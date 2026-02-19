Partido: Real Madrid - Unicaja

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'41'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para David Kramer.
4º Cuarto
09'31'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Olek Balcerowski.
4º Cuarto
09'13'
100 - 70
30
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry
4º Cuarto
09'06'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
4º Cuarto
08'54'
100 - 67
33
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Tyler Kalinoski
4º Cuarto
08'45'
100 - 64
36
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid]
4º Cuarto
08'29'
98 - 64
34
Mate de Olek Balcerowski [Unicaja] con asistencia de James Webb III
4º Cuarto
08'13'
98 - 62
36
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
4º Cuarto
07'56'
Tyler Kalinoski [Unicaja] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
07'49'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
4º Cuarto
07'26'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El balón se va fuera.
4º Cuarto
07'13'
1ª Falta personal en ataque de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
4º Cuarto
07'07'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alex Len.
4º Cuarto
07'01'
Nihad Djedovic [Unicaja] corta el pase a Alex Len
4º Cuarto
06'45'
96 - 62
34
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
06'45'
3ª falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'45'
96 - 61
35
Canasta de Olek Balcerowski [Unicaja] con asistencia de James Webb III y tiro libre adicional por la falta de Alex Len
4º Cuarto
06'29'
96 - 59
37
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'29'
95 - 59
36
Andrés Feliz [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'29'
3ª Falta personal de Chris Duarte [Unicaja] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'17'
94 - 59
35
Bandeja de Kendrick Perry [Unicaja] tras un contraataque
4º Cuarto
06'13'
Kendrick Perry [Unicaja] corta el pase a Andrés Feliz
4º Cuarto
06'04'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
05'47'
94 - 57
37
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
05'29'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'27'
91 - 57
34
Triple de Nihad Djedovic [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry
4º Cuarto
05'03'
91 - 54
37
Mate de Usman Garuba [Real Madrid]
4º Cuarto
04'43'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
4º Cuarto
04'30'
89 - 54
35
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
04'30'
4ª falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
04'30'
88 - 54
34
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Olek Balcerowski
4º Cuarto
04'06'
86 - 54
32
Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de Chris Duarte
4º Cuarto
04'01'
David Kramer [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Chris Duarte
4º Cuarto
03'56'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
4º Cuarto
03'49'
James Webb III [Unicaja] comete su cuarta falta personal sobre Trey Lyles
4º Cuarto
03'41'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
4º Cuarto
03'20'
86 - 51
35
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
03'04'
Augustine Rubit [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
02'49'
83 - 51
32
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
02'49'
82 - 51
31
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
02'49'
1ª Falta personal de Justin Cobbs [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'34'
81 - 51
30
Canasta de James Webb III [Unicaja]
4º Cuarto
02'09'
81 - 49
32
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
01'55'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4º Cuarto
01'34'
79 - 49
30
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
01'07'
76 - 49
27
Triple de Emir Sulejmanovic [Unicaja] con asistencia de Chris Duarte
4º Cuarto
01'00'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Emir Sulejmanovic
4º Cuarto
00'36'
76 - 46
30
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'36'
4ª falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'36'
75 - 46
29
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Emir Sulejmanovic
4º Cuarto
00'15'
73 - 46
27
Justin Cobbs [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
00'15'
73 - 45
28
Justin Cobbs [Unicaja] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
00'15'
3ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Justin Cobbs cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
73 - 44
29
Triple de Chris Duarte [Unicaja]
3º Cuarto
09'49'
73 - 41
32
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'49'
72 - 41
31
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'49'
1ª Falta personal de Augustine Rubit [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'26'
71 - 41
30
Gancho de Augustine Rubit [Unicaja]
3º Cuarto
09'19'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] roba el balón a Trey Lyles
3º Cuarto
09'01'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
08'46'
Trey Lyles [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Nihad Djedovic
3º Cuarto
08'37'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Emir Sulejmanovic.
3º Cuarto
08'14'
71 - 39
32
Triple de Nihad Djedovic [Unicaja] con asistencia de Augustine Rubit
3º Cuarto
08'02'
71 - 36
35
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
3º Cuarto
07'44'
69 - 36
33
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'44'
69 - 35
34
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'44'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Augustine Rubit cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'31'
Chris Duarte [Unicaja] corta el pase a Mario Hezonja
3º Cuarto
07'23'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
3º Cuarto
07'14'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] roba el balón a Mario Hezonja
3º Cuarto
07'04'
Justin Cobbs [Unicaja] falla la bomba. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
06'42'
69 - 34
35
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
3º Cuarto
06'22'
Tiempo de posesión agotado
3º Cuarto
05'57'
67 - 34
33
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
05'57'
66 - 34
32
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'57'
2ª Falta personal de Tyler Kalinoski [Unicaja] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
05'51'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Gabriel Deck
3º Cuarto
05'22'
65 - 34
31
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
05'21'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Justin Cobbs
3º Cuarto
05'12'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Emir Sulejmanovic.
3º Cuarto
05'06'
Sergio Llull [Real Madrid] roba el balón a Chase Audige
3º Cuarto
04'58'
Tiempo muerto
3º Cuarto
04'57'
63 - 34
29
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
3º Cuarto
04'53'
Facundo Campazzo [Real Madrid] corta el pase a Tyler Kalinoski
3º Cuarto
04'37'
60 - 34
26
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
04'35'
Tercera falta personal de Kendrick Perry [Unicaja] sobre Gabriel Deck
3º Cuarto
04'19'
Gabriel Deck [Real Madrid] roba el balón a Kendrick Perry
3º Cuarto
04'05'
58 - 34
24
Mate de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares
3º Cuarto
03'44'
56 - 34
22
Canasta de Jonathan Barreiro [Unicaja]
3º Cuarto
03'31'
56 - 32
24
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid]
3º Cuarto
03'09'
54 - 32
22
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'09'
54 - 31
23
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'09'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'51'
54 - 30
24
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque
3º Cuarto
02'48'
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Emir Sulejmanovic
3º Cuarto
02'37'
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jonathan Barreiro
3º Cuarto
02'35'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
3º Cuarto
02'27'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
3º Cuarto
02'06'
52 - 30
22
Bandeja de Sergio Llull [Real Madrid]
3º Cuarto
02'00'
Tercera falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'48'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriel Deck
3º Cuarto
01'24'
50 - 30
20
Bomba de Olek Balcerowski [Unicaja]
3º Cuarto
00'56'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
3º Cuarto
00'39'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
3º Cuarto
00'31'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple
3º Cuarto
00'28'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
3º Cuarto
00'15'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Perry.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'57'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Nihad Djedovic.
2º Cuarto
09'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'37'
50 - 28
22
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'37'
50 - 27
23
Augustine Rubit [Unicaja] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'37'
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Augustine Rubit
2º Cuarto
09'36'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Augustine Rubit
2º Cuarto
09'29'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
09'17'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para David Kramer.
2º Cuarto
08'55'
50 - 26
24
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'55'
49 - 26
23
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'55'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'55'
3ª Falta personal de James Webb III [Unicaja] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'41'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
2º Cuarto
08'15'
48 - 26
22
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
08'15'
3ª falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
08'15'
47 - 26
21
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Emir Sulejmanovic
2º Cuarto
08'01'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
2º Cuarto
07'44'
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
07'37'
James Webb III [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre David Kramer
2º Cuarto
07'36'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para David Kramer
2º Cuarto
07'20'
Chris Duarte [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
2º Cuarto
07'09'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
06'47'
45 - 26
19
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Alex Len
2º Cuarto
06'30'
42 - 26
16
Chris Duarte [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'30'
Chris Duarte [Unicaja] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
06'30'
2ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Chris Duarte cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
06'21'
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
06'04'
42 - 25
17
Triple de Jonathan Barreiro [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
2º Cuarto
05'52'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jonathan Barreiro
2º Cuarto
05'45'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
05'39'
Jonathan Barreiro [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
2º Cuarto
05'30'
42 - 22
20
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid]
2º Cuarto
05'11'
39 - 22
17
Canasta de Chris Duarte [Unicaja]
2º Cuarto
04'57'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Olek Balcerowski.
2º Cuarto
04'50'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla el mate. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
04'32'
39 - 20
19
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
2º Cuarto
04'08'
James Webb III [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
03'59'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
2º Cuarto
03'46'
Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Kendrick Perry
2º Cuarto
03'28'
37 - 20
17
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
2º Cuarto
03'20'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
2º Cuarto
03'04'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
2º Cuarto
02'49'
35 - 20
15
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'49'
35 - 19
16
Olek Balcerowski [Unicaja] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'49'
1ª Falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'41'
35 - 18
17
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
2º Cuarto
02'25'
2ª Falta personal en ataque de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
02'24'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
2º Cuarto
02'15'
El árbitro pita pasos de Usman Garuba [Real Madrid]
2º Cuarto
02'00'
Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
01'43'
32 - 18
14
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
01'24'
30 - 18
12
Triple de Tyler Kalinoski [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
2º Cuarto
01'15'
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kendrick Perry
2º Cuarto
01'14'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Chase Audige
2º Cuarto
01'00'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Perry.
2º Cuarto
00'49'
Augustine Rubit [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
2º Cuarto
00'36'
30 - 15
15
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
2º Cuarto
00'34'
Primera falta personal de James Webb III [Unicaja] sobre Trey Lyles
2º Cuarto
00'23'
28 - 15
13
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Chase Audige
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'58'
28 - 12
16
Triple de Trey Lyles [Real Madrid]
1º Cuarto
09'46'
Chase Audige [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
09'30'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de James Webb III
1º Cuarto
09'30'
25 - 12
13
Alberto Abalde [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
09'30'
2ª Falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Alberto Abalde en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
09'28'
Chase Audige [Unicaja] falla el triple
1º Cuarto
09'13'
1ª Falta personal en ataque de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Tyler Kalinoski
1º Cuarto
09'08'
Augustine Rubit [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
08'40'
24 - 12
12
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] tras un contraataque
1º Cuarto
08'35'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
1º Cuarto
08'26'
22 - 12
10
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
08'11'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el gancho. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
07'53'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'52'
19 - 12
7
Canasta de Alberto Abalde [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
1º Cuarto
07'46'
Emir Sulejmanovic [Unicaja] falla el gancho. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
1º Cuarto
07'29'
17 - 12
5
Usman Garuba [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'29'
Usman Garuba [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'29'
Primera falta personal de Emir Sulejmanovic [Unicaja] sobre Usman Garuba
1º Cuarto
07'12'
Tyler Kalinoski [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
06'56'
16 - 12
4
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'56'
15 - 12
3
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'56'
1ª Falta personal de Tyler Kalinoski [Unicaja] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'39'
14 - 12
2
Triple de James Webb III [Unicaja] con asistencia de Olek Balcerowski
1º Cuarto
06'34'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
1º Cuarto
06'13'
14 - 9
5
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
06'00'
12 - 9
3
Palmeo de Olek Balcerowski [Unicaja]
1º Cuarto
05'57'
Nihad Djedovic [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Olek Balcerowski
1º Cuarto
05'50'
Mario Hezonja [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre James Webb III
1º Cuarto
05'41'
Facundo Campazzo [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
05'23'
12 - 7
5
Canasta de James Webb III [Unicaja]
1º Cuarto
05'21'
Tyler Kalinoski [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para James Webb III
1º Cuarto
05'15'
Cambio. Sale Sergio Llull [Real Madrid] y entra Sergio Llull
1º Cuarto
05'15'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Tyler Kalinoski
1º Cuarto
05'01'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
1º Cuarto
04'43'
Justin Cobbs [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
1º Cuarto
04'20'
12 - 5
7
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'20'
11 - 5
6
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'20'
Kendrick Perry [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
1º Cuarto
04'10'
James Webb III [Unicaja] falla la canasta por un tapón de Gabriel Deck
1º Cuarto
04'04'
10 - 5
5
Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
03'49'
8 - 5
3
Canasta de James Webb III [Unicaja]
1º Cuarto
03'46'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para James Webb III
1º Cuarto
03'28'
8 - 3
5
Mate de Edy Tavares [Real Madrid]
1º Cuarto
03'26'
Rebote ofensivo de Edy Tavares [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
03'09'
El árbitro pita pasos de Chris Duarte [Unicaja]
1º Cuarto
02'57'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Duarte.
1º Cuarto
02'51'
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Jonathan Barreiro
1º Cuarto
02'35'
6 - 3
3
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'35'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
02'35'
1ª Falta personal de Olek Balcerowski [Unicaja] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'25'
Primera falta personal de Kendrick Perry [Unicaja] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
02'15'
Chris Duarte [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
1º Cuarto
02'11'
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Olek Balcerowski
1º Cuarto
01'56'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonathan Barreiro.
1º Cuarto
01'41'
1ª Falta personal en ataque de Chris Duarte [Unicaja] sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
01'40'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Chris Duarte
1º Cuarto
01'22'
5 - 3
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid]
1º Cuarto
01'13'
Primera falta personal de Jonathan Barreiro [Unicaja] sobre Mario Hezonja
1º Cuarto
01'10'
Olek Balcerowski [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
1º Cuarto
01'04'
2 - 3
-1
Bandeja de Sergio Llull [Real Madrid]
1º Cuarto
00'47'
0 - 3
-3
Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de Jonathan Barreiro
1º Cuarto
00'26'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para James Webb III.
1º Cuarto
00'13'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido