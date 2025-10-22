Athletic Club - FK Qarabag en directo

En directo Champions League - Jornada 3
22 de Octubre de 2025 18:45 .h
2ª parte - Min. 82
2
1
Min. 83''
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 83''
Elvin Cafarquliyev (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Min. 81''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Mikel Vesga sustituyendo a Oihan Sancet.
Min. 81''
El juego está detenido debido a una lesión Kady Borges (Qarabag).
Min. 81''
Min. 81''
Marko Jankovic (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 79''
Cambio en Qarabag, entra al campo Dani Bolt sustituyendo a Matheus Silva.
Min. 79''
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 79''
Abdellah Zoubir (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 73''
Corner,Qarabag. Corner cometido por Yuri Berchiche.
Min. 70' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 2, Qarabag 1. Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Alex Berenguer.
Min. 68''
Falta de Jesús Areso (Athletic Club).
Min. 68''
Emmanuel Addai (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Cambio en Qarabag, entra al campo Oleksii Kashchuk sustituyendo a Camilo Durán debido a una lesión.
Min. 67''
Cambio en Qarabag, entra al campo Toral Bayramov sustituyendo a Nariman Akhundzada.
Min. 65''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Nico Williams.
Min. 65''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Íñigo Ruíz de Galarreta sustituyendo a Alejandro Rego.
Min. 65''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Jesús Areso sustituyendo a Andoni Gorosabel.
Min. 60''
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
Min. 60''
Abdellah Zoubir (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Min. 60''
Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kady Borges.
Min. 57''
Fuera de juego, Athletic Club. Unai Simón intentó un pase en profundidad pero Gorka Guruzeta estaba en posición de fuera de juego.
Min. 56''
Cambio en Qarabag, entra al campo Emmanuel Addai sustituyendo a Leandro Andrade.
Min. 56''
Cambio en Qarabag, entra al campo Marko Jankovic sustituyendo a Pedro Bicalho.
Min. 51''
Min. 51''
Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Remate fallado por Aitor Paredes (Athletic Club) con un remate desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 49''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Matheus Silva.
Min. 48''
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 48''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Oihan Sancet.
Min. '
Empieza segunda parte Athletic Club 1, Qarabag 1.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Athletic Club 1, Qarabag 1.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Camilo Durán (Qarabag) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Leandro Andrade.
Min. 45'+1''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 45'+1''
Matheus Silva (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer.
Min. 45''
Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 45''
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yuri Berchiche.
Min. 42''
Falta de Nico Williams (Athletic Club).
Min. 42''
Matheus Silva (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 1, Qarabag 1. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mikel Jauregizar después de un pase en profundidad.
Min. 38''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Alex Berenguer sustituyendo a Iñaki Williams debido a una lesión.
Min. 37''
Min. 36''
El juego está detenido (Athletic Club).
Min. 34''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aitor Paredes con un pase de cabeza.
Min. 33''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Pedro Bicalho.
Min. 30''
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Kady Borges (Qarabag).
Min. 27''
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Oihan Sancet.
Min. 26''
Remate parado a la escuadra izquierda. Kady Borges (Qarabag) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Abdellah Zoubir.
Min. 25''
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mikel Jauregizar con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kady Borges.
Min. 24''
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Oihan Sancet.
Min. 23''
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Kevin Medina (Qarabag).
Min. 23''
Remate rechazado de Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abdellah Zoubir.
Min. 22''
Corner,Qarabag. Corner cometido por Iñaki Williams.
Min. 22''
Remate rechazado de Abdellah Zoubir (Qarabag) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kady Borges.
Min. 20''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 20''
Kevin Medina (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Matheus Silva.
Min. 20''
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yuri Berchiche.
Min. 18''
Remate fallado por Alejandro Rego (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.
Min. 18''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Alejandro Rego.
Min. 16''
Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico Williams.
Min. 15''
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
Min. 15''
Nariman Akhundzada (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Kevin Medina.
Min. 14''
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Jauregizar.
Min. 14''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 14''
Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Nariman Akhundzada (Qarabag).
Min. 10''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alejandro Rego después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 9''
Corner,Qarabag. Corner cometido por Unai Simón.
Min. 9''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Leandro Andrade.
Min. 8''
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
Min. 8''
Elvin Cafarquliyev (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Elvin Cafarquliyev.
Min. 5''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Abdellah Zoubir (Qarabag).
Min. 2''
Nico Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Matheus Silva (Qarabag).
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 0, Qarabag 1. Leandro Andrade (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento