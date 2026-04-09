Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Valencia Basket - Panathinaikos

Valencia Basket

92
76

Panathinaikos

Estadio: Roig Arena
4º cuarto
Jueves,09.04.2026
%Acierto
T2
T3
TL
12/16
19/26
14/36
 
Parciales
1
2
3
4
27
29
26
10
23
24
22
7
 
%Acierto
T2
T3
TL
16/20
21/38
6/20

Jugadores Del Valencia Basket - Panathinaikos

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Braxton Key
8
2+2
1
Jean Montero
16
0+0
6
Darius Thompson
8
0+1
1
Kameron Taylor
8
1+2
3
Nate Reuvers
14
4+2
3
Josep Puerto
10
5+1
0
Brancou Badio
14
3+1
3
Jaime Pradilla
2
2+0
0
Omari Moore
0
0+0
0
Matt Costello
10
1+2
0
Neal Sako
2
3+2
1
Isaac Nogués
0
1+0
1
 
Panathinaikos
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Cedi Osman
14
2+0
0
Nigel Hayes-Davis
13
2+2
2
Jerian Grant
4
0+1
2
Juancho Hernangomez
4
3+2
0
TJ Shorts
7
0+0
2
Kendrick Nunn
11
3+0
3
Kostas Sloukas
10
1+0
3
Mathias Lessort
11
5+1
1
Kenneth Faried
2
1+0
0
Panagiotis Kalaitzakis
0
0+0
0
Marius Grigonis
0
0+0
0
Dinos Mitoglou
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Panathinaikos

