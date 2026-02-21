Partido: Valencia Basket - Real Madrid

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 0 - 3 Gabriel Deck Real Madrid " Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 3 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Edy Tavares. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 3 Sergio Llull Real Madrid " El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Llull [Real Madrid] cuarto 1 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 3 - 3 Kameron Taylor Valencia Basket " Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 3 - 5 Facundo Campazzo Real Madrid " Canasta de Facundo Campazzo [Real Madrid] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 5 Nate Reuvers Valencia Basket " Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 5 Edy Tavares Real Madrid " Edy Tavares [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 6 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " 1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 6 - 6 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 6 - 7 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 7 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 7 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 7 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 8 - 7 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple, pero Kameron Taylor realiza un palmeo y consigue anotar. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 8 - 7 Facundo Campazzo Real Madrid " Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 11 - 7 Nate Reuvers Valencia Basket " Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 11 - 9 Gabriel Deck Real Madrid " Gancho de Gabriel Deck [Real Madrid] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 13 - 9 Kameron Taylor Valencia Basket " Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 13 - 9 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 13 - 9 Mario Hezonja Real Madrid " Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 13 - 9 Sergio Llull Real Madrid " Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 16 - 9 Jean Montero Valencia Basket " Triple de Jean Montero [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 16 - 9 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Sergio Llull cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 16 - 9 Sergio Llull Real Madrid " 2ª Falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 16 - 9 Real Madrid " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 17 - 9 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 18 - 9 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 18 - 9 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] roba el balón a Facundo Campazzo cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 20 - 9 Sergio de Larrea Valencia Basket " Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 20 - 9 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Neal Sako cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 20 - 9 Trey Lyles Real Madrid " 1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 21 - 9 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 22 - 9 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 22 - 11 Andrés Feliz Real Madrid " Bomba de Andrés Feliz [Real Madrid] cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 25 - 11 Josep Puerto Valencia Basket " Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 25 - 11 Josep Puerto Valencia Basket " Josep Puerto [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 25 - 11 Theo Maledon Real Madrid " Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Josep Puerto cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 25 - 11 Sergio de Larrea Valencia Basket " El árbitro pita pasos de Sergio de Larrea [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 25 - 11 Theo Maledon Real Madrid " Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Usman Garuba cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 25 - 11 Andrés Feliz Real Madrid " Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 28 - 11 Brancou Badio Valencia Basket " Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 11 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Theo Maledon cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 11 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Usman Garuba. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 28 - 11 Sergio de Larrea Valencia Basket " Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Andrés Feliz cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 28 - 11 Trey Lyles Real Madrid " Trey Lyles [Real Madrid] falla el mate. El rebote ofensivo es para Usman Garuba cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 28 - 13 Usman Garuba Real Madrid " Gancho de Usman Garuba [Real Madrid] cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 30 - 13 Jean Montero Valencia Basket " Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos 3 Resultado 30 - 16 Trey Lyles Real Madrid " Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 30 - 16 Andrés Feliz Real Madrid " 1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 31 - 16 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre