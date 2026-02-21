Partido: Valencia Basket - Real Madrid

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'58'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jean Montero
4º Cuarto
09'58'
106 - 108
-2
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'58'
Tercera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
09'57'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
4º Cuarto
09'52'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'51'
106 - 107
-1
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
4º Cuarto
09'45'
Alberto Abalde [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
4º Cuarto
09'44'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'42'
106 - 104
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
09'38'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'36'
106 - 101
5
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'21'
103 - 101
2
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
4º Cuarto
09'05'
103 - 99
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
08'43'
101 - 99
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
08'32'
101 - 96
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'32'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'32'
3ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
08'10'
100 - 96
4
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'10'
100 - 95
5
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'10'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
08'08'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
4º Cuarto
07'44'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
4º Cuarto
07'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
07'29'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
4º Cuarto
07'14'
100 - 94
6
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'14'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
07'14'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'14'
3ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'48'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
06'39'
Rebote en ataque de Gabriel Deck [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional
4º Cuarto
06'39'
3ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'39'
99 - 94
5
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Matt Costello
4º Cuarto
06'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
06'19'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
4º Cuarto
06'04'
99 - 92
7
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
05'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
05'42'
Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Mario Hezonja
4º Cuarto
05'30'
99 - 89
10
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'30'
98 - 89
9
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
05'30'
1ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
05'23'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
05'01'
97 - 89
8
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'01'
97 - 88
9
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
05'01'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Edy Tavares
4º Cuarto
04'55'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
4º Cuarto
04'48'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
4º Cuarto
04'37'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Theo Maledon en su segundo tiro libre
4º Cuarto
04'37'
97 - 87
10
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'37'
Tercera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Theo Maledon
4º Cuarto
04'25'
97 - 86
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
04'25'
Tiempo muerto
4º Cuarto
04'25'
4ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
04'25'
96 - 86
10
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Facundo Campazzo
4º Cuarto
04'01'
94 - 86
8
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'01'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
04'01'
1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'45'
94 - 85
9
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
4º Cuarto
03'37'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
4º Cuarto
03'37'
92 - 85
7
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'37'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
03'34'
Matt Costello [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
03'27'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
4º Cuarto
03'18'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'09'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
02'43'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'42'
92 - 84
8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
02'26'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
4º Cuarto
02'04'
89 - 84
5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
02'04'
3ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
02'04'
88 - 84
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Usman Garuba
4º Cuarto
01'39'
86 - 84
2
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
01'36'
Rebote de Andrés Feliz [Real Madrid] tras haber fallado su segundo tiro libre
4º Cuarto
01'36'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
01'36'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'28'
Tercera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
01'17'
86 - 82
4
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'03'
84 - 82
2
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
00'45'
84 - 80
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
4º Cuarto
00'33'
82 - 80
2
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
00'11'
82 - 77
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'11'
1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'11'
81 - 77
4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Alberto Abalde
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'56'
79 - 77
2
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
09'34'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
3º Cuarto
09'34'
76 - 77
-1
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'34'
4ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Trey Lyles en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
09'33'
Rebote en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] tras el fallo de Andrés Feliz en su segundo tiro libre
3º Cuarto
09'33'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'33'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'13'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bomba, pero Braxton Key realiza un palmeo y consigue anotar.
3º Cuarto
08'55'
Tiempo de posesión agotado
3º Cuarto
08'29'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
3º Cuarto
08'18'
74 - 76
-2
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
08'03'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Braxton Key
3º Cuarto
07'53'
74 - 74
0
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
07'38'
74 - 72
2
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'18'
72 - 72
0
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'18'
72 - 71
1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'18'
3ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'02'
72 - 70
2
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
06'55'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
06'40'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Theo Maledon
3º Cuarto
06'23'
70 - 70
0
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
3º Cuarto
06'08'
67 - 70
-3
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
05'54'
67 - 68
-1
Gancho de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'44'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'43'
65 - 68
-3
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
3º Cuarto
05'32'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
05'10'
65 - 66
-1
Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
3º Cuarto
04'47'
65 - 63
2
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'47'
64 - 63
1
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'47'
Tercera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
04'40'
Tercera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero
3º Cuarto
04'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
3º Cuarto
04'28'
Rebote ofensivo de Mario Hezonja [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
04'27'
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
04'25'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple
3º Cuarto
04'04'
63 - 63
0
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'53'
60 - 63
-3
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
03'53'
3ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
03'53'
60 - 62
-2
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Jaime Pradilla
3º Cuarto
03'41'
60 - 60
0
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
03'29'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
03'21'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
3º Cuarto
03'00'
58 - 60
-2
Alley-Hoop de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
02'46'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
02'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'18'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
02'11'
Tercera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
01'57'
58 - 58
0
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
01'41'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'38'
Edy Tavares [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Brancou Badio
3º Cuarto
01'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
01'27'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
01'15'
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'05'
58 - 55
3
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'42'
56 - 55
1
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
00'30'
56 - 53
3
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'30'
55 - 53
2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'30'
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'27'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
3º Cuarto
00'16'
54 - 53
1
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'55'
54 - 50
4
Bomba de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
09'31'
54 - 48
6
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'19'
52 - 48
4
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 47
5
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 46
6
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
Técnica del entrenador [Real Madrid]
2º Cuarto
09'19'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
09'17'
51 - 46
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
09'17'
1ª falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
09'17'
50 - 46
4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Mario Hezonja
2º Cuarto
09'06'
48 - 46
2
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
08'55'
48 - 44
4
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'55'
48 - 43
5
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'55'
1ª Falta personal intencionada de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Edy Tavares
2º Cuarto
08'52'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
08'40'
Sergio Llull [Real Madrid] corta el pase a Jaime Pradilla
2º Cuarto
08'27'
48 - 42
6
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
08'05'
48 - 40
8
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'05'
47 - 40
7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'05'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'01'
46 - 40
6
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
07'51'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Kameron Taylor
2º Cuarto
07'48'
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Mario Hezonja
2º Cuarto
07'40'
46 - 38
8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
07'31'
43 - 38
5
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
07'26'
Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Brancou Badio
2º Cuarto
07'13'
43 - 37
6
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
07'02'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'02'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
2º Cuarto
07'00'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'37'
43 - 34
9
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
06'21'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
06'05'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Alberto Abalde en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
06'04'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple
2º Cuarto
05'58'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
05'47'
40 - 34
6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'47'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'47'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'38'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
05'29'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
05'10'
39 - 34
5
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'10'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'10'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'02'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
04'54'
38 - 34
4
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'33'
38 - 32
6
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'21'
2ª Falta personal en ataque de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Braxton Key
2º Cuarto
04'15'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
04'06'
36 - 32
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 31
5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 30
6
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
2ª Falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
2º Cuarto
04'01'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
03'55'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
03'34'
36 - 29
7
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
03'04'
36 - 27
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'54'
34 - 27
7
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
2º Cuarto
02'45'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'43'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Matt Costello
2º Cuarto
02'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'21'
34 - 25
9
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
2º Cuarto
02'12'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'01'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
2º Cuarto
01'54'
34 - 22
12
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
01'43'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
2º Cuarto
01'13'
34 - 19
15
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
01'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
00'55'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Usman Garuba
2º Cuarto
00'47'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
00'32'
Usman Garuba [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
00'16'
Trey Lyles [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
2º Cuarto
00'09'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'57'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'40'
1ª Falta personal en ataque de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
09'35'
Nate Reuvers [Valencia Basket] corta el pase a Andrés Feliz
1º Cuarto
09'21'
34 - 16
18
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kameron Taylor
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'11'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
09'01'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'52'
Rebote en ataque de Brancou Badio [Valencia Basket] tras el fallo de Braxton Key en su segundo tiro libre
1º Cuarto
08'52'
31 - 16
15
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'52'
1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'35'
30 - 16
14
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'22'
30 - 13
17
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'12'
28 - 13
15
Gancho de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
08'08'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el mate. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
07'58'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz
1º Cuarto
07'45'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
07'39'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
07'25'
28 - 11
17
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
07'15'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
07'08'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
06'54'
El árbitro pita pasos de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'45'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Josep Puerto
1º Cuarto
06'43'
Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
06'17'
25 - 11
14
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'57'
22 - 11
11
Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
05'34'
22 - 9
13
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'34'
21 - 9
12
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'34'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'26'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Neal Sako
1º Cuarto
05'11'
20 - 9
11
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
05'07'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'45'
18 - 9
9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'45'
17 - 9
8
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'45'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'45'
2ª Falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'40'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Sergio Llull
1º Cuarto
04'27'
16 - 9
7
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'16'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero
1º Cuarto
04'14'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'08'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
03'52'
13 - 9
4
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
03'38'
11 - 9
2
Gancho de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
03'14'
11 - 7
4
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
03'04'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'49'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple, pero Kameron Taylor realiza un palmeo y consigue anotar.
1º Cuarto
02'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
02'33'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'25'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
1º Cuarto
02'20'
6 - 7
-1
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'20'
6 - 6
0
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'20'
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'57'
6 - 5
1
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
01'50'
Edy Tavares [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
01'37'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
01'30'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'18'
3 - 5
-2
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
00'55'
3 - 3
0
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Llull [Real Madrid]
1º Cuarto
00'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
00'15'
0 - 3
-3
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido