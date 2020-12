Partido: Valencia Basket - Zenit San Petersburgo

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Guillem Vives Valencia Basket " Bandeja de Guillem Vives [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Primera falta personal de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] sobre Arturas Gudaitis cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 K.C. Rivers Zenit San Petersburgo " K.C. Rivers [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Klemen Prepelic. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Mate de Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Kevin Pangos cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 4 - 2 Klemen Prepelic Valencia Basket " Canasta de Klemen Prepelic [Valencia Basket] con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 4 - 4 Austin Hollins Zenit San Petersburgo " Canasta de Austin Hollins [Zenit San Petersburgo] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 4 Klemen Prepelic Valencia Basket " Klemen Prepelic [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Pangos. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 4 - 7 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Triple de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] con asistencia de K.C. Rivers cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 7 K.C. Rivers Zenit San Petersburgo " K.C. Rivers [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Nikola Kalinic cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 7 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 7 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Primera falta personal de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] sobre Nikola Kalinic cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 7 Klemen Prepelic Valencia Basket " Klemen Prepelic [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 4 - 7 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Rebote ofensivo de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] fallar un lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 6 - 7 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Palmeo de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 6 - 10 Austin Hollins Zenit San Petersburgo " Triple de Austin Hollins [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Arturas Gudaitis cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 10 Austin Hollins Zenit San Petersburgo " Austin Hollins [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Guillem Vives cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 6 - 12 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Canasta de Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] tras un contraataque, con asistencia de Kevin Pangos cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 6 - 12 Nikola Kalinic Valencia Basket " Rebote ofensivo de Nikola Kalinic [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 8 - 12 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] con asistencia de Nikola Kalinic cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 8 - 12 Austin Hollins Zenit San Petersburgo " Austin Hollins [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Bojan Dubljevic cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Guillem Vives Valencia Basket " Primera falta personal de Guillem Vives [Valencia Basket] sobre K.C. Rivers cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Valencia Basket " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Austin Hollins Zenit San Petersburgo " Austin Hollins [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Derrick Williams. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 12 Guillem Vives Valencia Basket " Pie de Guillem Vives [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 8 - 14 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Canasta de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Kevin Pangos cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 8 - 14 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Primera falta personal de Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] sobre Mike Tobey cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 8 - 14 Klemen Prepelic Valencia Basket " Klemen Prepelic [Valencia Basket] falla el triple por un tapón de Austin Hollins. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 8 - 14 Nikola Kalinic Valencia Basket " Nikola Kalinic [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Arturas Gudaitis. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 8 - 14 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Will Thomas [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Klemen Prepelic. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 8 - 14 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Austin Hollins. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 8 - 14 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Will Thomas [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 8 - 14 Derrick Williams Valencia Basket " Derrick Williams [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 10 - 14 Mike Tobey Valencia Basket " Gancho de Mike Tobey [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 10 - 14 Kevin Pangos Zenit San Petersburgo " El balón sale fuera tras un mal pase de Kevin Pangos [Zenit San Petersburgo] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 10 - 14 Mike Tobey Valencia Basket " Rebote ofensivo de Mike Tobey [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 10 - 14 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey [Valencia Basket] falla el palmeo. El rebote defensivo es para K.C. Rivers. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 10 - 16 Alex Poythress Zenit San Petersburgo " Canasta de Alex Poythress [Zenit San Petersburgo] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 10 - 16 Nikola Kalinic Valencia Basket " 1ª Falta personal en ataque de Nikola Kalinic [Valencia Basket] sobre K.C. Rivers cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 10 - 16 Sam Van Rossom Valencia Basket " Primera falta personal de Sam Van Rossom [Valencia Basket] sobre Billy Baron cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 10 - 16 K.C. Rivers Zenit San Petersburgo " K.C. Rivers [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 10 - 16 Mateusz Ponitka Zenit San Petersburgo " Primera falta personal de Mateusz Ponitka [Zenit San Petersburgo] sobre Sam Van Rossom cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 12 - 16 Martin Hermannsson Valencia Basket " Bandeja de Martin Hermannsson [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 12 - 16 Billy Baron Zenit San Petersburgo " Billy Baron [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 12 - 16 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple lejano. cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 12 - 16 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 12 - 16 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 12 - 16 Martin Hermannsson Valencia Basket " Primera falta personal de Martin Hermannsson [Valencia Basket] sobre Mateusz Ponitka cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 12 - 16 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio [Valencia Basket] roba el balón a Mateusz Ponitka cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 12 - 16 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 12 - 16 Alex Poythress Zenit San Petersburgo " 1ª Falta personal de Alex Poythress [Zenit San Petersburgo] sobre Mike Tobey en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 2 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 13 - 16 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 14 - 16 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 14 - 16 Billy Baron Zenit San Petersburgo " Billy Baron [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 14 - 16 Martin Hermannsson Valencia Basket " Martin Hermannsson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alex Poythress. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 14 - 16 Martin Hermannsson Valencia Basket " Martin Hermannsson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Mateusz Ponitka cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 14 - 18 Alex Poythress Zenit San Petersburgo " Canasta de Alex Poythress [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Mateusz Ponitka cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 16 - 18 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 16 - 18 Alex Poythress Zenit San Petersburgo " Alex Poythress [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 18 - 18 Sam Van Rossom Valencia Basket " Canasta de Sam Van Rossom [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Martin Hermannsson cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 18 - 20 Alex Poythress Zenit San Petersburgo " Mate de Alex Poythress [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Mateusz Ponitka cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 18 - 20 Vladislav Trushkin Zenit San Petersburgo " Primera falta personal de Vladislav Trushkin [Zenit San Petersburgo] sobre Fernando San Emeterio cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 18 - 20 Vitaly Fridzon Zenit San Petersburgo " Primera falta personal de Vitaly Fridzon [Zenit San Petersburgo] sobre Fernando San Emeterio cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 20 - 20 Sam Van Rossom Valencia Basket " Bandeja de Sam Van Rossom [Valencia Basket] con asistencia de Fernando San Emeterio y tiro libre adicional por la falta de Billy Baron cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 20 - 20 Billy Baron Zenit San Petersburgo " 1ª falta personal de Billy Baron [Zenit San Petersburgo] sobre Sam Van Rossom cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 21 - 20 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 21 - 20 K.C. Rivers Zenit San Petersburgo " K.C. Rivers [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic. cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 21 - 20 Mateusz Ponitka Zenit San Petersburgo " Mateusz Ponitka [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Sam Van Rossom cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 21 - 22 Mateusz Ponitka Zenit San Petersburgo " Mate de Mateusz Ponitka [Zenit San Petersburgo] tras un contraataque cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 23 - 22 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] con asistencia de Nikola Kalinic cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 23 - 24 Andrey Zubkov Zenit San Petersburgo " Gancho de Andrey Zubkov [Zenit San Petersburgo] cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 25 - 24 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] con asistencia de Nikola Kalinic cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 25 - 24 Andrey Zubkov Zenit San Petersburgo " Andrey Zubkov [Zenit San Petersburgo] falla la canasta cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 25 - 24 Andrey Zubkov Zenit San Petersburgo " 1ª Falta personal de Andrey Zubkov [Zenit San Petersburgo] sobre Martin Hermannsson cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 25 - 24 Zenit San Petersburgo " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 26 - 24 Martin Hermannsson Valencia Basket " Martin Hermannsson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 27 - 24 Martin Hermannsson Valencia Basket " Martin Hermannsson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 27 - 26 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " Mate de Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Kevin Pangos cuarto 2 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 30 - 26 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 30 - 26 Kevin Pangos Zenit San Petersburgo " Kevin Pangos [Zenit San Petersburgo] falla el triple cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 30 - 26 Arturas Gudaitis Zenit San Petersburgo " 2ª Falta personal de Arturas Gudaitis [Zenit San Petersburgo] sobre Bojan Dubljevic en la lucha por un rebote ofensivo. cuarto 2 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 31 - 26 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 31 - 26 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Arturas Gudaitis cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 31 - 26 Vitaly Fridzon Zenit San Petersburgo " Vitaly Fridzon [Zenit San Petersburgo] falla el triple cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 31 - 26 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio [Valencia Basket] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 31 - 26 Andrey Zubkov Zenit San Petersburgo " Andrey Zubkov [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 31 - 26 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para K.C. Rivers. cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 31 - 26 Vitaly Fridzon Zenit San Petersburgo " Vitaly Fridzon [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic. cuarto 2