4º Cuarto
06'16'
92 - 76
16
Mate de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
4º Cuarto
06'13'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
06'03'
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello en la lucha por un rebote ofensivo.
4º Cuarto
06'02'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
4º Cuarto
05'54'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
05'36'
Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Cedi Osman
4º Cuarto
05'24'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
05'03'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'03'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
04'43'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
4º Cuarto
04'21'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
4º Cuarto
04'13'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Panagiotis Kalaitzakis
4º Cuarto
03'48'
90 - 76
14
Mate de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
4º Cuarto
03'39'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su cuarta falta personal sobre Braxton Key
4º Cuarto
03'31'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
03'20'
88 - 76
12
Canasta de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn
4º Cuarto
03'11'
2ª Falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'56'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
4º Cuarto
02'29'
88 - 74
14
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Nigel Hayes-Davis
4º Cuarto
02'06'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Braxton Key
4º Cuarto
02'01'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Kendrick Nunn
4º Cuarto
01'47'
88 - 71
17
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'25'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
01'21'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
4º Cuarto
01'11'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Kostas Sloukas
4º Cuarto
01'05'
86 - 71
15
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'50'
Tercera falta personal de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero
4º Cuarto
00'43'
84 - 71
13
Alley-Hoop de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
4º Cuarto
00'13'
84 - 69
15
Gancho de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple lejano.
3º Cuarto
09'56'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
3º Cuarto
09'51'
82 - 69
13
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
09'31'
79 - 69
10
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'31'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'31'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
3º Cuarto
09'18'
79 - 68
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
09'18'
2ª falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'18'
78 - 68
10
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de TJ Shorts
3º Cuarto
09'07'
76 - 68
8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
09'07'
1ª falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'07'
76 - 67
9
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Jean Montero
3º Cuarto
08'58'
76 - 65
11
Bandeja de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
08'46'
74 - 65
9
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'46'
74 - 64
10
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'46'
4ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
08'45'
Rebote ofensivo de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar un alley-hoop
3º Cuarto
08'34'
74 - 63
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'34'
73 - 63
10
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'34'
72 - 63
9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'34'
Técnica del entrenador [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
08'34'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
08'30'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
08'24'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
3º Cuarto
08'02'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple por un tapón de Nigel Hayes-Davis.
3º Cuarto
07'39'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Brancou Badio
3º Cuarto
07'39'
71 - 63
8
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'39'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Nigel Hayes-Davis cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'12'
71 - 62
9
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
3º Cuarto
07'01'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
3º Cuarto
06'42'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
3º Cuarto
06'42'
68 - 62
6
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'42'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Nigel Hayes-Davis
3º Cuarto
06'32'
68 - 61
7
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
06'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Cedi Osman
3º Cuarto
06'15'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Darius Thompson
3º Cuarto
06'14'
Tercera falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key
3º Cuarto
06'07'
66 - 61
5
Bandeja de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
05'51'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nigel Hayes-Davis.
3º Cuarto
05'42'
66 - 59
7
Mate de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque
3º Cuarto
05'37'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Kameron Taylor
3º Cuarto
05'25'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
05'02'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'02'
3ª Falta personal en ataque de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman
3º Cuarto
04'31'
66 - 57
9
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Mathias Lessort
3º Cuarto
04'15'
66 - 55
11
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'15'
65 - 55
10
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'15'
1ª Falta personal de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
04'13'
Rebote en ataque de Braxton Key [Valencia Basket] tras el fallo de Omari Moore en su segundo tiro libre
3º Cuarto
04'13'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
04'13'
2ª Falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'52'
64 - 55
9
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'52'
64 - 54
10
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'52'
2ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'33'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman.
3º Cuarto
03'06'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'48'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
3º Cuarto
02'42'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
02'19'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'03'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
01'55'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
3º Cuarto
01'45'
64 - 53
11
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
3º Cuarto
01'34'
61 - 53
8
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
01'34'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
01'34'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
01'14'
61 - 52
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
01'12'
Rebote ofensivo de Josep Puerto [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
00'47'
59 - 52
7
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'47'
59 - 51
8
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'47'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jerian Grant cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'38'
59 - 50
9
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'34'
Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
00'20'
56 - 50
6
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
00'14'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'59'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'43'
56 - 47
9
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
09'31'
2ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
09'30'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
2º Cuarto
09'20'
56 - 45
11
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
09'03'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mathias Lessort
2º Cuarto
09'03'
56 - 43
13
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'03'
Primera falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello
2º Cuarto
08'50'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Darius Thompson
2º Cuarto
08'38'
55 - 43
12
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
2º Cuarto
08'22'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
2º Cuarto
08'06'
55 - 41
14
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'56'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
2º Cuarto
07'48'
53 - 41
12
Bandeja de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
07'35'
53 - 39
14
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
07'20'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
2º Cuarto
06'51'
51 - 39
12
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'42'
48 - 39
9
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
06'30'
El balón sale fuera tras un mal pase de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'13'
Tercera falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key
2º Cuarto
06'11'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
05'56'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
05'41'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
05'32'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba, pero Mathias Lessort realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
05'12'
48 - 34
14
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'53'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
2º Cuarto
04'40'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'40'
45 - 34
11
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
04'33'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
2º Cuarto
04'13'
43 - 34
9
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
2º Cuarto
03'59'
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero
2º Cuarto
03'54'
40 - 34
6
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'27'
40 - 32
8
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'18'
38 - 32
6
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'05'
Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre TJ Shorts
2º Cuarto
02'51'
38 - 30
8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
02'38'
35 - 30
5
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
02'24'
35 - 28
7
Mate de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
2º Cuarto
02'03'
33 - 28
5
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
01'55'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
01'53'
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
2º Cuarto
01'42'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'18'
33 - 26
7
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
2º Cuarto
01'08'
30 - 26
4
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
00'52'
30 - 23
7
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Isaac Nogués
2º Cuarto
00'43'
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a TJ Shorts
2º Cuarto
00'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mathias Lessort
2º Cuarto
00'28'
28 - 23
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'28'
1ª Falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'22'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'39'
27 - 23
4
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'39'
2ª falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'39'
27 - 22
5
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Brancou Badio
1º Cuarto
09'17'
27 - 20
7
Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
09'05'
25 - 20
5
Triple de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
08'57'
25 - 17
8
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'45'
22 - 17
5
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
08'42'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
1º Cuarto
08'26'
22 - 15
7
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'26'
21 - 15
6
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'26'
Primera falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello
1º Cuarto
08'25'
20 - 15
5
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'17'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
1º Cuarto
08'04'
17 - 15
2
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'04'
17 - 14
3
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'04'
1ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Kenneth Faried en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
08'02'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
1º Cuarto
07'54'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn
1º Cuarto
07'49'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenneth Faried.
1º Cuarto
07'37'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
1º Cuarto
07'31'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
1º Cuarto
07'18'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nigel Hayes-Davis.
1º Cuarto
07'07'
17 - 13
4
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
06'45'
17 - 11
6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'45'
16 - 11
5
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'45'
1ª Falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'36'
15 - 11
4
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Nigel Hayes-Davis
1º Cuarto
06'12'
15 - 8
7
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'52'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
1º Cuarto
05'30'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Omari Moore
1º Cuarto
05'17'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'17'
1ª Falta personal de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Nate Reuvers en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
05'16'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
1º Cuarto
05'00'
El árbitro pita pasos de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'57'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
04'38'
13 - 8
5
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'35'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
04'21'
11 - 8
3
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'21'
11 - 7
4
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'21'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'16'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
1º Cuarto
04'10'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
03'55'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
03'45'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
1º Cuarto
03'28'
11 - 6
5
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
03'14'
8 - 6
2
Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn
1º Cuarto
03'01'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
1º Cuarto
02'52'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman.
1º Cuarto
02'44'
Primera falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
02'30'
8 - 4
4
Mate de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
02'28'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
1º Cuarto
02'18'
8 - 2
6
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
02'01'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'41'
6 - 2
4
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
01'28'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
01'23'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
1º Cuarto
01'04'
3 - 2
1
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'54'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
1º Cuarto
00'33'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
00'30'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Neal Sako
1º Cuarto
00'27'
0 - 2
-2
Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
00'26'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Mathias Lessort
1º Cuarto
00'14'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Panathinaikos

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Braxton Key
12:53
8
2/3
0/3
4/4
2
5
2+2
1
1
2
0
13
Jean Montero
11:83
16
3/3
2/6
4/4
2
6
0+0
6
0
1
0
23
Darius Thompson
10:35
8
1/1
2/4
0/0
1
1
0+1
1
1
0
0
7
Kameron Taylor
9:88
8
2/3
1/4
1/2
0
1
1+2
3
2
1
0
9
Nate Reuvers
7:01
14
4/5
2/3
0/0
4
1
4+2
3
0
0
0
19
Josep Puerto
11:57
10
2/3
2/6
0/0
0
0
5+1
0
1
0
0
10
Brancou Badio
10:94
14
1/2
4/8
0/0
4
1
3+1
3
0
0
1
12
Jaime Pradilla
8:23
2
1/1
0/1
0/0
0
0
2+0
0
1
0
0
2
Omari Moore
7:93
0
0/1
0/0
0/2
3
1
0+0
0
2
0
0
-7
Matt Costello
7:67
10
2/2
1/1
3/4
3
3
1+2
0
0
0
0
12
Neal Sako
7:46
2
1/2
0/0
0/0
1
0
3+2
1
1
0
0
5
Isaac Nogués
1:85
0
0/0
0/1
0/0
2
0
1+0
1
0
1
0
0
EQUIPO
 
 
92
19/26
14/36
12/16
22
19
22
19
9
5
1
 
Panathinaikos
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Cedi Osman
18:46
14
2/3
2/5
4/4
3
4
2+0
0
1
1
0
13
Nigel Hayes-Davis
17:41
13
4/8
1/3
2/4
1
2
2+2
2
1
1
0
13
Jerian Grant
11:63
4
1/3
0/2
2/2
2
1
0+1
2
0
2
0
4
Juancho Hernangomez
9:59
4
2/3
0/3
0/0
1
0
3+2
0
0
0
0
4
TJ Shorts
5:09
7
3/4
0/0
1/1
2
2
0+0
2
1
0
0
7
Kendrick Nunn
14:01
11
2/5
2/5
1/2
2
2
3+0
3
2
0
0
8
Kostas Sloukas
12:40
10
3/4
1/2
1/1
4
3
1+0
3
1
2
0
12
Mathias Lessort
12:33
11
4/6
0/0
3/4
3
6
5+1
1
0
0
1
17
Kenneth Faried
5:79
2
0/0
0/0
2/2
1
1
1+0
0
0
0
0
3
Panagiotis Kalaitzakis
5:4
0
0/0
0/0
0/0
0
1
0+0
0
0
0
0
1
Marius Grigonis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Dinos Mitoglou
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
76
21/38
6/20
16/20
19
22
17
13
6
6
1
 

Ranking Del Valencia Basket - Panathinaikos

Puntos
Jean Montero
Valencia Basket
16
Cedi Osman
Panathinaikos
14
Nate Reuvers
Valencia Basket
14
Brancou Badio
Valencia Basket
14
Nigel Hayes-Davis
Panathinaikos
13
Mathias Lessort
Panathinaikos
11
Kendrick Nunn
Panathinaikos
11
 
Valoración
Jean Montero
Valencia Basket
23
Nate Reuvers
Valencia Basket
19
Mathias Lessort
Panathinaikos
17
Braxton Key
Valencia Basket
13
Nigel Hayes-Davis
Panathinaikos
13
Cedi Osman
Panathinaikos
13
Brancou Badio
Valencia Basket
12
Rebotes Defensivos
Braxton Key
Valencia Basket
2
Kameron Taylor
Valencia Basket
2
Nate Reuvers
Valencia Basket
2
Matt Costello
Valencia Basket
2
Neal Sako
Valencia Basket
2
Nigel Hayes-Davis
Panathinaikos
2
Juancho Hernangomez
Panathinaikos
2
 
Rebotes Ofensivos
Mathias Lessort
Panathinaikos
5
Josep Puerto
Valencia Basket
5
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Neal Sako
Valencia Basket
3
Kendrick Nunn
Panathinaikos
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Juancho Hernangomez
Panathinaikos
3
Faltas cometidas
Kostas Sloukas
Panathinaikos
4
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Brancou Badio
Valencia Basket
4
Cedi Osman
Panathinaikos
3
Mathias Lessort
Panathinaikos
3
Omari Moore
Valencia Basket
3
Matt Costello
Valencia Basket
3
 
Asistencias
Jean Montero
Valencia Basket
6
Kostas Sloukas
Panathinaikos
3
Kameron Taylor
Valencia Basket
3
Nate Reuvers
Valencia Basket
3
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Kendrick Nunn
Panathinaikos
3
TJ Shorts
Panathinaikos
2

Evolución Del Valencia Basket - Panathinaikos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Panathinaikos

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Panathinaikos
T2
T3
TL
19/26
14/36
12/16
 
T2
T3
TL
21/38
6/20
16/20