Partido: Valencia Basket - Olimpia Milan

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Neal Sako Valencia Basket " Neal Sako [Valencia Basket] falla el triple cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 3 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 0 Neal Sako Valencia Basket " Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Josh Nebo cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 3 - 3 Zach LeDay EA7 Emporio Armani Milan " Triple de Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] con asistencia de Quinn Ellis cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 5 - 3 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 5 - 5 Shavon Shields EA7 Emporio Armani Milan " Canasta de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 7 - 5 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 7 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Shavon Shields cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 7 - 6 Zach LeDay EA7 Emporio Armani Milan " Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 7 - 7 Zach LeDay EA7 Emporio Armani Milan " Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 9 - 7 Braxton Key Valencia Basket " Mate de Braxton Key [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 9 - 9 Josh Nebo EA7 Emporio Armani Milan " Gancho de Josh Nebo [EA7 Emporio Armani Milan] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 12 - 9 Darius Thompson Valencia Basket " Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 12 - 11 Quinn Ellis EA7 Emporio Armani Milan " Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 12 - 11 Armoni Brooks EA7 Emporio Armani Milan " Primera falta personal de Armoni Brooks [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Jean Montero cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 14 - 11 Jean Montero Valencia Basket " Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 14 - 13 Shavon Shields EA7 Emporio Armani Milan " Canasta de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan]