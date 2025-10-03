Partido: Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

2º Cuarto
04'36'
39 - 30
9
Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna]
2º Cuarto
04'17'
39 - 28
11
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'00'
37 - 28
9
Matthew Morgan [Virtus Bologna] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
04'00'
3ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Matthew Morgan cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'00'
37 - 27
10
Bandeja de Matthew Morgan [Virtus Bologna] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor
2º Cuarto
03'56'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
03'47'
Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
2º Cuarto
03'34'
37 - 25
12
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'23'
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
03'15'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Alen Smailagic
2º Cuarto
03'03'
35 - 25
10
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'50'
Karim Jallow [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
02'37'
33 - 25
8
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'26'
31 - 25
6
Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna]
2º Cuarto
02'17'
Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Carsen Edwards
2º Cuarto
02'15'
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards.
2º Cuarto
02'02'
Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
01'51'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett
2º Cuarto
01'45'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic.
2º Cuarto
01'27'
Daniel Hackett [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
2º Cuarto
01'09'
31 - 23
8
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
01'09'
2ª falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
01'09'
30 - 23
7
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Alessandro Pajola
2º Cuarto
01'07'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
00'55'
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
2º Cuarto
00'50'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
00'46'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Isaac Nogués
2º Cuarto
00'32'
Brandon Taylor [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
00'21'
28 - 23
5
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'10'
El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a Daniel Hackett [Virtus Bologna]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta
1º Cuarto
09'47'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Sestina.
1º Cuarto
09'37'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Derrick Alston Jr.
1º Cuarto
09'18'
26 - 23
3
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina
1º Cuarto
09'06'
24 - 23
1
Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'06'
24 - 22
2
Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'57'
2ª Falta personal en ataque de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett
1º Cuarto
08'54'
Josep Puerto [Valencia Basket] roba el balón a Matthew Morgan
1º Cuarto
08'38'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
08'22'
24 - 21
3
Canasta de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Daniel Hackett
1º Cuarto
08'06'
24 - 19
5
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'53'
21 - 19
2
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'53'
21 - 18
3
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'53'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Derrick Alston Jr. en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
07'51'
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Kameron Taylor
1º Cuarto
07'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Daniel Hackett.
1º Cuarto
07'38'
Luca Vildoza [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
07'27'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'26'
21 - 17
4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'18'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Mouhamet Diouf
1º Cuarto
07'03'
19 - 17
2
Triple de Nate Sestina [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
06'56'
16 - 17
-1
Canasta de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna]
1º Cuarto
06'54'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf
1º Cuarto
06'47'
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Carsen Edwards en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
06'46'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf
1º Cuarto
06'44'
Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Saliou Niang
1º Cuarto
06'20'
16 - 15
1
Triple de Ike Iroegbu [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina
1º Cuarto
05'58'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Sestina.
1º Cuarto
05'42'
13 - 15
-2
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'42'
12 - 15
-3
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'42'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'42'
1ª Falta personal de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'28'
11 - 15
-4
Canasta de Saliou Niang [Virtus Bologna] tras un contraataque, con asistencia de Luca Vildoza
1º Cuarto
05'20'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards.
1º Cuarto
05'11'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
04'49'
11 - 13
-2
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
04'27'
9 - 13
-4
Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola
1º Cuarto
04'15'
Karim Jallow [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
1º Cuarto
04'04'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
1º Cuarto
03'56'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Saliou Niang.
1º Cuarto
03'51'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Carsen Edwards
1º Cuarto
03'38'
9 - 10
-1
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
03'26'
7 - 10
-3
Gancho de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Saliou Niang
1º Cuarto
03'12'
7 - 8
-1
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'12'
6 - 8
-2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'12'
1ª Falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'00'
Karim Jallow [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
02'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic.
1º Cuarto
02'28'
5 - 8
-3
Triple de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] con asistencia de Alen Smailagic
1º Cuarto
02'10'
5 - 5
0
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
02'10'
1ª falta personal de Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
02'10'
4 - 5
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea y tiro libre adicional por la falta de Derrick Alston Jr.
1º Cuarto
02'07'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
01'45'
2 - 5
-3
Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola
1º Cuarto
01'34'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola.
1º Cuarto
01'20'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
01'11'
1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Karim Jallow en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
01'10'
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple
1º Cuarto
00'56'
2 - 2
0
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'38'
0 - 2
-2
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
00'38'
0 - 1
-1
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
00'38'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Alessandro Pajola cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
00'19'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido