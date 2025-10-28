Partido: Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

4º Cuarto
02'38'
78 - 65
13
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
02'38'
76 - 59
17
Triple de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'48'
76 - 56
20
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'43'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bomba
3º Cuarto
08'14'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3º Cuarto
07'56'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen.
3º Cuarto
07'39'
74 - 56
18
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'39'
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
07'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Scottie Wilbekin
3º Cuarto
06'20'
74 - 55
19
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'11'
74 - 54
20
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'40'
74 - 53
21
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'37'
72 - 53
19
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'37'
72 - 51
21
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'37'
70 - 51
19
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'37'
70 - 48
22
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'34'
Primera falta personal de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Josep Puerto
3º Cuarto
05'03'
68 - 46
22
Triple de Omari Moore [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'03'
65 - 46
19
Josep Puerto [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
05'03'
1ª falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Josep Puerto cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
05'03'
64 - 46
18
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Devon Hall
3º Cuarto
04'14'
62 - 46
16
Triple de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
04'11'
62 - 43
19
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'10'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
03'47'
59 - 43
16
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'31'
57 - 43
14
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'31'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
03'31'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV
3º Cuarto
03'17'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Devon Hall
3º Cuarto
02'48'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'48'
57 - 42
15
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
02'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
3º Cuarto
02'05'
57 - 40
17
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nate Reuvers
3º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
01'58'
57 - 37
20
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
01'58'
55 - 37
18
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'56'
Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
01'27'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
3º Cuarto
00'43'
53 - 37
16
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'43'
52 - 37
15
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'15'
51 - 37
14
Palmeo de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'48'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
09'48'
51 - 35
16
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'48'
51 - 34
17
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'48'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'48'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Wade Baldwin IV
2º Cuarto
08'46'
51 - 33
18
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'46'
3ª falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
08'46'
49 - 30
19
2º Cuarto
08'15'
48 - 30
18
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
08'10'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen.
2º Cuarto
07'39'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mikael Jantunen
2º Cuarto
07'39'
48 - 28
20
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'39'
1ª Falta personal en ataque de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Matt Costello
2º Cuarto
07'20'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'20'
47 - 28
19
Palmeo de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
07'15'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Scottie Wilbekin
2º Cuarto
07'15'
47 - 26
21
Triple de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
07'04'
1ª Falta personal en ataque de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Scottie Wilbekin
2º Cuarto
07'04'
47 - 23
24
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
07'04'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'04'
44 - 23
21
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
2º Cuarto
06'45'
42 - 23
19
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
06'38'
40 - 23
17
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'30'
40 - 22
18
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'12'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Armando Bacot.
2º Cuarto
05'43'
40 - 21
19
Bomba de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'20'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'58'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'45'
38 - 21
17
Canasta de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
03'20'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Bonzie Colson
2º Cuarto
02'32'
El balón sale fuera tras un mal pase de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
02'00'
38 - 19
19
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'51'
37 - 19
18
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'24'
Primera falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
01'19'
36 - 17
19
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'12'
33 - 15
18
Canasta de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
01'09'
Técnica de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
01'09'
33 - 13
20
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'30'
31 - 13
18
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'30'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Khem Birch
2º Cuarto
00'18'
29 - 13
16
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'18'
28 - 13
15
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'18'
Primera falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Omari Moore
2º Cuarto
00'07'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
08'54'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
08'54'
2ª falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
08'54'
22 - 10
12
1º Cuarto
08'54'
Primera falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
08'54'
13 - 11
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'54'
10 - 11
-1
Triple de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
08'54'
10 - 8
2
Triple de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
08'54'
10 - 5
5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'16'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Omari Moore
1º Cuarto
02'23'
8 - 5
3
Canasta de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Devon Hall
1º Cuarto
02'10'
8 - 3
5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'05'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'05'
6 - 3
3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'01'
3 - 3
0
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
01'59'
3 - 0
3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido