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Superdeporte

Partido: Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

Partizan NIS Belgrado

63
71

Valencia Basket

Estadio: Alekasandar Nikolic Hall
4º cuarto
Viernes,27.03.2026
%Acierto
T2
T3
TL
7/7
16/32
8/23
 
Parciales
1
2
3
4
17
24
18
4
27
14
25
5
 
%Acierto
T2
T3
TL
15/21
16/24
8/17

Jugadores Del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

Partizan NIS Belgrado
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Sterling Brown
12
3+0
1
Carlik Jones
15
0+0
3
Isaac Bonga
8
2+1
1
Arijan Lakic
3
1+1
2
Bruno Fernando
4
2+1
0
Dylan Osetkowski
10
1+0
1
Nik Calathes
2
0+1
3
Aleksej Pokusevski
7
2+1
1
Aleksa Radanov
2
1+0
0
Shake Milton
0
0+0
0
Mitar Bosnjakovic
0
0+0
0
 
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Brancou Badio
5
1+0
2
Jaime Pradilla
8
4+0
0
Kameron Taylor
14
3+0
2
Darius Thompson
8
0+0
5
Nate Reuvers
6
0+1
0
Sergio de Larrea
4
2+0
2
Josep Puerto
0
0+2
1
Omari Moore
6
4+0
1
Braxton Key
8
2+0
0
Matt Costello
5
2+1
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Neal Sako
7
1+0
1

Narración Del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

4º Cuarto
01'46'
Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'45'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'41'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Isaac Bonga
4º Cuarto
01'14'
63 - 71
-8
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
01'03'
63 - 68
-5
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'44'
61 - 68
-7
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'22'
61 - 66
-5
Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
09'50'
59 - 66
-7
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'50'
59 - 65
-6
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'50'
2ª Falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'44'
59 - 64
-5
Triple de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Arijan Lakic
3º Cuarto
09'40'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Arijan Lakic
3º Cuarto
09'20'
56 - 64
-8
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'15'
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Arijan Lakic
3º Cuarto
09'14'
56 - 61
-5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
3º Cuarto
09'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
09'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'14'
1ª Falta personal de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de tres.
3º Cuarto
09'00'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Nik Calathes
3º Cuarto
08'50'
56 - 60
-4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
08'50'
2ª falta personal de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
08'50'
56 - 59
-3
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Arijan Lakic
3º Cuarto
08'42'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
08'39'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Aleksej Pokusevski
3º Cuarto
08'28'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski.
3º Cuarto
08'13'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
07'58'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Arijan Lakic.
3º Cuarto
07'43'
Primera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
07'35'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
07'20'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Sergio de Larrea
3º Cuarto
07'13'
56 - 57
-1
Triple de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
3º Cuarto
07'01'
Matt Costello [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski.
3º Cuarto
06'50'
53 - 57
-4
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'50'
52 - 57
-5
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'50'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'35'
51 - 57
-6
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'17'
51 - 55
-4
Mate de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Arijan Lakic
3º Cuarto
06'14'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Omari Moore
3º Cuarto
06'13'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
05'49'
49 - 55
-6
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'32'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'30'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
05'11'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
3º Cuarto
04'54'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Nik Calathes
3º Cuarto
04'42'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nik Calathes
3º Cuarto
04'26'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
04'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
3º Cuarto
04'04'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Sterling Brown
3º Cuarto
03'48'
49 - 52
-3
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'48'
49 - 51
-2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'48'
3ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'31'
49 - 50
-1
Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
03'15'
47 - 50
-3
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
03'00'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'44'
47 - 48
-1
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'44'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'44'
1ª Falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'33'
47 - 47
0
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'27'
45 - 47
-2
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'27'
Técnica de Neal Sako [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'27'
4ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
02'25'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
3º Cuarto
02'10'
44 - 47
-3
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
44 - 46
-2
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'10'
44 - 45
-1
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
2ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de tres.
3º Cuarto
01'52'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el mate. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
01'48'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jaime Pradilla
3º Cuarto
01'42'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
01'36'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Carlik Jones
3º Cuarto
01'28'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
3º Cuarto
01'14'
44 - 44
0
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones
3º Cuarto
00'46'
41 - 44
-3
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
00'40'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Bruno Fernando
3º Cuarto
00'31'
Tercera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando
3º Cuarto
00'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'58'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
09'36'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
2º Cuarto
09'28'
Primera falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
09'16'
41 - 41
0
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'16'
40 - 41
-1
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'16'
1ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Sterling Brown en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
09'14'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
2º Cuarto
09'04'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'50'
39 - 41
-2
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
2º Cuarto
08'39'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Bruno Fernando
2º Cuarto
08'39'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Neal Sako
2º Cuarto
08'34'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
08'10'
39 - 39
0
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'10'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'10'
1ª Falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'55'
El balón sale fuera tras un mal pase de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'46'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Neal Sako
2º Cuarto
07'25'
39 - 38
1
Canasta de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski
2º Cuarto
07'06'
1ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Sterling Brown
2º Cuarto
06'51'
37 - 38
-1
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
06'29'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
2º Cuarto
06'09'
35 - 38
-3
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown
2º Cuarto
06'00'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Josep Puerto
2º Cuarto
05'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'35'
32 - 38
-6
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Carlik Jones
2º Cuarto
05'26'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
2º Cuarto
05'18'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja por un tapón de Darius Thompson
2º Cuarto
05'04'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Braxton Key
2º Cuarto
04'53'
29 - 38
-9
Mate de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Isaac Bonga
2º Cuarto
04'48'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
04'41'
El árbitro pita pasos de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
04'25'
27 - 38
-11
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
04'16'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
2º Cuarto
04'07'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
03'59'
27 - 36
-9
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones
2º Cuarto
03'53'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando
2º Cuarto
03'37'
24 - 36
-12
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Neal Sako
2º Cuarto
03'32'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Bruno Fernando
2º Cuarto
03'26'
24 - 33
-9
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
03'14'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
02'53'
24 - 31
-7
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'38'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
02'24'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Dylan Osetkowski
2º Cuarto
02'08'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski.
2º Cuarto
01'50'
24 - 29
-5
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
01'37'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Brancou Badio
2º Cuarto
01'21'
21 - 29
-8
Canasta de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
01'13'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Aleksa Radanov
2º Cuarto
01'02'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Aleksa Radanov.
2º Cuarto
00'44'
19 - 29
-10
Bandeja de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
00'21'
17 - 29
-12
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'21'
17 - 28
-11
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'21'
2ª Falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
17 - 27
-10
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
1º Cuarto
09'46'
Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
1º Cuarto
09'34'
17 - 25
-8
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
09'15'
17 - 23
-6
Triple de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
1º Cuarto
08'58'
14 - 23
-9
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'45'
14 - 21
-7
Canasta de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
08'25'
Tiempo muerto
1º Cuarto
08'24'
12 - 21
-9
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'22'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
1º Cuarto
08'21'
Rebote ofensivo de Josep Puerto [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
08'18'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
1º Cuarto
08'17'
Primera falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello
1º Cuarto
07'55'
Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la bomba. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
07'37'
12 - 19
-7
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
07'25'
12 - 16
-4
Bandeja de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Aleksej Pokusevski
1º Cuarto
07'02'
10 - 16
-6
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'02'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'02'
1ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'54'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
06'35'
10 - 15
-5
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'21'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
05'55'
10 - 13
-3
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'55'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
05'55'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'55'
1ª Falta personal de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'49'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Omari Moore
1º Cuarto
05'22'
10 - 12
-2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'03'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
04'51'
10 - 9
1
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
04'31'
10 - 6
4
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
04'14'
8 - 6
2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'12'
Rebote ofensivo de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras fallar una bomba
1º Cuarto
03'58'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
03'36'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Omari Moore
1º Cuarto
03'20'
8 - 4
4
Gancho de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'54'
6 - 4
2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'42'
6 - 2
4
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'33'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Brancou Badio
1º Cuarto
02'27'
4 - 2
2
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'27'
3 - 2
1
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'27'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'00'
2 - 2
0
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
01'40'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'24'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
01'03'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Isaac Bonga
1º Cuarto
00'48'
El balón sale fuera.
1º Cuarto
00'33'
2 - 0
2
Canasta de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque
1º Cuarto
00'31'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'26'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
00'24'
Rebote ofensivo de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

Partizan NIS Belgrado
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Sterling Brown
14:82
12
3/5
1/3
3/3
2
4
3+0
1
1
1
1
13
Carlik Jones
13:17
15
5/9
1/5
2/2
0
2
0+0
3
1
1
2
10
Isaac Bonga
10:46
8
1/1
2/4
0/0
3
0
2+1
1
1
2
0
8
Arijan Lakic
10:05
3
0/1
1/1
0/0
2
0
1+1
2
1
4
0
7
Bruno Fernando
9:27
4
1/4
0/0
2/2
2
5
2+1
0
3
1
0
5
Dylan Osetkowski
16:23
10
2/5
2/6
0/0
1
1
1+0
1
0
2
0
7
Nik Calathes
6:97
2
1/1
0/1
0/0
1
0
0+1
3
2
0
0
2
Aleksej Pokusevski
6:64
7
2/3
1/3
0/0
1
0
2+1
1
0
1
0
8
Aleksa Radanov
3:45
2
1/1
0/0
0/0
2
1
1+0
0
0
0
0
2
Shake Milton
2:44
0
0/2
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
1
-4
Mitar Bosnjakovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
63
16/32
8/23
7/7
15
13
11
12
10
12
4
 
Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Brancou Badio
10:74
5
1/4
0/0
3/3
2
2
1+0
2
2
2
0
5
Jaime Pradilla
9:93
8
4/4
0/1
0/0
1
0
4+0
0
2
1
0
9
Kameron Taylor
9:64
14
2/2
2/2
4/6
2
2
3+0
2
0
2
0
19
Darius Thompson
8:31
8
1/1
2/3
0/0
1
0
0+0
5
2
1
0
11
Nate Reuvers
7:88
6
1/2
0/1
4/6
1
3
0+1
0
0
1
0
6
Sergio de Larrea
10:39
4
2/2
0/1
0/0
1
2
2+0
2
1
0
0
7
Josep Puerto
9:06
0
0/2
0/1
0/0
0
0
0+2
1
1
0
0
-1
Omari Moore
7:96
6
0/0
2/3
0/0
1
0
4+0
1
2
0
0
8
Braxton Key
7:35
8
2/3
1/3
1/2
0
1
2+0
0
1
0
0
7
Matt Costello
5:07
5
1/2
1/2
0/0
0
2
2+1
0
0
0
0
9
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Neal Sako
7:17
7
2/2
0/0
3/4
5
3
1+0
1
1
0
0
5
EQUIPO
 
 
71
16/24
8/17
15/21
14
15
20
14
12
7
0
 

Ranking Del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

Puntos
Carlik Jones
Partizan NIS Belgrado
15
Kameron Taylor
Valencia Basket
14
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
12
Dylan Osetkowski
Partizan NIS Belgrado
10
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
8
Braxton Key
Valencia Basket
8
Darius Thompson
Valencia Basket
8
 
Valoración
Kameron Taylor
Valencia Basket
19
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
13
Darius Thompson
Valencia Basket
11
Carlik Jones
Partizan NIS Belgrado
10
Matt Costello
Valencia Basket
9
Jaime Pradilla
Valencia Basket
9
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
8
Rebotes Defensivos
Josep Puerto
Valencia Basket
2
Nate Reuvers
Valencia Basket
1
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
1
Arijan Lakic
Partizan NIS Belgrado
1
Bruno Fernando
Partizan NIS Belgrado
1
Nik Calathes
Partizan NIS Belgrado
1
Aleksej Pokusevski
Partizan NIS Belgrado
1
 
Rebotes Ofensivos
Omari Moore
Valencia Basket
4
Jaime Pradilla
Valencia Basket
4
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
3
Kameron Taylor
Valencia Basket
3
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
2
Matt Costello
Valencia Basket
2
Bruno Fernando
Partizan NIS Belgrado
2
Faltas cometidas
Neal Sako
Valencia Basket
5
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
3
Aleksa Radanov
Partizan NIS Belgrado
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
2
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
2
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Arijan Lakic
Partizan NIS Belgrado
2
 
Asistencias
Darius Thompson
Valencia Basket
5
Nik Calathes
Partizan NIS Belgrado
3
Carlik Jones
Partizan NIS Belgrado
3
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Arijan Lakic
Partizan NIS Belgrado
2
Sergio de Larrea
Valencia Basket
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
2

Evolución Del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6

Tiros a canasta Del Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

 
 
Partizan NIS Belgrado
 
 
 
Valencia Basket
T2
T3
TL
16/32
8/23
7/7
 
T2
T3
TL
16/24
8/17
15/21