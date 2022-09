Partido Celtic - Real Madrid en directo

¡¡¡ANCELOTTI APUESTA POR EL ONCE DE GALA, POR EL ONCE PARA LAS GRANDES NOCHES!!!! El técnico italiano decide no rotar en exceso y sale con una alineación muy reconocible en el que las únicas modificaciones llegan en el frente del ataque, donde Fede Valverde gana la partida a Rodrygo Goes para dar solidez tanto al mediocampo como al tridente ofensivo. Regresa Toni Kroos tras descansar contra el Real Betis, en un medio en el que Aurelien Tchouaméni se ha asentado definitivamente tras la salida de Casemiro al Manchester United.