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Superdeporte

Partido: Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

Olympiacos Piraeus

79
61

Fenerbahce Istanbul

Estadio: Peace Friendship Stadium
Finalizado
Viernes,22.05.2026
%Acierto
T2
T3
TL
12/20
17/33
11/25
 
Parciales
1
2
3
4
18
15
23
23
12
12
17
20
 
%Acierto
T2
T3
TL
11/15
12/24
9/38

Jugadores Del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

Olympiacos Piraeus
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Nikola Milutinov
6
10+3
0
Thomas Walkup
2
5+0
5
Sasha Vezenkov
16
5+0
1
Tyler Dorsey
15
2+1
1
Kostas Papanikolaou
0
2+0
1
Evan Fournier
10
4+0
4
Alec Peters
17
2+0
1
Tyson Ward
10
1+2
2
Cory Joseph
0
0+0
0
Tyrique Jones
2
2+0
0
Shaquielle McKissic
1
0+0
1
Donta Hall
0
0+0
0
 
Fenerbahce Istanbul
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Nicolo Melli
7
4+1
2
Tarik Biberovic
17
3+3
1
Talen Horton-Tucker
16
6+1
3
Devon Hall
0
1+1
0
Khem Birch
3
3+1
0
Wade Baldwin IV
10
4+1
6
Nando de Colo
6
1+0
1
Mikael Jantunen
0
0+0
1
Chris Silva
2
0+1
0
Bonzie Colson
0
1+0
0
Onuralp Bitim
0
0+0
0
Brandon Boston Jr.
0
0+0
0

Narración Del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'49'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
09'42'
79 - 61
18
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'20'
76 - 61
15
Triple de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
09'19'
76 - 58
18
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'15'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
08'40'
74 - 58
16
Mate de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
08'35'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Thomas Walkup
4º Cuarto
08'16'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
07'54'
74 - 57
17
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
4º Cuarto
07'38'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Milutinov
4º Cuarto
07'38'
71 - 57
14
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'38'
3ª Falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'28'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
07'10'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Evan Fournier
4º Cuarto
07'10'
71 - 56
15
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'10'
4ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
07'08'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
4º Cuarto
07'03'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
4º Cuarto
06'34'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
4º Cuarto
06'24'
2ª Falta personal en ataque de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
4º Cuarto
06'13'
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Alec Peters.
4º Cuarto
06'05'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el tiro libre adicional, Bonzie Colson coge el rebote
4º Cuarto
06'05'
1ª falta personal de Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyson Ward cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'05'
71 - 55
16
Bandeja de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Bonzie Colson
4º Cuarto
05'34'
69 - 55
14
Triple de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
05'13'
69 - 52
17
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
05'13'
3ª falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyson Ward cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
05'13'
68 - 52
16
Bandeja de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] y tiro libre adicional por la falta de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
04'53'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyson Ward
4º Cuarto
04'46'
66 - 52
14
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'43'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyson Ward.
4º Cuarto
04'38'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Devon Hall
4º Cuarto
04'30'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Tarik Biberovic
4º Cuarto
04'21'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
03'46'
66 - 51
15
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
4º Cuarto
03'42'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
03'27'
63 - 51
12
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
03'19'
61 - 51
10
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'19'
61 - 50
11
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'19'
Tercera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker
4º Cuarto
03'16'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
4º Cuarto
02'58'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
4º Cuarto
02'54'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Wade Baldwin IV
4º Cuarto
02'47'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tarik Biberovic
4º Cuarto
02'27'
Tiempo muerto
4º Cuarto
02'27'
61 - 49
12
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
02'12'
2ª Falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Nikola Milutinov en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
02'12'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
01'52'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
4º Cuarto
01'34'
58 - 49
9
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
01'34'
57 - 49
8
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
01'34'
1ª Falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Nikola Milutinov cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
01'23'
Tiempo muerto
4º Cuarto
01'23'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyson Ward
4º Cuarto
01'08'
56 - 49
7
Bandeja de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
01'07'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
4º Cuarto
00'44'
56 - 47
9
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
00'44'
3ª falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Tarik Biberovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
00'44'
56 - 46
10
Bandeja de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] y tiro libre adicional por la falta de Cory Joseph
4º Cuarto
00'29'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Devon Hall.
4º Cuarto
00'07'
56 - 44
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'57'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
3º Cuarto
09'55'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple
3º Cuarto
09'49'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Wade Baldwin IV
3º Cuarto
09'22'
56 - 41
15
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'58'
54 - 41
13
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
08'44'
54 - 39
15
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
3º Cuarto
08'36'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] corta pase y el balón sale fuera.
3º Cuarto
08'27'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
3º Cuarto
08'03'
51 - 39
12
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'01'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Evan Fournier
3º Cuarto
07'51'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su cuarta falta personal sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
07'28'
48 - 39
9
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Mikael Jantunen
3º Cuarto
07'15'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
3º Cuarto
07'07'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
3º Cuarto
06'41'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Wade Baldwin IV
3º Cuarto
06'41'
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
06'41'
2ª Falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'24'
48 - 36
12
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'56'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'56'
48 - 34
14
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Kostas Papanikolaou
3º Cuarto
05'49'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
3º Cuarto
05'28'
46 - 34
12
Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
05'28'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
3º Cuarto
05'00'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
04'58'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
3º Cuarto
04'50'
44 - 34
10
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
04'50'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tarik Biberovic
3º Cuarto
04'40'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'35'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'25'
Tercera falta personal de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
04'15'
44 - 31
13
Triple de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Wade Baldwin IV
3º Cuarto
04'00'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV
3º Cuarto
03'56'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
3º Cuarto
03'42'
44 - 28
16
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'42'
44 - 27
17
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'42'
1ª Falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'36'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Tyler Dorsey
3º Cuarto
03'32'
Rebote ofensivo de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
03'17'
44 - 26
18
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
03'06'
44 - 24
20
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'59'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
3º Cuarto
02'39'
Pie de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'29'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
3º Cuarto
02'13'
El balón sale fuera tras un mal pase de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
01'33'
Tiempo muerto
3º Cuarto
01'33'
42 - 24
18
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'28'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
3º Cuarto
01'06'
40 - 24
16
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'02'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
3º Cuarto
00'43'
38 - 24
14
Mate de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] tras un contraataque, con asistencia de Sasha Vezenkov
3º Cuarto
00'41'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
3º Cuarto
00'34'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Khem Birch
3º Cuarto
00'17'
36 - 24
12
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'56'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
2º Cuarto
09'36'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'35'
33 - 24
9
Canasta de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Talen Horton-Tucker
2º Cuarto
09'32'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
2º Cuarto
09'10'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
2º Cuarto
09'02'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
2º Cuarto
08'38'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Sasha Vezenkov
2º Cuarto
08'38'
33 - 22
11
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'38'
Tercera falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Khem Birch
2º Cuarto
08'37'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nicolo Melli
2º Cuarto
08'20'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
08'20'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja por un tapón de Khem Birch
2º Cuarto
07'45'
33 - 21
12
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'45'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'45'
2ª Falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'33'
33 - 20
13
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'33'
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'33'
1ª Falta personal de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Shaquielle McKissic cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'14'
32 - 20
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
06'53'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'53'
32 - 17
15
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Shaquielle McKissic
2º Cuarto
06'27'
29 - 17
12
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Nicolo Melli
2º Cuarto
06'09'
Shaquielle McKissic [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
2º Cuarto
05'57'
29 - 14
15
Mate de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Tarik Biberovic
2º Cuarto
05'52'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
2º Cuarto
05'34'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
2º Cuarto
05'15'
29 - 12
17
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
05'15'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
05'15'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'15'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Evan Fournier
2º Cuarto
05'06'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
2º Cuarto
04'53'
Primera falta personal de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] sobre Chris Silva
2º Cuarto
04'38'
28 - 12
16
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
04'24'
Primera falta personal de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Evan Fournier
2º Cuarto
04'13'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Evan Fournier.
2º Cuarto
04'09'
Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Wade Baldwin IV
2º Cuarto
03'34'
El árbitro pita pasos de Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
03'15'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
02'57'
26 - 12
14
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Evan Fournier
2º Cuarto
02'44'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
02'31'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
02'14'
24 - 12
12
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'14'
23 - 12
11
Tyrique Jones [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'14'
1ª Falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
01'55'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Devon Hall
2º Cuarto
01'48'
Primera falta personal de Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] sobre Bonzie Colson
2º Cuarto
01'28'
22 - 12
10
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Tyson Ward
2º Cuarto
01'11'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'11'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] falla la bandeja por un tapón de Talen Horton-Tucker
2º Cuarto
01'03'
Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] roba el balón a Nicolo Melli
2º Cuarto
00'53'
Cory Joseph [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolo Melli.
2º Cuarto
00'28'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
00'22'
Primera falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Wade Baldwin IV
2º Cuarto
00'21'
20 - 12
8
Canasta de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'21'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Ward
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta
1º Cuarto
09'55'
18 - 12
6
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'55'
2ª falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Talen Horton-Tucker cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'55'
18 - 11
7
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] y tiro libre adicional por la falta de Donta Hall
1º Cuarto
09'37'
18 - 9
9
Triple de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
09'22'
15 - 9
6
Canasta de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
09'13'
Primera falta personal de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
1º Cuarto
09'03'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nando de Colo
1º Cuarto
09'03'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
09'03'
2ª Falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Donta Hall en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
09'02'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple
1º Cuarto
08'47'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch.
1º Cuarto
08'24'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] sobre Nando de Colo
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Tyson Ward [Olympiacos Piraeus] sobre Devon Hall
1º Cuarto
07'45'
15 - 7
8
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'45'
14 - 7
7
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'45'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
07'27'
13 - 7
6
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
07'25'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Khem Birch
1º Cuarto
07'25'
13 - 5
8
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'25'
Primera falta personal de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
07'20'
12 - 5
7
Triple de Nando de Colo [Fenerbahce Beko Istanbul] tras un contraataque, con asistencia de Wade Baldwin IV
1º Cuarto
07'17'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Khem Birch.
1º Cuarto
06'49'
12 - 2
10
Mate de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Nando de Colo
1º Cuarto
06'37'
12 - 0
12
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'37'
11 - 0
11
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'37'
Primera falta personal de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Tyler Dorsey
1º Cuarto
06'27'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
06'21'
Rebote ofensivo de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
05'59'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'54'
10 - 0
10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
1º Cuarto
05'45'
Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
05'22'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
05'04'
1ª Falta personal en ataque de Chris Silva [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
04'43'
8 - 0
8
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'41'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
04'16'
5 - 0
5
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'01'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Milutinov.
1º Cuarto
03'55'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
1º Cuarto
03'26'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
03'05'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Sasha Vezenkov
1º Cuarto
02'57'
Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
02'43'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
02'30'
2 - 0
2
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'15'
1ª Falta personal en ataque de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
02'11'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
1º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Thomas Walkup.
1º Cuarto
01'39'
Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] roba el balón a Nikola Milutinov
1º Cuarto
01'33'
El balón sale fuera tras un mal pase de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
01'08'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
00'52'
1ª Falta personal en ataque de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
00'41'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Talen Horton-Tucker.
1º Cuarto
00'22'
Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

Olympiacos Piraeus
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Nikola Milutinov
16:01
6
2/4
0/0
2/2
1
2
10+3
0
0
0
0
18
Thomas Walkup
15:66
2
1/1
0/1
0/0
3
5
5+0
5
2
0
0
11
Sasha Vezenkov
13:30
16
5/9
2/4
0/0
0
0
5+0
1
0
0
0
16
Tyler Dorsey
11:02
15
2/5
2/6
5/6
0
3
2+1
1
2
0
1
11
Kostas Papanikolaou
10:32
0
0/0
0/1
0/0
2
0
2+0
1
1
0
0
-1
Evan Fournier
14:41
10
0/3
3/8
1/2
1
3
4+0
4
0
0
1
10
Alec Peters
10:93
17
4/4
3/3
0/0
4
1
2+0
1
0
0
0
17
Tyson Ward
9:05
10
3/6
1/2
1/2
4
3
1+2
2
2
0
1
6
Cory Joseph
7:91
0
0/0
0/1
0/0
2
0
0+0
0
0
2
0
-1
Tyrique Jones
5:61
2
0/0
0/0
2/4
0
2
2+0
0
1
1
0
4
Shaquielle McKissic
2:67
1
0/0
0/1
1/2
0
1
0+0
1
0
0
0
1
Donta Hall
2:30
0
0/0
0/0
0/2
2
1
0+0
0
0
0
0
-3
EQUIPO
 
