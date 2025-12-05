Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Panathinaikos - Valencia Basket

Panathinaikos

79
89

Valencia Basket

Estadio: OAKA Arena
Finalizado
Viernes,05.12.2025
%Acierto
T2
T3
TL
17/22
19/35
8/27
 
Parciales
1
2
3
4
22
22
17
18
19
19
27
24
 
%Acierto
T2
T3
TL
11/13
18/30
14/41

Jugadores Del Panathinaikos - Valencia Basket

Panathinaikos
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Juancho Hernangomez
6
8+0
1
Kendrick Nunn
23
0+0
0
TJ Shorts
19
2+1
6
Kenneth Faried
2
0+3
0
Nikolaos Rogkavopoulos
0
1+0
0
Jerian Grant
4
1+0
7
Kostas Sloukas
12
2+0
7
Dinos Mitoglou
12
5+1
0
Omer Yurtseven
1
4+1
0
Panagiotis Kalaitzakis
0
0+0
0
Vassilis Toliopoulos
0
0+0
0
Marius Grigonis
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
18
2+0
2
Darius Thompson
19
4+4
6
Omari Moore
9
4+1
4
Matt Costello
3
4+0
0
Neal Sako
4
1+1
0
Jaime Pradilla
5
5+0
3
Brancou Badio
12
3+0
1
Nate Reuvers
8
0+1
0
Sergio de Larrea
4
2+1
5
Josep Puerto
3
1+1
1
Yankuba Sima
4
1+1
0
Isaac Nogués
0
0+0
0

Narración Del Panathinaikos - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'57'
79 - 89
-10
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
09'51'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
09'45'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'45'
4ª Falta personal en ataque de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez
4º Cuarto
09'33'
79 - 87
-8
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'33'
79 - 86
-7
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'33'
3ª Falta personal intencionada de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor
4º Cuarto
09'29'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
09'08'
79 - 85
-6
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
09'08'
3ª falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Dinos Mitoglou cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
09'08'
78 - 85
-7
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas y tiro libre adicional por la falta de Darius Thompson
4º Cuarto
08'55'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
4º Cuarto
08'31'
76 - 85
-9
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'31'
75 - 85
-10
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'31'
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Juancho Hernangomez
4º Cuarto
08'26'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
4º Cuarto
08'10'
74 - 85
-11
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
07'40'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
07'12'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
4º Cuarto
06'59'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
06'48'
74 - 82
-8
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'48'
74 - 81
-7
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'48'
4ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'30'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
4º Cuarto
06'14'
74 - 80
-6
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
06'14'
2ª falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'14'
74 - 79
-5
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la falta de Juancho Hernangomez
4º Cuarto
06'08'
74 - 77
-3
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
05'59'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
05'37'
72 - 77
-5
Mate de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
05'14'
70 - 77
-7
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
05'11'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'08'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple
4º Cuarto
05'00'
Tercera falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Neal Sako
4º Cuarto
04'51'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
04'29'
70 - 75
-5
Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque, con asistencia de Jerian Grant
4º Cuarto
04'23'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Matt Costello
4º Cuarto
04'19'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
04'04'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
4º Cuarto
04'03'
2ª Falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Josep Puerto en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
04'01'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple
4º Cuarto
03'44'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
03'40'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kenneth Faried
4º Cuarto
03'33'
Tercera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Panagiotis Kalaitzakis
4º Cuarto
03'25'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple por un tapón de Matt Costello.
4º Cuarto
03'17'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
4º Cuarto
03'14'
67 - 75
-8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'14'
66 - 75
-9
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'14'
4ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'06'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre TJ Shorts en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
03'05'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para TJ Shorts.
4º Cuarto
02'57'
Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
4º Cuarto
02'34'
65 - 75
-10
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
4º Cuarto
02'32'
El balón sale fuera tras un mal pase de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
02'32'
4ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts
4º Cuarto
02'30'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
4º Cuarto
02'19'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
01'58'
65 - 73
-8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
4º Cuarto
01'35'
65 - 70
-5
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
4º Cuarto
01'12'
63 - 70
-7
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
01'06'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
00'53'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
00'44'
63 - 67
-4
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
4º Cuarto
00'26'
63 - 65
-2
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
00'15'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
4º Cuarto
00'07'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
00'02'
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Dinos Mitoglou
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'59'
61 - 65
-4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'56'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
09'34'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
3º Cuarto
09'06'
61 - 62
-1
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
3º Cuarto
08'47'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
08'41'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
08'27'
58 - 62
-4
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'15'
58 - 59
-1
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
08'10'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para TJ Shorts
3º Cuarto
08'09'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omer Yurtseven
3º Cuarto
07'50'
El árbitro pita pasos de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'46'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
07'27'
56 - 59
-3
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'27'
56 - 58
-2
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'27'
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'06'
56 - 57
-1
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'06'
55 - 57
-2
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'06'
Omari Moore [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Kostas Sloukas
3º Cuarto
06'53'
54 - 57
-3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'53'
54 - 56
-2
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'53'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
06'47'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
3º Cuarto
06'34'
3ª Falta personal en ataque de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant
3º Cuarto
06'20'
54 - 55
-1
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'20'
53 - 55
-2
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'20'
1ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'16'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
3º Cuarto
06'10'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
05'57'
Tercera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
3º Cuarto
05'54'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'40'
3ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'27'
52 - 55
-3
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'14'
3ª Falta personal en ataque de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Neal Sako
3º Cuarto
05'04'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
04'48'
52 - 53
-1
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
04'45'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Dinos Mitoglou
3º Cuarto
04'24'
50 - 53
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
04'24'
1ª falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
04'24'
50 - 52
-2
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Kostas Sloukas
3º Cuarto
04'18'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
04'05'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
3º Cuarto
03'50'
50 - 50
0
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
03'50'
2ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
03'50'
49 - 50
-1
Bomba de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Neal Sako
3º Cuarto
03'27'
47 - 50
-3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'21'
47 - 47
0
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque, con asistencia de Juancho Hernangomez
3º Cuarto
03'15'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Brancou Badio
3º Cuarto
03'08'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'47'
45 - 47
-2
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'47'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'47'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jerian Grant cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'44'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Darius Thompson
3º Cuarto
02'37'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Kostas Sloukas
3º Cuarto
02'26'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
3º Cuarto
02'13'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
3º Cuarto
01'54'
Tiempo muerto
3º Cuarto
01'53'
44 - 47
-3
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
01'47'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
3º Cuarto
01'28'
44 - 45
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
01'22'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
01'06'
Rebote ofensivo de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
00'49'
44 - 43
1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
3º Cuarto
00'16'
44 - 40
4
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'59'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la bomba
2º Cuarto
09'55'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'55'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
09'43'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Yankuba Sima.
2º Cuarto
09'26'
Omari Moore [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
09'24'
1ª Falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
09'21'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'09'
44 - 38
6
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
08'44'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Juancho Hernangomez
2º Cuarto
08'44'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'44'
1ª Falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'41'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
2º Cuarto
08'31'
41 - 38
3
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Yankuba Sima [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Omer Yurtseven
2º Cuarto
08'07'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple, pero Omari Moore realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
07'54'
40 - 36
4
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'54'
39 - 36
3
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'54'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
07'42'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
2º Cuarto
07'28'
38 - 36
2
Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
2º Cuarto
07'05'
35 - 36
-1
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'48'
35 - 34
1
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
06'37'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para TJ Shorts.
2º Cuarto
06'29'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
06'09'
2ª Falta personal en ataque de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts
2º Cuarto
06'03'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Kenneth Faried
2º Cuarto
06'01'
Rebote ofensivo de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
05'48'
32 - 34
-2
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
2º Cuarto
05'44'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
05'16'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
04'51'
32 - 31
1
Josep Puerto [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
04'51'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'51'
1ª falta personal de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Josep Puerto cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'51'
32 - 30
2
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea y tiro libre adicional por la falta de Dinos Mitoglou
2º Cuarto
04'45'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
04'15'
32 - 28
4
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
04'00'
32 - 25
7
Bomba de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'45'
El árbitro pita pasos de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'34'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
03'18'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Dinos Mitoglou
2º Cuarto
03'06'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
02'55'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
2º Cuarto
02'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
2º Cuarto
02'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
02'44'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'35'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
02'22'
30 - 25
5
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jaime Pradilla
2º Cuarto
02'17'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Juancho Hernangomez
2º Cuarto
02'06'
30 - 23
7
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'45'
30 - 21
9
Triple de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
2º Cuarto
01'30'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
2º Cuarto
01'16'
27 - 21
6
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
2º Cuarto
01'07'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
00'55'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
00'40'
25 - 21
4
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'28'
25 - 19
6
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
00'28'
1ª falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Dinos Mitoglou cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
00'28'
24 - 19
5
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas y tiro libre adicional por la falta de Omari Moore
2º Cuarto
00'19'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Omari Moore
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'53'
22 - 19
3
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
1º Cuarto
09'40'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
1º Cuarto
09'32'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
09'21'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
09'00'
20 - 19
1
Canasta de Yankuba Sima [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'50'
20 - 17
3
Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
1º Cuarto
08'39'
18 - 17
1
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
08'28'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
08'05'
18 - 14
4
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'01'
2ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
07'59'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
07'44'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'43'
18 - 11
7
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
07'35'
Primera falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant
1º Cuarto
07'24'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jerian Grant.
1º Cuarto
07'16'
16 - 11
5
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
1º Cuarto
07'00'
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'48'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
06'33'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
06'12'
1ª Falta personal en ataque de Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
06'02'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
05'51'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'51'
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson
1º Cuarto
05'47'
13 - 11
2
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque
1º Cuarto
05'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
05'19'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
04'50'
11 - 11
0
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
04'37'
11 - 8
3
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
04'37'
1ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'37'
10 - 8
2
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Nate Reuvers
1º Cuarto
04'20'
Pie de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'00'
8 - 8
0
Triple de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
1º Cuarto
03'47'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos.
1º Cuarto
03'35'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
03'12'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
03'01'
5 - 8
-3
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
02'52'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
02'45'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
02'40'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
02'28'
1ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
02'19'
3 - 8
-5
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
02'11'
3 - 6
-3
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'11'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
02'11'
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'54'
2 - 6
-4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
01'42'
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
1º Cuarto
01'31'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
01'06'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
00'52'
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
1º Cuarto
00'32'
2 - 3
-1
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'15'
2 - 0
2
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Panathinaikos - Valencia Basket

Panathinaikos
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Juancho Hernangomez
23:32
6
0/0
1/3
3/4
2
3
8+0
1
2
2
0
13
Kendrick Nunn
19:96
23
8/12
2/7
1/1
3
1
0+0
0
4
1
0
9
TJ Shorts
16:71
19
5/10
2/4
3/5
2
6
2+1
6
0
0
0
23
Kenneth Faried
8:57
2
1/4
0/0
0/0
4
0
0+3
0
3
0
0
-5
Nikolaos Rogkavopoulos
3:09
0
0/0
0/3
0/0
0
0
1+0
0
0
0
1
-3
Jerian Grant
17:47
4
0/1
1/2
1/2
3
3
1+0
7
1
4
0
12
Kostas Sloukas
14:73
12
0/0
2/5
6/6
2
6
2+0
7
1
1
0
22
Dinos Mitoglou
7:98
12
5/5
0/3
2/2
3
3
5+1
0
3
1
0
13
Omer Yurtseven
6:75
1
0/3
0/0
1/2
1
1
4+1
0
1
0
0
1
Panagiotis Kalaitzakis
1:42
0
0/0
0/0
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
1
Vassilis Toliopoulos
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Marius Grigonis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
79
19/35
8/27
17/22
20
24
23
21
15
9
1
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kameron Taylor
16:53
18
2/3
4/10
2/2
1
3
2+0
2
3
1
0
15
Darius Thompson
15:23
19
5/6
2/5
3/3
4
3
4+4
6
1
2
0
29
Omari Moore
14:90
9
3/5
1/2
0/0
2
1
4+1
4
3
2
0
13
Matt Costello
12:07
3
0/0
1/9
0/0
1
0
4+0
0
1
0
0
-2
Neal Sako
8:67
4
2/3
0/0
0/0
2
2
1+1
0
0
0
0
5
Jaime Pradilla
12:82
5
1/1
1/4
0/0
0
2
5+0
3
2
0
0
10
Brancou Badio
9:13
12
1/1
3/4
1/1
4
2
3+0
1
3
1
0
11
Nate Reuvers
8:79
8
1/5
2/3
0/0
4
0
0+1
0
1
0
0
-1
Sergio de Larrea
8:77
4
1/2
0/2
2/2
3
2
2+1
5
3
1
0
6
Josep Puerto
7:47
3
1/3
0/1
1/1
0
2
1+1
1
0
0
0
5
Yankuba Sima
5:61
4
1/1
0/1
2/4
3
3
1+1
0
1
0
0
2
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
89
18/30
14/41
11/13
24
20
27
22
18
7
0
 

Ranking Del Panathinaikos - Valencia Basket

Puntos
Kendrick Nunn
Panathinaikos
23
TJ Shorts
Panathinaikos
19
Darius Thompson
Valencia Basket
19
Kameron Taylor
Valencia Basket
18
Brancou Badio
Valencia Basket
12
Kostas Sloukas
Panathinaikos
12
Dinos Mitoglou
Panathinaikos
12
 
Valoración
Darius Thompson
Valencia Basket
29
TJ Shorts
Panathinaikos
23
Kostas Sloukas
Panathinaikos
22
Kameron Taylor
Valencia Basket
15
Omari Moore
Valencia Basket
13
Dinos Mitoglou
Panathinaikos
13
Juancho Hernangomez
Panathinaikos
13
Rebotes Defensivos
Darius Thompson
Valencia Basket
4
Kenneth Faried
Panathinaikos
3
Omari Moore
Valencia Basket
1
TJ Shorts
Panathinaikos
1
Yankuba Sima
Valencia Basket
1
Josep Puerto
Valencia Basket
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
 
Rebotes Ofensivos
Juancho Hernangomez
Panathinaikos
8
Jaime Pradilla
Valencia Basket
5
Dinos Mitoglou
Panathinaikos
5
Darius Thompson
Valencia Basket
4
Matt Costello
Valencia Basket
4
Omari Moore
Valencia Basket
4
Omer Yurtseven
Panathinaikos
4
Faltas cometidas
Kenneth Faried
Panathinaikos
4
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Brancou Badio
Valencia Basket
4
Darius Thompson
Valencia Basket
4
Yankuba Sima
Valencia Basket
3
Jerian Grant
Panathinaikos
3
Dinos Mitoglou
Panathinaikos
3
 
Asistencias
Kostas Sloukas
Panathinaikos
7
Jerian Grant
Panathinaikos
7
Darius Thompson
Valencia Basket
6
TJ Shorts
Panathinaikos
6
Sergio de Larrea
Valencia Basket
5
Omari Moore
Valencia Basket
4
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3

Evolución Del Panathinaikos - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tiros a canasta Del Panathinaikos - Valencia Basket

 
 
Panathinaikos
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
19/35
8/27
17/22
 
T2
T3
TL
18/30
14/41
11/13