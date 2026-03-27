Partido: Partizan NIS Belgrado - Valencia Basket

4º Cuarto
01'46'
Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'45'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'41'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Isaac Bonga
4º Cuarto
01'14'
63 - 71
-8
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
01'03'
63 - 68
-5
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'44'
61 - 68
-7
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'22'
61 - 66
-5
Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
09'50'
59 - 66
-7
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'50'
59 - 65
-6
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'50'
2ª Falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'44'
59 - 64
-5
Triple de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Arijan Lakic
3º Cuarto
09'40'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Arijan Lakic
3º Cuarto
09'20'
56 - 64
-8
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'15'
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Arijan Lakic
3º Cuarto
09'14'
56 - 61
-5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
3º Cuarto
09'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
09'14'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'14'
1ª Falta personal de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de tres.
3º Cuarto
09'00'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Nik Calathes
3º Cuarto
08'50'
56 - 60
-4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
08'50'
2ª falta personal de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
08'50'
56 - 59
-3
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Arijan Lakic
3º Cuarto
08'42'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
08'39'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Aleksej Pokusevski
3º Cuarto
08'28'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski.
3º Cuarto
08'13'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
3º Cuarto
07'58'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Arijan Lakic.
3º Cuarto
07'43'
Primera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Sergio de Larrea
3º Cuarto
07'35'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
07'20'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Sergio de Larrea
3º Cuarto
07'13'
56 - 57
-1
Triple de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
3º Cuarto
07'01'
Matt Costello [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski.
3º Cuarto
06'50'
53 - 57
-4
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'50'
52 - 57
-5
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'50'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
06'35'
51 - 57
-6
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
3º Cuarto
06'17'
51 - 55
-4
Mate de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Arijan Lakic
3º Cuarto
06'14'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Omari Moore
3º Cuarto
06'13'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
05'49'
49 - 55
-6
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
3º Cuarto
05'32'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'30'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
05'11'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
3º Cuarto
04'54'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Nik Calathes
3º Cuarto
04'42'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nik Calathes
3º Cuarto
04'26'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3º Cuarto
04'11'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
3º Cuarto
04'04'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Sterling Brown
3º Cuarto
03'48'
49 - 52
-3
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'48'
49 - 51
-2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'48'
3ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'31'
49 - 50
-1
Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
03'15'
47 - 50
-3
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
03'00'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'44'
47 - 48
-1
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'44'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
02'44'
1ª Falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
02'33'
47 - 47
0
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'27'
45 - 47
-2
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'27'
Técnica de Neal Sako [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'27'
4ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando en la lucha por un rebote defensivo.
3º Cuarto
02'25'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
3º Cuarto
02'10'
44 - 47
-3
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tercer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
44 - 46
-2
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
02'10'
44 - 45
-1
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
02'10'
2ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de tres.
3º Cuarto
01'52'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el mate. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
01'48'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jaime Pradilla
3º Cuarto
01'42'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
01'36'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Carlik Jones
3º Cuarto
01'28'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
3º Cuarto
01'14'
44 - 44
0
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones
3º Cuarto
00'46'
41 - 44
-3
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Brancou Badio
3º Cuarto
00'40'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Bruno Fernando
3º Cuarto
00'31'
Tercera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando
3º Cuarto
00'16'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'58'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
09'36'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
2º Cuarto
09'28'
Primera falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Sergio de Larrea
2º Cuarto
09'16'
41 - 41
0
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'16'
40 - 41
-1
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'16'
1ª Falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Sterling Brown en la lucha por un rebote defensivo.
2º Cuarto
09'14'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
2º Cuarto
09'04'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'50'
39 - 41
-2
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
2º Cuarto
08'39'
Neal Sako [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Bruno Fernando
2º Cuarto
08'39'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Neal Sako
2º Cuarto
08'34'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
2º Cuarto
08'10'
39 - 39
0
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
08'10'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
08'10'
1ª Falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
07'55'
El balón sale fuera tras un mal pase de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'46'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Neal Sako
2º Cuarto
07'25'
39 - 38
1
Canasta de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski
2º Cuarto
07'06'
1ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Sterling Brown
2º Cuarto
06'51'
37 - 38
-1
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
06'29'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
2º Cuarto
06'09'
35 - 38
-3
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown
2º Cuarto
06'00'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Josep Puerto
2º Cuarto
05'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'35'
32 - 38
-6
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Carlik Jones
2º Cuarto
05'26'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
2º Cuarto
05'18'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja por un tapón de Darius Thompson
2º Cuarto
05'04'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Braxton Key
2º Cuarto
04'53'
29 - 38
-9
Mate de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque, con asistencia de Isaac Bonga
2º Cuarto
04'48'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
04'41'
El árbitro pita pasos de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
04'25'
27 - 38
-11
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
04'16'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
2º Cuarto
04'07'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
03'59'
27 - 36
-9
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones
2º Cuarto
03'53'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando
2º Cuarto
03'37'
24 - 36
-12
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Neal Sako
2º Cuarto
03'32'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Bruno Fernando
2º Cuarto
03'26'
24 - 33
-9
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
03'14'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
2º Cuarto
02'53'
24 - 31
-7
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'38'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
02'24'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Dylan Osetkowski
2º Cuarto
02'08'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski.
2º Cuarto
01'50'
24 - 29
-5
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
01'37'
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Brancou Badio
2º Cuarto
01'21'
21 - 29
-8
Canasta de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
01'13'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Aleksa Radanov
2º Cuarto
01'02'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Aleksa Radanov.
2º Cuarto
00'44'
19 - 29
-10
Bandeja de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
00'21'
17 - 29
-12
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'21'
17 - 28
-11
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'21'
2ª Falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
17 - 27
-10
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
1º Cuarto
09'46'
Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
1º Cuarto
09'34'
17 - 25
-8
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
09'15'
17 - 23
-6
Triple de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
1º Cuarto
08'58'
14 - 23
-9
Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'45'
14 - 21
-7
Canasta de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
08'25'
Tiempo muerto
1º Cuarto
08'24'
12 - 21
-9
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'22'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Matt Costello
1º Cuarto
08'21'
Rebote ofensivo de Josep Puerto [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
08'18'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
1º Cuarto
08'17'
Primera falta personal de Aleksa Radanov [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello
1º Cuarto
08'07'
Primera falta personal de Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] sobre Matt Costello
1º Cuarto
07'55'
Shake Milton [Partizan Mozzart Bet] falla la bomba. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
07'37'
12 - 19
-7
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
07'25'
12 - 16
-4
Bandeja de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Aleksej Pokusevski
1º Cuarto
07'02'
10 - 16
-6
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'02'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'02'
1ª Falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'54'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
1º Cuarto
06'35'
10 - 15
-5
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
06'21'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
05'55'
10 - 13
-3
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'55'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
05'55'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'55'
1ª Falta personal de Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'49'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Omari Moore
1º Cuarto
05'22'
10 - 12
-2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'03'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
04'51'
10 - 9
1
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
04'31'
10 - 6
4
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
04'14'
8 - 6
2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'12'
Rebote ofensivo de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras fallar una bomba
1º Cuarto
03'58'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
03'36'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Omari Moore
1º Cuarto
03'20'
8 - 4
4
Gancho de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'54'
6 - 4
2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'42'
6 - 2
4
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'33'
Arijan Lakic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Brancou Badio
1º Cuarto
02'27'
4 - 2
2
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'27'
3 - 2
1
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'27'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Bruno Fernando cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'00'
2 - 2
0
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
1º Cuarto
01'40'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
01'24'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
1º Cuarto
01'03'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Isaac Bonga
1º Cuarto
00'48'
El balón sale fuera.
1º Cuarto
00'33'
2 - 0
2
Canasta de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque
1º Cuarto
00'31'
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'26'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
00'24'
Rebote ofensivo de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido