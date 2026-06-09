Perú - España en directo

Min. 63''
Falta de Gavi (España).
Min. 63''
Jairo Vélez (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Cambio en Perú, entra al campo André Carrillo sustituyendo a Yoshimar Yotún.
Min. 62''
Cambio en Perú, entra al campo Alfonso Barco sustituyendo a Erick Noriega.
Min. 61''
Cambio en España, entra al campo Gavi sustituyendo a Álex Baena.
Min. 61''
Cambio en España, entra al campo Mikel Merino sustituyendo a Pedri.
Min. 61''
Cambio en España, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Pau Cubarsí.
Min. 61''
Cambio en España, entra al campo Martín Zubimendi sustituyendo a Rodri.
Min. 60''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Min. 59''
Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 59''
Falta de Erick Noriega (Perú).
Min. 58''
Remate rechazado de Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 58''
Marcos Llorente (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 58''
Falta de Jairo Vélez (Perú).
Min. 55''
Corner,Perú. Corner cometido por Eric García.
Min. 53' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Pedro Gallese, Perú. Perú 0, España 3.
Min. 51''
Fuera de juego, Perú. Yoshimar Yotún intentó un pase en profundidad pero Adrián Ugarriza estaba en posición de fuera de juego.
Min. 50''
Falta de Eric García (España).
Min. 50''
Adrián Ugarriza (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 48''
Corner,España. Corner cometido por Fabio Gruber.
Min. 47''
Corner,España. Corner cometido por Marcos López.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Yéremy Pino sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
Min. '
Empieza segunda parte Perú 0, España 2.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Fabián Ruiz.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Eric García sustituyendo a Aymeric Laporte.
Min. 45''
Cambio en España, entra al campo David Raya sustituyendo a Unai Simón.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Perú 0, España 2.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Perú. Corner cometido por Marc Cucurella.
Min. 45''
Remate rechazado de Jhonny Vidales (Perú) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Erick Noriega.
Min. 41''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Adrián Ugarriza (Perú) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yoshimar Yotún con un centro al área.
Min. 40''
Corner,Perú. Corner cometido por Marc Cucurella.
Min. 40''
Remate rechazado de Jesús Pretell (Perú) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jairo Vélez.
Min. 40''
Remate fallado por Jhonny Vidales (Perú) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 36''
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
Min. 36''
Renzo Garcés (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Remate fallado por Ferran Torres (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rodri.
Min. 33''
Adrián Ugarriza (Perú) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Marcos López después de un pase en profundidad.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Perú 0, España 2. Pedri (España) remate con la izquierda desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 30''
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Mikel Oyarzabal (España).
Min. 29''
Corner,España. Corner cometido por Oliver Sonne.
Min. 28''
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
Min. 28''
Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Fuera de juego, España. Aymeric Laporte intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Min. 23''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 20''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
Min. 18''
Falta de Marc Cucurella (España).
Min. 18''
Oliver Sonne (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Min. 12''
El juego está detenido (España).
Min. 10''
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Fuera de juego, Perú. Marcos López intentó un pase en profundidad pero Jairo Vélez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Corner,España. Corner cometido por Fabio Gruber.
Min. 5''
Fuera de juego, Perú. Jesús Pretell intentó un pase en profundidad pero Adrián Ugarriza estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Perú 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento