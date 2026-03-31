España - Egipto en directo

Min. 45'+3''
Final primera parte, España 0, Egipto 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Emam Ashour (Egipto) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Zizo.
Min. 43''
Corner,España. Corner cometido por Hamdi Fathy.
Min. 36''
Falta de Pedro Porro (España).
Min. 36''
Islam Issa (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Mohamed Hany (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Ander Barrenetxea (España).
Min. 33''
Se reanuda el partido.
Min. 33''
El juego está detenido debido a una lesión Hamdi Fathy (Egipto).
Min. 30''
Falta de Lamine Yamal (España).
Min. 30''
Hamdi Fathy (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Ferran Torres (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Hamdi Fathy (Egipto).
Min. 29''
Remate rechazado de Omar Marmoush (Egipto) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 28''
Corner,España. Corner cometido por Islam Issa.
Min. 25''
Ahmed Abou El Fotouh (Egipto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 25''
Falta de Lamine Yamal (España).
Min. 23''
Cristhian Mosquera (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 23''
Falta de Omar Marmoush (Egipto).
Min. 20''
Corner,España. Corner cometido por Mohanad Lasheen.
Min. 20''
Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 18''
Emam Ashour (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Carlos Soler (España).
Min. 14''
Islam Issa (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Pedro Porro (España).
Min. 14''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 11''
Fuera de juego, España. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Se reanuda el partido.
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Yasser Ibrahim (Egipto).
Min. 9''
Falta de Islam Issa (Egipto).
Min. 9''
Dani Olmo (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Falta de Dani Olmo (España).
Min. 4''
Emam Ashour (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,España. Corner cometido por Zizo.
Min. 4''
Remate rechazado de Pablo Fornals (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
Min. 3''
Mano de Islam Issa (Egipto).
Min. 3''
Corner,España. Corner cometido por Mohamed Hany.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohanad Lasheen (Egipto) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Min. 2''
Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Pedro Porro.
Min. 1''
Remate rechazado de Pedro Porro (España) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento