Partido: Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola. cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 Omari Moore Valencia Basket " 1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Alessandro Pajola cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 0 - 1 Alessandro Pajola Virtus Bologna " Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos 1 Resultado 0 - 2 Alessandro Pajola Virtus Bologna " Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 Omari Moore Valencia Basket " Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Alessandro Pajola Virtus Bologna " Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Josep Puerto Valencia Basket " 1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Karim Jallow en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Carsen Edwards Virtus Bologna " Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 2 - 5 Carsen Edwards Virtus Bologna " Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 2 - 5 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 4 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea y tiro libre adicional por la falta de Derrick Alston Jr. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 4 - 5 Derrick Alston Jr. Virtus Bologna " 1ª falta personal de Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 5 - 5 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 5 - 8 Alessandro Pajola Virtus Bologna " Triple de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] con asistencia de Alen Smailagic cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 8 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 8 Karim Jallow Virtus Bologna " Karim Jallow [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 8 Alessandro Pajola Virtus Bologna " 1ª Falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 03 ' puntos 1 Resultado 6 - 8 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 03 ' puntos 1 Resultado 7 - 8 Nate Reuvers Valencia Basket " Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 7 - 10 Alen Smailagic Virtus Bologna " Gancho de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Saliou Niang cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 9 - 10 Nate Reuvers Valencia Basket " Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 10 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Carsen Edwards cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 9 - 10 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Saliou Niang. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 9 - 10 Carsen Edwards Virtus Bologna " Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 9 - 10 Karim Jallow Virtus Bologna " Karim Jallow [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Matt Costello cuarto 1 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 9 - 13 Carsen Edwards Virtus Bologna " Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 11 - 13 Matt Costello Valencia Basket " Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 13 Saliou Niang Virtus Bologna " Saliou Niang [Virtus Bologna] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 13 Matt Costello Valencia Basket " Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 11 - 15 Saliou Niang Virtus Bologna " Canasta de Saliou Niang [Virtus Bologna] tras un contraataque, con asistencia de Luca Vildoza cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 15 Mouhamet Diouf Virtus Bologna " 1ª Falta personal de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 11 - 15 Virtus Bologna " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 12 - 15 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos 1 Resultado 13 - 15 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 13 - 15 Saliou Niang Virtus Bologna " Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Sestina. cuarto 1 minuto 06 ' puntos 3 Resultado 16 - 15 Ike Iroegbu Valencia Basket " Triple de Ike Iroegbu [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 16 - 15 Mouhamet Diouf Virtus Bologna " Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Saliou Niang cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 16 - 15 Saliou Niang Virtus Bologna " Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 16 - 15 Kameron Taylor Valencia Basket " 1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Carsen Edwards en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 16 - 15 Carsen Edwards Virtus Bologna " Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf cuarto 1 minuto 06 ' puntos 2 Resultado 16 - 17 Mouhamet Diouf Virtus Bologna " Canasta de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 19 - 17 Nate Sestina Valencia Basket " Triple de Nate Sestina [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 19 - 17 Darius Thompson Valencia Basket " Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Mouhamet Diouf cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 21 - 17 Kameron Taylor Valencia Basket " Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 21 - 17 Virtus Bologna " Tiempo muerto cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 21 - 17 Luca Vildoza Virtus Bologna " Luca Vildoza [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 21 - 17 Kameron Taylor Valencia Basket " Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Daniel Hackett. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 21 - 17 Derrick Alston Jr. Virtus Bologna " Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Kameron Taylor cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 21 - 17 Kameron Taylor Valencia Basket " 2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Derrick Alston Jr. en la lucha por un rebote defensivo. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 21 - 18 Derrick Alston Jr. Virtus Bologna " Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 21 - 19 Derrick Alston Jr. Virtus Bologna " Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos 3 Resultado 24 - 19 Sergio de Larrea Valencia Basket " Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] cuarto 1 minuto 08 ' puntos 2 Resultado 24 - 21 Alen Smailagic Virtus Bologna " Canasta de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Daniel Hackett cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 24 - 21 Ike Iroegbu Valencia Basket " Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 24 - 21 Josep Puerto Valencia Basket " Josep Puerto [Valencia Basket] roba el balón a Matthew Morgan cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 24 - 21 Josep Puerto Valencia Basket " 2ª Falta personal en ataque de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 24 - 22 Alen Smailagic Virtus Bologna " Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos 1 Resultado 24 - 23 Alen Smailagic Virtus Bologna " Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 26 - 23 Omari Moore Valencia Basket " Canasta de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 26 - 23 Matthew Morgan Virtus Bologna " Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Derrick Alston Jr. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 26 - 23 Matthew Morgan Virtus Bologna " Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Sestina. cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 26 - 23 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 26 - 23 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 23 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 26 - 23 Daniel Hackett Virtus Bologna " El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a Daniel Hackett [Virtus Bologna] cuarto 2 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 28 - 23 Omari Moore Valencia Basket " Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 28 - 23 Brandon Taylor Virtus Bologna " Brandon Taylor [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 28 - 23 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Isaac Nogués cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 28 - 23 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 28 - 23 Derrick Alston Jr. Virtus Bologna " Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 28 - 23 Omari Moore Valencia Basket " Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 30 - 23 Sergio de Larrea Valencia Basket " Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Alessandro Pajola cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 30 - 23 Alessandro Pajola Virtus Bologna " 2ª falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 2 minuto 01 ' puntos 1 Resultado 31 - 23 Sergio de Larrea Valencia Basket " Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 31 - 23 Daniel Hackett Virtus Bologna " Daniel Hackett [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 31 - 23 Jaime Pradilla Valencia Basket " Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic. cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 31 - 23 Isaac Nogués Valencia Basket " Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 31 - 23 Alen Smailagic Virtus Bologna " Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello. cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 31 - 23 Isaac Nogués Valencia Basket " Isaac Nogués [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards. cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 31 - 23 Isaac Nogués Valencia Basket " Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Carsen Edwards cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 31 - 25 Carsen Edwards Virtus Bologna " Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna] cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 33 - 25 Omari Moore Valencia Basket " Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 33 - 25 Karim Jallow Virtus Bologna " Karim Jallow [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera. cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 35 - 25 Omari Moore Valencia Basket " Canasta de Omari Moore [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 35 - 25 Matt Costello Valencia Basket " Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Alen Smailagic cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 35 - 25 Alessandro Pajola Virtus Bologna " Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 37 - 25 Kameron Taylor Valencia Basket " Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 37 - 25 Alen Smailagic Virtus Bologna " Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson. cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 37 - 25 Matthew Morgan Virtus Bologna " Matthew Morgan [Virtus Bologna] corta el pase a Darius Thompson cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 37 - 27 Matthew Morgan Virtus Bologna " Bandeja de Matthew Morgan [Virtus Bologna] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 37 - 27 Kameron Taylor Valencia Basket " 3ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Matthew Morgan cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 2 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 37 - 28 Matthew Morgan Virtus Bologna " Matthew Morgan [Virtus Bologna] encesta el tiro libre adicional cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 39 - 28 Darius Thompson Valencia Basket " Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 39 - 30 Carsen Edwards Virtus Bologna " Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna]