Partido: Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'49'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
09'42'
79 - 61
18
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'20'
76 - 61
15
Triple de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
09'19'
76 - 58
18
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'15'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
08'40'
74 - 58
16
Mate de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
08'35'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Thomas Walkup
4º Cuarto
08'16'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
07'54'
74 - 57
17
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
4º Cuarto
07'38'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Milutinov
4º Cuarto
07'38'
71 - 57
14
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'38'
3ª Falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'28'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
07'10'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Evan Fournier
4º Cuarto
07'10'
71 - 56
15
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'10'
4ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'08'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
4º Cuarto
07'03'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
4º Cuarto
06'34'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
4º Cuarto
06'24'
2ª Falta personal en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
4º Cuarto
06'13'
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
4º Cuarto
06'05'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el tiro libre adicional, Bonzie Colson coge el rebote
4º Cuarto
06'05'
1ª falta personal de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyson Ward cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'05'
71 - 55
16
Bandeja de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Bonzie Colson
4º Cuarto
05'34'
69 - 55
14
Triple de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
05'13'
69 - 52
17
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
05'13'
3ª falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyson Ward cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
05'13'
68 - 52
16
Bandeja de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
04'53'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyson Ward
4º Cuarto
04'46'
66 - 52
14
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'43'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyson Ward.
4º Cuarto
04'38'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Devon Hall
4º Cuarto
04'30'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Tarik Biberovic
4º Cuarto
04'21'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
03'46'
66 - 51
15
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
4º Cuarto
03'42'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
03'27'
63 - 51
12
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
03'19'
61 - 51
10
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'19'
61 - 50
11
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'19'
Tercera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker
4º Cuarto
03'16'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
4º Cuarto
02'58'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
4º Cuarto
02'54'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Wade Baldwin IV
4º Cuarto
02'47'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tarik Biberovic
4º Cuarto
02'27'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'27'
61 - 49
12
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
02'12'
2ª Falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Nikola Milutinov en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
02'12'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
01'52'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
01'34'
58 - 49
9
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
01'34'
57 - 49
8
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
01'34'
1ª Falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Nikola Milutinov cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'23'
Tiempo muerto
4º Cuarto
01'23'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyson Ward
4º Cuarto
01'08'
56 - 49
7
Bandeja de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
01'07'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
4º Cuarto
00'44'
56 - 47
9
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'44'
3ª falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Tarik Biberovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'44'
56 - 46
10
Bandeja de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] y tiro libre adicional por la falta de Cory Joseph
4º Cuarto
00'29'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Devon Hall.
4º Cuarto
00'07'
56 - 44
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
3º Cuarto
09'55'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple
3º Cuarto
09'49'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Wade Baldwin IV
3º Cuarto
09'22'
56 - 41
15
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'58'
54 - 41
13
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
08'44'
54 - 39
15
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
3º Cuarto
08'36'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
08'27'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
3º Cuarto
08'03'
51 - 39
12
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'01'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Evan Fournier
3º Cuarto
07'51'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su cuarta falta personal sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
07'28'
48 - 39
9
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Mikael Jantunen
3º Cuarto
07'15'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
3º Cuarto
07'07'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
3º Cuarto
06'41'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Wade Baldwin IV
3º Cuarto
06'41'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
06'41'
2ª Falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'24'
48 - 36
12
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'56'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'56'
48 - 34
14
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Kostas Papanikolaou
3º Cuarto
05'49'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
3º Cuarto
05'28'
46 - 34
12
Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
05'28'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
3º Cuarto
05'00'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
04'58'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
3º Cuarto
04'50'
44 - 34
10
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
04'50'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tarik Biberovic
3º Cuarto
04'40'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'35'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'25'
Tercera falta personal de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
04'15'
44 - 31
13
Triple de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
3º Cuarto
04'00'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV
3º Cuarto
03'56'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
3º Cuarto
03'42'
44 - 28
16
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'42'
44 - 27
17
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'42'
1ª Falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'36'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Tyler Dorsey
3º Cuarto
03'32'
Rebote ofensivo de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
03'17'
44 - 26
18
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
03'06'
44 - 24
20
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'59'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
3º Cuarto
02'39'
Pie de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'29'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
3º Cuarto
02'13'
El balón sale fuera tras un mal pase de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
01'33'
Tiempo muerto
3º Cuarto
01'33'
42 - 24
18
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'28'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
3º Cuarto
01'06'
40 - 24
16
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'02'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
3º Cuarto
00'43'
38 - 24
14
Mate de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Sasha Vezenkov
3º Cuarto
00'41'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
3º Cuarto
00'34'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Khem Birch
3º Cuarto
00'17'
36 - 24
12
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
2º Cuarto
09'36'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'35'
33 - 24
9
Canasta de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Talen Horton-Tucker
2º Cuarto
09'32'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
2º Cuarto
09'10'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
2º Cuarto
09'02'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
2º Cuarto
08'38'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Sasha Vezenkov
2º Cuarto
08'38'
33 - 22
11
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'38'
Tercera falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Khem Birch
2º Cuarto
08'37'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolo Melli
2º Cuarto
08'20'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
08'20'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja por un tapón de Khem Birch
2º Cuarto
07'45'
33 - 21
12
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'45'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'45'
2ª Falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'33'
33 - 20
13
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'33'
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'33'
1ª Falta personal de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Shaquielle McKissic cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'14'
32 - 20
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
06'53'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'53'
32 - 17
15
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Shaquielle McKissic
2º Cuarto
06'27'
29 - 17
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Nicolo Melli
2º Cuarto
06'09'
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
2º Cuarto
05'57'
29 - 14
15
Mate de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Tarik Biberovic
2º Cuarto
05'52'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
2º Cuarto
05'34'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
2º Cuarto
05'15'
29 - 12
17
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'15'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'15'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'15'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Evan Fournier
2º Cuarto
05'06'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
2º Cuarto
04'53'
Primera falta personal de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] sobre Chris Silva
2º Cuarto
04'38'
28 - 12
16
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
04'24'
Primera falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Evan Fournier
2º Cuarto
04'13'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
2º Cuarto
04'09'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Wade Baldwin IV
2º Cuarto
03'34'
El árbitro pita pasos de Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
03'15'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
02'57'
26 - 12
14
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
02'44'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
02'31'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
02'14'
24 - 12
12
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'14'
23 - 12
11
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'14'
1ª Falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
01'55'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Devon Hall
2º Cuarto
01'48'
Primera falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Bonzie Colson
2º Cuarto
01'28'
22 - 12
10
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward
2º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'11'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja por un tapón de Talen Horton-Tucker
2º Cuarto
01'03'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Nicolo Melli
2º Cuarto
00'53'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
2º Cuarto
00'28'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
00'22'
Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV
2º Cuarto
00'21'
20 - 12
8
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'21'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta
1º Cuarto
09'55'
18 - 12
6
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'55'
2ª falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'55'
18 - 11
7
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] y tiro libre adicional por la falta de Donta Hall
1º Cuarto
09'37'
18 - 9
9
Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
09'22'
15 - 9
6
Canasta de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
09'13'
Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
1º Cuarto
09'03'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nando de Colo
1º Cuarto
09'03'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'03'
2ª Falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Donta Hall en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
09'02'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple
1º Cuarto
08'47'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch.
1º Cuarto
08'24'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Devon Hall
1º Cuarto
07'45'
15 - 7
8
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'45'
14 - 7
7
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'45'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
07'27'
13 - 7
6
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
07'25'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Khem Birch
1º Cuarto
07'25'
13 - 5
8
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'25'
Primera falta personal de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
07'20'
12 - 5
7
Triple de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Wade Baldwin IV
1º Cuarto
07'17'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch.
1º Cuarto
06'49'
12 - 2
10
Mate de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Nando de Colo
1º Cuarto
06'37'
12 - 0
12
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'37'
11 - 0
11
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'37'
Primera falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
06'27'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
06'21'
Rebote ofensivo de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
05'59'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'54'
10 - 0
10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
1º Cuarto
05'45'
Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
05'22'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
05'04'
1ª Falta personal en ataque de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
04'43'
8 - 0
8
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'41'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
04'16'
5 - 0
5
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'01'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
03'55'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
1º Cuarto
03'26'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
03'05'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Sasha Vezenkov
1º Cuarto
02'57'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
02'43'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
02'30'
2 - 0
2
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'15'
1ª Falta personal en ataque de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
02'11'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
1º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
01'39'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Nikola Milutinov
1º Cuarto
01'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
01'08'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
00'52'
1ª Falta personal en ataque de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
00'41'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
1º Cuarto
00'22'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido