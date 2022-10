Partido: Anadolu Efes Istanbul - Valencia Basket

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Will Clyburn Anadolu Efes Istanbul " Will Clyburn [Anadolu Efes Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Klemen Prepelic Valencia Basket " Klemen Prepelic [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Chris Jones Valencia Basket " Chris Jones [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Klemen Prepelic cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 0 - 3 Josep Puerto Valencia Basket " Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 2 - 3 Vasilje Micic Anadolu Efes Istanbul " Bandeja de Vasilje Micic [Anadolu Efes Istanbul] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 3 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilje Micic. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 5 - 3 Amath M´Baye Anadolu Efes Istanbul " Triple de Amath M´Baye [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Will Clyburn cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 3 Tibor Pleiss Anadolu Efes Istanbul " Primera falta personal de Tibor Pleiss [Anadolu Efes Istanbul] sobre Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 3 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 5 - 4 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 7 - 4 Tibor Pleiss Anadolu Efes Istanbul " Alley-Hoop de Tibor Pleiss [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Amath M´Baye cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 9 - 4 Will Clyburn Anadolu Efes Istanbul " Bandeja de Will Clyburn [Anadolu Efes Istanbul] cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 4 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 4 Josep Puerto Valencia Basket " Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Vasilje Micic cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 12 - 4 Will Clyburn Anadolu Efes Istanbul " Triple de Will Clyburn [Anadolu Efes Istanbul] con asistencia de Vasilje Micic cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 12 - 4 Valencia Basket " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 12 - 4 Josep Puerto Valencia Basket " 2ª Falta personal en ataque de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Will Clyburn