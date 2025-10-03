Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Partido: Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

Valencia Basket

39
30

Virtus Segafredo Bologna

Estadio: Pabellón Fuente San Luis
2º cuarto
Viernes,03.10.2025
%Acierto
T2
T3
TL
6/6
12/17
3/12
 
Parciales
1
2
3
4
26
13
23
7
 
%Acierto
T2
T3
TL
7/7
7/20
3/8

Jugadores Del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Josep Puerto
0
0+0
0
Darius Thompson
2
1+0
1
Matt Costello
2
1+0
0
Nate Sestina
3
2+0
2
Ike Iroegbu
3
0+0
0
Omari Moore
12
0+0
1
Jaime Pradilla
3
1+0
1
Sergio de Larrea
6
2+1
1
Nate Reuvers
4
0+0
0
Neal Sako
0
1+1
0
Isaac Nogués
0
1+1
0
Kameron Taylor
4
1+0
0
 
Virtus Segafredo Bologna
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Carsen Edwards
10
2+0
0
Karim Jallow
0
0+0
0
Alessandro Pajola
5
2+0
2
Saliou Niang
2
1+1
1
Matthew Morgan
3
0+0
0
Alen Smailagic
6
2+0
1
Daniel Hackett
0
1+0
1
Derrick Alston Jr.
2
0+1
0
Luca Vildoza
0
0+0
1
Brandon Taylor
0
0+0
0
Mouhamet Diouf
2
0+2
0
Aliou Diarra
0
0+0
0

Narración Del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

2º Cuarto
04'36'
39 - 30
9
Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna]
2º Cuarto
04'17'
39 - 28
11
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
2º Cuarto
04'00'
37 - 28
9
Matthew Morgan [Virtus Bologna] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
04'00'
3ª falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Matthew Morgan cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
04'00'
37 - 27
10
Bandeja de Matthew Morgan [Virtus Bologna] tras un contraataque y tiro libre adicional por la falta de Kameron Taylor
2º Cuarto
03'56'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] corta el pase a Darius Thompson
2º Cuarto
03'47'
Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
2º Cuarto
03'34'
37 - 25
12
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
2º Cuarto
03'23'
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2º Cuarto
03'15'
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Alen Smailagic
2º Cuarto
03'03'
35 - 25
10
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'50'
Karim Jallow [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
02'37'
33 - 25
8
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
02'26'
31 - 25
6
Canasta de Carsen Edwards [Virtus Bologna]
2º Cuarto
02'17'
Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Carsen Edwards
2º Cuarto
02'15'
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards.
2º Cuarto
02'02'
Alen Smailagic [Virtus Bologna] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2º Cuarto
01'51'
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett
2º Cuarto
01'45'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic.
2º Cuarto
01'27'
Daniel Hackett [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
2º Cuarto
01'09'
31 - 23
8
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
2º Cuarto
01'09'
2ª falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
2º Cuarto
01'09'
30 - 23
7
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la falta de Alessandro Pajola
2º Cuarto
01'07'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergio de Larrea
2º Cuarto
00'55'
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
2º Cuarto
00'50'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Neal Sako
2º Cuarto
00'46'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Isaac Nogués
2º Cuarto
00'32'
Brandon Taylor [Virtus Bologna] corta pase y el balón sale fuera.
2º Cuarto
00'21'
28 - 23
5
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
2º Cuarto
00'10'
El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a Daniel Hackett [Virtus Bologna]
2º Cuarto
00'00'
Inicio del segundo cuarto
1º Cuarto
10'00'
Fin del primer cuarto
1º Cuarto
09'59'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta
1º Cuarto
09'47'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Sestina.
1º Cuarto
09'37'
Matthew Morgan [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Derrick Alston Jr.
1º Cuarto
09'18'
26 - 23
3
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina
1º Cuarto
09'06'
24 - 23
1
Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
09'06'
24 - 22
2
Alen Smailagic [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
08'57'
2ª Falta personal en ataque de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Daniel Hackett
1º Cuarto
08'54'
Josep Puerto [Valencia Basket] roba el balón a Matthew Morgan
1º Cuarto
08'38'
Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
08'22'
24 - 21
3
Canasta de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Daniel Hackett
1º Cuarto
08'06'
24 - 19
5
Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'53'
21 - 19
2
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
07'53'
21 - 18
3
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
07'53'
2ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Derrick Alston Jr. en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
07'51'
Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Kameron Taylor
1º Cuarto
07'50'
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Daniel Hackett.
1º Cuarto
07'38'
Luca Vildoza [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
1º Cuarto
07'27'
Tiempo muerto
1º Cuarto
07'26'
21 - 17
4
Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket]
1º Cuarto
07'18'
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Mouhamet Diouf
1º Cuarto
07'03'
19 - 17
2
Triple de Nate Sestina [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
1º Cuarto
06'56'
16 - 17
-1
Canasta de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna]
1º Cuarto
06'54'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf
1º Cuarto
06'47'
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Carsen Edwards en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
06'46'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mouhamet Diouf
1º Cuarto
06'44'
Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Saliou Niang
1º Cuarto
06'20'
16 - 15
1
Triple de Ike Iroegbu [Valencia Basket] con asistencia de Nate Sestina
1º Cuarto
05'58'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Sestina.
1º Cuarto
05'42'
13 - 15
-2
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
05'42'
12 - 15
-3
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
05'42'
Tiempo muerto
1º Cuarto
05'42'
1ª Falta personal de Mouhamet Diouf [Virtus Bologna] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
05'28'
11 - 15
-4
Canasta de Saliou Niang [Virtus Bologna] tras un contraataque, con asistencia de Luca Vildoza
1º Cuarto
05'20'
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Carsen Edwards.
1º Cuarto
05'11'
Saliou Niang [Virtus Bologna] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
1º Cuarto
04'49'
11 - 13
-2
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
1º Cuarto
04'27'
9 - 13
-4
Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola
1º Cuarto
04'15'
Karim Jallow [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
1º Cuarto
04'04'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
1º Cuarto
03'56'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Saliou Niang.
1º Cuarto
03'51'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Carsen Edwards
1º Cuarto
03'38'
9 - 10
-1
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
1º Cuarto
03'26'
7 - 10
-3
Gancho de Alen Smailagic [Virtus Bologna] con asistencia de Saliou Niang
1º Cuarto
03'12'
7 - 8
-1
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
03'12'
6 - 8
-2
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
03'12'
1ª Falta personal de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
03'00'
Karim Jallow [Virtus Bologna] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
02'44'
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alen Smailagic.
1º Cuarto
02'28'
5 - 8
-3
Triple de Alessandro Pajola [Virtus Bologna] con asistencia de Alen Smailagic
1º Cuarto
02'10'
5 - 5
0
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
1º Cuarto
02'10'
1ª falta personal de Derrick Alston Jr. [Virtus Bologna] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
1º Cuarto
02'10'
4 - 5
-1
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea y tiro libre adicional por la falta de Derrick Alston Jr.
1º Cuarto
02'07'
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
1º Cuarto
01'45'
2 - 5
-3
Triple de Carsen Edwards [Virtus Bologna] con asistencia de Alessandro Pajola
1º Cuarto
01'34'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola.
1º Cuarto
01'20'
Carsen Edwards [Virtus Bologna] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
1º Cuarto
01'11'
1ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Karim Jallow en la lucha por un rebote defensivo.
1º Cuarto
01'10'
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] falla el triple
1º Cuarto
00'56'
2 - 2
0
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
1º Cuarto
00'38'
0 - 2
-2
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el segundo tiro libre
1º Cuarto
00'38'
0 - 1
-1
Alessandro Pajola [Virtus Bologna] encesta el primer tiro libre
1º Cuarto
00'38'
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Alessandro Pajola cuando lanzaba de dos.
1º Cuarto
00'19'
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Alessandro Pajola.
1º Cuarto
00'00'
Inicio del partido

Estadísticas del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

Valencia Basket
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Josep Puerto
5:82
0
0/0
0/0
0/0
2
0
0+0
0
0
1
0
-1
Darius Thompson
3:93
2
1/1
0/0
0/0
0
0
1+0
1
1
1
0
4
Matt Costello
3:67
2
1/1
0/1
0/0
1
0
1+0
0
0
0
0
2
Nate Sestina
3:22
3
0/0
1/1
0/0
0
0
2+0
2
0
0
0
7
Ike Iroegbu
2:40
3
0/0
1/2
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
2
Omari Moore
5:94
12
5/6
0/2
2/2
1
1
0+0
1
0
0
0
10
Jaime Pradilla
5:12
3
1/3
0/1
1/1
0
1
1+0
1
0
0
0
3
Sergio de Larrea
4:41
6
1/3
1/3
1/1
0
1
2+1
1
0
1
0
8
Nate Reuvers
2:45
4
1/1
0/0
2/2
0
1
0+0
0
0
0
0
6
Neal Sako
2:22
0
0/0
0/0
0/0
0
0
1+1
0
0
0
0
2
Isaac Nogués
1:49
0
0/0
0/1
0/0
2
1
1+1
0
0
0
0
0
Kameron Taylor
1:03
4
2/2
0/1
0/0
3
0
1+0
0
0
0
0
2
EQUIPO
 
 
39
12/17
3/12
6/6
9
5
10
6
1
3
0
 
Virtus Segafredo Bologna
5i
MJ
Ptos
T2
T3
TL
FC
FR
REB
A
BP
BR
TR
VAL
Carsen Edwards
6:80
10
2/5
2/2
0/0
0
2
2+0
0
1
0
1
9
Karim Jallow
5:63
0
0/1
0/1
0/0
0
1
0+0
0
0
0
1
-2
Alessandro Pajola
5:20
5
0/0
1/3
2/2
2
1
2+0
2
0
0
0
6
Saliou Niang
3:53
2
1/4
0/0
0/0
0
0
1+1
1
0
0
0
2
Matthew Morgan
2:93
3
1/2
0/1
1/1
0
1
0+0
0
1
1
0
2
Alen Smailagic
7:98
6
2/3
0/1
2/2
0
1
2+0
1
0
0
0
8
Daniel Hackett
3:53
0
0/1
0/0
0/0
0
2
1+0
1
1
0
0
2
Derrick Alston Jr.
2:96
2
0/1
0/0
2/2
2
1
0+1
0
0
0
1
0
Luca Vildoza
2:78
0
0/1
0/0
0/0
0
0
0+0
1
0
0
0
0
Brandon Taylor
3:6
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
Mouhamet Diouf
0
2
1/2
0/0
0/0
1
0
0+2
0
1
0
0
1
Aliou Diarra
0
0
0/0
0/0
0/0
0
0
0+0
0
0
0
0
0
EQUIPO
 
 
30
7/20
3/8
7/7
5
9
8
6
4
1
3
 

Ranking Del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

Puntos
Omari Moore
Valencia Basket
12
Carsen Edwards
Virtus Segafredo Bologna
10
Sergio de Larrea
Valencia Basket
6
Alen Smailagic
Virtus Segafredo Bologna
6
Alessandro Pajola
Virtus Segafredo Bologna
5
Nate Reuvers
Valencia Basket
4
Kameron Taylor
Valencia Basket
4
 
Valoración
Omari Moore
Valencia Basket
10
Carsen Edwards
Virtus Segafredo Bologna
9
Alen Smailagic
Virtus Segafredo Bologna
8
Sergio de Larrea
Valencia Basket
8
Nate Sestina
Valencia Basket
7
Nate Reuvers
Valencia Basket
6
Alessandro Pajola
Virtus Segafredo Bologna
6
Rebotes Defensivos
Mouhamet Diouf
Virtus Segafredo Bologna
2
Derrick Alston Jr.
Virtus Segafredo Bologna
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
Neal Sako
Valencia Basket
1
Isaac Nogués
Valencia Basket
1
Saliou Niang
Virtus Segafredo Bologna
1
Josep Puerto
Valencia Basket
0
 
Rebotes Ofensivos
Carsen Edwards
Virtus Segafredo Bologna
2
Nate Sestina
Valencia Basket
2
Alessandro Pajola
Virtus Segafredo Bologna
2
Sergio de Larrea
Valencia Basket
2
Alen Smailagic
Virtus Segafredo Bologna
2
Isaac Nogués
Valencia Basket
1
Saliou Niang
Virtus Segafredo Bologna
1
Faltas cometidas
Kameron Taylor
Valencia Basket
3
Josep Puerto
Valencia Basket
2
Alessandro Pajola
Virtus Segafredo Bologna
2
Derrick Alston Jr.
Virtus Segafredo Bologna
2
Isaac Nogués
Valencia Basket
2
Matt Costello
Valencia Basket
1
Mouhamet Diouf
Virtus Segafredo Bologna
1
 
Asistencias
Alessandro Pajola
Virtus Segafredo Bologna
2
Nate Sestina
Valencia Basket
2
Saliou Niang
Virtus Segafredo Bologna
1
Omari Moore
Valencia Basket
1
Jaime Pradilla
Valencia Basket
1
Sergio de Larrea
Valencia Basket
1
Luca Vildoza
Virtus Segafredo Bologna
1

Evolución Del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tiros a canasta Del Valencia Basket - Virtus Segafredo Bologna

 
 
Valencia Basket
 
 
 
Virtus Segafredo Bologna
T2
T3
TL
12/17
3/12
6/6
 
T2
T3
TL
7/20
3/8
7/7
Valencia Basket
5i
Ptos
REB
A
FALTAS
Josep Puerto
0
0+0
0
Darius Thompson
2
1+0
1
Matt Costello
2
1+0
0
Nate Sestina
3
2+0
2
Ike Iroegbu
3
0+0
0
Omari Moore
12
0+0
1
Jaime Pradilla
3
1+0
1
Sergio de Larrea
6
2+1
1
Nate Reuvers
4
0+0
0