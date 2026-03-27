España - Serbia en directo

Min. 45'+2''
Final primera parte, España 2, Serbia 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 2, Serbia 0. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. 41''
Se reanuda el partido.
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (España).
Min. 38''
Corner,España. Corner cometido por Nikola Milenkovic.
Min. 38''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri con un pase de cabeza.
Min. 36''
Mano de Fermín López (España).
Min. 35''
Falta de Pau Cubarsí (España).
Min. 35''
Aleksandar Mitrovic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Corner,España. Corner cometido por Nikola Milenkovic.
Min. 33''
Remate parado por bajo a la izquierda. Fermín López (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Strahinja Pavlovic (Serbia).
Min. 30''
Falta de Marc Cucurella (España).
Min. 30''
Veljko Birmancevic (Serbia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Falta de Rodri (España).
Min. 27''
Sergej Milinkovic-Savic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Álex Baena (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Falta de Ognjen Mimovic (Serbia).
Min. 26''
Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Aleksandar Stankovic (Serbia).
Min. 23''
Fermín López (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 23''
Falta de Veljko Birmancevic (Serbia).
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Veljko Birmancevic (Serbia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Aleksandar Stankovic.
Min. 19''
Lamine Yamal (España) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Serbia 0. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Fermín López.
Min. 15''
Falta de Fermín López (España).
Min. 15''
Strahinja Pavlovic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 12''
Falta de Rodri (España).
Min. 12''
Strahinja Pavlovic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Fuera de juego, España. Mikel Oyarzabal intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Corner,Serbia. Corner cometido por Rodri.
Min. 5''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Fermín López.
Min. 4''
Falta de Aymeric Laporte (España).
Min. 4''
Veljko Birmancevic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento