Partido: Valencia Basket - Panathinaikos

4º Cuarto
06'16'
92 - 76
16
Mate de Braxton Key [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
4º Cuarto
06'13'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
4º Cuarto
06'03'
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello en la lucha por un rebote ofensivo.
4º Cuarto
06'02'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
4º Cuarto
05'54'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
05'36'
Braxton Key [Valencia Basket] roba el balón a Cedi Osman
4º Cuarto
05'24'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
4º Cuarto
05'03'
Tiempo muerto
4º Cuarto
05'03'
El balón sale fuera tras un mal pase de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
4º Cuarto
04'43'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
4º Cuarto
04'21'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
4º Cuarto
04'13'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Panagiotis Kalaitzakis
4º Cuarto
03'48'
90 - 76
14
Mate de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
4º Cuarto
03'39'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su cuarta falta personal sobre Braxton Key
4º Cuarto
03'31'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
4º Cuarto
03'20'
88 - 76
12
Canasta de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn
4º Cuarto
03'11'
2ª Falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
4º Cuarto
02'56'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
4º Cuarto
02'29'
88 - 74
14
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Nigel Hayes-Davis
4º Cuarto
02'06'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Braxton Key
4º Cuarto
02'01'
Braxton Key [Valencia Basket] corta el pase a Kendrick Nunn
4º Cuarto
01'47'
88 - 71
17
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'25'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
4º Cuarto
01'21'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
4º Cuarto
01'11'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Kostas Sloukas
4º Cuarto
01'05'
86 - 71
15
Canasta de Braxton Key [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'50'
Tercera falta personal de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero
4º Cuarto
00'43'
84 - 71
13
Alley-Hoop de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
4º Cuarto
00'13'
84 - 69
15
Gancho de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'58'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple lejano.
3º Cuarto
09'56'
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kendrick Nunn
3º Cuarto
09'51'
82 - 69
13
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
09'31'
79 - 69
10
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
09'31'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
09'31'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
3º Cuarto
09'18'
79 - 68
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
09'18'
2ª falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'18'
78 - 68
10
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de TJ Shorts
3º Cuarto
09'07'
76 - 68
8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
3º Cuarto
09'07'
1ª falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
3º Cuarto
09'07'
76 - 67
9
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Jean Montero
3º Cuarto
08'58'
76 - 65
11
Bandeja de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3º Cuarto
08'46'
74 - 65
9
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'46'
74 - 64
10
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'46'
4ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
08'45'
Rebote ofensivo de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar un alley-hoop
3º Cuarto
08'34'
74 - 63
11
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'34'
73 - 63
10
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'34'
72 - 63
9
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
08'34'
Técnica del entrenador [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
08'34'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
08'30'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
3º Cuarto
08'24'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
3º Cuarto
08'02'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple por un tapón de Nigel Hayes-Davis.
3º Cuarto
07'39'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Brancou Badio
3º Cuarto
07'39'
71 - 63
8
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
07'39'
3ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Nigel Hayes-Davis cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
07'12'
71 - 62
9
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Braxton Key
3º Cuarto
07'01'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
3º Cuarto
06'42'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Braxton Key
3º Cuarto
06'42'
68 - 62
6
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
06'42'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Nigel Hayes-Davis
3º Cuarto
06'32'
68 - 61
7
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
3º Cuarto
06'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Cedi Osman
3º Cuarto
06'15'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Darius Thompson
3º Cuarto
06'14'
Tercera falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key
3º Cuarto
06'07'
66 - 61
5
Bandeja de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
05'51'
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nigel Hayes-Davis.
3º Cuarto
05'42'
66 - 59
7
Mate de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque
3º Cuarto
05'37'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Kameron Taylor
3º Cuarto
05'25'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3º Cuarto
05'02'
Tiempo muerto
3º Cuarto
05'02'
3ª Falta personal en ataque de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman
3º Cuarto
04'31'
66 - 57
9
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Mathias Lessort
3º Cuarto
04'15'
66 - 55
11
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
04'15'
65 - 55
10
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
04'15'
1ª Falta personal de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
04'13'
Rebote en ataque de Braxton Key [Valencia Basket] tras el fallo de Omari Moore en su segundo tiro libre
3º Cuarto
04'13'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
04'13'
2ª Falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'52'
64 - 55
9
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
03'52'
64 - 54
10
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
03'52'
2ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
03'33'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman.
3º Cuarto
03'06'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
02'48'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
3º Cuarto
02'42'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
3º Cuarto
02'19'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Jaime Pradilla
3º Cuarto
02'03'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
3º Cuarto
01'55'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
3º Cuarto
01'45'
64 - 53
11
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
3º Cuarto
01'34'
61 - 53
8
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
01'34'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
01'34'
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
01'14'
61 - 52
9
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque
3º Cuarto
01'12'
Rebote ofensivo de Josep Puerto [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
00'47'
59 - 52
7
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
00'47'
59 - 51
8
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
3º Cuarto
00'47'
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jerian Grant cuando lanzaba de dos.
3º Cuarto
00'38'
59 - 50
9
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'34'
Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
3º Cuarto
00'20'
56 - 50
6
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens]
3º Cuarto
00'14'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'59'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple
2º Cuarto
09'43'
56 - 47
9
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
09'31'
2ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort en la lucha por un rebote ofensivo.
2º Cuarto
09'30'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
2º Cuarto
09'20'
56 - 45
11
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
09'03'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mathias Lessort
2º Cuarto
09'03'
56 - 43
13
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
09'03'
Primera falta personal de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello
2º Cuarto
08'50'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Darius Thompson
2º Cuarto
08'38'
55 - 43
12
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
2º Cuarto
08'22'
Primera falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
2º Cuarto
08'06'
55 - 41
14
Gancho de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'56'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Braxton Key
2º Cuarto
07'48'
53 - 41
12
Bandeja de Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
07'35'
53 - 39
14
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
07'20'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
2º Cuarto
06'51'
51 - 39
12
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'42'
48 - 39
9
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
06'30'
El balón sale fuera tras un mal pase de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'13'
Tercera falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key
2º Cuarto
06'11'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Braxton Key.
2º Cuarto
05'56'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2º Cuarto
05'41'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
05'32'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bomba, pero Mathias Lessort realiza un palmeo y consigue anotar.
2º Cuarto
05'12'
48 - 34
14
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'53'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
2º Cuarto
04'40'
Tiempo muerto
2º Cuarto
04'40'
45 - 34
11
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
2º Cuarto
04'33'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
2º Cuarto
04'13'
43 - 34
9
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
2º Cuarto
03'59'
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Jean Montero
2º Cuarto
03'54'
40 - 34
6
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'27'
40 - 32
8
Bomba de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'18'
38 - 32
6
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
03'05'
Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre TJ Shorts
2º Cuarto
02'51'
38 - 30
8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
2º Cuarto
02'38'
35 - 30
5
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
02'24'
35 - 28
7
Mate de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
2º Cuarto
02'03'
33 - 28
5
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
2º Cuarto
01'55'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas
2º Cuarto
01'53'
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
2º Cuarto
01'42'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
2º Cuarto
01'18'
33 - 26
7
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Nate Reuvers
2º Cuarto
01'08'
30 - 26
4
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
2º Cuarto
00'52'
30 - 23
7
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Isaac Nogués
2º Cuarto
00'43'
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a TJ Shorts
2º Cuarto
00'28'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mathias Lessort
2º Cuarto
00'28'
28 - 23
5
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'28'
1ª Falta personal de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
2º Cuarto
00'22'
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'39'
27 - 23
4
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
09'39'
2ª falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
09'39'
27 - 22
5
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la falta de Brancou Badio
1º Cuarto
09'17'
27 - 20
7
Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
09'05'
25 - 20
5
Triple de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
08'57'
25 - 17
8
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'45'
22 - 17
5
Canasta de Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
08'42'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nigel Hayes-Davis
1º Cuarto
08'26'
22 - 15
7
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'26'
21 - 15
6
Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'26'
Primera falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Matt Costello
1º Cuarto
08'25'
20 - 15
5
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
1º Cuarto
08'17'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
1º Cuarto
08'04'
17 - 15
2
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
08'04'
17 - 14
3
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'04'
1ª Falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Kenneth Faried en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
08'02'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple
1º Cuarto
07'54'
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Kendrick Nunn
1º Cuarto
07'49'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenneth Faried.
1º Cuarto
07'37'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
1º Cuarto
07'31'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
1º Cuarto
07'18'
Braxton Key [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nigel Hayes-Davis.
1º Cuarto
07'07'
17 - 13
4
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
06'45'
17 - 11
6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'45'
16 - 11
5
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'45'
1ª Falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
06'36'
15 - 11
4
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Nigel Hayes-Davis
1º Cuarto
06'12'
15 - 8
7
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'52'
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
1º Cuarto
05'30'
Nigel Hayes-Davis [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Omari Moore
1º Cuarto
05'17'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'17'
1ª Falta personal de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Nate Reuvers en la lucha por un rebote ofensivo.
1º Cuarto
05'16'
Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
1º Cuarto
05'00'
El árbitro pita pasos de Josep Puerto [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'57'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
04'38'
13 - 8
5
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
04'35'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
04'21'
11 - 8
3
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
04'21'
11 - 7
4
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
04'21'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Cedi Osman cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
04'16'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mathias Lessort.
1º Cuarto
04'10'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
1º Cuarto
03'55'
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
1º Cuarto
03'45'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
1º Cuarto
03'28'
11 - 6
5
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
03'14'
8 - 6
2
Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn
1º Cuarto
03'01'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mathias Lessort
1º Cuarto
02'52'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman.
1º Cuarto
02'44'
Primera falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio
1º Cuarto
02'30'
8 - 4
4
Mate de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
02'28'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
1º Cuarto
02'18'
8 - 2
6
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
1º Cuarto
02'01'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
01'41'
6 - 2
4
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
1º Cuarto
01'28'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Brancou Badio.
1º Cuarto
01'23'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
1º Cuarto
01'04'
3 - 2
1
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
00'54'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
1º Cuarto
00'33'
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
00'30'
Jerian Grant [Panathinaikos Aktor Athens] corta el pase a Neal Sako
1º Cuarto
00'27'
0 - 2
-2
Canasta de Mathias Lessort [Panathinaikos Aktor Athens]
1º Cuarto
00'26'
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Mathias Lessort
1º Cuarto
00'14'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kendrick Nunn.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido