
0
32
Eugene Omoruyi
15:55
23
6/9
3/6
2/2
0
1
1+1
3
1
2
1
23
Rodions Kurucs
11:94
4
2/2
0/3
0/0
4
3
1+0
0
0
0
0
1
Matteo Spagnolo
8:75
6
3/5
0/0
0/0
1
1
1+0
2
0
0
0
7
Rafa Villar
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Stefan Joksimovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Juom Bol
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
100
29/44
7/23
21/23
21
22
22
17
5
4
4
 

Ranking Del Real Madrid - Baskonia

Puntos
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
28
Eugene Omoruyi
Baskonia
23
Trent Forrest
Baskonia
22
Andrés Feliz
Real Madrid
15
Mario Hezonja
Real Madrid
15
Facundo Campazzo
Real Madrid
14
Theo Maledon
Real Madrid
12
 
Valoración
Trent Forrest
Baskonia
38
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
32
Eugene Omoruyi
Baskonia
23
Facundo Campazzo
Real Madrid
19
Andrés Feliz
Real Madrid
15
Theo Maledon
Real Madrid
14
Edy Tavares
Real Madrid
12
Rebotes Defensivos
Edy Tavares
Real Madrid
4
Andrés Feliz
Real Madrid
4
Trey Lyles
Real Madrid
2
Alex Len
Real Madrid
1
Markus Howard
Baskonia
1
Gytis Radzevicius
Baskonia
1
Mamadi Diakite
Baskonia
1
 
Rebotes Ofensivos
Trent Forrest
Baskonia
8
Andrés Feliz
Real Madrid
5
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
4
Gytis Radzevicius
Baskonia
4
Edy Tavares
Real Madrid
3
Alex Len
Real Madrid
2
Clément Frisch
Baskonia
2
Faltas cometidas
Timothe Luwawu-Cabarrot
Baskonia
5
Usman Garuba
Real Madrid
5
Rodions Kurucs
Baskonia
4
Markus Howard
Baskonia
4
Mamadi Diakite
Baskonia
3
Edy Tavares
Real Madrid
3
Gabriel Deck
Real Madrid
3
 
Asistencias
Trent Forrest
Baskonia
11
Facundo Campazzo
Real Madrid
5
Mario Hezonja
Real Madrid
3
Eugene Omoruyi
Baskonia
3
Theo Maledon
Real Madrid
3
Matteo Spagnolo
Baskonia
2
Edy Tavares
Real Madrid
1

Evolución Del Real Madrid - Baskonia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tiros a canasta Del Real Madrid - Baskonia

 
 
Real Madrid
 
 
 
Baskonia
T2
T3
TL
22/45
10/25
15/22
 
T2
T3
TL
29/44
7/23
21/23