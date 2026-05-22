Partido: Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Nicolo Melli Fenerbahce Beko Istanbul " Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Khem Birch Fenerbahce Beko Istanbul " 1ª Falta personal en ataque de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Tarik Biberovic Fenerbahce Beko Istanbul " El balón sale fuera tras un mal pase de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Khem Birch Fenerbahce Beko Istanbul " Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Nikola Milutinov cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 0 - 0 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 0 - 0 Kostas Papanikolaou Olympiacos Piraeus " Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 0 - 0 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " 1ª Falta personal en ataque de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Thomas Walkup Olympiacos Piraeus " Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 0 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 0 Devon Hall Fenerbahce Beko Istanbul " Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 2 - 0 Tarik Biberovic Fenerbahce Beko Istanbul " Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Sasha Vezenkov cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 2 - 0 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 2 - 0 Nikola Milutinov Olympiacos Piraeus " Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 2 - 0 Nicolo Melli Fenerbahce Beko Istanbul " Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 5 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 5 - 0 Devon Hall Fenerbahce Beko Istanbul " Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Walkup. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 8 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 0 Chris Silva Fenerbahce Beko Istanbul " 1ª Falta personal en ataque de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 0 Olympiacos Piraeus " Tiempo de posesión agotado cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 8 - 0 Chris Silva Fenerbahce Beko Istanbul " Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 10 - 0 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 0 Fenerbahce Beko Istanbul " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 0 Chris Silva Fenerbahce Beko Istanbul " Rebote ofensivo de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 0 Wade Baldwin IV Fenerbahce Beko Istanbul " Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 0 Wade Baldwin IV Fenerbahce Beko Istanbul " Primera falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 11 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 12 - 0 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 12 - 2 Khem Birch Fenerbahce Beko Istanbul " Mate de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Nando de Colo cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 12 - 2 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 12 - 5 Nando de Colo Fenerbahce Beko Istanbul " Triple de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Wade Baldwin IV cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 12 - 5 Nando de Colo Fenerbahce Beko Istanbul " Primera falta personal de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 13 - 5 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 5 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Khem Birch cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 13 - 7 Wade Baldwin IV Fenerbahce Beko Istanbul " Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 13 - 7 Wade Baldwin IV Fenerbahce Beko Istanbul " Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyler Dorsey cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 14 - 7 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 15 - 7 Tyler Dorsey Olympiacos Piraeus " Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 7 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Devon Hall cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 7 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 7 Devon Hall Fenerbahce Beko Istanbul " Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 15 - 7 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 15 - 7 Tarik Biberovic Fenerbahce Beko Istanbul " Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 15 - 7 Khem Birch Fenerbahce Beko Istanbul " 2ª Falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Donta Hall en la lucha por un rebote ofensivo. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 15 - 7 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 15 - 7 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nando de Colo cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 15 - 7 Donta Hall Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 15 - 9 Tarik Biberovic Fenerbahce Beko Istanbul " Canasta de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 18 - 9 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 18 - 11 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] y tiro libre adicional por la falta de Donta Hall cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 18 - 11 Donta Hall Olympiacos Piraeus " 2ª falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 18 - 12 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 18 - 12 Sasha Vezenkov Olympiacos Piraeus " Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 18 - 12 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 12 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 18 - 12 Evan Fournier Olympiacos Piraeus " Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Ward cuarto 2 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 20 - 12 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 12 Alec Peters Olympiacos Piraeus " Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 12 Talen Horton-Tucker Fenerbahce Beko Istanbul " Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 20 - 12 Cory Joseph Olympiacos Piraeus " Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 20 - 12 Tyson Ward Olympiacos Piraeus " Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Nicolo Melli