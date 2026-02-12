Partido: Valencia Basket - Asvel Villeurbanne

4º Cuarto
00'25'
Tercera falta personal de Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Braxton Key
4º Cuarto
00'21'
Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bomba. El rebote defensivo es para Braxton Key.
4º Cuarto
00'14'
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la canasta por un tapón de Braxton Key
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'56'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] roba el balón a Braxton Key
3º Cuarto
09'33'
63 - 45
18
Canasta de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne]
3º Cuarto
09'10'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mbaye Ndiaye
3º Cuarto
09'10'
63 - 43
20
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
09'10'
2ª Falta personal de Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
09'04'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple
3º Cuarto
08'48'
Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
3º Cuarto
08'26'
62 - 43
19
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
3º Cuarto
08'05'
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El balón se va fuera.
3º Cuarto
07'52'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Armel Traoré.
3º Cuarto
07'30'
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
3º Cuarto
07'30'
59 - 43
16
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'30'
2ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Thomas Heurtel cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'17'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Armel Traoré.
3º Cuarto
07'02'
59 - 42
17
Canasta de Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Bastien Vautier
3º Cuarto
06'43'
59 - 40
19
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
3º Cuarto
06'38'
Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el gancho por un tapón de Neal Sako
3º Cuarto
06'11'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mbaye Ndiaye
3º Cuarto
06'11'
57 - 40
17
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'11'
Tiempo muerto
3º Cuarto
06'11'
Tercera falta personal de Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako
3º Cuarto
06'03'
56 - 40
16
Triple de Paul Eboua [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Edwin Jackson
3º Cuarto
05'53'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edwin Jackson.
3º Cuarto
05'34'
Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
3º Cuarto
05'19'
56 - 37
19
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'12'
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
3º Cuarto
04'54'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Zac Seljaas
3º Cuarto
04'54'
53 - 37
16
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'54'
3ª Falta personal de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
04'37'
52 - 37
15
Canasta de Paul Eboua [LDLC Asvel Villeurbanne]
3º Cuarto
04'34'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Armel Traoré
3º Cuarto
04'25'
Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] corta el pase a Josep Puerto
3º Cuarto
04'23'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
3º Cuarto
04'12'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
3º Cuarto
04'04'
Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
3º Cuarto
03'57'
Primera falta personal de Paul Eboua [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako
3º Cuarto
03'54'
Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
03'40'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Paul Eboua.
3º Cuarto
03'31'
El balón sale fuera tras un mal pase de Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne]
3º Cuarto
03'24'
Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Braian Angola
3º Cuarto
03'12'
52 - 35
17
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'12'
51 - 35
16
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'12'
1ª Falta personal de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'05'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3º Cuarto
02'36'
50 - 35
15
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'21'
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Shaquille Harrison
3º Cuarto
02'14'
Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote ofensivo es para Shaquille Harrison
3º Cuarto
02'00'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Paul Eboua
3º Cuarto
01'48'
48 - 35
13
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
01'48'
47 - 35
12
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
01'48'
2ª Falta personal de Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
01'26'
46 - 35
11
Mate de Paul Eboua [LDLC Asvel Villeurbanne]
3º Cuarto
01'24'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Paul Eboua
3º Cuarto
01'21'
Rebote ofensivo de Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
01'01'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Shaquille Harrison.
3º Cuarto
00'50'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
3º Cuarto
00'42'
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la canasta por un tapón de Jaime Pradilla
3º Cuarto
00'20'
46 - 33
13
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'59'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple lejano.
2º Cuarto
09'33'
44 - 33
11
Canasta de Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne]
2º Cuarto
09'21'
44 - 31
13
Josep Puerto [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
09'21'
1ª falta personal de Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Josep Puerto cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
09'21'
43 - 31
12
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la falta de Braian Angola
2º Cuarto
08'57'
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bandeja. El balón se va fuera.
2º Cuarto
08'35'
2ª Falta personal en ataque de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Shaquille Harrison
2º Cuarto
08'16'
Neal Sako [Valencia Basket] roba el balón a Paul Eboua
2º Cuarto
08'01'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mbaye Ndiaye.
2º Cuarto
07'38'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'37'
40 - 31
9
Triple de Paul Eboua [LDLC Asvel Villeurbanne] tras un contraataque, con asistencia de Braian Angola
2º Cuarto
07'31'
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] corta el pase a Sergio de Larrea
2º Cuarto
07'11'
40 - 28
12
Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
07'11'
3ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Braian Angola cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
07'11'
40 - 27
13
Canasta de Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Shaquille Harrison y tiro libre adicional por la falta de Matt Costello
2º Cuarto
07'03'
Matt Costello [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Braian Angola
2º Cuarto
06'51'
40 - 25
15
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'35'
37 - 25
12
Canasta de Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne]
2º Cuarto
06'32'
Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mbaye Ndiaye
2º Cuarto
06'20'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paul Eboua.
2º Cuarto
06'08'
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] comete su segunda falta personal sobre Braxton Key
2º Cuarto
05'58'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Thomas Heurtel
2º Cuarto
05'37'
37 - 23
14
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2º Cuarto
05'31'
1ª Falta personal en ataque de Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Brancou Badio
2º Cuarto
05'27'
Tiempo muerto
2º Cuarto
05'27'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Armel Traoré
2º Cuarto
05'16'
35 - 23
12
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'02'
David Lighty [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la canasta. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
2º Cuarto
04'45'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Braian Angola.
2º Cuarto
04'28'
El balón sale fuera tras un mal pase de Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne]
2º Cuarto
04'15'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Braian Angola
2º Cuarto
04'04'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mbaye Ndiaye.
2º Cuarto
03'56'
Primera falta personal de Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako
2º Cuarto
03'43'
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Thomas Heurtel
2º Cuarto
03'21'
32 - 23
9
Bomba de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'06'
Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
2º Cuarto
02'46'
30 - 23
7
Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'24'
28 - 23
5
Triple de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Mbaye Ndiaye
2º Cuarto
02'04'
28 - 20
8
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
02'04'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
02'04'
1ª Falta personal de Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
01'57'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'50'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Paul Eboua.
2º Cuarto
01'40'
27 - 20
7
Triple de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de David Lighty
2º Cuarto
01'13'
27 - 17
10
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'04'
El balón sale fuera.
2º Cuarto
01'02'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paul Eboua.
2º Cuarto
00'48'
Tiempo de posesión agotado
2º Cuarto
00'23'
25 - 17
8
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple lejano.
1º Cuarto
09'56'
Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Braxton Key.
1º Cuarto
09'48'
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Melvin Ajinca
1º Cuarto
09'36'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Armel Traoré.
1º Cuarto
09'25'
Primera falta personal de Edwin Jackson [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
09'18'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bomba. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
08'57'
22 - 17
5
Triple de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
08'49'
19 - 17
2
Triple de Melvin Ajinca [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Shaquille Harrison
1º Cuarto
08'41'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Armel Traoré
1º Cuarto
08'35'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Zac Seljaas.
1º Cuarto
08'26'
19 - 14
5
Triple de Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
08'05'
2ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Adam Atamna
1º Cuarto
07'59'
19 - 11
8
Mate de Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
07'36'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'35'
19 - 9
10
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
1º Cuarto
07'20'
Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
06'58'
16 - 9
7
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
06'43'
Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
1º Cuarto
06'20'
13 - 9
4
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
06'12'
Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
05'58'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braian Angola.
1º Cuarto
05'44'
El balón sale fuera tras un mal pase de Mbaye Ndiaye [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
05'21'
10 - 9
1
Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'13'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Neal Sako
1º Cuarto
05'00'
Bastien Vautier [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el gancho. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
04'48'
Brancou Badio [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
1º Cuarto
04'23'
8 - 9
-1
Triple de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] con asistencia de Shaquille Harrison
1º Cuarto
04'15'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Shaquille Harrison.
1º Cuarto
03'59'
8 - 6
2
Bandeja de Armel Traoré [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
03'38'
8 - 4
4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
1º Cuarto
03'31'
Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
03'13'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Paul Eboua.
1º Cuarto
02'52'
5 - 4
1
Canasta de Shaquille Harrison [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
02'34'
Tiempo de posesión agotado
1º Cuarto
02'31'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba por un tapón de Paul Eboua
1º Cuarto
02'01'
Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
1º Cuarto
01'45'
1ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Braian Angola en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
01'43'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Braian Angola.
1º Cuarto
01'26'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Thomas Heurtel
1º Cuarto
01'09'
5 - 2
3
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
01'09'
1ª falta personal de Thomas Heurtel [LDLC Asvel Villeurbanne] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
01'09'
4 - 2
2
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Thomas Heurtel
1º Cuarto
01'06'
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Thomas Heurtel
1º Cuarto
01'01'
Braian Angola [LDLC Asvel Villeurbanne] falla el triple. El rebote ofensivo es para Armel Traoré
1º Cuarto
00'37'
2 - 2
0
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
00'17'
0 - 2
-2
Gancho de Zac Seljaas [LDLC Asvel Villeurbanne]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido