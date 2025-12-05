Partido: Panathinaikos - Valencia Basket

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'57'
79 - 89
-10
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
09'51'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
09'45'
Tiempo muerto
4º Cuarto
09'45'
4ª Falta personal en ataque de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez
4º Cuarto
09'33'
79 - 87
-8
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
09'33'
79 - 86
-7
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
09'33'
3ª Falta personal intencionada de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor
4º Cuarto
09'29'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
09'08'
79 - 85
-6
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
09'08'
3ª falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Dinos Mitoglou cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
09'08'
78 - 85
-7
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas y tiro libre adicional por la falta de Darius Thompson
4º Cuarto
08'55'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
4º Cuarto
08'31'
76 - 85
-9
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'31'
75 - 85
-10
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'31'
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Juancho Hernangomez
4º Cuarto
08'26'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
4º Cuarto
08'10'
74 - 85
-11
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
07'40'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
07'12'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple lejano. El balón se va fuera.
4º Cuarto
06'59'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
06'48'
74 - 82
-8
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'48'
74 - 81
-7
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
06'48'
4ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
06'30'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
4º Cuarto
06'14'
74 - 80
-6
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
4º Cuarto
06'14'
2ª falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
4º Cuarto
06'14'
74 - 79
-5
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la falta de Juancho Hernangomez
4º Cuarto
06'08'
74 - 77
-3
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
05'59'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
4º Cuarto
05'37'
72 - 77
-5
Mate de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
05'14'
70 - 77
-7
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
05'11'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'08'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple
4º Cuarto
05'00'
Tercera falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Neal Sako
4º Cuarto
04'51'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
04'29'
70 - 75
-5
Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque, con asistencia de Jerian Grant
4º Cuarto
04'23'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Matt Costello
4º Cuarto
04'19'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
04'04'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
4º Cuarto
04'03'
2ª Falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Josep Puerto en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
04'01'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple
4º Cuarto
03'44'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
03'40'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Kenneth Faried
4º Cuarto
03'33'
Tercera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Panagiotis Kalaitzakis
4º Cuarto
03'25'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple por un tapón de Matt Costello.
4º Cuarto
03'17'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
4º Cuarto
03'14'
67 - 75
-8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
03'14'
66 - 75
-9
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
03'14'
4ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
03'06'
2ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre TJ Shorts en la lucha por un rebote defensivo.
4º Cuarto
03'05'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para TJ Shorts.
4º Cuarto
02'57'
Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
4º Cuarto
02'34'
65 - 75
-10
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
4º Cuarto
02'32'
El balón sale fuera tras un mal pase de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
02'32'
4ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts
4º Cuarto
02'30'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
4º Cuarto
02'19'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
4º Cuarto
01'58'
65 - 73
-8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
4º Cuarto
01'35'
65 - 70
-5
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
4º Cuarto
01'12'
63 - 70
-7
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
4º Cuarto
01'06'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
00'53'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
4º Cuarto
00'44'
63 - 67
-4
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
4º Cuarto
00'26'
63 - 65
-2
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
00'15'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
4º Cuarto
00'07'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
00'02'
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Dinos Mitoglou
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'59'
61 - 65
-4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'56'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
09'34'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
3º Cuarto
09'06'
61 - 62
-1
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
3º Cuarto
08'47'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
08'41'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
08'27'
58 - 62
-4
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'15'
58 - 59
-1
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
08'10'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para TJ Shorts
3º Cuarto
08'09'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omer Yurtseven
3º Cuarto
07'50'
El árbitro pita pasos de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'46'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
07'27'
56 - 59
-3
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'27'
56 - 58
-2
Yankuba Sima [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'27'
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'06'
56 - 57
-1
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'06'
55 - 57
-2
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'06'
Omari Moore [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Kostas Sloukas
3º Cuarto
06'53'
54 - 57
-3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'53'
54 - 56
-2
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'53'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
06'47'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
3º Cuarto
06'34'
3ª Falta personal en ataque de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant
3º Cuarto
06'20'
54 - 55
-1
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'20'
53 - 55
-2
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'20'
1ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'16'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
3º Cuarto
06'10'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
05'57'
Tercera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
3º Cuarto
05'54'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'40'
3ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'27'
52 - 55
-3
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'14'
3ª Falta personal en ataque de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Neal Sako
3º Cuarto
05'04'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
04'48'
52 - 53
-1
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
04'45'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Dinos Mitoglou
3º Cuarto
04'24'
50 - 53
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
04'24'
1ª falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
04'24'
50 - 52
-2
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Kostas Sloukas
3º Cuarto
04'18'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
04'05'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
3º Cuarto
03'50'
50 - 50
0
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
03'50'
2ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
03'50'
49 - 50
-1
Bomba de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Neal Sako
3º Cuarto
03'27'
47 - 50
-3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'21'
47 - 47
0
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque, con asistencia de Juancho Hernangomez
3º Cuarto
03'15'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Brancou Badio
3º Cuarto
03'08'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'47'
45 - 47
-2
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'47'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'47'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jerian Grant cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'44'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Darius Thompson
3º Cuarto
02'37'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Kostas Sloukas
3º Cuarto
02'26'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
3º Cuarto
02'13'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
3º Cuarto
01'54'
Tiempo muerto
3º Cuarto
01'53'
44 - 47
-3
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
01'47'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
3º Cuarto
01'28'
44 - 45
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
01'22'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
01'06'
Rebote ofensivo de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
00'49'
44 - 43
1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
3º Cuarto
00'16'
44 - 40
4
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'59'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la bomba
2º Cuarto
09'55'
Tiempo muerto
2º Cuarto
09'55'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
09'43'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Yankuba Sima.
2º Cuarto
09'26'
Omari Moore [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
09'24'
1ª Falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
09'21'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'09'
44 - 38
6
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
08'44'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Juancho Hernangomez
2º Cuarto
08'44'
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'44'
1ª Falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
08'41'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Yankuba Sima
2º Cuarto
08'31'
41 - 38
3
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'31'
Yankuba Sima [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Omer Yurtseven
2º Cuarto
08'07'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple, pero Omari Moore realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
07'54'
40 - 36
4
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'54'
39 - 36
3
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'54'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
07'42'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
2º Cuarto
07'28'
38 - 36
2
Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
2º Cuarto
07'05'
35 - 36
-1
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'48'
35 - 34
1
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
06'37'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para TJ Shorts.
2º Cuarto
06'29'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
06'09'
2ª Falta personal en ataque de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts
2º Cuarto
06'03'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Kenneth Faried
2º Cuarto
06'01'
Rebote ofensivo de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su lanzamiento a canasta
2º Cuarto
05'48'
32 - 34
-2
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
2º Cuarto
05'44'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
05'16'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
04'51'
32 - 31
1
Josep Puerto [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
04'51'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'51'
1ª falta personal de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Josep Puerto cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'51'
32 - 30
2
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea y tiro libre adicional por la falta de Dinos Mitoglou
2º Cuarto
04'45'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
04'15'
32 - 28
4
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
2º Cuarto
04'00'
32 - 25
7
Bomba de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'45'
El árbitro pita pasos de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'34'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
03'18'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Dinos Mitoglou
2º Cuarto
03'06'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
02'55'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
2º Cuarto
02'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
2º Cuarto
02'44'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
02'44'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
02'35'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
02'22'
30 - 25
5
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jaime Pradilla
2º Cuarto
02'17'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Juancho Hernangomez
2º Cuarto
02'06'
30 - 23
7
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'45'
30 - 21
9
Triple de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
2º Cuarto
01'30'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
2º Cuarto
01'16'
27 - 21
6
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
2º Cuarto
01'07'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
00'55'
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
00'40'
25 - 21
4
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'28'
25 - 19
6
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
00'28'
1ª falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Dinos Mitoglou cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
00'28'
24 - 19
5
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas y tiro libre adicional por la falta de Omari Moore
2º Cuarto
00'19'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Omari Moore
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'53'
22 - 19
3
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
1º Cuarto
09'40'
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
1º Cuarto
09'32'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
09'21'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
09'00'
20 - 19
1
Canasta de Yankuba Sima [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'50'
20 - 17
3
Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
1º Cuarto
08'39'
18 - 17
1
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
08'28'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
08'05'
18 - 14
4
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
08'01'
2ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
07'59'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
07'44'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'43'
18 - 11
7
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
07'35'
Primera falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant
1º Cuarto
07'24'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jerian Grant.
1º Cuarto
07'16'
16 - 11
5
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
1º Cuarto
07'00'
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'48'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
06'33'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
06'12'
1ª Falta personal en ataque de Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
06'02'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
05'51'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'51'
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson
1º Cuarto
05'47'
13 - 11
2
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque
1º Cuarto
05'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
05'19'
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
04'50'
11 - 11
0
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
04'37'
11 - 8
3
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
04'37'
1ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
04'37'
10 - 8
2
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Nate Reuvers
1º Cuarto
04'20'
Pie de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'00'
8 - 8
0
Triple de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
1º Cuarto
03'47'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos.
1º Cuarto
03'35'
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
03'12'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
03'01'
5 - 8
-3
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
02'52'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
02'45'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
02'40'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
1º Cuarto
02'28'
1ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
02'19'
3 - 8
-5
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
02'11'
3 - 6
-3
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'11'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
02'11'
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
01'54'
2 - 6
-4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
01'42'
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
1º Cuarto
01'31'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
01'06'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
1º Cuarto
00'52'
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
1º Cuarto
00'32'
2 - 3
-1
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'15'
2 - 0
2
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido