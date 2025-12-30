Partido: Valencia Basket - Partizan NIS Belgrado

4º Cuarto
10'00'
Final del partido
4º Cuarto
09'41'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
4º Cuarto
09'19'
86 - 73
13
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
4º Cuarto
09'04'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nik Calathes.
4º Cuarto
08'44'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
4º Cuarto
08'32'
83 - 73
10
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
4º Cuarto
08'09'
80 - 73
7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
08'09'
80 - 72
8
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
08'09'
Kameron Taylor [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Isaac Bonga
4º Cuarto
07'46'
Tiempo muerto
4º Cuarto
07'46'
80 - 71
9
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
07'31'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
4º Cuarto
06'53'
Tercera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Nik Calathes
4º Cuarto
06'40'
77 - 71
6
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
4º Cuarto
06'26'
75 - 71
4
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
06'07'
Tiempo muerto
4º Cuarto
06'07'
75 - 68
7
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
06'07'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
06'07'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
4º Cuarto
06'06'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
4º Cuarto
05'28'
74 - 68
6
Alley-Hoop de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
4º Cuarto
05'17'
72 - 68
4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
05'17'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
4º Cuarto
05'17'
Primera falta personal de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
05'14'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
4º Cuarto
04'50'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
4º Cuarto
04'21'
71 - 68
3
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
4º Cuarto
04'21'
70 - 68
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
4º Cuarto
04'21'
Tercera falta personal de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
04'11'
Tercera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
4º Cuarto
03'48'
Primera falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
4º Cuarto
03'41'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
4º Cuarto
03'18'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
4º Cuarto
02'46'
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Vanja Marinkovic
4º Cuarto
02'28'
69 - 68
1
Triple de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
4º Cuarto
02'14'
69 - 65
4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
4º Cuarto
01'58'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
4º Cuarto
01'52'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
4º Cuarto
01'15'
67 - 65
2
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
4º Cuarto
00'48'
67 - 63
4
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
4º Cuarto
00'35'
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Duane Washington Jr.
4º Cuarto
00'00'
Inicio del último cuarto
3º Cuarto
10'00'
Fin del tercer cuarto
3º Cuarto
09'55'
65 - 63
2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
09'43'
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
3º Cuarto
09'21'
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Nik Calathes
3º Cuarto
09'05'
62 - 63
-1
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
08'31'
59 - 63
-4
Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
08'09'
59 - 60
-1
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
3º Cuarto
08'09'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
08'09'
Tercera falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako
3º Cuarto
08'03'
58 - 60
-2
Bomba de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
07'31'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre
3º Cuarto
07'31'
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
3º Cuarto
07'31'
Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Neal Sako
3º Cuarto
07'31'
58 - 58
0
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
3º Cuarto
07'19'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nik Calathes.
3º Cuarto
06'11'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] falla el triple
3º Cuarto
05'44'
2ª Falta personal en ataque de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
3º Cuarto
05'21'
Tiempo muerto
3º Cuarto
04'00'
55 - 58
-3
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
03'42'
55 - 55
0
Canasta de Jean Montero [Valencia Basket]
3º Cuarto
03'23'
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
3º Cuarto
03'04'
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Nate Reuvers
3º Cuarto
03'02'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
3º Cuarto
02'48'
53 - 55
-2
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'45'
50 - 55
-5
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'35'
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
3º Cuarto
02'11'
50 - 52
-2
Triple de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
02'03'
50 - 49
1
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'03'
47 - 49
-2
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
3º Cuarto
02'03'
45 - 49
-4
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
01'54'
45 - 47
-2
Mate de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
01'01'
Rebote ofensivo de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta
3º Cuarto
00'42'
45 - 45
0
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
3º Cuarto
00'39'
Tercera falta personal de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
3º Cuarto
00'22'
43 - 45
-2
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]
3º Cuarto
00'21'
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tyrique Jones
3º Cuarto
00'00'
Inicio del tercer cuarto
2º Cuarto
10'00'
Fin del segundo cuarto. Descanso
2º Cuarto
09'53'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre
2º Cuarto
09'53'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 1º tiro libre
2º Cuarto
09'53'
Braxton Key [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Isaac Bonga
2º Cuarto
09'42'
43 - 43
0
Canasta de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
09'29'
43 - 41
2
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
2º Cuarto
09'22'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
2º Cuarto
08'41'
1ª Falta personal en ataque de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
2º Cuarto
08'09'
Tiempo muerto
2º Cuarto
07'30'
40 - 41
-1
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'12'
40 - 39
1
Mate de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque
2º Cuarto
07'06'
40 - 37
3
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
07'06'
37 - 37
0
Alley-Hoop de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
07'00'
37 - 35
2
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
07'00'
36 - 35
1
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
07'00'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
2º Cuarto
06'37'
Tiempo muerto
2º Cuarto
06'37'
35 - 35
0
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
2º Cuarto
06'35'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
06'12'
32 - 35
-3
Triple de Matt Costello [Valencia Basket]
2º Cuarto
05'50'
2ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
05'50'
29 - 35
-6
2º Cuarto
05'50'
29 - 34
-5
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
05'40'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
2º Cuarto
05'24'
Cambio. Sale Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] y entra Dylan Osetkowski
2º Cuarto
04'54'
29 - 32
-3
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
04'40'
28 - 32
-4
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
04'23'
Primera falta personal de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Brancou Badio
2º Cuarto
04'14'
1ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'14'
27 - 32
-5
2º Cuarto
04'14'
27 - 31
-4
Canasta de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]
2º Cuarto
03'59'
27 - 29
-2
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'38'
Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
2º Cuarto
03'31'
25 - 29
-4
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'30'
Primera falta personal de Nik Calathes [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
2º Cuarto
03'03'
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
2º Cuarto
02'38'
23 - 29
-6
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
02'26'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Sterling Brown
2º Cuarto
02'08'
23 - 27
-4
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket]
2º Cuarto
01'55'
21 - 27
-6
Canasta de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
01'35'
21 - 25
-4
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
2º Cuarto
01'35'
20 - 25
-5
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
01'35'
Primera falta personal de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] sobre Jean Montero
2º Cuarto
01'33'
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
2º Cuarto
01'07'
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Nik Calathes
2º Cuarto
00'58'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
2º Cuarto
00'18'
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Jabari Parker
2º Cuarto
00'18'
19 - 25
-6
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2º Cuarto
00'18'
Primera falta personal de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] sobre Braxton Key
2º Cuarto
00'18'
18 - 25
-7
Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
10'00'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
09'37'
18 - 22
-4
Mate de Bruno Fernando [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Nik Calathes
1º Cuarto
08'58'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
1º Cuarto
08'04'
Tiempo muerto
1º Cuarto
08'04'
18 - 20
-2
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'53'
15 - 20
-5
Palmeo de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'51'
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
1º Cuarto
07'26'
13 - 20
-7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'26'
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla el 1º tiro libre
1º Cuarto
07'26'
Primera falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga
1º Cuarto
07'24'
Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Isaac Bonga
1º Cuarto
06'33'
13 - 19
-6
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
06'33'
12 - 19
-7
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
06'33'
Primera falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Neal Sako
1º Cuarto
06'33'
11 - 19
-8
Canasta de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
06'28'
11 - 17
-6
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
1º Cuarto
06'07'
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El balón se va fuera.
1º Cuarto
05'45'
8 - 17
-9
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
1º Cuarto
05'38'
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
1º Cuarto
05'13'
Primera falta personal de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] sobre Omari Moore
1º Cuarto
04'45'
Tiempo muerto
1º Cuarto
04'45'
6 - 17
-11
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
03'57'
6 - 15
-9
Canasta de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
03'42'
6 - 13
-7
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'42'
5 - 13
-8
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'42'
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
1º Cuarto
03'09'
Primera falta personal de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] sobre Jaime Pradilla
1º Cuarto
03'07'
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
02'42'
4 - 13
-9
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Cameron Payne
1º Cuarto
02'24'
4 - 10
-6
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket]
1º Cuarto
02'12'
2 - 10
-8
Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
02'12'
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Cameron Payne cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
02'12'
2 - 9
-7
Canasta de Cameron Payne [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
02'07'
2 - 7
-5
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
1º Cuarto
01'58'
0 - 7
-7
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
01'58'
0 - 6
-6
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
01'58'
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Isaac Bonga
1º Cuarto
01'35'
0 - 5
-5
Triple de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
01'27'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cameron Payne.
1º Cuarto
01'05'
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
1º Cuarto
00'45'
0 - 2
-2
Gancho de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
1º Cuarto
00'30'
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido