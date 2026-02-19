Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Real Madrid - Unicaja

Real Madrid

100
70

Unicaja

Estadio: Roig Arena
Finalizado
Jueves,19.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
20/23
25/35
10/26
 
Parciales
1
2
3
4
28
22
23
27
12
16
16
26
 
%Acierto
T2
T3
TL
12/13
11/32
12/35

Jugadores Del Real Madrid - Unicaja

Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Theo Maledon
13
3+0
4
Mario Hezonja
12
1+0
1
Gabriel Deck
8
4+1
1
Edy Tavares
9
1+2
2
Facundo Campazzo
7
1+0
2
Alberto Abalde
12
0+0
1
Trey Lyles
16
6+0
1
Usman Garuba
7
4+0
0
Andrés Feliz
9
5+0
4
Sergio Llull
7
5+0
1
Alex Len
0
1+0
1
David Kramer
0
2+1
0
 
Unicaja
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
James Webb III
18
5+2
3
Olek Balcerowski
13
2+3
4
Kendrick Perry
8
2+0
2
Chris Duarte
6
5+0
2
Jonathan Barreiro
5
5+1
1
Tyler Kalinoski
3
0+0
2
Nihad Djedovic
6
1+0
1
Justin Cobbs
2
0+0
0
Emir Sulejmanovic
3
2+1
0
Augustine Rubit
6
0+1
1
Alberto Díaz
0
0+0
0
Chase Audige
0
0+0
1

Narración Del Real Madrid - Unicaja

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'41'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
4º Cuarto
09'31'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Olek Balcerowski.
4º Cuarto
09'13'
100 - 70
30
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry
4º Cuarto
09'06'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
4º Cuarto
08'54'
100 - 67
33
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Tyler Kalinoski
4º Cuarto
08'45'
100 - 64
36
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid]
4º Cuarto
08'29'
98 - 64
34
Mate de Olek Balcerowski [Unicaja] con asistencia de James Webb III
4º Cuarto
08'13'
98 - 62
36
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
4º Cuarto
07'56'
Tyler Kalinoski [Unicaja] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
07'49'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
4º Cuarto
07'26'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El balón se va fuera.
4º Cuarto
07'13'
1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
4º Cuarto
07'07'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
07'01'
Nihad Djedovic [Unicaja] corta el pase a Alex Len
4º Cuarto
06'45'
96 - 62
34
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
06'45'
3ª falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'45'
96 - 61
35
Canasta de Olek Balcerowski [Unicaja] con asistencia de James Webb III y tiro libre adicional por la falta de Alex Len
4º Cuarto
06'29'
96 - 59
37
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'29'
95 - 59
36
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'29'
3ª Falta personal de Chris Duarte [Unicaja] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'17'
94 - 59
35
Bandeja de Kendrick Perry [Unicaja] tras un contraataque
4º Cuarto
06'13'
Kendrick Perry [Unicaja] corta el pase a Andrés Feliz
4º Cuarto
06'04'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
05'47'
94 - 57
37
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
05'29'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'27'
91 - 57
34
Triple de Nihad Djedovic [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry
4º Cuarto
05'03'
91 - 54
37
Mate de Usman Garuba [Real Madrid]
4º Cuarto
04'43'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
04'30'
89 - 54
35
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
04'30'
4ª falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
04'30'
88 - 54
34
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Olek Balcerowski
4º Cuarto
04'06'
86 - 54
32
Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de Chris Duarte
4º Cuarto
04'01'
David Kramer [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Chris Duarte
4º Cuarto
03'56'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
4º Cuarto
03'49'
James Webb III [Unicaja] comete su cuarta falta personal sobre Trey Lyles
4º Cuarto
03'41'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
03'20'
86 - 51
35
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
03'04'
Augustine Rubit [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
02'49'
83 - 51
32
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'49'
82 - 51
31
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'49'
1ª Falta personal de Justin Cobbs [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'34'
81 - 51
30
Canasta de James Webb III [Unicaja]
4º Cuarto
02'09'
81 - 49
32
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
01'55'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
01'34'
79 - 49
30
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
01'07'
76 - 49
27
Triple de Emir Sulejmanovic [Unicaja] con asistencia de Chris Duarte
4º Cuarto
01'00'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Emir Sulejmanovic
4º Cuarto
00'36'
76 - 46
30
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'36'
4ª falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'36'
75 - 46
29
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Emir Sulejmanovic
4º Cuarto
00'15'
73 - 46
27
Justin Cobbs [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
00'15'
73 - 45
28
Justin Cobbs [Unicaja] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
00'15'
3ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Justin Cobbs cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
73 - 44
29
Triple de Chris Duarte [Unicaja]
3º Cuarto
09'49'
73 - 41
32
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'49'
72 - 41
31
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'49'
1ª Falta personal de Augustine Rubit [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'26'
71 - 41
30
Gancho de Augustine Rubit [Unicaja]
3º Cuarto
09'19'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] roba el balón a Trey Lyles
3º Cuarto
09'01'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
08'46'
Trey Lyles [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Nihad Djedovic
3º Cuarto
08'37'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Emir Sulejmanovic.
3º Cuarto
08'14'
71 - 39
32
Triple de Nihad Djedovic [Unicaja] con asistencia de Augustine Rubit
3º Cuarto
08'02'
71 - 36
35
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
3º Cuarto
07'44'
69 - 36
33
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'44'
69 - 35
34
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'44'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Augustine Rubit cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'31'
Chris Duarte [Unicaja] corta el pase a Mario Hezonja
3º Cuarto
07'23'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
3º Cuarto
07'14'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] roba el balón a Mario Hezonja
3º Cuarto
07'04'
Justin Cobbs [Unicaja] falla la bomba. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
06'42'
69 - 34
35
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
3º Cuarto
06'22'
Tiempo de posesión agotado
3º Cuarto
05'57'
67 - 34
33
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
05'57'
66 - 34
32
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'57'
2ª Falta personal de Tyler Kalinoski [Unicaja] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
05'51'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Gabriel Deck
3º Cuarto
05'22'
65 - 34
31
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
05'21'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Justin Cobbs
3º Cuarto
05'12'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Emir Sulejmanovic.
3º Cuarto
05'06'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Chase Audige
3º Cuarto
04'58'
Tiempo muerto
3º Cuarto
04'57'
63 - 34
29
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'53'
Facundo Campazzo [Real Madrid] corta el pase a Tyler Kalinoski
3º Cuarto
04'37'
60 - 34
26
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
04'35'
Tercera falta personal de Kendrick Perry [Unicaja] sobre Gabriel Deck
3º Cuarto
04'19'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Kendrick Perry
3º Cuarto
04'05'
58 - 34
24
Mate de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
3º Cuarto
03'44'
56 - 34
22
Canasta de Jonathan Barreiro [Unicaja]
3º Cuarto
03'31'
56 - 32
24
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid]
3º Cuarto
03'09'
54 - 32
22
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'09'
54 - 31
23
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'09'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'51'
54 - 30
24
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
02'48'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Emir Sulejmanovic
3º Cuarto
02'37'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jonathan Barreiro
3º Cuarto
02'35'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
3º Cuarto
02'27'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
3º Cuarto
02'06'
52 - 30
22
Bandeja de Sergio Llull [Real Madrid]
3º Cuarto
02'00'
Tercera falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'48'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
3º Cuarto
01'24'
50 - 30
20
Bomba de Olek Balcerowski [Unicaja]
3º Cuarto
00'56'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
3º Cuarto
00'39'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
00'31'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple
3º Cuarto
00'28'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
3º Cuarto
00'15'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Perry.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Nihad Djedovic.
2º Cuarto
09'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'37'
50 - 28
22
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'37'
50 - 27
23
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'37'
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Augustine Rubit
2º Cuarto
09'36'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Augustine Rubit
2º Cuarto
09'29'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
09'17'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para David Kramer.
2º Cuarto
08'55'
50 - 26
24
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'55'
49 - 26
23
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'55'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'55'
3ª Falta personal de James Webb III [Unicaja] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'41'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
2º Cuarto
08'15'
48 - 26
22
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
08'15'
3ª falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
08'15'
47 - 26
21
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Emir Sulejmanovic
2º Cuarto
08'01'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
07'44'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
07'37'
James Webb III [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre David Kramer
2º Cuarto
07'36'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para David Kramer
2º Cuarto
07'20'
Chris Duarte [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
07'09'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
06'47'
45 - 26
19
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Alex Len
2º Cuarto
06'30'
42 - 26
16
Chris Duarte [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'30'
Chris Duarte [Unicaja] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
06'30'
2ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Chris Duarte cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'21'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
06'04'
42 - 25
17
Triple de Jonathan Barreiro [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
2º Cuarto
05'52'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jonathan Barreiro
2º Cuarto
05'45'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
05'39'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
05'30'
42 - 22
20
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid]
2º Cuarto
05'11'
39 - 22
17
Canasta de Chris Duarte [Unicaja]
2º Cuarto
04'57'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Olek Balcerowski.
2º Cuarto
04'50'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla el mate. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
04'32'
39 - 20
19
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
2º Cuarto
04'08'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
03'59'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
03'46'
Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Kendrick Perry
2º Cuarto
03'28'
37 - 20
17
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
03'20'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
2º Cuarto
03'04'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
2º Cuarto
02'49'
35 - 20
15
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'49'
35 - 19
16
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'49'
1ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'41'
35 - 18
17
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
02'25'
2ª Falta personal en ataque de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
02'24'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
2º Cuarto
02'15'
El árbitro pita pasos de Usman Garuba [Real Madrid]
2º Cuarto
02'00'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
01'43'
32 - 18
14
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
01'24'
30 - 18
12
Triple de Tyler Kalinoski [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
2º Cuarto
01'15'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
2º Cuarto
01'14'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Chase Audige
2º Cuarto
01'00'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Perry.
2º Cuarto
00'49'
Augustine Rubit [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
00'36'
30 - 15
15
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
00'34'
Primera falta personal de James Webb III [Unicaja] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
00'23'
28 - 15
13
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Chase Audige
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'58'
28 - 12
16
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
09'46'
Chase Audige [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
09'30'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de James Webb III
1º Cuarto
09'30'
25 - 12
13
Alberto Abalde [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'30'
2ª Falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Alberto Abalde en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
09'28'
Chase Audige [Unicaja] falla el triple
1º Cuarto
09'13'
1ª Falta personal en ataque de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Tyler Kalinoski
1º Cuarto
09'08'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
08'40'
24 - 12
12
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
08'35'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
08'26'
22 - 12
10
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
08'11'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el gancho. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
07'53'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'52'
19 - 12
7
Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
07'46'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el gancho. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'29'
17 - 12
5
Usman Garuba [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'29'
Usman Garuba [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'29'
Primera falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Usman Garuba
1º Cuarto
07'12'
Tyler Kalinoski [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
06'56'
16 - 12
4
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'56'
15 - 12
3
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'56'
1ª Falta personal de Tyler Kalinoski [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'39'
14 - 12
2
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
1º Cuarto
06'34'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
1º Cuarto
06'13'
14 - 9
5
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
06'00'
12 - 9
3
Palmeo de Olek Balcerowski [Unicaja]
1º Cuarto
05'57'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
1º Cuarto
05'50'
Mario Hezonja [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre James Webb III
1º Cuarto
05'41'
Facundo Campazzo [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
05'23'
12 - 7
5
Canasta de James Webb III [Unicaja]
1º Cuarto
05'21'
Tyler Kalinoski [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para James Webb III
1º Cuarto
05'15'
Cambio. Sale Sergio Llull [Real Madrid] y entra Sergio Llull
1º Cuarto
05'15'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Tyler Kalinoski
1º Cuarto
05'01'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
1º Cuarto
04'43'
Justin Cobbs [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
04'20'
12 - 5
7
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'20'
11 - 5
6
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'20'
Kendrick Perry [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
1º Cuarto
04'10'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Gabriel Deck
1º Cuarto
04'04'
10 - 5
5
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
03'49'
8 - 5
3
Canasta de James Webb III [Unicaja]
1º Cuarto
03'46'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para James Webb III
1º Cuarto
03'28'
8 - 3
5
Mate de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
03'26'
Rebote ofensivo de Edy Tavares [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'09'
El árbitro pita pasos de Chris Duarte [Unicaja]
1º Cuarto
02'57'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
1º Cuarto
02'51'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Jonathan Barreiro
1º Cuarto
02'35'
6 - 3
3
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'35'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
02'35'
1ª Falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'25'
Primera falta personal de Kendrick Perry [Unicaja] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
02'15'
Chris Duarte [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
1º Cuarto
02'11'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski
1º Cuarto
01'56'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
1º Cuarto
01'41'
1ª Falta personal en ataque de Chris Duarte [Unicaja] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
01'40'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Chris Duarte
1º Cuarto
01'22'
5 - 3
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
01'13'
Primera falta personal de Jonathan Barreiro [Unicaja] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
01'10'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'04'
2 - 3
-1
Bandeja de Sergio Llull [Real Madrid]
1º Cuarto
00'47'
0 - 3
-3
Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de Jonathan Barreiro
1º Cuarto
00'26'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
1º Cuarto
00'13'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Real Madrid - Unicaja

Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Theo Maledon
12:27
13
3/4
0/1
7/7
1
4
3+0
4
0
0
0
21
Mario Hezonja
12:23
12
3/6
2/8
0/0
2
2
1+0
1
2
0
0
3
Gabriel Deck
11:37
8
4/5
0/0
0/0
1
3
4+1
1
0
2
0
19
Edy Tavares
10:27
9
2/3
0/0
5/6
1
3
1+2
2
0
0
0
16
Facundo Campazzo
9:87
7
2/2
0/1
3/3
1
3
1+0
2
1
3
0
13
Alberto Abalde
11:77
12
1/3
3/4
1/2
1
1
0+0
1
0
0
0
9
Trey Lyles
10:92
16
3/4
3/4
1/1
2
4
6+0
1
1
1
0
23
Usman Garuba
9:74
7
3/3
0/0
1/2
1
1
4+0
0
2
0
0
9
Andrés Feliz
9:54
9
2/2
1/2
2/2
3
1
5+0
4
2
0
0
13
Sergio Llull
8:83
7
2/2
1/5
0/0
1
0
5+0
1
0
1
0
9
Alex Len
7:29
0
0/1
0/0
0/0
3
0
1+0
1
1
0
0
-3
David Kramer
5:90
0
0/0
0/1
0/0
2
1
2+1
0
0
0
0
1
EQUIPO
 
 
100
25/35
10/26
20/23
19
23
33
18
9
7
0
 
Unicaja
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
James Webb III
16:83
18
3/7
4/7
0/0
4
1
5+2
3
0
0
1
17
Olek Balcerowski
15:29
13
4/7
0/1
5/5
4
4
2+3
4
1
0
1
16
Kendrick Perry
13:44
8
1/1
2/6
0/0
3
3
2+0
2
2
1
0
7
Chris Duarte
13:24
6
1/2
1/1
1/2
3
3
5+0
2
2
1
0
10
Jonathan Barreiro
11:89
5
1/1
1/5
0/0
1
1
5+1
1
1
0
0
7
Tyler Kalinoski
10:76
3
0/0
1/3
0/0
2
2
0+0
2
2
0
0
1
Nihad Djedovic
10:31
6
0/5
2/4
0/0
0
1
1+0
1
0
1
1
2
Justin Cobbs
8:46
2
0/2
0/0
2/2
1
1
0+0
0
0
0
1
-1
Emir Sulejmanovic
7:98
3
0/2
1/4
0/0
4
0
2+1
0
1
2
0
-2
Augustine Rubit
7:66
6
1/5
0/2
4/4
1
2
0+1
1
0
0
0
3
Alberto Díaz
2:10
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Chase Audige
2:04
0
0/0
0/2
0/0
0
1
0+0
1
2
0
0
-2
EQUIPO
 
 
70
11/32
12/35
12/13
23
19
22
17
11
5
4
 

Ranking Del Real Madrid - Unicaja

Puntos
James Webb III
Unicaja
18
Trey Lyles
Real Madrid
16
Olek Balcerowski
Unicaja
13
Theo Maledon
Real Madrid
13
Mario Hezonja
Real Madrid
12
Alberto Abalde
Real Madrid
12
Edy Tavares
Real Madrid
9
 
Valoración
Trey Lyles
Real Madrid
23
Theo Maledon
Real Madrid
21
Gabriel Deck
Real Madrid
19
James Webb III
Unicaja
17
Olek Balcerowski
Unicaja
16
Edy Tavares
Real Madrid
16
Facundo Campazzo
Real Madrid
13
Rebotes Defensivos
Olek Balcerowski
Unicaja
3
James Webb III
Unicaja
2
Edy Tavares
Real Madrid
2
Gabriel Deck
Real Madrid
1
Augustine Rubit
Unicaja
1
Emir Sulejmanovic
Unicaja
1
Jonathan Barreiro
Unicaja
1
 
Rebotes Ofensivos
Trey Lyles
Real Madrid
6
James Webb III
Unicaja
5
Andrés Feliz
Real Madrid
5
Jonathan Barreiro
Unicaja
5
Chris Duarte
Unicaja
5
Sergio Llull
Real Madrid
5
Gabriel Deck
Real Madrid
4
Faltas cometidas
James Webb III
Unicaja
4
Emir Sulejmanovic
Unicaja
4
Olek Balcerowski
Unicaja
4
Kendrick Perry
Unicaja
3
Andrés Feliz
Real Madrid
3
Chris Duarte
Unicaja
3
Alex Len
Real Madrid
3
 
Asistencias
Theo Maledon
Real Madrid
4
Andrés Feliz
Real Madrid
4
Olek Balcerowski
Unicaja
4
James Webb III
Unicaja
3
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Chris Duarte
Unicaja
2
Tyler Kalinoski
Unicaja
2

Evolución Del Real Madrid - Unicaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tiros a canasta Del Real Madrid - Unicaja

 
 
Real Madrid
 
 
 
Unicaja
T2
T3
TL
25/35
10/26
20/23
 
T2
T3
TL
11/32
12/35
12/13