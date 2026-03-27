Partido: Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " Rebote ofensivo de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Canasta de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 2 - 0 Jaime Pradilla Valencia Basket " El balón sale fuera. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Isaac Bonga cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 0 Sterling Brown Partizan Mozzart Bet " Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 Jaime Pradilla Valencia Basket " Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 2 Brancou Badio Valencia Basket " 1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 3 - 2 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 4 - 2 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 2 Arijan Lakic Partizan Mozzart Bet " Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Brancou Badio cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 6 - 2 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 6 - 4 Jaime Pradilla Valencia Basket " Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 8 - 4 Isaac Bonga Partizan Mozzart Bet " Gancho de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 8 - 4 Arijan Lakic Partizan Mozzart Bet " Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Omari Moore cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 8 - 4 Arijan Lakic Partizan Mozzart Bet " Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 8 - 4 Nate Reuvers Valencia Basket " Rebote ofensivo de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras fallar una bomba cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 8 - 6 Nate Reuvers Valencia Basket " Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 10 - 6 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 10 - 9 Omari Moore Valencia Basket " Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 9 Sterling Brown Partizan Mozzart Bet " Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 10 - 12 Darius Thompson Valencia Basket " Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 12 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Omari Moore cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 12 Arijan Lakic Partizan Mozzart Bet " 1ª Falta personal de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 12 Valencia Basket " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 12 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 10 - 13 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 13 Carlik Jones Partizan Mozzart Bet " Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 10 - 15 Darius Thompson Valencia Basket " Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 15 Isaac Bonga Partizan Mozzart Bet " Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 10 - 15 Isaac Bonga Partizan Mozzart Bet " 1ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 10 - 15 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 10 - 16 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 12 - 16 Nik Calathes Partizan Mozzart Bet " Bandeja de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Aleksej Pokusevski cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 12 - 19 Matt Costello Valencia Basket " Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 12 - 19 Shake Milton Partizan Mozzart Bet " Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la bomba. El rebote defensivo es para Braxton Key. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 19 Shake Milton Partizan Mozzart Bet " Primera falta personal de Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 19 Aleksa Radanov Partizan Mozzart Bet " Primera falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 19 Matt Costello Valencia Basket " Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 19 Josep Puerto Valencia Basket " Rebote ofensivo de Josep Puerto [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 19 Josep Puerto Valencia Basket " Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 12 - 21 Matt Costello Valencia Basket " Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 12 - 21 Partizan Mozzart Bet " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 14 - 21 Aleksa Radanov Partizan Mozzart Bet " Canasta de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 14 - 23 Sergio de Larrea Valencia Basket " Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 17 - 23 Aleksej Pokusevski Partizan Mozzart Bet " Triple de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 17 - 25 Jaime Pradilla Valencia Basket " Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 17 - 25 Shake Milton Partizan Mozzart Bet " Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Matt Costello cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 17 - 27 Sergio de Larrea Valencia Basket " Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 17 - 27 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 17 - 27 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 17 - 27 Aleksa Radanov Partizan Mozzart Bet " 2ª Falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 17 - 28 Neal Sako Valencia Basket " Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 17 - 29 Neal Sako Valencia Basket " Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 19 - 29 Dylan Osetkowski Partizan Mozzart Bet " Bandeja de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 19 - 29 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Aleksa Radanov. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 19 - 29 Kameron Taylor Valencia Basket " Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Aleksa Radanov cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 21 - 29 Aleksej Pokusevski Partizan Mozzart Bet " Canasta de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 29 Aleksej Pokusevski Partizan Mozzart Bet " Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Brancou Badio cuarto 2 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 24 - 29 Sterling Brown Partizan Mozzart Bet " Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 24 - 29 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski. cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 24 - 29 Jaime Pradilla Valencia Basket " Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Dylan Osetkowski cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 24 - 29 Partizan Mozzart Bet " Tiempo de posesión agotado cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 24 - 31 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 24 - 31 Dylan Osetkowski Partizan Mozzart Bet " Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore. cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 24 - 33 Neal Sako Valencia Basket " Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 24 - 33 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Bruno Fernando cuarto 2 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 24 - 36 Omari Moore Valencia Basket " Triple de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Neal Sako cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 24 - 36 Neal Sako Valencia Basket " Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando cuarto 2 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 27 - 36 Dylan Osetkowski Partizan Mozzart Bet " Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 27 - 36 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 27 - 36 Sterling Brown Partizan Mozzart Bet " Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Braxton Key cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 27 - 38 Braxton Key Valencia Basket " Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 27 - 38 Bruno Fernando Partizan Mozzart Bet " El árbitro pita pasos de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 27 - 38 Isaac Bonga Partizan Mozzart Bet " Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson