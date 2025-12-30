Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

Valencia Basket

86
73

Partizan NIS Belgrado

Estadio: Roig Arena
Finalizado
Martes,30.12.2025
%Acierto
T2
T3
TL
16/22
14/18
14/26
 
Parciales
1
2
3
4
18
25
22
21
22
21
20
10
 
%Acierto
T2
T3
TL
8/11
19/23
9/22

Jugadores Del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Kameron Taylor
2
1+0
2
Brancou Badio
14
0+1
3
Jaime Pradilla
11
6+1
2
Nate Reuvers
14
4+3
0
Jean Montero
13
3+0
0
Darius Thompson
17
2+1
6
Matt Costello
9
1+1
1
Omari Moore
0
1+1
2
Josep Puerto
0
2+0
1
Neal Sako
5
2+5
1
Braxton Key
1
0+0
1
Ike Iroegbu
0
0+0
0
Alex Blanco
0
0+0
0
Sergio de Larrea
0
0+0
0
Xabi López-Arostegui
0
0+0
0
Isaac Nogués
0
0+0
0
Tomas Talcis
0
0+0
0
Jorge Carot
0
0+0
0
Nikola Dzepina
0
0+0
0
Vincent Valerio
0
0+0
0
Yankuba Sima
0
0+0
0
 
Partizan NIS Belgrado
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Sterling Brown
15
0+2
2
Isaac Bonga
17
5+2
2
Tyrique Jones
9
6+0
1
Dylan Osetkowski
6
2+0
3
Cameron Payne
6
1+0
4
Nik Calathes
0
4+0
6
Vanja Marinkovic
0
1+0
1
Jabari Parker
7
3+1
0
Bruno Fernando
6
2+1
0
Duane Washington Jr.
7
0+0
0
Arijan Lakic
0
0+0
0
Carlik Jones
0
0+0
0
Aleksej Pokusevski
0
0+0
0
Shake Milton
0
0+0
0
Miika Muurinen
0
0+0
0
Mario Nakic
0
0+0
0
Mitar Bosnjakovic
0
0+0
0
Uros Mijailovic
0
0+0
0
Brandon Davies
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'41'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
4º Cuarto
09'19'
86 - 73
13
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'04'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nik Calathes.
4º Cuarto
08'44'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
4º Cuarto
08'32'
83 - 73
10
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
08'09'
80 - 73
7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'09'
80 - 72
8
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'09'
Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Isaac Bonga
4º Cuarto
07'46'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'46'
80 - 71
9
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'31'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
06'53'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nik Calathes
4º Cuarto
06'40'
77 - 71
6
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'26'
75 - 71
4
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
06'07'
Tiempo muerto
4º Cuarto
06'07'
75 - 68
7
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'07'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
06'07'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
4º Cuarto
06'06'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
4º Cuarto
05'28'
74 - 68
6
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
4º Cuarto
05'17'
72 - 68
4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'17'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
05'17'
Primera falta personal de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
05'14'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
04'50'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
4º Cuarto
04'21'
71 - 68
3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'21'
70 - 68
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'21'
Tercera falta personal de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
04'11'
Tercera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
4º Cuarto
03'48'
Primera falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
03'41'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
03'18'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
02'46'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Vanja Marinkovic
4º Cuarto
02'28'
69 - 68
1
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
4º Cuarto
02'14'
69 - 65
4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'58'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'52'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
01'15'
67 - 65
2
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'48'
67 - 63
4
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'35'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Duane Washington Jr.
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
65 - 63
2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
09'43'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
09'21'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Nik Calathes
3º Cuarto
09'05'
62 - 63
-1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'31'
59 - 63
-4
Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
08'09'
59 - 60
-1
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'09'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'09'
Tercera falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako
3º Cuarto
08'03'
58 - 60
-2
Bomba de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
07'31'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
07'31'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
07'31'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Neal Sako
3º Cuarto
07'31'
58 - 58
0
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'19'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nik Calathes.
3º Cuarto
06'11'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
3º Cuarto
05'44'
2ª Falta personal en ataque de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
3º Cuarto
05'21'
Tiempo muerto
3º Cuarto
04'00'
55 - 58
-3
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
03'42'
55 - 55
0
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'23'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
3º Cuarto
03'04'
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Nate Reuvers
3º Cuarto
03'02'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
3º Cuarto
02'48'
53 - 55
-2
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'45'
50 - 55
-5
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'35'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
3º Cuarto
02'11'
50 - 52
-2
Triple de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'03'
50 - 49
1
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'03'
47 - 49
-2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'03'
45 - 49
-4
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
01'54'
45 - 47
-2
Mate de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
01'01'
Rebote ofensivo de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
00'42'
45 - 45
0
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'39'
Tercera falta personal de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
3º Cuarto
00'22'
43 - 45
-2
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
00'21'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tyrique Jones
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'53'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre
2º Cuarto
09'53'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
09'53'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Isaac Bonga
2º Cuarto
09'42'
43 - 43
0
Canasta de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
09'29'
43 - 41
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'22'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
2º Cuarto
08'41'
1ª Falta personal en ataque de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
2º Cuarto
08'09'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'30'
40 - 41
-1
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'12'
40 - 39
1
Mate de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque
2º Cuarto
07'06'
40 - 37
3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'06'
37 - 37
0
Alley-Hoop de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'00'
37 - 35
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'00'
36 - 35
1
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'00'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
2º Cuarto
06'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'37'
35 - 35
0
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'35'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
06'12'
32 - 35
-3
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'50'
2ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
05'50'
29 - 35
-6
2º Cuarto
05'50'
29 - 34
-5
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
05'40'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
05'24'
Cambio. Sale Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] y entra Dylan Osetkowski
2º Cuarto
04'54'
29 - 32
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'40'
28 - 32
-4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'23'
Primera falta personal de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio
2º Cuarto
04'14'
1ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'14'
27 - 32
-5
2º Cuarto
04'14'
27 - 31
-4
Canasta de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
03'59'
27 - 29
-2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'38'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
03'31'
25 - 29
-4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'30'
Primera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
2º Cuarto
03'03'
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
02'38'
23 - 29
-6
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
02'26'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
2º Cuarto
02'08'
23 - 27
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'55'
21 - 27
-6
Canasta de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
01'35'
21 - 25
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'35'
20 - 25
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'35'
Primera falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
2º Cuarto
01'33'
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
01'07'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Nik Calathes
2º Cuarto
00'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
00'18'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jabari Parker
2º Cuarto
00'18'
19 - 25
-6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'18'
Primera falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Braxton Key
2º Cuarto
00'18'
18 - 25
-7
Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
10'00'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'37'
18 - 22
-4
Mate de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
1º Cuarto
08'58'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
1º Cuarto
08'04'
Tiempo muerto
1º Cuarto
08'04'
18 - 20
-2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'53'
15 - 20
-5
Palmeo de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'51'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
1º Cuarto
07'26'
13 - 20
-7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'26'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'26'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga
1º Cuarto
07'24'
Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Isaac Bonga
1º Cuarto
06'33'
13 - 19
-6
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'33'
12 - 19
-7
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'33'
Primera falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako
1º Cuarto
06'33'
11 - 19
-8
Canasta de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
06'28'
11 - 17
-6
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
1º Cuarto
06'07'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
05'45'
8 - 17
-9
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'38'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
1º Cuarto
04'45'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'45'
6 - 17
-11
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
03'57'
6 - 15
-9
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
03'42'
6 - 13
-7
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'42'
5 - 13
-8
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'42'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
03'09'
Primera falta personal de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
03'07'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
02'42'
4 - 13
-9
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Cameron Payne
1º Cuarto
02'24'
4 - 10
-6
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'12'
2 - 10
-8
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
02'12'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Cameron Payne cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'12'
2 - 9
-7
Canasta de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'07'
2 - 7
-5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'58'
0 - 7
-7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
01'58'
0 - 6
-6
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga
1º Cuarto
01'35'
0 - 5
-5
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
01'27'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cameron Payne.
1º Cuarto
01'05'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
00'45'
0 - 2
-2
Gancho de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
00'30'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Kameron Taylor
14:84
2
0/3
0/3
2/2
2
1
1+0
2
0
0
0
-2
Brancou Badio
14:34
14
0/3
4/8
2/2
2
1
0+1
3
0
0
0
10
Jaime Pradilla
13:55
11
4/7
1/3
0/0
2
1
6+1
2
0
0
0
14
Nate Reuvers
13:24
14
4/6
2/5
0/0
2
1
4+3
0
0
0
0
15
Jean Montero
10:74
13
1/1
1/4
8/10
0
9
3+0
0
0
0
0
20
Darius Thompson
13:24
17
4/4
3/8
0/0
1
0
2+1
6
0
0
0
20
Matt Costello
9:76
9
0/0
3/3
0/0
3
0
1+1
1
0
0
0
9
Omari Moore
9:66
0
0/3
0/1
0/0
0
4
1+1
2
0
0
0
4
Josep Puerto
9:16
0
0/0
0/2
0/0
1
0
2+0
1
0
0
0
0
Neal Sako
8:48
5
1/1
0/0
3/6
0
3
2+5
1
0
0
0
13
Braxton Key
2:99
1
0/0
0/0
1/2
2
1
0+0
1
0
0
0
0
Ike Iroegbu
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Alex Blanco
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Sergio de Larrea
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Xabi López-Arostegui
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Isaac Nogués
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Tomas Talcis
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Jorge Carot
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Nikola Dzepina
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Vincent Valerio
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Yankuba Sima
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
86
14/18
14/26
16/22
15
21
22
19
0
0
0
 
Partizan NIS Belgrado
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Sterling Brown
17:68
15
3/6
3/8
0/0
2
2
0+2
2
0
0
0
11
Isaac Bonga
17:46
17
4/5
1/3
6/9
2
5
5+2
2
0
0
0
23
Tyrique Jones
15:41
9
4/5
0/0
1/1
3
2
6+0
1
0
0
0
14
Dylan Osetkowski
10:96
6
0/1
2/3
0/0
2
0
2+0
3
0
0
0
7
Cameron Payne
9:14
6
1/2
1/4
1/1
4
1
1+0
4
0
0
0
4
Nik Calathes
13:00
0
0/1
0/1
0/0
3
3
4+0
6
0
0
0
8
Vanja Marinkovic
11:47
0
0/1
0/4
0/0
1
1
1+0
1
0
0
0
-3
Jabari Parker
11:38
7
2/3
1/3
0/0
2
0
3+1
0
0
0
0
6
Bruno Fernando
7:35
6
3/3
0/0
0/0
3
0
2+1
0
0
0
0
6
Duane Washington Jr.
5:56
7
2/5
1/1
0/0
1
1
0+0
0
0
0
0
4
Arijan Lakic
5:9
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Carlik Jones
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Aleksej Pokusevski
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Shake Milton
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Miika Muurinen
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Mario Nakic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Mitar Bosnjakovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Uros Mijailovic
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Brandon Davies
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
73
19/23
9/22
8/11
23
15
24
19
0
0
0
 

Ranking Del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

Puntos
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
17
Darius Thompson
Valencia Basket
17
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
15
Nate Reuvers
Valencia Basket
14
Brancou Badio
Valencia Basket
14
Jean Montero
Valencia Basket
13
Jaime Pradilla
Valencia Basket
11
 
Valoración
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
23
Jean Montero
Valencia Basket
20
Darius Thompson
Valencia Basket
20
Nate Reuvers
Valencia Basket
15
Jaime Pradilla
Valencia Basket
14
Tyrique Jones
Partizan NIS Belgrado
14
Neal Sako
Valencia Basket
13
Rebotes Defensivos
Neal Sako
Valencia Basket
5
Nate Reuvers
Valencia Basket
3
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
2
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
2
Jaime Pradilla
Valencia Basket
1
Darius Thompson
Valencia Basket
1
Matt Costello
Valencia Basket
1
 
Rebotes Ofensivos
Jaime Pradilla
Valencia Basket
6
Tyrique Jones
Partizan NIS Belgrado
6
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
5
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Nik Calathes
Partizan NIS Belgrado
4
Jean Montero
Valencia Basket
3
Jabari Parker
Partizan NIS Belgrado
3
Faltas cometidas
Cameron Payne
Partizan NIS Belgrado
4
Nik Calathes
Partizan NIS Belgrado
3
Tyrique Jones
Partizan NIS Belgrado
3
Matt Costello
Valencia Basket
3
Bruno Fernando
Partizan NIS Belgrado
3
Dylan Osetkowski
Partizan NIS Belgrado
2
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
2
 
Asistencias
Nik Calathes
Partizan NIS Belgrado
6
Darius Thompson
Valencia Basket
6
Cameron Payne
Partizan NIS Belgrado
4
Brancou Badio
Valencia Basket
3
Dylan Osetkowski
Partizan NIS Belgrado
3
Isaac Bonga
Partizan NIS Belgrado
2
Sterling Brown
Partizan NIS Belgrado
2

Evolución Del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Partizan NIS Belgrado
T2
T3
TL
14/18
14/26
16/22
 
T2
T3
TL
19/23
9/22
8/11