 
79
17/33
11/25
12/20
19
21
33
16
8
3
3
 
Fenerbahce Istanbul
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Nicolo Melli
18:83
7
2/3
1/5
0/0
2
0
4+1
2
2
1
0
6
Tarik Biberovic
17:88
17
2/3
4/9
1/1
2
1
3+3
1
1
2
0
18
Talen Horton-Tucker
17:72
16
3/4
1/7
7/8
2
7
6+1
3
1
0
0
23
Devon Hall
14:10
0
0/2
0/3
0/0
2
2
1+1
0
2
0
0
-5
Khem Birch
4:93
3
1/2
0/0
1/1
2
1
3+1
0
1
1
0
6
Wade Baldwin IV
17:73
10
4/7
0/3
2/4
3
4
4+1
6
1
1
0
14
Nando de Colo
10:50
6
0/1
2/3
0/0
4
3
1+0
1
0
0
0
5
Mikael Jantunen
7:28
0
0/1
0/5
0/0
2
0
0+0
1
0
0
0
-6
Chris Silva
4:83
2
1/3
0/0
0/0
1
1
0+1
0
1
0
0
0
Bonzie Colson
3:44
0
0/0
0/1
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
-1
Onuralp Bitim
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brandon Boston Jr.
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
61
12/24
9/38
11/15
21
19
23
14
9
5
0
 

Ranking Del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

Puntos
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
17
Tarik Biberovic
Fenerbahce Istanbul
17
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
16
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
16
Tyler Dorsey
Olympiacos Piraeus
15
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
10
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
10
 
Valoración
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
23
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
18
Tarik Biberovic
Fenerbahce Istanbul
18
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
17
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
16
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
14
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
11
Rebotes Defensivos
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
3
Tarik Biberovic
Fenerbahce Istanbul
3
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
2
Chris Silva
Fenerbahce Istanbul
1
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
1
Khem Birch
Fenerbahce Istanbul
1
Devon Hall
Fenerbahce Istanbul
1
 
Rebotes Ofensivos
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
10
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
6
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
5
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
5
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
4
Nicolo Melli
Fenerbahce Istanbul
4
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
4
Faltas cometidas
Alec Peters
Olympiacos Piraeus
4
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
4
Nando de Colo
Fenerbahce Istanbul
4
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
3
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
3
Nicolo Melli
Fenerbahce Istanbul
2
Khem Birch
Fenerbahce Istanbul
2
 
Asistencias
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
6
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
5
Evan Fournier
Olympiacos Piraeus
4
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
3
Nicolo Melli
Fenerbahce Istanbul
2
Tyson Ward
Olympiacos Piraeus
2
Shaquielle McKissic
Olympiacos Piraeus
1

Evolución Del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tiros a canasta Del Olympiacos Piraeus - Fenerbahce Istanbul

 
 
Olympiacos Piraeus
 
 
 
Fenerbahce Istanbul
T2
T3
TL
17/33
11/25
12/20
 
T2
T3
TL
12/24
9/38
11/15