Partido: Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket

106
108

Real Madrid

Estadio: Roig Arena
Finalizado
Sábado,21.02.2026
%Acierto
T2
T3
TL
22/27
21/33
14/34
 
Parciales
1
2
3
4
34
20
25
27
16
34
27
31
 
%Acierto
T2
T3
TL
22/35
22/30
14/36

Jugadores Del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
10
2+1
1
Kameron Taylor
20
2+1
0
Nate Reuvers
13
2+3
0
Darius Thompson
2
0+0
5
Jaime Pradilla
3
2+0
0
Jean Montero
26
3+1
2
Braxton Key
8
3+1
2
Josep Puerto
7
2+0
0
Sergio de Larrea
10
1+1
3
Matt Costello
5
2+1
0
Neal Sako
2
1+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
 
Real Madrid
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mario Hezonja
25
2+2
3
Gabriel Deck
13
2+1
0
Edy Tavares
13
4+4
0
Facundo Campazzo
17
2+0
2
Sergio Llull
5
0+0
2
Theo Maledon
12
1+1
5
Andrés Feliz
11
0+1
4
Alberto Abalde
0
1+0
2
Usman Garuba
8
4+4
2
Trey Lyles
4
2+0
0
David Kramer
0
0+0
0
Alex Len
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Real Madrid

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'58'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jean Montero
4º Cuarto
09'58'
106 - 108
-2
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'58'
Tercera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
09'57'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
4º Cuarto
09'52'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'51'
106 - 107
-1
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
4º Cuarto
09'45'
Alberto Abalde [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
4º Cuarto
09'44'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'42'
106 - 104
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
4º Cuarto
09'38'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'36'
106 - 101
5
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'21'
103 - 101
2
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
4º Cuarto
09'05'
103 - 99
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
08'43'
101 - 99
2
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
08'32'
101 - 96
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'32'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'32'
3ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
08'10'
100 - 96
4
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'10'
100 - 95
5
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'10'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
08'08'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple
4º Cuarto
07'44'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
4º Cuarto
07'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
07'29'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
4º Cuarto
07'14'
100 - 94
6
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'14'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
07'14'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'14'
3ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'48'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
06'39'
Rebote en ataque de Gabriel Deck [Real Madrid] tras el fallo de Edy Tavares en su tiro adicional
4º Cuarto
06'39'
3ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Edy Tavares cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'39'
99 - 94
5
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Matt Costello
4º Cuarto
06'35'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
4º Cuarto
06'19'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
4º Cuarto
06'04'
99 - 92
7
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4º Cuarto
05'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
05'42'
Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Mario Hezonja
4º Cuarto
05'30'
99 - 89
10
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'30'
98 - 89
9
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
05'30'
1ª Falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
05'23'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
05'01'
97 - 89
8
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'01'
97 - 88
9
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
05'01'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Edy Tavares
4º Cuarto
04'55'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
4º Cuarto
04'48'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
4º Cuarto
04'37'
Rebote en ataque de Mario Hezonja [Real Madrid] tras el fallo de Theo Maledon en su segundo tiro libre
4º Cuarto
04'37'
97 - 87
10
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'37'
Tercera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Theo Maledon
4º Cuarto
04'25'
97 - 86
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
04'25'
Tiempo muerto
4º Cuarto
04'25'
4ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
04'25'
96 - 86
10
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Facundo Campazzo
4º Cuarto
04'01'
94 - 86
8
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'01'
Edy Tavares [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
04'01'
1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'45'
94 - 85
9
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
4º Cuarto
03'37'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
4º Cuarto
03'37'
92 - 85
7
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'37'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
03'34'
Matt Costello [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
03'27'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
4º Cuarto
03'18'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'09'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
02'43'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'42'
92 - 84
8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
02'26'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
4º Cuarto
02'04'
89 - 84
5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
02'04'
3ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
02'04'
88 - 84
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Usman Garuba
4º Cuarto
01'39'
86 - 84
2
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
01'36'
Rebote de Andrés Feliz [Real Madrid] tras haber fallado su segundo tiro libre
4º Cuarto
01'36'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
01'36'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'28'
Tercera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
4º Cuarto
01'17'
86 - 82
4
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'03'
84 - 82
2
Bandeja de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4º Cuarto
00'45'
84 - 80
4
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
4º Cuarto
00'33'
82 - 80
2
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid]
4º Cuarto
00'11'
82 - 77
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'11'
1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'11'
81 - 77
4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Alberto Abalde
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'56'
79 - 77
2
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
09'34'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
3º Cuarto
09'34'
76 - 77
-1
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'34'
4ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Trey Lyles en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
09'33'
Rebote en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] tras el fallo de Andrés Feliz en su segundo tiro libre
3º Cuarto
09'33'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'33'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'13'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la bomba, pero Braxton Key realiza un palmeo y consigue anotar.
3º Cuarto
08'55'
Tiempo de posesión agotado
3º Cuarto
08'29'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.
3º Cuarto
08'18'
74 - 76
-2
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
3º Cuarto
08'03'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Braxton Key
3º Cuarto
07'53'
74 - 74
0
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
07'38'
74 - 72
2
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'18'
72 - 72
0
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'18'
72 - 71
1
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'18'
3ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'02'
72 - 70
2
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
06'55'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
06'40'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Theo Maledon
3º Cuarto
06'23'
70 - 70
0
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
3º Cuarto
06'08'
67 - 70
-3
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
3º Cuarto
05'54'
67 - 68
-1
Gancho de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'44'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'43'
65 - 68
-3
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
3º Cuarto
05'32'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
3º Cuarto
05'10'
65 - 66
-1
Triple de Theo Maledon [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
3º Cuarto
04'47'
65 - 63
2
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'47'
64 - 63
1
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'47'
Tercera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
04'40'
Tercera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero
3º Cuarto
04'34'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
3º Cuarto
04'28'
Rebote ofensivo de Mario Hezonja [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
04'27'
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Edy Tavares en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
04'25'
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple
3º Cuarto
04'04'
63 - 63
0
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'53'
60 - 63
-3
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
03'53'
3ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
03'53'
60 - 62
-2
Bandeja de Gabriel Deck [Real Madrid] y tiro libre adicional por la falta de Jaime Pradilla
3º Cuarto
03'41'
60 - 60
0
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
03'29'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
03'21'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
3º Cuarto
03'00'
58 - 60
-2
Alley-Hoop de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
3º Cuarto
02'46'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
02'38'
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'18'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
3º Cuarto
02'11'
Tercera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
01'57'
58 - 58
0
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
3º Cuarto
01'41'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
3º Cuarto
01'38'
Edy Tavares [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Brancou Badio
3º Cuarto
01'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
01'27'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
01'15'
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Facundo Campazzo
3º Cuarto
01'05'
58 - 55
3
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'42'
56 - 55
1
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
3º Cuarto
00'30'
56 - 53
3
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'30'
55 - 53
2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'30'
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'27'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
3º Cuarto
00'16'
54 - 53
1
Triple de Sergio Llull [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'55'
54 - 50
4
Bomba de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
09'31'
54 - 48
6
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'19'
52 - 48
4
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 47
5
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
52 - 46
6
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'19'
Técnica del entrenador [Real Madrid]
2º Cuarto
09'19'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Theo Maledon
2º Cuarto
09'17'
51 - 46
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
09'17'
1ª falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
09'17'
50 - 46
4
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Mario Hezonja
2º Cuarto
09'06'
48 - 46
2
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
08'55'
48 - 44
4
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'55'
48 - 43
5
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'55'
1ª Falta personal intencionada de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Edy Tavares
2º Cuarto
08'52'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
08'40'
Sergio Llull [Real Madrid] corta el pase a Jaime Pradilla
2º Cuarto
08'27'
48 - 42
6
Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]
2º Cuarto
08'05'
48 - 40
8
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'05'
47 - 40
7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'05'
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'01'
46 - 40
6
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] tras un contraataque
2º Cuarto
07'51'
Theo Maledon [Real Madrid] corta el pase a Kameron Taylor
2º Cuarto
07'48'
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Mario Hezonja
2º Cuarto
07'40'
46 - 38
8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
07'31'
43 - 38
5
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'31'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
2º Cuarto
07'26'
Theo Maledon [Real Madrid] roba el balón a Brancou Badio
2º Cuarto
07'13'
43 - 37
6
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
2º Cuarto
07'02'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'02'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Edy Tavares
2º Cuarto
07'00'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
06'37'
43 - 34
9
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
06'21'
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
06'05'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Alberto Abalde en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
06'04'
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple
2º Cuarto
05'58'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares
2º Cuarto
05'47'
40 - 34
6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'47'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'47'
2ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'38'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
05'29'
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
05'10'
39 - 34
5
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'10'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'10'
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
05'02'
Theo Maledon [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
04'54'
38 - 34
4
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
2º Cuarto
04'33'
38 - 32
6
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'21'
2ª Falta personal en ataque de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Braxton Key
2º Cuarto
04'15'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
2º Cuarto
04'06'
36 - 32
4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 31
5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'06'
36 - 30
6
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'06'
2ª Falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.
2º Cuarto
04'01'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
03'55'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
2º Cuarto
03'34'
36 - 29
7
Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
03'04'
36 - 27
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'54'
34 - 27
7
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
2º Cuarto
02'45'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'43'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Matt Costello
2º Cuarto
02'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'21'
34 - 25
9
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Usman Garuba
2º Cuarto
02'12'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
2º Cuarto
02'01'
Andrés Feliz [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
2º Cuarto
01'54'
34 - 22
12
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Alberto Abalde
2º Cuarto
01'43'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
2º Cuarto
01'13'
34 - 19
15
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
2º Cuarto
01'06'
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
2º Cuarto
00'55'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Usman Garuba
2º Cuarto
00'47'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
2º Cuarto
00'32'
Usman Garuba [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
00'16'
Trey Lyles [Real Madrid] corta el pase a Jean Montero
2º Cuarto
00'09'
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jean Montero
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'57'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
1º Cuarto
09'40'
1ª Falta personal en ataque de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
09'35'
Nate Reuvers [Valencia Basket] corta el pase a Andrés Feliz
1º Cuarto
09'21'
34 - 16
18
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kameron Taylor
1º Cuarto
09'11'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'11'
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Trey Lyles
1º Cuarto
09'01'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
08'52'
Rebote en ataque de Brancou Badio [Valencia Basket] tras el fallo de Braxton Key en su segundo tiro libre
1º Cuarto
08'52'
31 - 16
15
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'52'
1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
08'35'
30 - 16
14
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
1º Cuarto
08'22'
30 - 13
17
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'12'
28 - 13
15
Gancho de Usman Garuba [Real Madrid]
1º Cuarto
08'08'
Trey Lyles [Real Madrid] falla el mate. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
07'58'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz
1º Cuarto
07'45'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba.
1º Cuarto
07'39'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
07'25'
28 - 11
17
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
07'15'
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
07'08'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
1º Cuarto
06'54'
El árbitro pita pasos de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'45'
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Josep Puerto
1º Cuarto
06'43'
Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon
1º Cuarto
06'17'
25 - 11
14
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'57'
22 - 11
11
Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid]
1º Cuarto
05'34'
22 - 9
13
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'34'
21 - 9
12
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'34'
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'26'
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Neal Sako
1º Cuarto
05'11'
20 - 9
11
Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
05'07'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Facundo Campazzo
1º Cuarto
04'45'
18 - 9
9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'45'
17 - 9
8
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'45'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'45'
2ª Falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'40'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Sergio Llull
1º Cuarto
04'27'
16 - 9
7
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'16'
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero
1º Cuarto
04'14'
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'08'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck
1º Cuarto
03'52'
13 - 9
4
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
03'38'
11 - 9
2
Gancho de Gabriel Deck [Real Madrid]
1º Cuarto
03'14'
11 - 7
4
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
03'04'
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'49'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple, pero Kameron Taylor realiza un palmeo y consigue anotar.
1º Cuarto
02'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
02'33'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo
1º Cuarto
02'25'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
1º Cuarto
02'20'
6 - 7
-1
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'20'
6 - 6
0
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'20'
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'57'
6 - 5
1
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
01'50'
Edy Tavares [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
01'37'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo
1º Cuarto
01'30'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
1º Cuarto
01'18'
3 - 5
-2
Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid]
1º Cuarto
00'55'
3 - 3
0
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'42'
El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Llull [Real Madrid]
1º Cuarto
00'38'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
1º Cuarto
00'15'
0 - 3
-3
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
14:55
10
0/3
3/7
1/2
4
2
2+1
1
1
2
1
4
Kameron Taylor
13:72
20
5/5
2/4
4/5
1
4
2+1
0
2
0
0
21
Nate Reuvers
12:41
13
0/0
3/5
4/4
3
2
2+3
0
1
1
0
15
Darius Thompson
10:69
2
1/3
0/3
0/0
3
0
0+0
5
0
1
0
0
Jaime Pradilla
9:75
3
0/2
1/3
0/0
4
1
2+0
0
1
0
0
-3
Jean Montero
14:84
26
6/11
3/4
5/6
3
7
3+1
2
2
1
1
27
Braxton Key
14:09
8
2/2
0/1
4/6
3
4
3+1
2
1
1
0
12
Josep Puerto
10:28
7
2/2
1/3
0/0
1
1
2+0
0
0
1
0
8
Sergio de Larrea
8:08
10
3/3
0/1
4/4
4
3
1+1
3
1
1
0
13
Matt Costello
6:79
5
1/2
1/3
0/0
3
0
2+1
0
2
0
0
0
Neal Sako
4:80
2
1/1
0/0
0/0
2
0
1+0
0
0
0
0
2
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
106
21/33
14/34
22/27
31
24
20
13
11
8
2
 
Real Madrid
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Mario Hezonja
16:40
25
2/3
7/15
0/0
2
1
2+2
3
2
1
0
21
Gabriel Deck
15:60
13
3/4
1/4
4/5
1
4
2+1
0
0
0
0
14
Edy Tavares
13:82
13
3/3
0/0
7/9
3
7
4+4
0
1
1
0
24
Facundo Campazzo
13:73
17
3/3
2/4
5/7
4
8
2+0
2
3
0
0
18
Sergio Llull
7:05
5
1/2
1/1
0/0
3
0
0+0
2
2
2
0
3
Theo Maledon
13:43
12
2/4
1/4
5/6
3
4
1+1
5
2
2
1
13
Andrés Feliz
10:12
11
4/4
1/4
0/4
3
3
0+1
4
1
0
0
8
Alberto Abalde
10:04
0
0/1
0/1
0/0
1
1
1+0
2
0
0
0
1
Usman Garuba
10:01
8
4/4
0/1
0/0
3
1
4+4
2
0
0
0
15
Trey Lyles
9:79
4
0/2
1/1
1/4
1
2
2+0
0
0
1
0
4
David Kramer
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Len
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
108
22/30
14/36
22/35
24
31
18
20
11
7
1
 

Ranking Del Valencia Basket - Real Madrid

Puntos
Jean Montero
Valencia Basket
26
Mario Hezonja
Real Madrid
25
Kameron Taylor
Valencia Basket
20
Facundo Campazzo
Real Madrid
17
Nate Reuvers
Valencia Basket
13
Edy Tavares
Real Madrid
13
Gabriel Deck
Real Madrid
13
 
Valoración
Jean Montero
Valencia Basket
27
Edy Tavares
Real Madrid
24
Mario Hezonja
Real Madrid
21
Kameron Taylor
Valencia Basket
21
Facundo Campazzo
Real Madrid
18
Nate Reuvers
Valencia Basket
15
Usman Garuba
Real Madrid
15
Rebotes Defensivos
Edy Tavares
Real Madrid
4
Usman Garuba
Real Madrid
4
Nate Reuvers
Valencia Basket
3
Mario Hezonja
Real Madrid
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Andrés Feliz
Real Madrid
1
Theo Maledon
Real Madrid
1
 
Rebotes Ofensivos
Usman Garuba
Real Madrid
4
Edy Tavares
Real Madrid
4
Jean Montero
Valencia Basket
3
Braxton Key
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
2
Trey Lyles
Real Madrid
2
Faltas cometidas
Brancou Badio
Valencia Basket
4
Jaime Pradilla
Valencia Basket
4
Sergio de Larrea
Valencia Basket
4
Facundo Campazzo
Real Madrid
4
Edy Tavares
Real Madrid
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
3
Darius Thompson
Valencia Basket
3
 
Asistencias
Darius Thompson
Valencia Basket
5
Theo Maledon
Real Madrid
5
Andrés Feliz
Real Madrid
4
Mario Hezonja
Real Madrid
3
Sergio de Larrea
Valencia Basket
3
Facundo Campazzo
Real Madrid
2
Usman Garuba
Real Madrid
2

Evolución Del Valencia Basket - Real Madrid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Real Madrid

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Real Madrid
T2
T3
TL
21/33
14/34
22/27
 
T2
T3
TL
22/30
14/36
22/35