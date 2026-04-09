Partido: Valencia Basket - Panathinaikos

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Brancou Badio Valencia Basket " Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Mathias Lessort cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 0 - 2 Mathias Lessort Panathinaikos Aktor Athens " Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 2 Jerian Grant Panathinaikos Aktor Athens " Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Neal Sako cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 2 Juancho Hernangomez Panathinaikos Aktor Athens " Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 2 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 3 - 2 Brancou Badio Valencia Basket " Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 3 - 2 Juancho Hernangomez Panathinaikos Aktor Athens " Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 6 - 2 Darius Thompson Valencia Basket " Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 6 - 2 Jerian Grant Panathinaikos Aktor Athens " Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 8 - 2 Jaime Pradilla Valencia Basket " Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 8 - 2 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 8 - 4 Juancho Hernangomez Panathinaikos Aktor Athens " Mate de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 8 - 4 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Primera falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 8 - 4 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 8 - 4 Nate Reuvers Valencia Basket " Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 8 - 6 Mathias Lessort Panathinaikos Aktor Athens " Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn cuarto 1 minuto 03 ' puntos 3 Resultado 11 - 6 Nate Reuvers Valencia Basket " Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 6 Darius Thompson Valencia Basket " Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 11 - 6 Cedi Osman Panathinaikos Aktor Athens " Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 6 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 6 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 6 Omari Moore Valencia Basket " 1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 11 - 7 Cedi Osman Panathinaikos Aktor Athens " Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 11 - 8 Cedi Osman Panathinaikos Aktor Athens " Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 11 - 8 Josep Puerto Valencia Basket " Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 13 - 8 Nate Reuvers Valencia Basket " Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 13 - 8 Cedi Osman Panathinaikos Aktor Athens " Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Josep Puerto Valencia Basket " El árbitro pita pasos de Josep Puerto [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Mathias Lessort Panathinaikos Aktor Athens " Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Mathias Lessort Panathinaikos Aktor Athens " 1ª Falta personal de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Nate Reuvers en la lucha por un rebote ofensivo. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Panathinaikos Aktor Athens " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Nigel Hayes-Davis Panathinaikos Aktor Athens " Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Omari Moore cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 8 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 15 - 8 Nate Reuvers Valencia Basket " Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 15 - 11 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Nigel Hayes-Davis cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 15 - 11 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " 1ª Falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 16 - 11 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 06 ' puntos 1 Resultado 17 - 11 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 17 - 13 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 13 Braxton Key Valencia Basket " Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nigel Hayes-Davis. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 13 Nigel Hayes-Davis Panathinaikos Aktor Athens " Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 13 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 13 Jean Montero Valencia Basket " Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenneth Faried. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 17 - 13 Brancou Badio Valencia Basket " Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 13 Kendrick Nunn Panathinaikos Aktor Athens " Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 13 Matt Costello Valencia Basket " 1ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Kenneth Faried en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 17 - 14 Kenneth Faried Panathinaikos Aktor Athens " Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 17 - 15 Kenneth Faried Panathinaikos Aktor Athens " Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 17 - 15 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello cuarto 1 minuto 08 ' puntos 3 Resultado 20 - 15 Brancou Badio Valencia Basket " Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 20 - 15 Kenneth Faried Panathinaikos Aktor Athens " Primera falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 21 - 15 Matt Costello Valencia Basket " Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 1 Resultado 22 - 15 Matt Costello Valencia Basket " Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 22 - 15 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 22 - 17 Nigel Hayes-Davis Panathinaikos Aktor Athens " Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] cuarto 1 minuto 08 ' puntos 3 Resultado 25 - 17 Darius Thompson Valencia Basket " Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 25 - 20 Nigel Hayes-Davis Panathinaikos Aktor Athens " Triple de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 27 - 20 Brancou Badio Valencia Basket " Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 27 - 22 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Brancou Badio cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 27 - 22 Brancou Badio Valencia Basket " 2ª falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 27 - 23 Kostas Sloukas Panathinaikos Aktor Athens " Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 27 - 23 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 27 - 23 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 27 - 23 TJ Shorts Panathinaikos Aktor Athens " TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.