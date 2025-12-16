Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

Olympiacos Piraeus

92
99

Valencia Basket

Estadio: Peace Friendship Stadium
Finalizado
Martes,16.12.2025
%Acierto
T2
T3
TL
16/22
20/22
12/20
 
Parciales
1
2
3
4
27
20
29
16
25
24
18
32
 
%Acierto
T2
T3
TL
13/16
18/22
16/26

Jugadores Del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

Olympiacos Piraeus
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Sasha Vezenkov
24
5+3
3
Evan Fournier
9
0+0
2
Nikola Milutinov
13
2+6
6
Thomas Walkup
13
0+1
8
Kostas Papanikolaou
4
2+0
0
Tyler Dorsey
11
2+0
1
Frank Ntilikina
5
0+1
2
Donta Hall
3
2+1
0
Alec Peters
8
0+0
0
Saben Lee
0
0+0
2
Omiros Netzipoglou
0
0+0
0
Keenan Evans
0
0+0
0
Giannoulis Larentzakis
0
0+0
0
Kostas Antetokounmpo
0
0+0
0
Shaquielle McKissic
0
0+0
0
Tyson Ward
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Jean Montero
13
1+2
8
Kameron Taylor
7
3+1
5
Jaime Pradilla
10
0+3
1
Nate Reuvers
21
1+1
0
Omari Moore
4
2+3
5
Darius Thompson
12
0+1
6
Braxton Key
3
3+2
1
Josep Puerto
13
1+1
1
Brancou Badio
0
3+0
2
Matt Costello
14
2+0
0
Neal Sako
2
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Ike Iroegbu
0
0+0
0
Alex Blanco
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
Tomas Talcis
0
0+0
0
Jorge Carot
0
0+0
0
Nikola Dzepina
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0

Narración Del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'57'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
09'57'
92 - 99
-7
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'38'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jean Montero
4º Cuarto
09'18'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
09'02'
90 - 99
-9
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
08'59'
88 - 99
-11
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'59'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'59'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Darius Thompson
4º Cuarto
08'26'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Walkup
4º Cuarto
08'10'
88 - 98
-10
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'52'
88 - 95
-7
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
07'45'
86 - 95
-9
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'25'
86 - 92
-6
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'25'
85 - 92
-7
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'25'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
07'21'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'59'
84 - 92
-8
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'42'
84 - 90
-6
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'42'
83 - 90
-7
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'42'
Tercera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'40'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'18'
82 - 90
-8
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'13'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
05'29'
82 - 88
-6
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
05'03'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'03'
Primera falta personal de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] sobre Braxton Key
4º Cuarto
04'50'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
04'29'
82 - 86
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
4º Cuarto
04'29'
82 - 85
-3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'29'
82 - 84
-2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'29'
3ª Falta personal de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] sobre Jean Montero cuando lanzaba de tres.
4º Cuarto
04'05'
82 - 83
-1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'48'
82 - 78
4
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'43'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
03'43'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Matt Costello
4º Cuarto
03'16'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
4º Cuarto
02'38'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto
4º Cuarto
02'08'
82 - 75
7
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'44'
80 - 75
5
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'42'
80 - 73
7
Canasta de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'36'
78 - 73
5
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'35'
78 - 70
8
Canasta de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'04'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tyler Dorsey
4º Cuarto
00'58'
76 - 70
6
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'47'
Primera falta personal de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] sobre Darius Thompson
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
10'00'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El balón se va fuera.
3º Cuarto
09'07'
76 - 67
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'53'
76 - 65
11
Triple de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'40'
Tiempo muerto
3º Cuarto
08'40'
73 - 65
8
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
08'28'
73 - 63
10
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'20'
73 - 60
13
Palmeo de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'04'
71 - 60
11
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
08'02'
71 - 58
13
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'02'
70 - 58
12
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'02'
Tercera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Evan Fournier
3º Cuarto
07'56'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
07'17'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
06'55'
69 - 58
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'34'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su cuarta falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
06'13'
69 - 57
12
Canasta de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
06'10'
67 - 57
10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
05'55'
65 - 57
8
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'05'
65 - 54
11
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
05'05'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
05'05'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
04'30'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'10'
63 - 54
9
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
04'10'
63 - 52
11
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
03'42'
Rebote en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras el fallo de Nikola Milutinov en su segundo tiro libre
3º Cuarto
03'42'
60 - 52
8
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'42'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
3º Cuarto
03'26'
59 - 52
7
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'56'
Tercera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Brancou Badio
3º Cuarto
02'33'
59 - 49
10
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
02'33'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
02'33'
58 - 49
9
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'01'
Tiempo muerto
3º Cuarto
02'01'
56 - 49
7
Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'00'
Tercera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
00'39'
53 - 49
4
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
00'31'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
3º Cuarto
00'13'
50 - 49
1
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
10'00'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'55'
47 - 49
-2
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Tyler Dorsey
2º Cuarto
09'55'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Milutinov
2º Cuarto
09'55'
46 - 49
-3
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Braxton Key
2º Cuarto
09'16'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'16'
46 - 48
-2
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'14'
Rebote ofensivo de Omari Moore [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
08'12'
46 - 46
0
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'06'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jean Montero
2º Cuarto
08'06'
46 - 44
2
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'06'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
2º Cuarto
07'42'
45 - 44
1
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'42'
45 - 43
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'42'
Alec Peters [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
2º Cuarto
07'33'
45 - 42
3
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'23'
43 - 42
1
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'16'
43 - 39
4
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'16'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'16'
Matt Costello [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Donta Hall
2º Cuarto
07'12'
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Tyler Dorsey
2º Cuarto
06'09'
42 - 39
3
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'06'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
04'49'
42 - 37
5
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'49'
41 - 37
4
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'49'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Donta Hall
2º Cuarto
03'40'
40 - 37
3
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'08'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Alec Peters
2º Cuarto
03'08'
40 - 34
6
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'43'
40 - 32
8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
2º Cuarto
02'43'
40 - 31
9
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'43'
40 - 30
10
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'43'
1ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de tres.
2º Cuarto
02'43'
40 - 29
11
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'39'
37 - 29
8
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'39'
37 - 27
10
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'32'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
2º Cuarto
02'07'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'07'
34 - 27
7
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
01'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
01'22'
31 - 27
4
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'22'
31 - 26
5
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'22'
1ª Falta personal intencionada de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Nate Reuvers
2º Cuarto
01'18'
Primera falta personal de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
01'18'
31 - 25
6
Canasta de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'43'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
00'17'
29 - 25
4
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'45'
27 - 25
2
Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
09'39'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
09'22'
1ª Falta personal en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
09'17'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
07'46'
25 - 25
0
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
07'24'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
07'24'
22 - 25
-3
Bandeja de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'05'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
06'48'
22 - 23
-1
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
06'09'
20 - 23
-3
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'07'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'54'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
04'47'
20 - 20
0
Canasta de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'43'
18 - 20
-2
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'41'
18 - 17
1
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'41'
18 - 15
3
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'41'
17 - 15
2
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'41'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
04'35'
Tiempo muerto
1º Cuarto
03'47'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Darius Thompson
1º Cuarto
03'44'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
02'49'
16 - 15
1
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'45'
14 - 15
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'42'
Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Jean Montero
1º Cuarto
02'37'
14 - 13
1
Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'32'
11 - 13
-2
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'21'
11 - 10
1
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'17'
8 - 10
-2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'56'
8 - 8
0
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'56'
7 - 8
-1
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
01'33'
5 - 8
-3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'22'
5 - 5
0
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
00'58'
2 - 5
-3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
00'46'
2 - 2
0
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
00'36'
Rebote ofensivo de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'12'
0 - 2
-2
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

Olympiacos Piraeus
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Sasha Vezenkov
19:25
24
8/13
2/6
2/4
1
0
5+3
3
0
0
0
23
Evan Fournier
16:69
9
2/2
1/9
2/2
2
1
0+0
2
0
0
0
2
Nikola Milutinov
15:32
13
3/5
0/0
7/9
0
7
2+6
6
0
0
0
30
Thomas Walkup
14:96
13
3/3
2/4
1/1
3
2
0+1
8
0
0
0
19
Kostas Papanikolaou
12:52
4
2/3
0/0
0/0
3
0
2+0
0
0
0
0
2
Tyler Dorsey
13:30
11
2/2
2/5
1/2
1
3
2+0
1
0
0
0
12
Frank Ntilikina
10:09
5
1/3
1/3
0/0
3
0
0+1
2
0
0
0
1
Donta Hall
7:00
3
0/0
0/0
3/4
2
2
2+1
0
0
0
0
5
Alec Peters
6:40
8
1/3
2/2
0/0
2
1
0+0
0
0
0
0
5
Saben Lee
4:47
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
2
0
0
0
2
Omiros Netzipoglou
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Keenan Evans
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Giannoulis Larentzakis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Kostas Antetokounmpo
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Shaquielle McKissic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Tyson Ward
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
92
20/22
12/20
16/22
17
16
13
24
0
0
0
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Jean Montero
13:80
13
2/5
1/5
6/6
0
4
1+2
8
0
0
0
21
Kameron Taylor
12:56
7
2/3
1/1
0/0
1
3
3+1
5
0
0
0
17
Jaime Pradilla
11:86
10
2/6
1/1
3/3
0
2
0+3
1
0
0
0
12
Nate Reuvers
11:34
21
5/6
3/7
2/2
4
1
1+1
0
0
0
0
15
Omari Moore
9:29
4
2/5
0/2
0/0
1
0
2+3
5
0
0
0
8
Darius Thompson
14:71
12
1/1
3/4
1/2
1
3
0+1
6
0
0
0
19
Braxton Key
12:22
3
1/4
0/0
1/2
3
2
3+2
1
0
0
0
4
Josep Puerto
11:44
13
2/2
3/4
0/0
2
1
1+1
1
0
0
0
14
Brancou Badio
9:00
0
0/1
0/0
0/0
4
1
3+0
2
0
0
0
1
Matt Costello
8:47
14
1/2
4/8
0/1
5
1
2+0
0
0
0
0
6
Neal Sako
4:11
2
1/2
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
1
Isaac Nogués
1:20
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
-1
Ike Iroegbu
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Blanco
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Tomas Talcis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jorge Carot
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nikola Dzepina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vincent Valerio
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
99
18/22
16/26
13/16
22
18
16
29
0
0
0
 

Ranking Del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

Puntos
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
24
Nate Reuvers
Valencia Basket
21
Matt Costello
Valencia Basket
14
Jean Montero
Valencia Basket
13
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
13
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
13
Josep Puerto
Valencia Basket
13
 
Valoración
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
30
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
23
Jean Montero
Valencia Basket
21
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
19
Darius Thompson
Valencia Basket
19
Kameron Taylor
Valencia Basket
17
Nate Reuvers
Valencia Basket
15
Rebotes Defensivos
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
6
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
3
Omari Moore
Valencia Basket
3
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3
Jean Montero
Valencia Basket
2
Braxton Key
Valencia Basket
2
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
1
 
Rebotes Ofensivos
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
5
Kameron Taylor
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Braxton Key
Valencia Basket
3
Kostas Papanikolaou
Olympiacos Piraeus
2
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
2
Donta Hall
Olympiacos Piraeus
2
Faltas cometidas
Matt Costello
Valencia Basket
5
Brancou Badio
Valencia Basket
4
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
3
Kostas Papanikolaou
Olympiacos Piraeus
3
Braxton Key
Valencia Basket
3
Frank Ntilikina
Olympiacos Piraeus
3
 
Asistencias
Jean Montero
Valencia Basket
8
Thomas Walkup
Olympiacos Piraeus
8
Nikola Milutinov
Olympiacos Piraeus
6
Darius Thompson
Valencia Basket
6
Omari Moore
Valencia Basket
5
Kameron Taylor
Valencia Basket
5
Sasha Vezenkov
Olympiacos Piraeus
3

Evolución Del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiros a canasta Del Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

 
 
Olympiacos Piraeus
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
20/22
12/20
16/22
 
T2
T3
TL
18/22
16/26
13/16