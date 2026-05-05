Arsenal - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Semifinal (Vuelta)
05 de Mayo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 68
1
0
Min. 69''
Remate fallado por Ben White (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 67''
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 66''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Julián Alvarez.
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Antoine Griezmann.
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Piero Hincapié con un centro al área.
Falta de Martin Ødegaard (Arsenal).
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Martin Ødegaard (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Ben White.
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Cambio en Arsenal, entra al campo Martin Ødegaard sustituyendo a Eberechi Eze.
Cambio en Arsenal, entra al campo Noni Madueke sustituyendo a Bukayo Saka.
Cambio en Arsenal, entra al campo Piero Hincapié sustituyendo a Riccardo Calafiori.
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Robin Le Normand.
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Giuliano Simeone.
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Ademola Lookman.
Gabriel Magalhães (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Marc Pubill.
Remate rechazado de Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Declan Rice.
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gabriel Magalhães.
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Fuera de juego, Arsenal. Gabriel Magalhães intentó un pase en profundidad pero Bukayo Saka estaba en posición de fuera de juego.
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marc Pubill.
Min. '
Empieza segunda parte Arsenal 1, Atlético de Madrid 0.
Final primera parte, Arsenal 1, Atlético de Madrid 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Arsenal 1, Atlético de Madrid 0. Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Leandro Trossard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área.
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Jan Oblak intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Riccardo Calafiori (Arsenal).
Min. 36''
Remate rechazado de Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bukayo Saka.
Remate rechazado de Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eberechi Eze.
Corner,Arsenal. Corner cometido por Dávid Hancko.
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Marcos Llorente.
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 21''
Falta de Declan Rice (Arsenal).
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Gabriel Magalhães (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Myles Lewis-Skelly.
Remate fallado por Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Arsenal. Corner cometido por Robin Le Normand.
Falta de Ben White (Arsenal).
Min. 11''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Riccardo Calafiori (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Eberechi Eze.
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Bukayo Saka (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento