Partido: Olympiacos Piraeus - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'57'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
09'57'
92 - 99
-7
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
09'38'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jean Montero
4º Cuarto
09'18'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
09'02'
90 - 99
-9
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
08'59'
88 - 99
-11
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'59'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
08'59'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Darius Thompson
4º Cuarto
08'26'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Walkup
4º Cuarto
08'10'
88 - 98
-10
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'52'
88 - 95
-7
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
07'45'
86 - 95
-9
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'25'
86 - 92
-6
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
07'25'
85 - 92
-7
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
07'25'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
07'21'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'59'
84 - 92
-8
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'42'
84 - 90
-6
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'42'
83 - 90
-7
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'42'
Tercera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'40'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
4º Cuarto
06'18'
82 - 90
-8
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'13'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
05'29'
82 - 88
-6
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
05'03'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'03'
Primera falta personal de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] sobre Braxton Key
4º Cuarto
04'50'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
4º Cuarto
04'29'
82 - 86
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
4º Cuarto
04'29'
82 - 85
-3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'29'
82 - 84
-2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'29'
3ª Falta personal de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] sobre Jean Montero cuando lanzaba de tres.
4º Cuarto
04'05'
82 - 83
-1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'48'
82 - 78
4
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
4º Cuarto
03'43'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
03'43'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Matt Costello
4º Cuarto
03'16'
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Donta Hall.
4º Cuarto
02'38'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto
4º Cuarto
02'08'
82 - 75
7
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'44'
80 - 75
5
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'42'
80 - 73
7
Canasta de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'36'
78 - 73
5
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'35'
78 - 70
8
Canasta de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus]
4º Cuarto
01'04'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Tyler Dorsey
4º Cuarto
00'58'
76 - 70
6
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'47'
Primera falta personal de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] sobre Darius Thompson
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
10'00'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] falla la canasta. El balón se va fuera.
3º Cuarto
09'07'
76 - 67
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'53'
76 - 65
11
Triple de Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'40'
Tiempo muerto
3º Cuarto
08'40'
73 - 65
8
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
08'28'
73 - 63
10
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'20'
73 - 60
13
Palmeo de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
08'04'
71 - 60
11
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
08'02'
71 - 58
13
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'02'
70 - 58
12
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'02'
Tercera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Evan Fournier
3º Cuarto
07'56'
Frank Ntilikina [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
07'17'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
06'55'
69 - 58
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'34'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su cuarta falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
06'13'
69 - 57
12
Canasta de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
06'10'
67 - 57
10
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
05'55'
65 - 57
8
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'05'
65 - 54
11
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
05'05'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
05'05'
Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
04'30'
Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nikola Milutinov
3º Cuarto
04'10'
63 - 54
9
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
04'10'
63 - 52
11
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] con asistencia de Thomas Walkup
3º Cuarto
03'42'
Rebote en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras el fallo de Nikola Milutinov en su segundo tiro libre
3º Cuarto
03'42'
60 - 52
8
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'42'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
3º Cuarto
03'26'
59 - 52
7
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'56'
Tercera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Brancou Badio
3º Cuarto
02'33'
59 - 49
10
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
02'33'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Thomas Walkup
3º Cuarto
02'33'
58 - 49
9
Canasta de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
02'01'
Tiempo muerto
3º Cuarto
02'01'
56 - 49
7
Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
01'00'
Tercera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Kameron Taylor
3º Cuarto
00'39'
53 - 49
4
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
00'31'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Papanikolaou.
3º Cuarto
00'13'
50 - 49
1
Triple de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
10'00'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'55'
47 - 49
-2
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Tyler Dorsey
2º Cuarto
09'55'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Milutinov
2º Cuarto
09'55'
46 - 49
-3
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'55'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Braxton Key
2º Cuarto
09'16'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'16'
46 - 48
-2
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'14'
Rebote ofensivo de Omari Moore [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
08'12'
46 - 46
0
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'06'
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jean Montero
2º Cuarto
08'06'
46 - 44
2
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
08'06'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
2º Cuarto
07'42'
45 - 44
1
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'42'
45 - 43
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'42'
Alec Peters [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
2º Cuarto
07'33'
45 - 42
3
Canasta de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
07'23'
43 - 42
1
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'16'
43 - 39
4
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'16'
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
07'16'
Matt Costello [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Donta Hall
2º Cuarto
07'12'
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Tyler Dorsey
2º Cuarto
06'09'
42 - 39
3
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'06'
Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
04'49'
42 - 37
5
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'49'
41 - 37
4
Donta Hall [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'49'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Donta Hall
2º Cuarto
03'40'
40 - 37
3
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'08'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Alec Peters
2º Cuarto
03'08'
40 - 34
6
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'43'
40 - 32
8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
2º Cuarto
02'43'
40 - 31
9
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'43'
40 - 30
10
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
02'43'
1ª Falta personal de Alec Peters [Olympiacos Piraeus] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de tres.
2º Cuarto
02'43'
40 - 29
11
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'39'
37 - 29
8
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'39'
37 - 27
10
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
02'32'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
2º Cuarto
02'07'
Tiempo muerto
2º Cuarto
02'07'
34 - 27
7
Triple de Alec Peters [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
01'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Donta Hall.
2º Cuarto
01'22'
31 - 27
4
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'22'
31 - 26
5
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'22'
1ª Falta personal intencionada de Donta Hall [Olympiacos Piraeus] sobre Nate Reuvers
2º Cuarto
01'18'
Primera falta personal de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
01'18'
31 - 25
6
Canasta de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'43'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
00'17'
29 - 25
4
Canasta de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'45'
27 - 25
2
Bandeja de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
09'39'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
09'22'
1ª Falta personal en ataque de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
09'17'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sasha Vezenkov.
1º Cuarto
07'46'
25 - 25
0
Triple de Tyler Dorsey [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
07'24'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
07'24'
22 - 25
-3
Bandeja de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'05'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Nikola Milutinov
1º Cuarto
06'48'
22 - 23
-1
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
06'09'
20 - 23
-3
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'07'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
04'54'
Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
04'47'
20 - 20
0
Canasta de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
04'43'
18 - 20
-2
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'41'
18 - 17
1
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'41'
18 - 15
3
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'41'
17 - 15
2
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'41'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Thomas Walkup
1º Cuarto
04'35'
Tiempo muerto
1º Cuarto
03'47'
Primera falta personal de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus] sobre Darius Thompson
1º Cuarto
03'44'
Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
02'49'
16 - 15
1
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'45'
14 - 15
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'42'
Primera falta personal de Thomas Walkup [Olympiacos Piraeus] sobre Jean Montero
1º Cuarto
02'37'
14 - 13
1
Triple de Kostas Papanikolaou [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'32'
11 - 13
-2
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'21'
11 - 10
1
Triple de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
02'17'
8 - 10
-2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'56'
8 - 8
0
Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'56'
7 - 8
-1
Canasta de Nikola Milutinov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
01'33'
5 - 8
-3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'22'
5 - 5
0
Triple de Evan Fournier [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
00'58'
2 - 5
-3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
00'46'
2 - 2
0
Canasta de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus]
1º Cuarto
00'36'
Rebote ofensivo de Sasha Vezenkov [Olympiacos Piraeus] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'12'
0 - 2
-2
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido