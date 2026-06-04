España - Irak en directo

Min. '
Final del partido, España 1, Iraq 1.
Min. 90'+4''
Final segunda parte, España 1, Iraq 1.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Falta de Yéremy Pino (España).
Min. 90''
Zidane Iqbal (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Falta de Kevin Yakob (Iraq).
Min. 87''
Corner,España. Corner cometido por Munaf Younus.
Min. 85''
Remate fallado por Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Gómez.
Min. 82''
Se reanuda el partido.
Min. 80''
Rebin Sulaka (Iraq) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 80''
El juego está detenido debido a una lesión Jesús Rodríguez (España).
Min. 80''
Jesús Rodríguez (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 80''
Falta de Rebin Sulaka (Iraq).
Min. 79''
Falta de Javi Guerra (España).
Min. 79''
Youssef Amyn (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Falta de Kevin Yakob (Iraq).
Min. 77''
Corner,Iraq. Corner cometido por Yéremy Pino.
Min. 73''
Cambio en España, entra al campo Leo Román sustituyendo a Joan García.
Min. 73''
Cambio en España, entra al campo Javi Rodríguez sustituyendo a Pedro Porro.
Min. 72''
Cambio en Iraq, entra al campo Youssef Amyn sustituyendo a Ibrahim Bayesh.
Min. 72''
Cambio en Iraq, entra al campo Mustafa Saadoon sustituyendo a Ahmed Yahya debido a una lesión.
Min. 71''
Corner,Iraq. Corner cometido por Jesús Rodríguez.
Min. 70''
Falta de Javi Guerra (España).
Min. 70''
Ali Jasim (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 68''
Cambio en España, entra al campo Mikel Merino sustituyendo a Álex Baena.
Min. 67''
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Yéremy Pino estaba en posición de fuera de juego.
Min. 62''
Cambio en Iraq, entra al campo Kevin Yakob sustituyendo a Amir Al Ammari.
Min. 62''
Cambio en Iraq, entra al campo Frans Putros sustituyendo a Hussein Ali.
Min. 62''
Cambio en Iraq, entra al campo Rebin Sulaka sustituyendo a Akam Hashim.
Min. 62''
Cambio en Iraq, entra al campo Munaf Younus sustituyendo a Zaid Tahseen.
Min. 62''
Cambio en Iraq, entra al campo Zidane Iqbal sustituyendo a Zaid Ismael.
Min. 61''
Cambio en Iraq, entra al campo Ahmed Qasem sustituyendo a Marko Farji.
Min. 61''
Cambio en Iraq, entra al campo Ahmed Yahya sustituyendo a Merchas Doski.
Min. 61''
Mano de Aymen Hussein (Iraq).
Min. 61''
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yéremy Pino.
Min. 59''
Cambio en España, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Jon Martín.
Min. 59''
Cambio en España, entra al campo Javi Guerra sustituyendo a Gavi.
Min. 59''
Cambio en España, entra al campo Beñat Turrientes sustituyendo a Marc Bernal.
Min. 58''
Remate fallado por Gonzalo García (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras botar una falta.
Min. 57''
Zaid Ismael (Iraq) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 57''
Álex Baena (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 57''
Falta de Zaid Ismael (Iraq).
Min. 54''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Zaid Tahseen (Iraq) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Aymen Hussein.
Min. 54''
Corner,Iraq. Corner cometido por Yéremy Pino.
Min. 53''
Falta de Eric García (España).
Min. 53''
Ali Jasim (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Gavi (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Falta de Zaid Ismael (Iraq).
Min. 49''
Falta de Gavi (España).
Min. 49''
Marko Farji (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Remate fallado por Jon Martín (España) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 48''
Corner,España. Corner cometido por Zaid Tahseen.
Min. 48''
Remate rechazado de Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gavi.
Min. 47''
Fuera de juego, España. Jon Martín intentó un pase en profundidad pero Yéremy Pino estaba en posición de fuera de juego.
Min. 46''
Remate fallado por Jesús Rodríguez (España) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un contraataque.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Sergio Gómez sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Jesús Rodríguez sustituyendo a Borja Iglesias.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Yéremy Pino sustituyendo a Alejandro Grimaldo.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Eric García sustituyendo a Aymeric Laporte.
Min. '
Empieza segunda parte España 1, Iraq 1.
Min. 45''
Cambio en Iraq, entra al campo Jalal Hassan sustituyendo a Ahmed Basil.
Min. 45''
Cambio en Iraq, entra al campo Aymen Hussein sustituyendo a Ali Al Hamadi.
Min. 45'+1''
Final primera parte, España 1, Iraq 1.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, España. Dani Olmo intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Fuera de juego, Iraq. Merchas Doski intentó un pase en profundidad pero Ali Al Hamadi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Remate fallado por Ibrahim Bayesh (Iraq) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marko Farji tras un contraataque.
Min. 41''
Dani Olmo (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 41''
Falta de Ali Jasim (Iraq).
Min. 40''
Remate fallado por Dani Olmo (España) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,España. Corner cometido por Ahmed Basil.
Min. 40''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Ferran Torres (España) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 37''
Gavi (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Falta de Gavi (España).
Min. 37''
Marko Farji (Iraq) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Mano de Gavi (España).
Min. 34''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alejandro Grimaldo con un centro al área.
Min. 32''
Marc Bernal (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Falta de Marc Bernal (España).
Min. 32''
Marko Farji (Iraq) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ferran Torres después de un pase en profundidad.
Min. 27' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Iraq 1. Merchas Doski (Iraq) remate con la izquierda desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada por el centro de la portería. Asistencia de Akam Hashim.
Min. 23''
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Corner,España. Corner cometido por Zaid Tahseen.
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Iraq 0. Ferran Torres (España) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dani Olmo tras un contraataque.
Min. 11''
Gavi (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Ali Jasim (Iraq).
Min. 9''
Se reanuda el partido.
Min. 9''
El juego está detenido (Iraq).
Min. 9''
Remate rechazado de Alejandro Grimaldo (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 8''
Corner,España. Corner cometido por Ahmed Basil.
Min. 8''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Álex Baena (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 7''
Alejandro Grimaldo (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Falta de Ibrahim Bayesh (Iraq).
Min. 4''
Mano de Ibrahim Bayesh (Iraq).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento