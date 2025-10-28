Síguenos en redes sociales:

Partido: Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

Valencia Basket

78
65

Fenerbahce Istanbul

Estadio: Roig Arena
4º cuarto
Martes,28.10.2025
%Acierto
T2
T3
TL
10/11
16/18
7/13
 
Parciales
1
2
3
4
22
24
25
2
10
22
21
9
 
%Acierto
T2
T3
TL
8/12
8/11
9/10

Jugadores Del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Nate Reuvers
2
2+0
0
Omari Moore
8
2+0
2
Jaime Pradilla
10
3+0
1
Jean Montero
12
1+0
2
Kameron Taylor
13
1+0
2
Ike Iroegbu
0
0+0
0
Alex Blanco
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
Tomas Talcis
0
0+0
0
Jorge Carot
0
0+0
0
Nikola Dzepina
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0
Nate Sestina
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
Brancou Badio
15
1+2
0
Matt Costello
3
0+2
0
Josep Puerto
9
2+0
0
Darius Thompson
7
1+2
1
Neal Sako
0
1+2
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
 
Fenerbahce Istanbul
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Mikael Jantunen
4
4+0
1
Devon Hall
5
0+0
1
Talen Horton-Tucker
16
2+0
2
Tarik Biberovic
5
2+1
0
Khem Birch
5
1+0
0
Onuralp Bitim
0
0+0
0
Arturs Zagars
0
0+0
0
Melih Mahmutoglu
0
0+0
0
Metecan Birsen
0
0+0
0
Brandon Boston Jr.
0
0+0
0
Wade Baldwin IV
13
2+1
2
Nicolo Melli
5
1+2
0
Scottie Wilbekin
4
0+0
1
Bonzie Colson
2
1+0
0
Armando Bacot
4
1+0
0

Narración Del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

4º Cuarto
02'38'
78 - 65
13
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
02'38'
76 - 59
17
Triple de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'48'
76 - 56
20
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3º Cuarto
09'43'
Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la bomba
3º Cuarto
08'14'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3º Cuarto
07'56'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen.
3º Cuarto
07'39'
74 - 56
18
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
07'39'
Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
07'39'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Scottie Wilbekin
3º Cuarto
06'20'
74 - 55
19
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
06'11'
74 - 54
20
Bonzie Colson [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
05'40'
74 - 53
21
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'37'
72 - 53
19
Canasta de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'37'
72 - 51
21
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'37'
70 - 51
19
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
05'37'
70 - 48
22
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'34'
Primera falta personal de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Josep Puerto
3º Cuarto
05'03'
68 - 46
22
Triple de Omari Moore [Valencia Basket]
3º Cuarto
05'03'
65 - 46
19
Josep Puerto [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
05'03'
1ª falta personal de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Josep Puerto cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
05'03'
64 - 46
18
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Devon Hall
3º Cuarto
04'14'
62 - 46
16
Triple de Scottie Wilbekin [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
04'11'
62 - 43
19
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
04'10'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
03'47'
59 - 43
16
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'31'
57 - 43
14
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'31'
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
03'31'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Wade Baldwin IV
3º Cuarto
03'17'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Devon Hall
3º Cuarto
02'48'
Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'48'
57 - 42
15
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
02'45'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Wade Baldwin IV.
3º Cuarto
02'05'
57 - 40
17
Triple de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nate Reuvers
3º Cuarto
01'58'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Talen Horton-Tucker
3º Cuarto
01'58'
57 - 37
20
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
01'58'
55 - 37
18
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
01'56'
Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
01'27'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tarik Biberovic.
3º Cuarto
00'43'
53 - 37
16
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'43'
52 - 37
15
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'15'
51 - 37
14
Palmeo de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul]
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'48'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
2º Cuarto
09'48'
51 - 35
16
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
09'48'
51 - 34
17
Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'48'
Tiempo muerto
2º Cuarto
08'48'
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Wade Baldwin IV
2º Cuarto
08'46'
51 - 33
18
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket]
2º Cuarto
08'46'
3ª falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
08'46'
49 - 30
19
2º Cuarto
08'15'
48 - 30
18
Canasta de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
08'10'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mikael Jantunen.
2º Cuarto
07'39'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mikael Jantunen
2º Cuarto
07'39'
48 - 28
20
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'39'
1ª Falta personal en ataque de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Matt Costello
2º Cuarto
07'20'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'20'
47 - 28
19
Palmeo de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
07'15'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Scottie Wilbekin
2º Cuarto
07'15'
47 - 26
21
Triple de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
07'04'
1ª Falta personal en ataque de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Scottie Wilbekin
2º Cuarto
07'04'
47 - 23
24
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
07'04'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'04'
44 - 23
21
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
2º Cuarto
06'45'
42 - 23
19
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
06'38'
40 - 23
17
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
06'30'
40 - 22
18
Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
06'12'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Armando Bacot.
2º Cuarto
05'43'
40 - 21
19
Bomba de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'20'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'23'
Tiempo muerto
2º Cuarto
03'58'
El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'45'
38 - 21
17
Canasta de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
03'20'
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Bonzie Colson
2º Cuarto
02'32'
El balón sale fuera tras un mal pase de Wade Baldwin IV [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
02'00'
38 - 19
19
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'51'
37 - 19
18
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'24'
Primera falta personal de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Kameron Taylor
2º Cuarto
01'19'
36 - 17
19
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'12'
33 - 15
18
Canasta de Devon Hall [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
01'09'
Técnica de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
2º Cuarto
01'09'
33 - 13
20
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'30'
31 - 13
18
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'30'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Khem Birch
2º Cuarto
00'18'
29 - 13
16
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
00'18'
28 - 13
15
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'18'
Primera falta personal de Nicolo Melli [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Omari Moore
2º Cuarto
00'07'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
08'54'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
08'54'
2ª falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
08'54'
22 - 10
12
1º Cuarto
08'54'
Primera falta personal de Armando Bacot [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
08'54'
13 - 11
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'54'
10 - 11
-1
Triple de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
08'54'
10 - 8
2
Triple de Mikael Jantunen [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
08'54'
10 - 5
5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'16'
Tiempo muerto
1º Cuarto
02'40'
Primera falta personal de Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] sobre Omari Moore
1º Cuarto
02'23'
8 - 5
3
Canasta de Khem Birch [Fenerbahce Beko Istanbul] con asistencia de Devon Hall
1º Cuarto
02'10'
8 - 3
5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'05'
Talen Horton-Tucker [Fenerbahce Beko Istanbul] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
02'05'
6 - 3
3
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'01'
3 - 3
0
Triple de Tarik Biberovic [Fenerbahce Beko Istanbul]
1º Cuarto
01'59'
3 - 0
3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Nate Reuvers
15:23
2
1/2
0/0
0/0
2
0
2+0
0
0
0
0
1
Omari Moore
15:15
8
0/2
1/2
5/6
1
3
2+0
2
0
0
0
10
Jaime Pradilla
14:20
10
3/3
1/1
1/1
2
2
3+0
1
1
0
0
13
Jean Montero
13:35
12
3/6
1/4
3/3
0
1
1+0
2
0
0
0
10
Kameron Taylor
11:87
13
3/6
2/3
1/1
1
2
1+0
2
0
0
0
13
Ike Iroegbu
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Blanco
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Tomas Talcis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jorge Carot
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nikola Dzepina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vincent Valerio
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nate Sestina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brancou Badio
6:98
15
5/7
1/6
2/2
0
0
1+2
0
0
1
0
12
Matt Costello
6:98
3
1/1
0/2
1/2
0
1
0+2
0
0
0
0
3
Josep Puerto
5:79
9
1/1
2/2
1/1
0
2
2+0
0
0
0
0
13
Darius Thompson
4:31
7
2/3
1/1
0/0
0
0
1+2
1
0
0
0
10
Neal Sako
2:50
0
0/1
0/0
0/0
1
0
1+2
0
0
0
0
1
Isaac Nogués
2:12
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
-1
EQUIPO
 
 
78
16/18
7/13
10/11
8
11
14
8
1
1
0
 
Fenerbahce Istanbul
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Mikael Jantunen
14:29
4
0/2
1/1
1/2
2
0
4+0
1
0
0
0
4
Devon Hall
14:24
5
1/3
1/1
0/0
1
1
0+0
1
0
0
0
4
Talen Horton-Tucker
13:52
16
4/7
2/2
2/4
3
1
2+0
2
0
0
0
13
Tarik Biberovic
12:11
5
1/3
1/2
0/0
1
0
2+1
0
0
0
0
4
Khem Birch
11:90
5
1/3
1/1
0/0
1
1
1+0
0
0
0
0
4
Onuralp Bitim
2:59
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Arturs Zagars
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Melih Mahmutoglu
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Metecan Birsen
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brandon Boston Jr.
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Wade Baldwin IV
7:48
13
5/6
0/1
3/4
0
2
2+1
2
1
0
0
16
Nicolo Melli
6:56
5
1/2
1/2
0/0
1
0
1+2
0
0
0
0
5
Scottie Wilbekin
6:19
4
0/0
1/5
1/2
1
3
0+0
1
0
0
0
2
Bonzie Colson
4:87
2
0/0
0/0
2/2
0
0
1+0
0
1
0
0
2
Armando Bacot
3:55
4
1/1
0/0
2/2
2
0
1+0
0
0
0
0
3
EQUIPO
 
 
65
8/11
9/10
8/12
12
8
14
7
2
0
0
 

Ranking Del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

Puntos
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
16
Brancou Badio
Valencia Basket
15
Kameron Taylor
Valencia Basket
13
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
13
Jean Montero
Valencia Basket
12
Jaime Pradilla
Valencia Basket
10
Josep Puerto
Valencia Basket
9
 
Valoración
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
16
Jaime Pradilla
Valencia Basket
13
Kameron Taylor
Valencia Basket
13
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
13
Josep Puerto
Valencia Basket
13
Brancou Badio
Valencia Basket
12
Darius Thompson
Valencia Basket
10
Rebotes Defensivos
Darius Thompson
Valencia Basket
2
Matt Costello
Valencia Basket
2
Nicolo Melli
Fenerbahce Istanbul
2
Brancou Badio
Valencia Basket
2
Neal Sako
Valencia Basket
2
Tarik Biberovic
Fenerbahce Istanbul
1
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
1
 
Rebotes Ofensivos
Mikael Jantunen
Fenerbahce Istanbul
4
Jaime Pradilla
Valencia Basket
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
2
Tarik Biberovic
Fenerbahce Istanbul
2
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
2
Omari Moore
Valencia Basket
2
Faltas cometidas
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Mikael Jantunen
Fenerbahce Istanbul
2
Armando Bacot
Fenerbahce Istanbul
2
Jaime Pradilla
Valencia Basket
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
1
Omari Moore
Valencia Basket
1
 
Asistencias
Omari Moore
Valencia Basket
2
Wade Baldwin IV
Fenerbahce Istanbul
2
Jean Montero
Valencia Basket
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
2
Talen Horton-Tucker
Fenerbahce Istanbul
2
Devon Hall
Fenerbahce Istanbul
1
Mikael Jantunen
Fenerbahce Istanbul
1

Evolución Del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Fenerbahce Istanbul
T2
T3
TL
16/18
7/13
10/11
 
T2
T3
TL
8/11
9/10
8/12