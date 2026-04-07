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Superdeporte

Partido: Valencia Basket - Olimpia Milan

Valencia Basket

14
13

Olimpia Milan

Estadio: Roig Arena
1º cuarto
Martes,07.04.2026
%Acierto
T2
T3
TL
0/0
4/4
2/3
 
Parciales
1
2
3
4
 
%Acierto
T2
T3
TL
2/2
4/4
1/1

Jugadores Del Valencia Basket - Olimpia Milan

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
4
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Darius Thompson
3
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Braxton Key
2
0+0
0
Neal Sako
0
0+0
0
Brancou Badio
3
0+0
0
Ike Iroegbu
0
0+0
0
Alex Blanco
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Tomas Talcis
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0
Jorge Carot
0
0+0
0
Nikola Dzepina
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
Jean Montero
2
0+0
0
 
Olimpia Milan
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Quinn Ellis
2
0+0
1
Armoni Brooks
0
0+0
0
Josh Nebo
2
0+0
0
Shavon Shields
4
0+0
0
Zach LeDay
5
0+0
0
Nico Mannion
0
0+0
0
Lorenzo Brown
0
0+0
0
Mattia Ceccato
0
0+0
0
Stefano Tonut
0
0+0
0
Leandro Bolmaro
0
0+0
0
Jacopo Vogogna
0
0+0
0
Diego Flaccadori
0
0+0
0
Marko Guduric
0
0+0
0
Vlatko Cancar
0
0+0
0
Giampaolo Ricci
0
0+0
0
Bryant Dunston
0
0+0
0
Nate Sestina
0
0+0
0
Devin Booker
0
0+0
0
Ousmane Diop
0
0+0
0
Leonardo Tote
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Olimpia Milan

1º Cuarto
03'48'
14 - 13
1
Canasta de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan]
1º Cuarto
02'55'
14 - 11
3
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'52'
Primera falta personal de Armoni Brooks [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Jean Montero
1º Cuarto
02'40'
12 - 11
1
Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan]
1º Cuarto
02'30'
12 - 9
3
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'23'
9 - 9
0
Gancho de Josh Nebo [EA7 Emporio Armani Milan]
1º Cuarto
02'20'
9 - 7
2
Mate de Braxton Key [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'10'
7 - 7
0
Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
02'10'
7 - 6
1
Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
02'10'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Shavon Shields
1º Cuarto
02'03'
7 - 5
2
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'59'
5 - 5
0
Canasta de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan]
1º Cuarto
01'50'
5 - 3
2
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'48'
3 - 3
0
Triple de Zach LeDay [EA7 Emporio Armani Milan] con asistencia de Quinn Ellis
1º Cuarto
01'24'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Josh Nebo
1º Cuarto
01'12'
3 - 0
3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'49'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Olimpia Milan

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kameron Taylor
2:28
4
2/2
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
4
Sergio de Larrea
2:28
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Darius Thompson
2:28
3
0/0
1/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
3
Jaime Pradilla
9:8
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
-1
Braxton Key
8:8
2
1/1
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
2
Neal Sako
1:40
0
0/0
0/1
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
-2
Brancou Badio
1:30
3
0/0
1/1
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
3
Ike Iroegbu
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Blanco
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Josep Puerto
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Omari Moore
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Tomas Talcis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Matt Costello
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nate Reuvers
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jorge Carot
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nikola Dzepina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vincent Valerio
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jean Montero
0
2
1/1
0/0
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
3
EQUIPO
 
 
14
4/4
2/3
0/0
2
1
0
0
0
0
0
 
Olimpia Milan
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Quinn Ellis
2:28
2
1/1
0/0
0/0
0
0
0+0
1
0
0
0
3
Armoni Brooks
2:28
0
0/0
0/0
0/0
1
0
0+0
0
0
0
0
-1
Josh Nebo
2:28
2
1/1
0/0
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
3
Shavon Shields
2:28
4
2/2
0/0
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
5
Zach LeDay
2:28
5
0/0
1/1
2/2
0
0
0+0
0
0
0
0
5
Nico Mannion
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Lorenzo Brown
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Mattia Ceccato
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Stefano Tonut
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Leandro Bolmaro
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jacopo Vogogna
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Diego Flaccadori
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Marko Guduric
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vlatko Cancar
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Giampaolo Ricci
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Bryant Dunston
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nate Sestina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Devin Booker
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Ousmane Diop
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Leonardo Tote
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
13
4/4
1/1
2/2
1
2
0
1
0
0
0
 

Ranking Del Valencia Basket - Olimpia Milan

Puntos
Zach LeDay
Olimpia Milan
5
Kameron Taylor
Valencia Basket
4
Shavon Shields
Olimpia Milan
4
Darius Thompson
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Quinn Ellis
Olimpia Milan
2
Josh Nebo
Olimpia Milan
2
 
Valoración
Zach LeDay
Olimpia Milan
5
Shavon Shields
Olimpia Milan
5
Kameron Taylor
Valencia Basket
4
Quinn Ellis
Olimpia Milan
3
Josh Nebo
Olimpia Milan
3
Jean Montero
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Rebotes Defensivos
Kameron Taylor
Valencia Basket
0
Leandro Bolmaro
Olimpia Milan
0
Josh Nebo
Olimpia Milan
0
Shavon Shields
Olimpia Milan
0
Zach LeDay
Olimpia Milan
0
Nico Mannion
Olimpia Milan
0
Lorenzo Brown
Olimpia Milan
0
 
Rebotes Ofensivos
Kameron Taylor
Valencia Basket
0
Leandro Bolmaro
Olimpia Milan
0
Josh Nebo
Olimpia Milan
0
Shavon Shields
Olimpia Milan
0
Zach LeDay
Olimpia Milan
0
Nico Mannion
Olimpia Milan
0
Lorenzo Brown
Olimpia Milan
0
Faltas cometidas
Jaime Pradilla
Valencia Basket
1
Neal Sako
Valencia Basket
1
Armoni Brooks
Olimpia Milan
1
Kameron Taylor
Valencia Basket
0
Leandro Bolmaro
Olimpia Milan
0
Shavon Shields
Olimpia Milan
0
Zach LeDay
Olimpia Milan
0
 
Asistencias
Quinn Ellis
Olimpia Milan
1
Kameron Taylor
Valencia Basket
0
Josh Nebo
Olimpia Milan
0
Shavon Shields
Olimpia Milan
0
Zach LeDay
Olimpia Milan
0
Nico Mannion
Olimpia Milan
0
Lorenzo Brown
Olimpia Milan
0

Evolución Del Valencia Basket - Olimpia Milan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 1 2 3 4 5

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Olimpia Milan

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Olimpia Milan
T2
T3
TL
4/4
2/3
0/0
 
T2
T3
TL
4/4
1/1
2/2
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
4
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Darius Thompson
3
0+0
0
Jaime Pradilla
0
0+0
0
Braxton Key
2
0+0
0
Neal Sako
0
0+0
0
Brancou Badio
3
0+0
0
Ike Iroegbu
0
0+0
0
Alex Blanco
0
0+0
0
Josep Puerto
0
0+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Tomas Talcis
0
0+0
0
Matt Costello
0
0+0
0
Nate Reuvers
0
0+0
0
Jorge Carot
0
0+0
0
Nikola Dzepina
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
Jean Montero
2
0+0
0
 
Olimpia Milan
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Quinn Ellis
2
0+0
1
Armoni Brooks
0
0+0
0
Josh Nebo
2
0+0
0
Shavon Shields
4
0+0
0
Zach LeDay
5
0+0
0
Nico Mannion
0
0+0
0
Lorenzo Brown
0
0+0
0
Mattia Ceccato
0
0+0
0
Stefano Tonut
0
0+0
0
Leandro Bolmaro
0
0+0
0
Jacopo Vogogna
0
0+0
0
Diego Flaccadori
0
0+0
0
Marko Guduric
0
0+0
0
Vlatko Cancar
0
0+0
0
Giampaolo Ricci
0
0+0
0
Bryant Dunston
0
0+0
0
Nate Sestina
0
0+0
0
Devin Booker
0
0+0
0
Ousmane Diop
0
0+0
0
Leonardo Tote
0
0+0
0